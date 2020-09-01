多重宇宙当中，有一个世界以「大胆探险，勇闯未知」而闻名诸时空，而这次赞迪卡再起系列会带我们再度拜访该处。然而当奥札奇危机勃发，多个时空面临灭顶之灾时，也没有人还有心情去游山玩水。但现在好消息传来～奥札奇消失了！如今这里是个全新的世界。叹为观止的景色尽收眼底；难以言述的情感酝酿心中。那就快快做好准备，在这片奇妙世界中尽情追逐吧。下面我们就来介绍一下本系列登场的机制，其中既有老朋友，又有新面孔。

模式双面牌

你正在探索未知世界，因此有得选总是好的。有时候你需要地。有时候需要咒语。本系列带来的双面牌最新变化能让你同时兼顾两者：一起来看看「模式双面牌」。

Turn Over

与过往的双面牌一样，这种「模式双面牌」也具有两个牌面：其正面与背面各不相同。不过这类牌不会转化。当你要使用模式双面牌时，你得决定要打出哪一面。法术力不够用？那就使用瓦拉库锻石场。法术力已经够用，但需要持续施加压力？那就施放瓦拉库醒转。这一切都由你决定。

大多数针对转化式双面牌的规则对于这种新的双面牌形式也同样适用。当模式双面牌在你手上、你的坟墓场或是放逐区中时，它只有正面的特征。因此，如果有效应让你从牌库中搜寻一张地牌时，你不能以此「找到」一张正面不是地牌的模式双面牌。而如果有效应允许你从你的坟墓场中施放瞬间咒语，则你可以施放瓦拉库醒转，但不能使用瓦拉库锻石场。

当在游戏中实际运用双面牌时（无论是原本的转化式双面牌，还是本系列刚登场的新变化），最重要的一点便是确保这类牌不会特别突显出来。为实现此点，除了利用不透明的牌套（你可能已经用的是这种了）之外，你还可以利用这类辅助用牌。

辅助用牌只起暂时代替的作用，你必须实际拥有其所表示的双面牌。在辅助用牌上写下其所代表的牌张名称，同时可以在空白处注明可见于牌张上的其他信息。你不能用辅助用牌来记录换备牌指南，料理菜谱或其他牌面上没有的信息。在游戏过程中，如果所代表的牌处于公开区域，便须利用实际牌张。如果它处于非公开区域，则可使用辅助用牌。虽然辅助用牌只是可选用具，但你至少应在辅助用牌和不透明牌套中选一种（也可以同时利用两种）。

冒险团

开～始～跑～团～了！就是这样。引子这应该就够了。

正如其名，这带有传统冒险团队影子的全新机制主要着眼于以下四种生物类别：僧侣、浪客、战士和法术师（或在另一个传统里更熟悉的：牧师、盗贼、战士和法师）。由你操控的生物中能够派出多少种上述职业，便决定了「你冒险团中的生物数量」这一数字。每个由你操控的生物只能担任一种职业。

关心「你冒险团中的生物数量」之异能要的只是0到4之间的一个数字。你不需指明哪个生物担任何种职业。举例来说，没人会过问哪个是你团里的僧侣。这类异能运用此数字的方式各异。卡彼拉前导兵的话，会在其异能结算时利用此数字来计算加成。其他牌…就会做其他事情了。你看到的时候就会明白。

有些牌会在你冒险团「满编」时有额外加成。这意味着你填满了四种职业的空缺～操控有僧侣、浪客、战士和法术师。请记住，如果有某个生物具有多个冒险团相关的类别，它也只能填上其中一个职业的空缺，这四种职业必须由四个不同的生物来担任。

正如你所预料的一样，赞迪卡再起中满是等着和你一起踏上冒险的僧侣、浪客、战士和法术师。而有些生物就是比其他生物更好用。

如果在计算你冒险团中的生物数量时，出现利用不同点算方式会得到不同结果的状况，则始终采用最大的数字作为其结果。这里无需选择。大团队＞小团队。如果特裘如典范是你操控的唯一生物，则你冒险团中的生物数量就是一。快帮这个妖精找队友吧！

增幅

冒险团机制能让你组建团队踏上征程，之后你便可以利用这一备受喜爱的机制助他们一臂之力：增幅。

增幅属于可选的额外费用，在多种牌张类别上都会见到。简单来说：就是付出越多，收获越多。如果曲线需要，你完全可以把群落糙节兽当作两费生物来用，但倘若你能等到有五点法术力的时候，你也可以让它带着两个+1/+1指示物来进战场。其他具有增幅异能的永久物上也会出现只有增幅后才会触发的进战场触发式异能。

瞬间和法术也能因增幅而获益。在姆拉撒之力这类的咒语上，你增幅它的话就会产生另一种效应。在这个例子中，如果你施放它时增幅过，就能让生物得+5/+5；没增幅的话就只能得+3/+3。留意叙述中是否存在「改为」这一字眼，有的话则代表增幅后会替代原有效应。而其他时候，增幅瞬间或法术咒语会让你在原有效应之外再得到额外的效应。

具增幅异能的咒语非常灵活：它们在前期就有一定效果，等你法术力充足时就会震惊四座。说到充足的法术力……

地落

「地」一直都是赞迪卡环境对局的重要组成部分。原版的赞迪卡被视作「地牌很重要」的系列，而地落异能在赞迪卡再起系列中复出，代表主题在本系列中得以延续。地落属于异能提示，它提醒你每当一个地在你的操控下进战场时会触发异能。

这个机制就很直白。当有地在你的操控下进战场时，你的所有地落异能都会触发。如果有多个地落异能同时触发，则你可以将这些异能以任意顺序放进堆叠。至于地是为何会进战场则并不重要。它可以是你每回合该使用的那张地。也可以是咒语或异能让你放进战场的地。

勇迎挑战

赞迪卡再起系列将我们带回赞迪卡，重温探险精神、亲历神奇历险～而这正是令其成为本游戏最受欢迎世界之一的要素所在。新的空境出现了，新的敌人蠢蠢欲动，无上荣耀正等着你！踏上旅途吧，鹏洛客们！