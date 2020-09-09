娜希丽感到欣喜，同时也感到恼火。欣喜的是那把远古钥匙正躺在她的口袋里，能够解决她近在咫尺的难题。恼火的是她最近与妮莎的探险清楚地让她知道自己无法独自前往姆拉撒空境并奢望能存活。虽然她不想这么认为，但若妮莎没有陪她一起去阿库姆空境，她就无法取得这个钥匙。

幸运的是，站在海户那高耸的入口处，她知道可以去哪里找到赞迪卡最棒的冒险团队。

距离她上次造访海户已经过了很久。它看起来和她记忆中的不太一样。与奥札奇的战争将原本的城市夷为平地，尽管海户已重建，它的建筑物上仍有许多疤痕。

它的人民也是。

内疚感在娜希丽跨步走在街上不时地侵扰着她，于是她便笔直地注视着前方。她没有在耸立于这座城市入口上方的堂皇灯塔内逗留，也没有仔细观看露天市场里的人类、寇族，与人鱼在货摊前驻足并讨价还价。她在经过新的战争纪念碑时几乎没瞥上一眼－那是一座巨大的环状平台，等距摆放着六颗硕大的晶石，周围则环绕着原先海户的残骸。不像这座城市的市民，娜希丽不需要一个巨型纪念碑来提醒自己失去的东西。

随着她愈来愈接近公会，街道也变得愈来愈狭窄，充斥着来自旅店的鲜鱼和烤肉香味。靠近她的小贩与佣兵在一看见她的眼神后都马上更改路线。她没时间浪费在平凡的冒险者上。她口袋里的钥匙好沉重。

当她抵达海户探险队并推开它的铸铁门时，她马上就感受到噪音、热气，以及陈年麦酒和旅客的气味冲击。这里的空间不宽敞并挤满了各个种族的人，拿着大酒杯围坐在磨损的桌子边或是参与未来雇主与冒险者议价的激烈争论中。在这片混乱中央，宛如风暴之眼，正坐着克仙娅，也是这个冒险队的首领。

她是一位高大、骄傲的寇族，身穿银色铠甲与鲜艳的紫色服装。她的白发被编织成具有复杂图案的发辫，而且她的脖子上戴着一个耀眼的红色项链，那只可能是传说中的龙棱炼。她身边围绕着不停争取她的注意力的主顾与仰慕者们。不过，当她一看见娜希丽时，她立刻起身，向四周的人编了一些借口，接着便直接穿越这个房间。

「赞助人，」她悄悄地说，「见到你总是我的荣幸。」

「很高兴看见我投资的事业如此兴旺，」娜希丽低声回复道。「我们私下谈谈吧。」

「当然。」克仙娅带她前往一个格局虽小但却布置完好的密室，长凳上摆了垫子而墙上也挂着空境的地图。一杯新的麦酒被端了进来放在桌上。

「我就实话实说了，」克仙娅说，一边在她对面坐下来，「我没料到会看见你出现在这里。你通常有点 ... 疏离。」

「我就是我需要成为的样子，」娜希丽回复道，声音里带着些许锐气。她触碰了口袋里的钥匙。「现在我需要一组勇敢、有能力的团队帮我取回某个非常珍贵而且非常强大的东西。」

「那你来对地方了，」另一位寇族说。「我假设你心里已经有了人选？」

娜希丽露出笑容。

先民后裔娜希丽|Anna Steinbauer作画

在这个探险队的私人会议室里，有四位冒险者坐在娜希丽面前。娅奇丽，一位以她的掷索技术闻名整个赞迪卡的寇族女子。一位名叫卡札且拥有一把巨大雕刻手杖的矮小人类，传闻她喜爱火焰而且眼中闪烁着恶戏的光芒。奥拉，一位具有白色长须的寇族僧侣，脑中装载了等同一座图书馆的知识。还有泽雷，一位拥有一头浓密红发与辫须的人鱼，在四人之中，他是唯一一个没坐在桌前的。他靠在后墙上，交叠双臂，以一种不信任的眼神看着她，于是娜希丽立刻就知道自己得提防他。

「我叫娜希丽，」她说。「我已经历过数场值得传颂千古的冒险。我希望你们现在能和我一起参与其中一场传奇探险。」

冒险者们没有回应。他们脸上都挂着不同程度的怀疑表情。

好，她想着。他们不接受这些广告词。

「克仙娅和你们讲了什么关于我的事？」娜希丽问道，一边往后靠在椅背上。

「只有基本背景，」娅奇丽缓缓地回复。娜希丽看得出来，她就是他们的领导人。

「她说你能够旅行到其他世界，石头会听你号令，还有你强大到足以单独面对一只奥札奇，」奥拉说道，一边把身体往前倾。「是真的吗？」

我希望最后一项是真的，娜希丽苦涩地想着。

「是的，」她在稍作停顿后说。

奥拉咧嘴一笑，像是一个欣喜的小孩发现了他最喜爱的故事是真的。娅奇丽看往后方并与泽雷互换了眼神。

「那么为什么你需要像我们这样平凡的冒险者？」泽雷提问，同时挺起身子走向桌前。

因为我可能会走进一个陷阱，她心想。

「有一个被称作砾岩塑核的远古神器，」娜希丽说。她停顿了一下，咽下她的骄傲。「而且我需要有人帮我取得它。」

「在哪里？」娅奇丽环抱着双臂问道。

「在姆拉撒。在那里的一座新升起的空境内，」娜希丽回复道，一边注意到这个名字让冒险者们兴味盎然地将身体稍微前倾。「你们听过它，对吧？」

他们再次互相看着彼此。「没有人爬得上去，」卡札说道，听起来有点紧张。

「还没有人问过最棒的人选，」娜希丽说，趁他们稍微坐挺身体时在心里偷笑着。

「那对我们有什么好处？」泽雷说。娅奇丽看了他一眼，但他却抬起一只手说道，「不－如果我们要冒上生命危险，我们就应该知道原因。」

娜希丽的鼻孔微张，但她却压制了自己的不耐烦。「我寻找的物品将会治愈赞迪卡所有的伤疤。它会让这个世界再次成为安全繁荣的地方，就像在奥札奇出现之前一样。」娜希丽缓慢地啜了一口麦酒，稍微停顿让效果扩散。「想象一下拯救这个世界的人会获得多少财富与名望。」

「这个世界受到的伤害，」娅奇丽说，「实在难以估算。」

「我的整个家族都被奥札奇所害，」奥拉悄悄地说。

「我失去了朋友，」卡札说道。

「我们都失去了某个人，」娅奇丽说，再次转头看着泽雷，「而且我认为我们都梦想着一个更安全的世界。这听起来不太可能实现。」娅奇丽转回头直视着娜希丽，而娜希丽则在她眼中看见一盏希望的火花。「但若你有一半的成就属实，或许还有机会。」娅奇丽往后靠，接着那一点点的希望之光消失了。「更确切地说，如果我们相信你的话。」

「我不相信，」泽雷说道。「有什么会阻挠我们在没有你的情况下取得塑核？」

娜希丽露出笑容，但她的眼睛却没有笑意。「我有钥匙，」她说，一边将它从口袋里掏出。宛如掏出了一颗小星辰，她把它放在桌上。钥匙搏动着耀眼的光芒，四位冒险者本能地退开了。

「哇喔，」卡札倒抽了一口气。

娜希丽把钥匙放回口袋里，一边提醒自己要有耐心。

「在我们做出决定之前，或许你愿意赏脸陪我玩一场游戏？」泽雷说道。

娜希丽怀疑地瞇起眼睛。但她如果完全诚实的话，有一小部分的她也产生了兴趣。「哪种游戏？」

「泽雷，」娅奇丽以一种警告的声音说道。

「一种纸牌游戏，」他回复道，然后转向娅奇丽。「我们让所有可能的顾客都这么做。为什么她要是例外？」

娅奇丽皱起眉头，而娜希丽则认真怀疑他们有让任何顾客进行过这个游戏。不过她很好奇。「那么，」她说，「告诉我规则吧。」

娅奇丽把位子让给泽雷，但却在站在他后方时把一只手搭在他的肩上。他亲昵地朝她咧嘴一笑，同时把手放在她的手上。

他用闲置的手看似凭空变出了一副磨损的牌组。「冒险队伍喜欢把这个小游戏称为征服。』他轻松熟练地在桌上用十五张卡片排出一个圆圈。接下来，他轻拍圆圈中央的桌面，于是卡片便开始在半空中盘旋。

「游戏是这样运作的，」泽雷说道，「随机选一张卡片。」跟随他的话，不停旋绕的圆圈中有一张卡片滑到中央并翻面。上面画着一幅具有繁复宝石与眼睛主题的美丽画作。中央有一个词汇：狡诈。「接着我们需要讲述一则关于如何达成卡片上词汇的真实故事。如果你的故事不够精彩，另一个玩家就有机会获得那张卡片。」

「听起来够简单，」娜希丽说。太简单了。

「噢，没错，」泽雷回复道，「但要注意的是，如果我赢了，你就得告诉我们那个塑核对赞迪卡到底会有什么作用。」

娜希丽往后靠向椅背，一边把手指拱成尖塔状。「要是我赢了，你和你的伙伴们就跟我一起去姆拉撒空境。」

四位冒险者再度彼此互换眼神，接着娅奇丽向娜希丽点了一下头。

「由我开始。」泽雷专注地研究这张卡片，彷佛正在努力寻找一个适合狡诈主题的故事。「有一次，我遇见一个比起学者更像是窃贼的书商。我假装自己有一个稀有且危险的咒语卷轴，而当我们议价时，我偷回了他从海户图书馆借走的巨著。他从来没发现。」

这张狡诈卡飞进泽雷伸长的手中。娜希丽扬起一侧的眉毛，接着他露出得意的笑容。「人称我为诈术师。」

意思是，我不能信任你，娜希丽想着，同时瞇起眼睛。

「轮到我了，」她说。一张卡片再次从圆环中脱离并飘浮至中央。上面的词汇是敌人。

娜希丽面露笑容。这很简单。「曾经有一个对我来说就像是父亲一样的人。但几百年后，他背叛了我的信任。不久前，我和他在一场毁灭世界的战斗中交手。而且我赢了。」

泽雷和其他人都盯着她看。

「你看起来没那么老，」卡札说道。

「而且从奥札奇之后就没有那种规模的战斗了，」奥拉缓缓地说。

娜希丽豪饮了一口酒，面露得意的微笑。她平静地伸出手，接着那张卡片就落入她掌心。「不，不是在这个世界。」

有那么一刻，泽雷的自信看似开始动摇。

很好，娜希丽心想。

「我也想玩，」卡札边说边把她的座椅朝桌子挪近。她的卡片写着胜利。

卡札开始讲述一则关于她曾经用少数咒语和一个精准投放的爆裂瓶就摧毁一整个奥札奇孳巢的故事。但娜希丽就只是心不在焉地听着。她怀疑这个简单的纸牌游戏内情并不单纯，而且她在等待陷阱触发的时刻。

但却没有。

直到她感觉到某个东西。有手指轻盈地触碰她的口袋，最纯粹的低语声。要不是岩石地板的关系，她根本就不会注意到，而且她也不会感觉到他在地板上的移动。不过当她把视线从卡片往上移时，他的双手又再次出现在桌面上。

「该你了，」泽雷狡猾地笑着说。

翻过来的卡片上写着力量。

娜希丽往后靠，端详着她的对手很长一段时间。

然后她打响手指把所有卡片变成花岗岩。泽雷与卡札惊讶地跳起身并抛下了手中的卡片。它们嘈杂地落在桌上。娜希丽伸出手让整副牌组飞到她敞开的手掌中。

「我赢了，」娜希丽盯着泽雷说。「现在，把它还给我。」她伸出另一只手。

目瞪口呆，泽雷从外衣里掏出钥匙并顺服地把它递给她。

在他身旁的卡札放声大笑。「噢，她逮到你了，泽雷。」

「她确实赢了，」娅奇丽说，「不过跟你玩的时候，公平这个字从来就不适用。」她用一只手臂环扣在他肩上。她对娜希丽说，「我们哪时出发？」

娜希丽起身。她赢了，但出于某种原因，胜利的滋味并不甜美。她朝门口走去。「明天。黎明时分。」

诈术师泽雷尚|Zack Stella作画

泽雷责骂自己把钥匙还给娜希丽。其他人嘲弄他竟如此夸张地输给了一个怪异的寇族女子，但当他不像往常那样讽刺地响应时，他们便收手了。

他们不理会他，同时喝完他们的麦酒并前去准备接下来的旅程。但泽雷却没离开。不。他坐在海户探险队里慢慢喝着另一杯饮料，时间一分一秒过去，原本拥挤的房间也变得空旷。

究竟是谁赋予娜希丽改变他的世界的权力？

接近午夜时分，只剩下他一个人。

好吧，剩下他和克仙娅。他觉得无所谓。泽雷纳闷这个探险队首领是否需要睡眠。

「你不是早上出发吗？」她来到他身旁问道。

「是啊，」他回复，「不过我想要享受一下这个傍晚，以免这是我最后一个晚上。」

克仙娅端详他很长一段时间。「骗子，」她说。

「随便，」泽雷说。「我们要去姆拉撒空境寻找的这个物品－我有点担心它。」

探险队首领不发一语，只有挥手示意他继续。

「她说她要用它来改变赞迪卡，」泽雷说，「让世界变回奥札奇被囚禁在这里之前的样子。」

克仙娅轻声笑着。「你让这听起来像是件坏事啊，诈术师。」

「你见过那些远古遗迹，」他严厉地回复，他累积了一整天的怒气即将泄出。「你认为在一个充满要塞与军队的世界里，像我们这样的人还有容身之处吗？」

这是他记忆中的第一次，探险队首领看起来不太有把握。「没那么简单。娜希丽 ... 比你想的更重要。」

泽雷摇了摇头。「我只要求你为塑核找一个有钱又愚蠢的买家。某个不会真正使用它的人，」他说。「其他的事就交给我处理。」

克仙娅犹豫了，天人交战。「帮我取来塑核，我就会考虑这个提议，」她终于开口。

泽雷露出笑容。那不是答应，但也不是拒绝。这对他来说已经够好了。

至目前为止。

树林|Sam Burley作画

当他们终于抵达姆拉撒的破碎海湾时，娅奇丽是第一个爬下狮鹫坐骑并踏上土地的人。这座岛屿的可怕峭壁矗立在他们上方，而四围则环绕着巨大的何霸兹树林。不过娅奇丽却专注在耸现于何霸兹树林那错综复杂的枝干上方的姆拉撒空境。这座远古的飘浮遗迹十分庞大，上面覆盖着草木与矮树，瀑布倾泻于期间。它的断片随着气流飘移，即便从地面上局限的视野看来，娅奇丽知道攀登它将会相当危险。

她露出笑容。她喜爱挑战。

「哇喔，」卡札看着上方说道，「那看起来有难度。还好她雇用了我们。」

「这将会成为一段传奇，」娅奇丽同意。

「我们应该开始行动了，」娜希丽说，一边从她的狮鹫坐骑上跳下。「砾岩塑核不远了。」

「等我们登上那里后要怎么知道去哪里找它？」泽雷环抱着双臂问道。娅奇丽警告地看了他一眼。在整趟旅程中，他一直用塑核的问题烦扰娜希丽，从不掩饰他的反对立场。

娜希丽给了他一个令人畏惧的眼神。「我会知道。」她转身跨步走向卡札与奥拉翻找他们的行囊之处。

「那不是一个答案，」泽雷低声抱怨着，只让娅奇丽听见。「我不信任她。」他伸手握住娅奇丽的手，手指交缠。

娅奇丽叹了一口气。她能够看出他姿态里的紧绷，感觉到他散发出来的担忧。

「我知道，」她说，「但我觉得她只是极度保护赞迪卡。我不相信她会伤害它，不过我也不知道原因。」这个世界有太多娅奇丽不了解的东西了，娜希丽就是其中之一。她扎实地紧握了一下泽雷的手，然后便松手走向其他人。过了一会儿，她就听见后方传来他的大跨步声。

「这颗塑核到底有多大？」奥拉说，一边把一捆绳索抛挂在他肩上。

娜希丽皱起眉头。「我不确定。」

「好吧，」卡札欣喜地说，「如果必要的话，我或许可以让它飘浮。或是把它炸掉。我肯定可以那么做。」

「记下来了，」娜希丽说，露出浅浅的笑容。

「我们要怎么知道这个塑核真的有作用？」泽雷说道。

娜希丽转向他并静止不动，她的整个表情与姿态变得和石头一样僵硬。有那么可怕的一刻，娅奇丽认为她正准备攻击泽雷。她本能地退缩，准备采取行动。

但娜希丽的动作更快。

以一个模糊的动作，娜希丽从口袋里抽出钥匙，将它举向泽雷，并念出一个泽雷听不懂的词。娅奇丽向前急冲，但一道极为明亮的闪光却使她遮挡眼睛并停止冲刺。

「泽雷！」她惊慌地大喊。

她的视野花了漫长又痛苦难耐的一秒钟才变得清晰。

当视野回复后，娅奇丽注意到两件事。

第一，泽雷还站在原本的位置，虽毫发无伤却也一直眨眼。娅奇丽呼出一口气，全身感到放松。

第二，有一只愤怒的巨型跺地兽在泽雷身后悬浮于跳跃途中，冻结在半空中。它张开血盆大口，露出它的长牙，而且它六条腿中的两条离他只有几吋，准备猛烈扑击。显然这只凶猛的野兽正为了狩猎而杀戮，而且它在最后一刻被阻止了。

娅奇丽把手探向绳索，准备套捕那只野兽并把它绑起来。

但就在她这么做之前，那只跺地兽突然融化成砂砾。转眼间，完全找不到那只生物存在过的痕迹，除了满手的黑色颗粒。

「那，」娜希丽说，一边把钥匙塞回去，「只不过是让你稍微见识一下塑核的威力。」

「当我们跟奥札奇战斗的时候，这个塑核又在哪里？」娅奇丽问道，惊奇减弱了她的声音。「当时我们会需要它。」

娜希丽再次静止不动，但这次，她的表情充满了内疚与痛苦。「我们应该继续前进，」她僵硬地说。「我们不应该待在地面上。」

「开始攀爬树林，」娅奇丽说。她朝泽雷和其他人迅速地点了点头。「我稍后会赶上。」

随着其他人开始攀上何霸兹树，娅奇丽假装再次检查她的装备。当她们已超出视线范围而且她也几乎听不见他们时，她垂下了肩膀。这将成为一场传奇冒险。

「如果有任何善心的神在聆听－」娅奇丽对峭壁与树林喃喃说着。她鲜少相信除了做好准备与快速应变以外的东西，但今天感觉不太一样－「请保佑我的队伍今天能平安顺利。」

这还称不上是祷文，但她不喜欢打扰神明。娅奇丽把她的绳索抛过肩膀并开始攀爬。

从她眼角的余光，她瞥见某个东西在移动。她全身紧绷，转身，看见一个黑点在邻近的其中一棵树下膨胀，正是娜希丽使用那把钥匙之处。它看似一种黑色的砂砾触手。它缓慢增长，一路缠绕着树干，使叶片、树枝，以及树皮凋萎，将它们转变为某种僵硬且无法移动的东西。

就跟石头一样。

娅奇丽浑身颤抖。

这世界上有许多她不了解的东西，这就是其中一个。

她迅速地开始攀爬。

当杰斯抵达海户时，他纳闷自己是否从正确的地方开始。妮莎在拉尼卡告诉他说娜希丽就在这里，在赞迪卡。而且他推测妮莎也回到了这个时空。当然，问题是，哪里呢？

海户，他如此推论，是个开始的好地方。

自从与奥札奇交战后他就不曾来过这里，当时这座城市已几乎被夷为平地。那个时候，入口处的灯塔已碎裂而且腐化也跟着寇基雷的脚步四散于城市的街道上。

现在灯塔已重建，既高大又自豪，而街道也干净的闪闪发光。杰斯走在街上，希望他会遇见妮莎，希望他能够再次与她重修旧好。她是他的朋友，尽管他并不总是个好朋友，但他想设法成为一个更好的朋友。

我希望茜卓也在这里，他想着。他在来这里之前曾试着寻找过她，但却一无所获。而且杰斯怀疑在娜希丽执行她的计划前，他没剩多少时间了。

于是，沉浸在自己的思绪里，当有人呼唤他的时候杰斯一开始并没有做出反应。

「嘿，英雄，」他后方有人大喊着。「你是战争期间的其中一位守护这座城市的人，对吧？」

杰斯转身看见一名女子朝他走来。她身穿皮质与金属制的轻型铠甲，带着红色与金色，还有一件叶绿色的斗篷。她的黑发往后绑成辫子，她的脸上有纹路，但她明亮的绿色眼睛却炯炯有神。或者只有一只眼睛。她右半边的脸布满了扭曲的疤痕，杰斯认出那些是腐化造成的伤口。她的右手卷曲，而且她有点跛行。

「没错，是我，」杰斯回复道。

「跟我想的一样，」她微笑着说。「我记得那件蓝色斗篷。当时我在离你不远处战斗。」

「是吗？」杰斯搜索自己的记忆，但那天实在太混乱了。太多毁灭。

「是啊。那时我正在抵挡一群巢裔。也进展得不错 ... 直到被腐化击倒。」她耸了耸肩。

「我很遗憾，」他说，不确定该讲什么。突然间，他希望自己和其他鹏洛客们在那场战斗期间能够再快一些，再果断一些。

女子好奇地看着他。「不必如此。我在被击倒之前设法帮助了二十个人逃离。要是我可以再选一次，我还是会这么做。」她咧嘴一笑，杰斯得承认那是一道迷人的笑容。「我叫玛拉。我正要去纪念碑那里。你要一起来吗？」

「那是我的荣幸，」杰斯回复道，而且他是认真的。

他们一同走向那竖立着六个晶石的巨大平台。他们一起跪在一颗晶石的基部。他可以听见玛拉正喃喃低语着，乞求在战斗中阵亡的朋友们的原谅。原谅她无法拯救他们。原谅她活得比他们久。

杰斯的胸口开始紧绷。他不知道该乞求哪一位朋友的原谅。

他想到娜希丽以及她是如何急切地想让这个时空回到过去。他想到妮莎为了尝试对她钟爱的世界做出正确的事而自责不已。

他想起基定，他愿意把自己奉献给这个时空。

「我也很内疚，」他轻柔地低语着，轻柔到他身旁的玛拉也听不见，「但我会弥补它。」

不幸地，并非海户的每一个人都如此乐于助人。许多人与他攀谈，不过他们大多为小贩或想找个赞助人的独身冒险者。他走不到十步就有人试图引起他的注意。一开始，他询问有关塔兹莉的事，她是对抗奥札奇战役中的一位英勇的将军，也是他的朋友。不过他得知她正在古坠兹猎捕某些可怕的野兽。接着，他把话题转向询问他们是否见过符合娜希丽或妮莎特征的人，但冒险者们就只是摇了摇头，而商人则开始进入另一段商品推销。

最后，杰斯沮丧到施放一道幻影把自己伪装成一个具有白长须的人鱼，穿着暗棕色与深绿色的衣服。然后他穿过海户的街道，大多时候都被忽略了，不过这次他窥探了某些拥有更多疤痕且看来更严肃的冒险者的头脑，希望能瞥见其他两位鹏洛客的身影。

他什么也没找到。

或许那就是为什么当他一踏入海户探险队时，他才明白原来他一直在错的地方寻找。这个房间充斥了许多冒险者，身上的耀眼新装备全都展示着探险队徽记－龙棱炼那锯齿状的红色轮廓。每个人都大笑且吹捧着最近的成就。

「可以为你效劳吗？」一位站在门边的男子问道。

「我要找这个探险队的首领，」杰斯回复。这名男子扬起一侧眉毛并上下打量着杰斯。

「对了」－杰斯卸下伪装－「我是杰斯贝连。告诉她我们需要谈谈。」

在其中一间密室里，海户探险队的首领正坐在杰斯对面，而杰斯立刻就能感受到她的戒心。

不知道是什么原因？他努力压制想窥探她头脑的冲动。

柔软的坐垫与他面前的茶让这个房间更宜人舒适。墙上贴着地图，角落则摆放着签约用的墨水和羊皮纸。

「我是来这里帮忙的，」他告诉她。他明白自己需要赢得她的信任。以某种方式。

克仙娅挑起一道眉毛。「怎么帮？」

杰斯转述了妮莎告诉他关于塑核的事。他强调他想要找到一个合理的解决方法。并解释他、妮莎，和娜希丽过去曾一起合作过。

「除了，我不知道现在妮莎和娜希丽到底在哪里，」杰斯以此作结。

克仙娅的表情令人无法参透。虽然知道不该这么做，但在情急之下，杰斯瞥视了她的思绪。

泽雷说得对，她心想。

不过，她却反而说，「恐怕我无法帮你。」

杰斯稍微抽离，并感到诧异。「难道你不担心吗？」

「我确实担心，」她回复道。「她带走了我最棒的冒险团。」

而且他们正在寻找某个或许不该被找到的东西，她想着。

「赞迪卡是个美丽的地方，」杰斯平静地说。「我想要有机会在娜希丽改变它之前和她理论一番。但我需要知道该去哪找她。」

他看见克仙娅在一瞬间露出犹豫的神情，杰斯大胆地期望着。

然后她的表情转为严肃。

「很抱歉。我帮不了你，」她说，一边起身。「这个探险队重视其赞助人的隐私。」

「我了解，」杰斯说道，接着悄悄地，主要是对自己补充说，「很遗憾，这个世界太大了。」

「没错。如果你需要投宿，这里是一间有名旅店的地址，」她说，同时从角落的桌子上拿了一支鹅毛笔和一小张羊皮纸并迅速地写下地址。「祝你好运。」她递出羊皮纸。

「谢谢你，」杰斯说道，接过了羊皮纸，他的心一沉。他在想是否他应该使用他的能力迫使她说出他要的信息。

但不行，那已经越界了。杰斯几乎可以听见基定斥责他窥探克仙娅的思绪。他几乎能看见基定那失望的皱眉。

他离开了探险队，脑袋不停运转，设法想出他的下一个策略。他已经走了半条街才打开克仙娅的字条。

上面写着学者与海旅店的地址。但有一个名词被潦草地写在羊皮纸下方：姆拉撒。

跛行菌兽|Nicholas Gregory作画

杰斯曾旅行至许多时空和许多地方，但姆拉撒却截然不同于他造访过的任何海岛。他不确定是否喜欢它。

首先，四周的峭壁令他头晕目眩，比拉尼卡最高的塔还高，而且那垂直的白色岩壁更预示了危险。在他周围，巨大的何霸兹树林高耸入天，其根部在他四周跨越成拱门。他的靴子稍微陷入了地面上潮湿、粗糙的砂砾中，而咸水与海带的气味几乎令人无法忍受。

杰斯浑身颤抖。破碎海湾让他想起了被困在依夏兰丛林的时候。他希望能够带茜卓或另一位守护者成员一起来这里，但却没有人响应他的召唤。

幸运地，他能够看见上方的空境，尽管它在遥远的空中，而且这段旅程看起来相当危险。

「不过，我确实喜爱挑战，」他说。如果他在依夏兰的时光有学到任何事，那就是如何让双手长出茧。

他在看见它之前就听见了。某种巨大的东西正在穿越他后方的树林，它的脚步使大地颤动。杰斯及时转身看见一个贪食的巨兽自树林间窜出。它有六只粗糙结节的脚，一个螃蟹般的身躯，背上更长满了苍白色的巨型蘑菇。

「噢，不要是现在，」杰斯嘶声咒骂并让自己隐形。

这只巨型生物停了下来，不停四处张望。它靠拢那双怪异的前臂发出劈啪巨响，使它背上的蘑菇丛剧烈晃动。然后，它把巨大的身躯转向他。

开始冲锋。

杰斯朝一旁翻滚。一瞬间，这只生物就撞上了他身后的树。

可恶，杰斯心想。新计划。他解除隐身状态并创造出一个他自己的幻影，并尽可能把另一个杰斯放在离他最远的地方。怪兽停止动作，来回看着这两个鹏洛客。它再次合拢前臂发出震耳欲聋的裂响声。杰斯捂住耳朵，面露痛苦表情。当他再次往上看时，那只生物正直视着他。

它没上当。

它用的是回声定位法，他领悟的有点太晚了。

怪兽冲锋。杰斯滑到一旁，差一点就被撞上。

「为什么这个时空上的一切都想杀我？」他喃喃自语着，同时把两只手指放在太阳穴试图瓦解这只野兽的心灵。

但无论操控这只怪兽的是什么，那绝对不是它的头脑。

它现在已经靠近他了。太近了。杰斯能够闻到自它身上席卷而出的腐臭浪潮。杰斯开始惊慌。为什么他的心灵操控无效？

噢！它是由背上的蘑菇所操控的！但再一次，这份领悟来得太迟了。这只生物把巨大扭曲的前臂抬到他上方。

杰斯抛出一座屏障并准备好面对这波冲击。

冲击从未出现。

就跟这只怪兽一样，另一个东西也突然现身。

一开始，杰斯不理解那是什么。有第二只生物正在与那只怪兽搏斗，而且它能够与周围的森林融为一体；它拥有粗厚的灰色躯体，但它的四肢却与他头顶上的巨大树根相同。

第二只生物以令人作呕的撞击声殴打怪兽一次、两次，打落了它背上的一些球茎蘑菇。怪兽尖啸着退后。

你到底是什么？杰斯想着。

他的救星持续推进，不断地反复殴打那只怪兽。杰斯发现它就像是周围何霸兹树的化身。巨大、呈现拱形，而且顽强不屈。答案宛如当头棒喝。

它是个元素。杰斯急忙转身，寻找另一位鹏洛客的身影。

果不其然，妮莎正蹲踞在其中一棵巨树上，展开了双手，每一分看起来都像是这个时空的守护者。

她脸上的表情充满着全然的杀意。

何霸兹元素在几秒内就摧毁了怪兽，它庞大的身躯崩塌于地，破碎又毫无生气。

「你还好吗？」妮莎问道，同时轻盈地从她蹲踞的位置跳下，彷佛那只是往下走一步而非从二十呎高处落下。

「还好，」杰斯回复道。「谢谢你。」

「没问题。」她微笑着，但她的眼神却没有笑意。她的视线滑向在怪兽尸体前徘徊的何霸兹元素，彷佛它正打算再挑战它。「我以前从未召唤过一个何霸兹元素。我想基定会喜欢它。」

「它相当令人叹为观止，」杰斯如此承认。

「它就是赞迪卡，」妮莎生硬地说。「它当然是。」

杰斯在心里踹了一下自己，「我不是有意要暗指—」

「我知道，」她轻柔地说。「只不过元素对我而言 ... 真的很重要。它们比任何人都早支持我。我不能让娜希丽伤害它们。」

杰斯把一只手放在她肩上。「我不想假装完全理解，」他说，「但这些元素对你来说意义深远，所以我会帮助你保护它们。」

妮莎笑了，他已经很久没看见她的笑容。他的心情也为之一振。

「谢谢你，」她说。「娜希丽登上那里了。」妮莎往上指着壮观的空境。

「你怎么知道？」

「赞迪卡告诉我的。」

杰斯困惑地皱起眉头。他永远也无法了解这个时空。「到达那里最好的方法是什么？」他提问。

「我的藤蔓，」妮莎回复道，但接着却露出尴尬的神情。「它们不像娜希丽的石造物般快速。这并不容易。你准备好了吗，杰斯？」

她咬着嘴唇并扭转着她面前的双手。杰斯明白她预期他会拒绝。

杰斯因内疚而感到紧张。没错，过去的杰斯会拒绝。那个还没经历过依夏兰和瓦丝卡的杰斯。

但他是在那个地方、那个人手下撑过来的杰斯。而且为了妮莎的友情，为了守护者与接下来的战斗，他必须这么做。

「是的，」他说。「我准备好了。」