啊，冒泡焦油的味道！火山爆裂的温暖亲吻！在这个受诅时空的冰封角落里努力了这么久，这让我想起了家。要是那棵该死的世界树的每一根枝干都像无尽风暴就好了！如果你问我的话，只要添加一点火焰，一些动乱，就能改善整个凯德海姆。如果我的工作做对了，这正好就是一切进展的方向。

没错，毫无疑问这所有的计谋，几个月来的辛勤工作，将会完美地汇流在一起。但我必须承认：有一个念头一直让我夜不成眠：要是，随着他们周遭的世界开始燃烧，没人知道是谁点的火柴呢？

这个时空充满了嘈杂的说书人。只要听得够久他们的故事就全都混合在一起了：他们喜爱重复关于善与恶、英雄与恶棍、对与错的同一种蠢话。让我们给他们一点新鲜的吧。一个能被铭记的故事－凯德海姆的最终传说。而且我保证它会有一个非常引人入胜的结局 ...

这个传说从一位名叫提勃的鹏洛客开始。他不只强大又聪明，几乎他遇见的每一个人都因为他的众多天赋而瞧不起他——他一点也不感到困扰。不过，因为有许多嫉妒他的敌人，提勃需要经常四处旅行并且不会在一个时空停留太久。这个故事会讲述他如何来到凯德海姆，以及他遇见恐怖野兽的过程。

你瞧，这只恐怖的野兽听闻了提勃的许多才能，并且迫切地需要他的帮助。野兽知道一个像提勃这样英俊又强大的鹏洛客绝对不会屈尊来帮助一个丑恶、愚蠢的怪兽，除非他受到胁迫。于是某天恐怖野兽便偷偷接近他并使提勃沾上了一种肮脏、棘手的毒。他把这种毒称为「种子」－而且恐怖野兽只会在提勃代替他造成骚乱的时候才移除它。

怪兽并不知道，其实提勃早就计划要在凯德海姆兴风作浪。因此，尽管这位睿智强大的鹏洛客同意恐怖野兽的条件，但他真的只是在进行他原本就要做的事。

首先，提勃需要一副伪装。毕竟，不会有人想听新来的人说话。靠着提勃那源源不绝的诡计，非常容易就找到瓦尔基。碰巧这位谎言神，这位诈术王子，竟然愚蠢到听信谎言使自己上当。那可真神奇啊！

提勃用魔法锁链捆住瓦尔基并把他带往他所找到最寒冷、最遥远的境域：卡尔费。那里有一位国王的冰冻木乃伊，而且提勃跟他达成了一份协议。只要让瓦尔基待在这位奈尔非国王的冰川皇宫地窖深处，奈尔非和他的玛恩惧怖军－那个国王以此称呼那些组成其军队的尸鬼——便能在末日浩劫开始时优先选取珍宝。而且对了，那将会是多么美妙的一场末日浩劫！

提勃从未见过比它们更贪婪、更为黄金疯狂的一群灵俑了！他知道，其他境域的居民在愿意参战之前需要一点更令人信服的东西。

谎言神瓦尔基|由Yongjae Choi作画

提勃完美计划的下一步就是打扮成他的新伪装瓦尔基并且拜访锻造大师寇尔。寇尔是其中一位矮人－那个满脑子金属且不关心周围事物的铁匠种族－而且就我所见，寇尔刚好是他们里面最厉害的。他是唯一一个能够操作钛晶的人；钛晶是由世界树的树汁硬化而成，具有各种有趣的特质。寇尔用这个东西制造了一把剑，一把能够开启凯德海姆所有境域间通道的刀刃。那原本是要给战斗神哈尔瓦的－每个时空都有一个那类愚蠢蛮汉存在，你知道的－但问题是，提勃需要那把剑。不然穿越境域是一件非常痛苦的事，而且他在世界树各处都有工作要忙。寇尔非常固执地不愿把它交给瓦尔基－说什么哈尔瓦从巨狼口中救了他一命还有瓦尔基是谎言神之类的——于是提勃便帮了诸境一个大忙——把这个讨人厌的矮人推入他自己的锻炉中。

诈术神骗局|由Randy Vargas作画

提勃带着他的伪装前往妖精家园斯肯法并且与他们的国王会面。哈拉德国王，拉迪尔之子，正是统一了长年交战的林木与暗影部落的那一位妖精，诸境都认为他是一个睿智、坚定的领导者。不过，提勃却认为他是一个骄傲、偏执的笨蛋；他相信妖精应该掌管凯德海姆的一切包括每一根小树枝，而且对于斯科提——凯德海姆众神——的憎恨与不信任在很久以前就已深植于斯肯法每一个妖精的骨子里。

噢，如果你那天也能看见皇室该有多好！由聪明提勃所编出的谎言——随着哈拉德听闻众神打算对他的族人做出各种可怕的事，他陷入一片愁云惨雾中，而且那些事可怕到连瓦尔基也无法袖手旁观！如果妖精打算求存的话，唯一的选择已相当明显：主动出击。

斯肯法国王哈拉德|由Grzegorz Rutkowski作画

在瑟特兰，提勃警告霜巨人关于托尔嘉巨魔从沉眠中被吵醒并即将入侵的消息。在碧塔嘉，他答应恶毒的斯凯尔部落让他们的恶魔主人乌伊拉格斯归返。提勃在凯德海姆所有的境域中播下了战争与混乱的种子。

至于斯达海姆呢？那些女武神－这个嘛，甚至对提勃来说，她们也是个麻烦。她们是肩负重任的生物，不受控制其它境域的政治手腕影响。她们不在乎黄金或权势，而且她们也不惧怕凯德海姆的其他凡人势力。一个专注的诈术师该怎么处理如此固执又不知变通的灵魂呢？

我们先暂停这个传说一会儿，来复述一句在多重宇宙里常见的谚语：不懂弯曲的树枝定会被折断。

提勃或许既聪明又强大，但他还没强壮到足以应付斯达海姆大厅中的每一位牧生使与索命使。不过，有个生物办得到！它被称为寰宇盘蛇寇玛，是最早从世界树诞生、同时也是最古老的怪物。很久以前，斯科提放逐寇玛不让它进入诸境，将它困在空荡荡的寰宇中。经过数不尽的时间，它的躁动逐渐强烈，它的饥饿无法被满足，而且再也无法压制它对毁灭的渴望。提勃同情这条可怜的蛇；他是真的同情。因此，带着诸境之剑，他划开了一个通往女武神家园的入口，使寰宇盘蛇能够在那里补足它失去的时光。

打开预兆路|由Eric Deschamps作画

现在，提勃并非剑的狂热信徒。他崇尚刀、钩子、狱火与硫磺——但就连提勃也得承认诸境之剑非常有用。他已多次使用它穿越寰宇。他已使用它释放寇玛对付斯达海姆的女武神。此刻，他正在使用它进行一项规模极小的任务，不过也同等重要－他正在留下一道痕迹，把剑尖拖过无尽风暴的黑色玄武岩地表。毕竟，一定要让那位鹏洛客跟着他到这里。

这个传说故事的结尾还没写完，不过就让我直接告诉你们结局吧：提勃杀了那个鹏洛客。随着生命从她眼中流逝，她最后看见的景象就是燃烧的凯德海姆。所有境域，终于一同陷入一片壮阔光荣的大火中。