塔弗不知道他已在茂典阁底下的狭窄隧道里等了多久－肯定有几小时，尽管感觉起来更久。他不放心在白天行动；他终究得从地下通道现身并穿越将学校与周围林地区隔开来的深谷。在那之后，他大部分时间都会被树林遮蔽，但即便如此还是无法保护他不被发现。这是一间充满了法师的学校－真该死！他们是整个阿凯维沃最棒的法师，无论其他欧理可众如何批评这些不够格的臭小孩。要是其中一个创院巨龙从上方飞过呢？他一点也不想被龙焰焚化。不，塔弗总认为自己是一个实用主义者。因此，基于非常实际的考虑，他一直等到天黑。

他一点也不期待再次与埃陀斯见面－尤其是在他任务失败后。但他会在安全逃生之后再来烦恼那件事。塔弗在那位教授的紫色眼睛里看见了真正的黑暗。她是真心想杀他－为了什么呢？所以埃陀斯就能拥有一些来自多年前记忆里的覆尘旧书吗？

终于，黑夜降临，他能够开始穿过森林并攀越岩壁，辛勤地跋涉返家。这将是一个漫漫长夜。

三周前，就在卢卡遇见欧理可法师之前－实际上，在他们绑架他之前—他瞇起眼看着阳光，他的胃依然因穿梭时空而不停翻搅。从来就不是一种舒适的感受。穿越他前方的草原有个小村落。他能够看见一些人正在闲晃；一名女子正朝一排被犁过的土壤挥舞双手，喃喃念着一道生长咒语，而另一个人则号令一个看似泥浆组构体的东西拖着犁穿过田野。

他游荡穿过未铺石砖的街道，直到食物的香气吸引他进入一间旅店。无视于坐在矮木桌旁的人们目光与耳语，卢卡在木制吧台坐了下来。

「在找什么吗，陌生人？」旅店主人说道，他是个具有一头厚实卷发的圆润男子。

「一餐热饭，」卢卡说。旅店主人犹豫了一下彷佛想说些什么，接着便点了点头朝厨房走去。

「我从没见过像那样的服装，」卢卡身后传来一道声音。「我想，你不是这里的人。」

他转身。有个高个子男人从桌子起身朝他走来，身上穿着跟其余镇民相同的粗糙服装。

「对，」卢卡说，一边转向别处。「我猜我不是。」

「你知道人们说服装怪异和举止怪异的是什么人吗？来到像我们这样的小镇进行招募？欧理可众，」他身后的男子说道。他的语调一点也不友善。

「我不知道你在说什么。」

「也许是。也许不是。那么，你是从哪来的？」

卢卡持续看着前方，连一眼都懒得看这个大声说话的男人。「你不会知道那个地方的。」

他听见这个男子吸吮自己的牙齿。旅店主人还未从厨房回来。卢卡开始怀疑他是否真的会回来。

「好了，欧理可，我想我听够了。我们镇不欢迎爱管闲事的人，或是那些打扰平静的人。如果我们是一座象样的城市，我们就会请最近的、最不忙碌的护龙卫来处理你。但我们只是一个小农村－所以我们已经学会亲自对付陌生人。」

卢卡感觉到，而不是看见，这个男子开始施放咒语时的魔法激涌。难道这时空的每一个人都是该死的法师吗？他转身以一个流畅的动作用拳头砸上这名男子的下巴。男子瘫软地倒下，缠绕在一只手上的飘渺能量正在消散。卢卡才刚喘一口气就有另一个人冲过旅店大门，他伸长的手上悬浮着一颗火球。卢卡移开了几步，接着火球便溅洒在他外套的背面，使他撞穿邻近的玻璃窗并摔到街上。

他的鼻子充满烧焦皮件的恶臭，掺杂了他肩膀上的灼热疼痛。卢卡咆哮着将感官投射至村落以外，努力寻找每一个脆弱的心灵。他呼唤它们，一边摇摇晃晃地起身。

那个抛掷火球的男子走出旅店并和另外两个看起来相当壮实的镇民碰面。「你的朋友们在哪？我们知道你们这种欧理可人渣喜欢成群行动。」

「噢，它们随时就会抵达，」卢卡说。

男子举起手并再次召出火焰。就在他能够完成之前，有一只狗跳到半空中，用闪烁的利齿咬入他的手臂。男子大声嘶喊，火焰在他奋力挣扎的同时劈啪响着直到熄灭。他设法要让自己的手臂挣脱，此时有一匹马朝他直冲而来。他和他的伙伴躲开了，但那匹马却在卢卡怒火的驱策下紧跟着他们。它往后仰，然后把蹄子狠狠地踩了下来。

肚子感到一阵饥饿，卢卡的得意笑容也随之消逝。他蹒跚地沿着路走下去，一边漫不经心地透过野兽关注这场打斗，直到吵杂声在他后方渐渐消失。

莉莲娜沉思，通常人们不愿踏入一座巨龙巢穴－如果有人这么做，他们可能死意坚强并带着几把非常锋利的剑。她两者都不是，同时她走近了贝雷卓靡华居住的纠结树丛。她只带来了需要解答的问题。

她推开一根低垂的树枝，设法制造更多声响。比拜访巨龙这个主意更糟就是偷偷潜行至巨龙身旁。但巢穴空荡荡的，只有一大片被压平在土地上的叶片，于是莉莲娜不由自主地松了一口气。尼可波拉斯已经死了。我到底在畏缩什么？

这座巢穴被深色叶片的树林围绕着，宛如陪审团般地弯向泥土中的一块草皮痕迹。腐败的气味中混杂了新鲜土壤的味道，但莉莲娜知道贝雷卓收藏了数量惊人的秘法著作。各种大小不一的光球卡在巨型的树根结构物之间，保护其内容物不受潮湿的空气侵扰。或许那些书和卷轴里面有能够帮助她复活基定的东西。莉莲娜窥视其中一颗光球，小心翼翼地不让自己陷入脚下的厚泥中。

就在她审视第五颗光球的时候，一阵翅膀拍打声将她的注意力拉向天空。随着贝雷卓靡华的影子从她上方经过，莉莲娜深吸一口气并想起要整理一下她的教授校服。

贝雷卓靡华|由Raymond Swanland作画

贝雷卓在这个定点盘绕了两次才降落，大地也随之颤动。她收起黑色羽翼，一边用那双可怕、明亮的眼睛打量着莉莲娜。「泰瓦有时或许太严厉了，但应付他肯定不会比一路跋涉到这里麻烦，教授。」

「我需要的东西不是主任帮得了的。」

莉莲娜认为贝雷卓给了她一种好奇的眼神。

「我发现你在进行关于以太重构的工作。」莉莲娜从口袋里拉出一片尖锐的金属。那是她唯一一件基定的东西，他其中一条软剑的剑尖。「这种方法要怎样才能运作在人类身上？」

贝雷卓发出轰隆声响，这道声音撼动了她下方的地面。「这闻起来像是在对我进行某种危险的干涉。有些问题最好不要寻求解答。」

「我不是来这里听你说教的。我只想要一个简单的答案。」

「当一扯到以太，从来就没有简单的答案。」贝雷卓从莉莲娜身旁经过，进入位于这座坑穴侧边一个更深的凹处。她转身躺下，尾巴围绕着她庞大的身躯。「你说的正是生命的精华。你无法像对宠物一样地命令它。复活－除了较为基础的死灵术，你知道的－极为困难，甚至对我来说也是。」

莉莲娜咬紧下颚。「那么格雷弗教授的孩子是怎么回事？」

巨龙突然停住，每一颗巨大漆黑的眼睛都是一座无底深渊。「不。那是 ... 某种我不允许再发生的事。为了我们的安全。」

「我不是那种任性的学生，贝雷卓。」莉莲娜朝巨龙走近，手里握着基定冰冷的剑锋。「我不需要你的溺爱，也不需要你的保护。」

「或许不是，」贝雷卓说。「但我保护的不是你。」

「总之，你在乎过人类吗？我想我们对你来说跟昆虫差不了多少吧。甚至连创院巨龙都已经有好几年没来过这所大学了。」

巨龙转过头去，阖上她那双巨大、沉重的眼睛。「院长们就足以维持秩序与和平。还有护龙卫和圣法谕。」她咯咯笑了几声，搅动了她们底下的腐叶与护根物质。「甚至连古旅人也尽了他们的职责。」

莉莲娜的指甲抠进手掌里。巨龙需要知道比她所透露更多的事。而且这是她最后的希望。基定最后的希望。「拜托。他代替我受死。帮我把生命还给他。」

贝雷卓睁开一只眼睛并看了她一会儿。风吹拂着坑穴墙面的顶端，晃动了围绕着巢穴的漆黑树木。终于，她再次闭起眼睛。「我无法。」

莉莲娜手中传来的一股刺痛让她知道自己把那个软剑碎片握得有点太紧了。她低头凝视着流血的手掌，设法平息她的情绪风暴。这是一场她无法用蛮力或意志力取胜的战斗。莉莲娜把剑的碎片塞回口袋并转身离去。她已从坑穴走出一半，此时贝雷卓说话了。

「有时这份痛苦令人难以承受。但到头来，我们荣耀亡者的方式会反映在我们对待生者的方式上。」

莉莲娜回头张望，但巨龙却依然蜷曲在坑穴侧边内，缓缓地进入梦乡。

卢卡跌跌撞撞地穿过一座岩架，在沿着陡峭悬崖行进时一边留意他的脚步。在遥远的下方，矮草与嶙峋的树木奋力求生。他的饥饿感更强烈了，随着每一个颤抖的脚步逐渐紧缩他的胃。他努力搜索到的少许食物早已吃完，而且他的水在几个小时前也喝光了。

刚愎持绊人卢卡|由Kieran Yanner作画

他底下的岩架突然塌陷，崩碎成松散的石头。卢卡在扭到脚踝的同时大叫了一声。他伸出双手，探向任何能够防止它坠落的东西，然后他的手指抓住了一块锋利、平坦的石头外缘。咬紧牙齿，他把自己从悬崖边拉起来，双腿胡乱地寻找立足点，最后终于使自己翻回岩架上。他躺在那里，感觉像过了永远，他的肺随着大口吸进的空气而疼痛不已。

对于自己将死的念头随着他看见救了他一命的那块岩石而消逝。它飘浮在半空中，面朝他的那一面光滑且弯曲。卢卡站起身，发现了更多奇怪的岩石悬浮在峭壁侧边。它们一起形成了一个半圆，彷佛剩余的部分已消失于峭壁内部。

一道细小的声音吸引了卢卡的注意。卢卡变得紧绷，准备迎接麻烦－但随着声音再次出现，它看似是一道可怜的声音，轻柔又虚弱。

卢卡跟着它直到他发现一迭石头。他跪了下来把其中一块石头推开。一双金色的眼睛正回看着他。那只生物发出悲惨的叫声，在阳光下不停眨眼。随着卢卡把剩余的石头挪开，他看见它的灰色毛皮十分肮脏，遮盖了沿着它的背部以迷彩图案分布的斑点。这只生物的口鼻部有一道长伤痕，而且有某个东西从其中一只耳朵的黑色尖端咬掉了一块。

重获自由，那只类似狐狸的生物跛行穿过卢卡移开的石头，使他们之间出现更多空间。他重重地坐下，他的腿终于耗尽了力气。他感到晕眩。「那么，走吧。离开。」

狐狸转身沿着峭壁的曲线飞奔，同时他也逐渐不省人事。

当他醒来时，他注意到的第一件事就是它的存在。他保持不动，缓缓地张开一只眼睛。它蹲坐在离他几步远之处，一边凝视着他。然后她的视线迅速移向他身旁的地面。

卢卡跟随它的视线。他的腿旁有一堆莓果与坚果。「谢谢你。」

狐狸全身紧绷，用脚撑起身体。

卢卡准备要举起一只手但却制止了自己。他凝视着它，随着第一个太阳从远方升起，寂静逐渐扩散。终于，卢卡深吸一口气并释出他的持绊人感官。

温暖的毛皮抚摸着他的心灵，同时他们之间也建立了连结。他已经有一阵子没使用这种较为温和的魔法－不是为了奴仆，而是为了伙伴。他甚至没意识到自己有多么想念这份魔法。

灵巧行侣米拉|由Kieran Yanner作画

莉莲娜推开高耸金属火炬的侧面并两手空空地跋涉返回斯翠海文。直到此刻她已经消失了好几天－少教了好几堂课，少参加了好几场会议，少履行了教授的职责。就在贝雷卓拒绝帮助她之后，她跟随一则关于古旅人的传言前往瑟盾遗迹。但她却没找到满怀奥法秘密的神秘巨人。实际上，她什么也没找到。一切努力都白费了－而且她将会被其他教授质疑。或者更糟的是，被瓦伦丁和莉塞特院长质疑。

远方出现一声动物的尖啸。这道被勒住喉咙的叫喊声从前方某处传来，偏离了道路，不过莉莲娜的视线无法穿透浓密的林冠。她走进灌木丛中，一边压低了身体。

在偏离道路不远处的一块空地上，有七个人围成一圈站着。他们伸出的手上闪耀着紫色的魔法，与盘绕在他们面具周围的烟雾光芒呈现同一种颜色。莉莲娜紧靠在一棵老树的多节树干上，看着一群欧理可特务包围一只巨大的白色雄鹿。

这只野兽发出哀鸣并以后脚站立，一边用蹄子扫击其中一位特务。其中一个人影往后退，但其他人却向前推进，逼它朝敞开于它后方的金属箱移动。一吋又一吋，雄鹿后退着进入箱子，它的嘶喊声划破了空气－然后随着金属箱门被大力关上而突然终止。

莉莲娜一动也不动，默默地看着他们把捕获的雄鹿搬上一辆在附近等候的马车。最后，马车轮的嘎吱声消逝在远处。

在远方，卢卡能够看见来自林地外某处烟囱的缭绕炊烟。在另一个世界，另一座时空，他会觉得松一口气。终于有个柔软的地方可以让他的头歇息了。终于有个地方能让他吃点象样的食物，而不必心灵操控兔子让他扭断它们的脖子。不过这里，在阿凯维沃，他知道自己会跟在其他每个地方一样被众人怀疑。这个时空的人厌恶一切新东西，一切他们不了解的事物。就像那些欧理可众，这些戴着面具的法师们使用「被斯翠海文学院禁止」的魔法，无论那代表什么意思。每一位村民看似都认为有一个欧理可特务躲在他们的床底下。在某种程度上，这让他想起了故乡，想起了当卢卡首次展现持绊人魔法时寇卓将军看待他的方式。这里是一个被恐惧支配的地方。

提高了音量的说话声把卢卡从思绪中唤醒。他跟随声音来到山脊的另一侧。在下方，他能看见一名身穿无瑕长袍的女子正面对着一群戴着面具的人。紫色、飘渺的烟雾在他们被遮蔽的脸孔上盘绕飞舞着；全都戴起兜帽，使他们的轮廓变得既怪异又不像人类。

这名女子看似不担心被四人包夹。卢卡看出她的长袍上缝着一个特殊风格的巨龙形体。啊，我一直听见人们提到的护龙卫。为了侍奉那些古老的鳞片爬虫而学习的菁英法师。

「这是你们最后的机会，」女子说道。「束手就擒并且－」

那些戴面具的人不等她说完。一个人猛然伸出手，一道不停滴落的紫色能量圈朝她奔去。护龙卫轻松地弹了一下手腕；出现一阵强光，突然间这圈黑暗魔法正在飞往－

卢卡的方向。

他及时躲开，这道咒语可怕地从他头顶上咝响而过，击中了他右侧的树。随着腐坏从冲击点开始扩散，树干立刻就变得漆黑。枯叶落到空地上，木头发出的裂响声则示意了即将来临的崩塌。卢卡跳到一旁，同时树顶断裂并落在他刚刚所站之处。

差点被那个杀了。他无法决定该对谁生气－一开始施放咒语的那个人还是使它偏折向他的那个人。于是他便同时对付这两人。

卢卡将他的感官探往森林，掳获一头正在莓果丛里深掘的熊。更进一步：他的感官抓取了正在打盹等待夜晚降临的狼群，接着他唤醒了它们。甚至，他感觉到一只早已朝空地鬼祟地爬行而来的生物的怪异狂热，它是受到了 ... 魔法的引诱？卢卡皱眉但却保持专注。与邻近的野兽产生连结，他召唤每一只前来这块空地。

同一时刻，欧理可特务散开并包围了护龙卫。其中一人朝她抛掷一颗不停裂响的黑色火球；她一挥手就把它变成石头，无害地从半空中掉落。另一个人召唤出一条看似由银色闪光液体构成的蛇；说了一个字，护龙卫让一大块泥土和草－意外地形似一只猫鼬－从地面挣脱并扑向那只秘法蛇。她看似能够轻松地响应他们向她投出的任何咒语，即便是卢卡也为之大开眼界。

在她后方，一只狼从林木线龇牙咧嘴地向前猛扑。这只生物差点让这名女子措手不及－但就在它能够碰到她的喉咙之前，她用一个绿色的气泡封印了这只野兽。它飘向空中，在它的牢笼里无助地发怒。

「所以是真的，」护龙卫说道，一边转身看着位于山脊上的他。「我们听说过一个拥有你这种能力的欧理可。」

「我说最后一次，我不是那该死的欧理可！」卢卡咆哮着。

彷佛要强调他的论点，那头熊从面具人影阵线旁的树林里冲出，一边用杀戮巨爪狂野挥打使他们慌乱逃窜。其中一人在逃难的同时往后抛出一道邪术，凋萎了这只动物的手臂并让它痛苦地嘶吼着。

有一个相当陌生的声音加入了这道吼声。卢卡向前眺望，看见与他形成连结的那只怪异生物从林木线冲出。它用六只脚疾行穿过空地，速度快得令人不安。发光卷须宛如在水底般地从它的头部摆荡而出。它一心一意地朝护龙卫冲去。

这看似是一个让她认真看待的敌手。卢卡看着她站稳脚步，扭曲双手摆出神秘姿势。她说了一个字，接着跟他手臂一样粗的树根就从地面窜出，缠住了这只生物的几丁质腿。当它被拖入泥土里时他听见了折断肢体的声音。它不停尖啸，直到土壤以一种可怕的结局覆盖了这只昆虫玩意。

卢卡专注地看着这场奇观，他没注意到树根已悄悄缠上他的脚踝，直到它把他往下拉进泥土直达腰部的深度。他推挤自己的两侧，试着要抬起自己以脱身，但却没用。护龙卫慢慢走向他，显然一点也不着急。

「灵巧的伎俩。不过，你终究只是个未经训练的树篱法师，就像任何一位欧理可众。」她朝他伸出一只敞开的手。

卢卡的视野边缘出现一团模糊的东西。转眼间，护龙卫便开始嘶喊。出现一阵热气与耀眼的火焰浪潮，于是他别过头去，用一只手遮挡他的脸。当他转回头时，有一个熟悉的身影站在护龙卫僵硬的身躯上，一边嗅着它殒落的敌手一边扭动火焰尾巴。待它满足后，这只似狐的生物便转身看着卢卡，奇怪的是它的大眼睛好像知道些什么。

卢卡和那只野兽对视了一会儿才环顾这块空地。欧理可特务已不知所踪。如果他没出现在那里，他们绝对撑不过一分钟。没有纪律，没有策略。就只是一群吓人的服装。

卢卡强迫自己起身并审视邻近的地面。显然欧理可特务在仓皇离去的同时留下了踪迹；他轻易地就看见那些面具法师留下的记号。如果在这里每个不遵守规则的人都是欧理可，或许我终究也是他们的一份子。

他正准备跟随这些痕迹，此时一道轻柔的叫声使他停了下来。卢卡转身发现那只似狐生物正坐在空地里。它眨了眨眼，把头偏向一侧。

卢卡转身并摇了摇头，妥协了。「好吧。」

他闭上眼睛并探出心灵。那只狐狸的心灵看似也跃起与他相遇，接着灵绊便轻轻地滑至定位。卢卡让自己重温当他看见它朝护龙卫飞去时，自己所感受到的那份欣慰与感激。

他张开眼睛发现那只生物正在看着他，它的舌头垂挂在染血的嘴巴侧边。它快步走向欧理可的痕迹并嗅着其中一条小径。

「这个嘛。如果你打算留下来，我就得用名字称呼你。叫米拉如何？」他感觉到它在心中认可的愉悦铃声并点了点头。「那么，好的。就叫你米拉吧。」

埃陀斯屏住气息将闪烁的红色液体倒进一个浅碗内。它盘绕着融入发光药剂，神秘的光芒于怪异的气泡中涌现，在洞穴墙面上投映出奇特的阴影。红色逐渐变浅直到几近白色－接下来混剂整个转为紫色并且光芒变得黯淡，直到它成为一团无活性的深色泥状物。他把碗往房间砸，接着它撞上墙面破碎，使失败的药剂沾黏于石头上。已经失败第四次了。

有动静吸引了他的目光，于是埃陀斯便朝洞穴入口望去。他的其中一位欧理可特务站在那里，在他们面具四周闪耀的黑暗魔法让他想起了不愉快的事。

「你怎么就只是站在那里？去带更多魔鹿精华给我！」

那位特务猛然一惊彷佛被击中实体并且退出了洞穴，消失在通往主洞窟的隧道里。

独自一人，埃陀斯瘫软地靠在他的工作台上。他审视面前敞开的书本。没有一本派得上用场。没有一本向他展示如何取得他需要的力量。他的视线从桌子侧边飘向地板，那里静静地摆着其他仪式要件。猎法妖的腿依然固定于地，现已死在它周围的欧理可特务们仍紧紧地握着它。所有宝贵的工具都白白牺牲了－已从他们的身体内汲取了最后一丝生命，而且那还不够。

有人从他后方进入了这间密室，埃陀斯便挺起身体。「我剩余的补给品都在这里了吗？」

「进度被耽搁了。他们遇见了一个护龙卫，」特务说道。

在他的面具后方，埃陀斯咬牙切齿。他对护龙卫抱持着一份特别的恨意。在所有阻挠他的人之中，目前他们是最棘手的。如此傲慢，如此有自信。他迫不急待地想让他们知道那些自信都被摆错了地方－护龙卫，还有斯翠海文其他所有菁英人士。

他没有一天不想着那个地方。他还记得走在圣法谕大厅里的时刻。他依然能看见原本应该摆放他的雕像的空间。它的右边就是 ...

魔旋。

埃陀斯看着那团烂泥，现已干涸于墙上。如果他需要的是更多力量，那份藏于学校底下且彼此交迭缠绕的能量将会是极为充足的来源，不过要接近它可不容易。那座远古能量连结点不是某个放在茂典阁书架上布满灰尘的书本；它会被斯翠海文所能召集的最强大势力看守着。组构体、元素、教授－护龙卫。

「那里还出现另一个人，」特务说道，将埃陀斯从思绪中拉出。「某个进行干预的人。」

她告诉他那个男子看似能够召唤森林的野兽替他做事。当她说完后，埃陀斯非常感兴趣。

「他们说他现在正在跟踪他们，」特务说道。「我应该叫他们甩掉他吗？」

「不。」埃陀斯清了一下喉咙。他瞥了一眼桌子旁的那些尸体，然后往上看着头顶上的阴影。休眠猎法妖悬挂于岩石天花板上，火炬的光芒正照耀着它们坚硬的外骨骼。「让他来。」

在面具后方，埃陀斯微笑着。

莉莲娜放下她正在研读的巨著并揉了揉眼睛。又是一天徒劳无功的研究。她已经做了所有她想得到的方法，而且没有一件有效。斯翠海文没有任何书本或卷轴或咒语能够让基定复生。此外，随着欧理可众开始行动，手边还有更紧急的事务要处理。其他人看似都不把他们当一回事。

正视过往|由Kieran Yanner作画

她从书桌往窗户外瞥视。在远方，两个太阳正开始朝地平线缓缓落下。曙弓星拱的飘浮岩石闪烁着光芒。莉莲娜凝视着那座星拱，她的视线沿着弯弧往下移向主校区的建筑群。

她为了找到复活基定的方法而来到这里。仅此而已。但若她没来到这里，她就不会在茂典阁看见那位欧理可特务。莉莲娜厌恶命运这个概念。她总认为这是让某个人告诉她该怎么做；就只是另一个无情的主人。然而，基定却深深地相信在对的时刻出现在对的地点。或许是时候让她向他学习了。希望还不会太迟。

不过，她一个人就只能做这么多。即使修习法师们于闲暇时刻在校园里轰击彼此，他们还没为即将发生的事做好准备。她需要帮助。她需要力量。

从窗外一闪而过的金色吸引了她的目光。莉莲娜把身体往前靠。

有一群年轻学生从她的办公室旁漫步而过。其中一人格外显眼，她那披垂在粹丽制服上的金发于微光中不停闪耀。萝婉肯理斯的夸张手势引起了她的靡华朋友们的注目，她的剑在腿上晃动，同时她带着这群人沿着走道离开了视野。

莉莲娜坐回椅子上。或许是时候更认真地对待我的教授身份了。