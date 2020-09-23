娅奇丽知道坠落的感觉，就跟她双手的力量一样熟悉。她不怕狂风吹拂脸颊或她胃部翻搅的方式。她是赞迪卡最棒的掷索人，而且她很久以前就知道：有时候，为了攀登，你得坠落。

但是她从未坠落得这么远又这么久。她从未绝望地坠落过。

她在垂直落下的同时看着上方的姆拉撒空境愈缩愈小。如果她闭上眼睛，娅奇丽会看见娜希丽那冰冷、陌生的表情以及她手里的塑核，就在她从飘浮遗迹上被推下前那可怕的一刻。

在绝望的前几秒，娅奇丽朝范围内的每一个飘浮的岩架或倾斜的晶石抛出绳索和挂钩。但姆拉撒空境的碎片正在飘移，而非将自己撕裂。宛如一个解不开的难题，它正在把自己重新缝合在一起，就在娅奇丽能够自救之前，她的挂钩已失去定锚点或被撞坏。

很快地她四周只剩下空旷的天空。

这是我人生的最后一刻，她明白了。哀伤与愤怒重击着她。在娜希丽推她下来之前，娅奇丽并没有在危急时刻设法拯救或保护任何她钟爱的事物。

赞迪卡。泽雷。她闭起眼想着她的朋友和爱人，甩开他在死亡的那一刻所浮现的冻结、嘶喊的脸孔影像，取而代之的是记得他的笑脸，和她一同掷索，以及充满恶戏的明亮眼睛。

娅奇丽紧抱着关于他的记忆，一边等待撞上地面。她很快就会见到泽雷了。

这道冲击使她喘不过气。她的脖子与四肢痛苦地往前猛伸。然后回复原状。

突然间，娅奇丽不再继续下坠。

奇怪，她想着。死亡比我想象的还温和。如果她还有任何感觉的话，她预期会感觉到自己的身体撞断何霸兹树林的枝干。睁开眼睛，她预期只会看见一片黑暗，但她四周却是明亮的蓝天。她转过头，看见裂船湾在她下方数百呎之处，它的树林正随着不间断的浪潮剧烈摆荡。

「怎么会？」她低语着。她正悬浮在半空中。不可能。

「接住你了！」有人从上方大喊。

娅奇丽再次仰头看，眼睛因太阳而瞇起，而在她上方，她勉强可以看出有个纤瘦的人影靠在一根手杖上。他们正站在一个看似荆棘阶梯的东西上。尽管那看起来也相当不可思议。

「怎么回事？」她再次低语。

树林|Tianhua X作画

娅奇丽感觉到自己正在上升，并且发现有一条荆棘树枝正紧紧缠绕着自己的胸口。

随着她逐渐靠近站在阶梯上的人影，她才看见拯救她的人是一名拥有深色长发、身穿绿色服装的妖精女子。在阶梯下方，有个拥有一头乱发与明亮双眼的男子正在小心翼翼地往上攀爬。

荆棘温柔地把娅奇丽放在阶梯上，距离那位妖精大约一呎远。

「谢谢你，」娅奇丽过了一会儿才说。她已经尽力了。

「你还好吗？」那位救了她的人说。

「我没事。」娅奇丽朝上瞥了一眼姆拉撒空境。现在它已几近复原，彷佛他们从未触发那道陷阱。彷佛娅奇丽和她的队友们刚才未曾奋力求生。彷佛泽雷白白牺牲了。「不，」她低语着，双腿瘫软。

「放轻松」－妖精把手搭在她的肩上，一边审视着她－「我抓住你了。」

「你是谁？」娅奇丽问道。

「我叫妮莎，」她回复道，接着又带着羞涩的笑容补充说，「那个爬得很慢的人叫杰斯。」

杰斯呻吟着爬到她们旁边。「我没机会练习。我们在拉尼卡才没有空中地牢。」

娅奇丽端详了他们一会儿。这俩人散发出某种她在几天前不会发现的特质，某种总是被她轻视为篝火神话的特质。感受到一种无声的力量，他们蕴含着如世界般浩瀚的秘密。她觉得他们一脚踩在这里 ... 而另一脚则踩在别处。

就跟娜希丽一样。

「你们能够旅行到其他世界，对吧？」她说，一边挣脱了妮莎的手。

妮莎和杰斯互看一眼。「你知道鹏洛客？」杰斯提问。

神话称你们为行者。鹏洛客。我的恶魔有个名字，娅奇丽想着，她的胸口因哀伤而紧绷。「我见过娜希丽。她就是推我下来的那个人。」她往上指着空境。

她注意到这两个鹏洛客看起来一点也不惊讶。他们两个都凝视着姆拉撒空境。

「她拿到塑核了吗？」妮莎问道，她的双手在身体两侧握成了拳头。

「是的。」娅奇丽心中闪过娜希丽残酷脸孔的影像。以及泽雷的死亡面容。

「我们还是逮得到她，」杰斯说，一边开始再次攀爬。「赶快。」

「不，杰斯！」妮莎说。「你看！」

娅奇丽朝妮莎手指的方向看去。在远方，她刚好可以看出一个白发人影在空中奔跑，彷佛正在冲下一排阶梯。娅奇丽认得锻石术。一看见娜希丽就让娅奇丽的胃开始扭转。

妮莎猛然把手往前伸，朝娜希丽射出了数十枝荆棘箭。但她们之间的距离太远了。娜希丽有非常充分的时间轻弹手腕投出一颗精确瞄准的巨岩来进行阻挡。

娅奇丽畏缩了一下，准备好她的绳索。等等，她心想。还不是时候。

娅奇丽听见杰斯在她身后呼出一口气，她转身看见他正凝视着远方的娜希丽。他朝那位锻石师的方向伸出三只手指，就像在攻击，于是娅奇丽屏住了呼吸。

什么也没发生。

然后娜希丽踉跄了一下，紧抱着头部的两侧。杰斯的嘴巴扭曲着。

娜希丽很快就恢复平衡并且在石梯上滑行直到停下。她转向杰斯。

即使在这样的距离外，娜希丽怒目中的恶意仍让娅奇丽感到毛骨悚然。

「小心！」娅奇丽大喊，并趁杰斯被一颗巨岩砸上之前把他推开。

接着她又开始坠落。但这次杰斯抓住了她。

娅奇丽并非平白无故成为赞迪卡最棒的掷索人，她一直预期娜希丽会发动攻击。在几秒内，她扔出手里的绳索并将挂钩固定在藤蔓阶梯上。她利用自身的动量荡过另一颗巨岩的袭击并且以三组左右手交替攀登的动作，将她自己与杰斯拉回到荆棘梯子上。

当她再次眺望天空时，娜希丽已不见人影。娅奇丽呼出一口气，因躲开了娜希丽的视野而感到宽慰，同时也对她的逃脱感到愤怒。

「那非常 ... 」杰斯一边弄清楚周围的状况，一边对娅奇丽说，「令人叹为观止。」

「娜希丽不是无故雇用我的团队。我们是 ... 曾经是 ... 世界上最强的，」娅奇丽回复道。感到一阵苦闷担忧，她想着卡札和奥拉此刻身在何处。

拜托一定要活着，她心想。

「我们得跟紧她！」妮莎边说边开始爬下荆棘。

「噢，如果你要的是速度，」娅奇丽带着高冷的自信说道。她是无惧旅人娅奇丽，而且她是这个领域的大师。这里是她的家。她开始旋转另一条绳索。

在她的掷索和妮莎的藤蔓之间，他们往下飞，飞过裂船湾与何霸兹树林的林冠，飞向姆拉撒恶名昭彰的雄伟峭壁。尽管需要辅助杰斯，娅奇丽宛如鸟儿般地从那些令人晕眩的高度划过空中。这一次，她的坠落相当熟练，控制得当，不过她的心却充满了哀伤。

她不能让娜希丽溜走。

但他们还是太慢了。等她、妮莎，和杰斯翻越峭壁抵达那片宽广的森林高原时，娜希丽早已不见踪影。

妮莎握紧拳头并靠在巨大的尤沃瑞树上。在那里，她静静地站着，闭上眼睛，头稍微倾向一侧。

「她在做什么？」娅奇丽向杰斯低语。杰斯耸了耸肩。

「聆听，」妮莎回复道。过了一会儿，她睁开眼睛。「她朝北方走了，但我不知道确切位置。娜希丽有告诉你她接下来会去哪吗？」她问娅奇丽。

娅奇丽摇了摇头。现在她再次回到地面，关于泽雷的回忆一直纠缠着她。她已经花了太多时间和神秘的鹏洛客们相处。她现在了解他们就跟奥札奇一样危险。「再次谢谢你们救了我，」她说，一边收起她的绳索。

「你要去哪里？」杰斯警戒地问道。

「我需要找到奥拉和卡札。」

「谁？」

「我的朋友。希望娜希丽没有杀了他们。」娅奇丽强忍住情绪。如果她失去了第二个冒险团的话，她不知道自己会怎么办。她的第二团家人。

「我们能够仰赖你的协助，」杰斯恳求道。

「这个嘛，我不想，」娅奇丽回复道。「替娜希丽工作是我犯下最大的过错之一。她使用塑核 ... 泽雷」－娅奇丽深吸了一口气－「我已经受够帮助来自其他世界的人了。」她不确定娜希丽来自何处，但绝不是来自她钟爱的赞迪卡。

「我并非来自其他世界，」妮莎悄悄地说。「我在这里出生。在巴勒格。我的部落 ... 我的部落几乎被奥札奇歼灭。而且我感觉到这个世界每一处的荒芜。」她挺起身体直视着娅奇丽。「这是我的家园而且永远都是。我拒绝让娜希丽把它变成死气沉沉的石头愿景。」她轻柔地说着，但在她的声音与姿态里却有种强烈的决心。

娅奇丽第一次注意到整座森林看似弯身环绕着这位渺小的妖精。彷佛它正在等候她的指令。

「那么你应该知道，」娅奇丽说，「塑核会腐化与杀戮。野兽、树木 ... 」

人，她说不出口。

妮莎的表情充满痛苦，却不是惊讶。「所以，你不知道她可能去哪里了吗？」她问道。

「毫无头绪，」娅奇丽答复。

「我或许知道，」杰斯说，看起来有点内疚。两名女子都惊讶地看着他。「我窥探了她的思绪，」他承认道。「她即将前往魅歌城。」

娅奇丽知道关于魅歌城的各种传说。据说在其遗迹间游荡的人都会发疯。

「我认为窥视她的心灵是个正确的决定，」妮莎温和地说。接着她皱起眉头。「但她为何要去那里？」

「因为它是由远古寇族所建，」杰斯回复道。

「什么？」妮莎和娅奇丽异口同声地说。

「好吧，这是个逻辑推论，」杰斯说。「他们建造了这个世界上的远古城市。」不过妮莎再次闭上了眼睛，聆听着。

「我自己去的话会比较快，」她说。

「妮莎，等等，」杰斯警戒地说。

但娅奇丽清楚地知道妮莎并不会等任何人。早已有一团纠结的尤沃瑞树根从她下方升起，将她抬升至空中。「我会阻止娜希丽并且摧毁塑核，」她低头看着娅奇丽说。「我保证。」但这一次，在那份沉默的决心底下，娅奇丽听见了愤怒。

娅奇丽点了点头。「快去吧。」

「妮莎，」杰斯说，但这两个女子都没理会他。

宛如一条目标明确的绳索，树根隆起并向前冲入森林。

接着妮莎便消失了。

「妮莎！」杰斯在她后方吶喊。但她所立之处什么也没有，除了森林的嗡响声与高耸的树木。他转向娅奇丽。「你能带我去魅歌城吗？」

「我能，但我不想。」娅奇丽把一条绳索栓在头顶上的一个粗厚的尤沃瑞树根上。她需要找到她和队员们骑来姆拉撒的狮鹫。她希望卡札和奥拉会在裂船湾，等待着她。

拜托一定要安然无恙，她想着。

「拜托，娅奇丽，」杰斯说，一边来到她身后。

「你不太会倾听，对吧？」娅奇丽说，同时把自己拉离地面。「我在一天内已经损失够多了。」

是一辈子。泽雷。

「很抱歉，」杰斯说。「我通常是一位很棒的聆听者。这相当难 ... 好吧，老实说，那几年相当难熬。」

是的，很难熬。娅奇丽把自己拉上树根寻找下一个定锚点。

「等等，你的朋友是卡札和奥拉，对吧？」杰斯说道。

娅奇丽停止动作，直视着这位身穿蓝衣的男子。「他们怎么了？」

杰斯闭上眼睛并把手指压在太阳穴上一会儿。「我在海湾那边感应到两个人。我假设他们就是你失散的队员。虽然我不敢确定。」

娅奇丽抓着绳索滑向地面。「你是怎么办到的？」

杰斯耸了耸肩。「我是个法师。我的专长是幻影和意念。」

「那就是你能读取娜希丽心灵的原因？」她问道。杰斯看起来相当内疚，而娅奇丽在一想到她的心念被这个异界陌生人读取的时候畏缩了一下。

我的心灵只属于我自己，她愤怒地想着，以免杰斯正在听。离它远一点。

她再次开始攀爬。

「要是我答应你把塑核带去其他地方呢？赞迪卡以外的地方？」杰斯在她后方呼唤。

那到底是什么意思？娅奇丽想要提问，但却在细微的颤抖中阻止了自己。奥札奇就是来自赞迪卡以外的地方。最好还是不要知道。

「那么，塑核将不再是个威胁吗？」她反而这么问道。

杰斯点了点头。

那让娅奇丽犹豫了。泽雷会想要你拯救赞迪卡。这个念头让她心痛。窃取这个危险的物品并把它送去另一个世界？泽雷会喜爱那个点子。而且，娅奇丽得承认，这是个不错的解决办法。叹了一口气，她转向杰斯。

「我会带你到魅歌城的入口好让你能够帮助妮莎，」她谨慎地说，「但不会再往前了。」

「谢谢你，娅奇丽，」杰斯说道，松了一口气。

如果他在读取她的思绪，她在他们前往魅歌城的路上完全没察觉到任何迹象。

过了很长一段时间，就在她于裂船湾和奥拉与卡札重逢后，娅奇丽才发现她从未告诉过杰斯自己的名字。

杰斯跟随娅奇丽穿过纠结高耸的尤沃瑞树林，直到他们抵达一座被奥札奇腐化凋萎的森林。在这里，那片恶心、焦黑的地貌使杰斯的胃被罪恶感紧紧抓着，尽管他注意到有坚韧的新生命正努力地在泥沼中成长。

他继续前进。

他一路跟随她，周围的树林也消融成和姆拉撒城墙一样高大的高耸峭壁。他跟着她爬过了裂开的石头，藏身于峭壁岩洞内的隐匿野兽发出的低沉咆哮有时会让他手底下的岩石震动。

杰斯跟随娅奇丽登上纳高原并深入下一座浓密森林。贾笛树林随着他们逐渐接近魅歌城而变得浓密阴暗，他欣慰地想着还好自己不必独自进行这趟旅行。

娅奇丽整趟旅程几乎都沉默不语，除了小声地说出「当心亚龙」或「这附近有鬼怪。尽可能别出声。」

杰斯看得出来她正紧拥着哀伤与担忧，试着不让它展现出来，即便她的痛苦对他来说十分明显。或许是因为他也紧拥着自身痛苦秘密的关系。

他们来到一处森林的缺口。他们眼前是一座远古城市的坟场。它就彷佛是其中一座巨型空境被安置在地面上。它的石塔破碎倾倒，它的城墙长满了植物与苔藓。空气中弥漫着潮湿尘土的气味，一切都在诡异地嗡响着。入口处的大门由大理石制成－漆黑、壮观、扭曲又美丽，像贾笛树根般地卷曲盘绕成繁复的图案。它耸现于杰斯和娅奇丽面前。

「有任何建议吗？」他提问。

「不要发疯，」她回复道。

「没错。」杰斯拉挺他的斗篷。「谢谢你的协助。还有 ... 我对你朋友的事感到遗憾。我知道失去一个亲近的人是什么感受。」

娅奇丽点了点头，她强忍着情绪咬紧下巴。她转身开始跨步离去，但接着却停了下来。

「我希望妮莎的运气比我好，」她转过头说。然后她就消失在树林的阴影中。

「没错，」杰斯再次说道，一边朝大门走去。

门没上锁。

里面是一座遗迹迷宫。长满苔藓的房间与长廊在他面前延伸，看不到尽头。杰斯的心一沉。这显然不容易。就算他喜欢接受挑战，但现在可不是迷路的时候。

四处都传来一道令杰斯无法忽视且稍微走调的低沉嗡响声。

在他的右侧，某个东西移动了。杰斯立刻就在四周召出一个魔法护盾。他跟着这道声音绕过转角，看见一位背对着他的白发人影。

「你好啊，杰斯，」娜希丽说道，没转过身。「你果然会在这里。」

「我是代表妮莎来的，」他说。

「不意外。」

「她说塑核会毁掉赞迪卡。」

娜希丽转身怒视着他。「说这话的人还把奥札奇在这个时空里释放了出来。」

杰斯紧咬着牙齿。他也是其中一位不小心释放奥札奇的鹏洛客。「她当时认为自己采取的是最佳措施。」

「就像她现在做的一样吗？」娜希丽挑起一侧眉毛，而杰斯则没有答案。「不像那个胡乱摸索的树居者，我知道我才是对的。」

「就像你当时把奥札奇困在这里一样吗？」杰斯回复。

娜希丽的表情被愤怒笼罩。「你好大的胆子。」

「我们不了解砾岩塑核，」他平静地说，不过还是努力维持着他的魔法护盾。「把塑核给我，娜希丽，我们便可以一起解开它的秘密。就在拉尼卡。」

娜希丽稍作停顿，而且，有那么一刻，杰斯期盼着。

然后她扩张了她的站姿。

「绝不，」她咆哮道。猛然向前伸出手，她把他两侧的石头都聚集在一起。

石头砸穿了杰斯的屏障，但其速度也被减缓而使杰斯有足够的时间闪躲。他翻滚后起身，准备迎接下一波攻击，同时在他周围创造出十二个幻影杰斯。

不过娜希丽却已冲入长廊。咒骂了一声，杰斯解除幻影并在她后方追赶着。

他跑过远古长廊，不时瞥见螺旋的拱门与破碎的庭院。他持续奔跑，跟随着娜希丽冲过狭窄通道与蜿蜒厅堂时在尘土上留下的足迹。

他跑下扭曲、破损的阶梯。进入了这座远古寇族城市的底部。

城市的那道怪异嗡响声就在此处转变为一首令人心神不宁的歌曲。它为某种杰斯难以名状的东西献唱着一首安魂曲，它那和谐的抑扬顿挫与深沉震荡让他充满了悲伤和期盼，致使他考虑要停止他的追逐。

不行，我得阻止娜希丽，他心想，同时听见了她在前方的脚步声。他们的速度正在减慢。他继续推进。

在城市深处，这道旋律逐渐大声，变得更加繁复扭曲，更加坚决。杰斯咬紧牙齿。他能看见娜希丽在远处的轮廓。这首缠人歌曲使他的关节疼痛不已。

我需要找到娜希丽。杰斯在弯曲的长廊里蹒跚前进。

但每一步却愈来愈糟。音乐增强，缠人歌声变得激昂，要求他全然的关注。杰斯跌跌撞撞地走，一边发出呻吟。

我需要找到 ...

现在他看见周围出现蓝色的魔法光弧，和音乐以同样的频率闪烁着。这首歌淹没了所有声音，所有思绪。杰斯跪了下来，双手摀着耳朵。

我必须 ...我必须 ...

他努力保持专注，紧抓着这个意念。不要。发。疯。

它有风险，未经试验，但杰斯等不及了。他松开耳朵并尝试施放一道咒语，他一直想测试这道咒语，但却没有机会。那是一道精细又危险的咒语。一道阻挡任何声音进入他耳朵的咒语。

致狂杂音|Magali Villeneuve作画

歌声来到了难以置信的高峰。他身体的每一条纤维都在痉挛，他的心灵嘶喊着要解脱，即将开始溃散。

接下来，曲调中途，歌声止息。

杰斯松了一口气。他的咒语奏效。

在几秒内，他的心灵变得清澈，他的关节也得以舒展。他能够看见娜希丽瘫坐在他前方的地上，双手摀着她的耳朵。他起身冲到她身旁，展开双臂，增大了他的咒语半径以包覆娜希丽。

她呻吟着遮住双眼。杰斯犹豫了一会儿，不确定这位砾岩术士的下一个反应是什么，同时又得提防她发动攻击。

他以通念术试探。你还好吗，娜希丽？

她摇摇晃晃地站起身，转动她的肩膀，并瞪视着杰斯。你是在预期我的感谢吗？

当然没有，杰斯在心里笑着。

她不悦地注视着她的脚。我之前从没听过它。这些歌声。然后，当我听见时，我以为自己强大到不会被它影响。

杰斯点了点头。这个时空总是令人出乎意料。

塑核和我都不会离开赞迪卡，杰斯。她挺立站姿，脸上露出尖刻、挑衅的表情。

好吧。杰斯明白如果他想让娜希丽理解，他就得换个策略。那么你要去哪里？

前往这座城市中央。去启动它。

杰斯环抱双臂等待着。

娜希丽翻了一下白眼。符文说那里有个魔法焦点，能够把塑核的能量透过地脉与整个赞迪卡连接。

这引起了杰斯的兴趣。造成全面性的转变？

娜希丽点了点头，她的表情显露着戒心。

接下来杰斯看见娜希丽想象中已治愈的时空。那是焕然一新的赞迪卡。有数千人在辽阔、美丽的城市里雕刻、买卖、繁荣。到处都是精雕细琢的拱门与繁复、令人叹为观止的建筑。而且，最重要的是，这个时空非常稳定。安全。

这让杰斯想起了拉尼卡。

我不会阻碍你，娜希丽，只要你答应在我们更仔细研究这个机制之前不会使用塑核。

娜希丽稍作停顿，思考着，然后点了点头。我不想伤害我的家园。

但杰斯能够看见她的思绪并知道娜希丽对于伤害的定义跟他的或妮莎的不同。为了达成目的，她会把城市和军队夷为平地。

他也知道如果他打算解开塑核的秘密，他就得了解它是如何被启动的。如果它会在未来的战斗中成为一种有效的武器，他就需要先衡量它的神秘力量。

他知道当他们再次面对尼可波拉斯的时候，他们将会需要众时空所能提供的每一样武器。

于是，换上一道安抚的笑容，他转向娜希丽并用意念传达，带路吧。

娜希丽和杰斯穿越了魅歌城这座迷宫，他们之间的空间里沉重地悬挂着不自在的休战氛围。娜希丽紧跟在杰斯身旁，确保自己位于他的咒语范围内。她不想再听见那些疯狂、折磨人的声音。

在他们行走的同时，她持续将一只手贴在长满苔藓的石墙上拖行，一边询问它们通往城市中心的路，而另一只手则摆在她臀部的背包上。她手底下的塑核十分温暖，她感觉到它那嗡嗡作响的力量。这使她露出笑容。

不过它也依然持续低语着，音量低到她无法听出内容。或许当她有空的时候，就在她让赞迪卡回复到先前的美丽状态后，她会试着解开这道低语声的意义。

幸运的是，杰斯一句话也没说，大概是看见了她的愤怒思绪，听她一直复诵着到此为止，到此为止。

石头的振动频率引领他们往下深入看似无尽头的长廊，穿过空荡荡的庭院，接着再次登上裂损扭曲的阶梯。现在她已经很接近了。即将找到位于魅歌城中心的焦点。即将修正她在很久以前协助造成的所有伤害。

当他们走出最后一段楼梯时，他们发现自己正位于一座远古花园中央，现在已被蔓生的贾笛树根、蕨类、苔藓，以及耀眼的紫色花朵覆盖。那里依然有石制藤架与干涸喷泉以及在它们之间的小径迭影。

杰斯抬起双手并将它们慢慢放下，解除了噤声咒。这座城市的诡异嗡响再次出现，但却没有增强。

「现在怎么办？」杰斯问道。

她从背包里拿出砾岩塑核。它在她手中散发出应允的力量之光。它的低语声变得更加狂乱、愤怒。

「你听得见吗？」娜希丽问道，一边举起塑核。

「听见什么？」杰斯皱起眉头问。

「没什么，」娜希丽迅速地说。「我们出发吧。」

「去哪里？」

娜希丽指向他们前方一座类似观景亭的巨型石造建筑。即便从他们所站之处，她也能看出它已崩塌损毁。但赞迪卡的一切不都是如此吗？

她把塑核塞回背包并开始向前跨步。

某个东西不对劲。这份感觉随着他们靠近这座颓圮建筑而逐渐增强，接着娜希丽发现这座观景亭已完全塌陷，压垮了内部的一切。

「不，」娜希丽说，然后她跑向前，把手放在崩塌的入口上。石头的震动告诉她这是新造成的损坏。

「你在做什么？」杰斯问道。

「修复这个啊！」娜希丽说道，同时她四周的岩石开始移动。她能够复原这个损坏。她必须这么做。

「省省吧，」他们身后传来一道声音，娜希丽转身看见妮莎正站在一座远古花园遗迹中，一手拿着手杖而另一手则握拳垂在体侧。她站姿高挺，带着一种平静却又危险的眼神。

「焦点，」娜希丽龇牙咧嘴地说，「就在这里。」

「它曾经是，」妮莎冷冷地回复，「直到元素们把它摧毁。」

「你让你的生物们这么做？」娜希丽大喊。就算不用几周，她也得花上好几天才能复原对这里的魔法通道所造成的损害。

「我没有让它们做任何事，」妮莎回复道。「我帮助它们，而且它们帮助我。我是赞迪卡的守护者，而且它们是这个时空活生生的化身。」她身后出现一个巨型元素。它的四肢由树根和叶片构成，而它的头上则具有宛如后掠翼般的巨型犄角。「你说对不对，艾莎娅？」

荒野之魂艾莎娅|Chase Stone作画

娜希丽目露凶光，但在如此可怕的元素面前还是使她却步。她和杰斯都往后退。

「妮莎。」杰斯以安抚的姿态举起双手。「我答应不会使用塑核或让任何人使用它，」他看着娜希丽说，「直到我们了解它为止。」

「当另一方不屑一顾时，你的话又有什么意义？」妮莎回复道。她正盯着娜希丽。

「如果她不尊重我的意见，」杰斯带着令人恼火的平静说，「她将会发现自己身处一座极其真实的魅歌城幻影中。只不过这次，我不会遮挡歌声。」

「多管闲事，」娜希丽低声怒斥。她默默立誓不再相信任何人。

「我不想挑战你们。我真的不想，」妮莎对杰斯和娜希丽说。「我们都已经打够了。我们值得享受一些和平。」

「我完全同意，可是 ... 」杰斯说，「我觉得娜希丽也有道理。远古的赞迪卡非常美丽。我看见了她的记忆。」

「看吧，连多管闲事的人也认同我，」娜希丽满意地说。终于有人明白事理。

「杰斯，我们谈过这件事。元素－」

「会长回来。一切都会长回来。」

「不是一切，」妮莎悄悄地说。

「我所知的赞迪卡既强大又坚不可摧，」娜希丽说。

「想想稳定度，」杰斯如此推论。「这个时空的人们将能够繁荣并且不再惧怕下一场狂搅。」

妮莎退了一步。又一步。「我曾经信任你，」她对杰斯说。她脸上的惊恐与伤痛清晰可见。

「妮莎，」杰斯恳求着。

「你不会想要对抗我的，」娜希丽说，一边把手放在背包里的塑核上。

妮莎直视着她。「别挑衅我。」

但娜希丽已经听够了。她面对过长老巨龙和永生吸血鬼。没人可以阻止她。不是现在。不会被某个如此渺小、纤弱又没自信的人阻挠。当她就快成功的时候更不可能。

轻弹了一下手腕，娜希丽创造出数十把发光的剑。每一把剑都代表了她千年来的每一次愤怒。再弹了一下手腕，她将这些剑笔直地朝妮莎抛去。

不过在她的任何武器击中目标之前，一团模糊的东西把所有的剑从空中击落。

某个东西撞上娜希丽使她喘不过气，并将她撞倒在地上。

她翻滚后起身，准备回击。但她看见的景象却让她停下动作。在她身旁，她听见杰斯倒抽了一口气。

妮莎正悬浮在几呎高的空中，她的头发自身后往外飘荡，绿色的能量流经她全身。即便隔着一段距离，娜希丽也能感觉到妮莎的怒火，她那不计一切代价保护这个残破的赞迪卡的决心。因为在妮莎面前的正是能量全开的艾莎娅。

这个荒野之魂看似随着力量而膨胀，渴望保护它的时空。它凝视着娜希丽，它的眼睛闪烁着绿色的能量，接着它抬起其中四只宛如扭曲枝干的肢臂，以一道猛烈的霹啪声往下砸向娜希丽。

娜希丽及时翻滚到一旁。用手臂一挥，她抬升周围的石头砸向这个元素。不过岩石却有如玻璃般地碎裂在枝干上，而且那只生物毫不畏缩。它把巨大的头部转向她。

元素再次举起宽广的手臂。

「快跑！」杰斯在她后方大喊。

娜希丽总认为撤退是懦夫的行为。但艾莎娅却无情地逼近。我需要保护塑核。那是最重要的事。

于是，她开始奔跑。

她和杰斯一同闪躲、跳跃并冲刺穿过远古花园，用上了他们会的每一种幻影与反击。但那还不够。艾莎娅太庞大、太快速了。杰斯和娜希丽在每一个机会都被击退并且被树根绊倒，直到他们只能够滑向阶梯，回到魅歌城的底部。

缠人歌声淹没了他们的耳朵。杰斯立刻再次施放他的噤声咒，接着他们往回奔跑穿越长满苔藓的长廊。有时苔藓元素会挡住他们的去路，但它们的体型较小也较弱，轻易地就被杰斯的反击咒语或精确瞄准的石拳化解。

娜希丽的怒火提供了她逃脱的动力。但这么久以来的第一次，她也感受到一丝真实的恐惧。她低估了这个妖精。

当他们抵达城市入口并看见那扇古老的大理石门时，娜希丽松了一口气，一边加快速度。她就快到了。

但她却看见一个瘦小、眼熟的人影站在入口处。这一次，妮莎和艾莎娅正被数十个其他的元素围绕着。

娜希丽和杰斯都滑行直到停下。

「怎么可能，」娜希丽大口喘着气。「你怎么能移动得 ... 这么快？」

「赞迪卡是我归属之地。它是我的力量与力气的中心，」妮莎回复道。「我知道所有的通道，也知道该如何使用它们。至于你们两个」－她的脸孔充满怒意，而她后方诞生自姆拉撒植被的元素群则开始起身－「你们永远也无法理解。滚出我的家园。」

「妮莎，等等！」杰斯大喊。

「这是我的家园，树居者。」娜希丽做好准备，呼唤了她周围的石头，接着她感觉到身后的魅歌城颤动着回应。「这里已经是我几千年来的家园。我不会让你得逞。」

娜希丽张开手指让石头飘升，召唤她所有的力量进行攻击。

但元素们的动作更快，宛如愤怒大军般地往前激涌，冲向杰斯和娜希丽。而在那一刻，娜希丽明白了。

为了赞迪卡之魂的战争已开始，而且这将是一场无情的战斗。