前篇故事： 预示时刻

于是，预示时刻降临这片大地，并且在此承诺的时刻到来时将会解答所有疑问。 看啊，来世之门已开启，从它那耀眼的城墙后方，未来浪潮的真实面貌正倾泻而出。

莉莲娜把脚从罗夏河那不停拍打的深红色浪潮中抽回。 拉札柯的嘲讽在她耳里回响着，接着她叹了一口气。

我已经受够这些蠢事了。

她活动了一下肩膀，并把头发往后拉。 莉莲娜在那一刻并没有感到恐惧或兴奋。 而是预料。 从各方面考虑，前两个恶魔很容易击倒。 她的惊喜突袭战术对她十分有利。

她拥有多重宇宙里最棒的后援还真是幸运呀。

杰斯？ 你听得见我吗？ 在她心中的遥远之处，她听见一道响应。

莉莉？ 你在哪里！ 我们要过来了！ 这些群众－

－ 人数太多了，我知道。 我就在河岸上，那座门前方。 杰斯，那是拉札柯，他是－

「你在哪， 老太婆 ？ 」

恶魔再次用低沉的声音说着。

在她四周，其余的群众开始窃窃私语。 那些尚未逃开的人呆立在原地，因害怕而浑身颤抖并且不确定到底发生了什么事。

莉莲娜皱起眉头。 她知道他是那种会玩弄她的类型。 她不允许自己如此轻易地便做出反应而上钩。

「莉莲娜，我知道你在这里 . . 。 」

她偷偷溜进徘徊不去的人群中，她的目光紧跟着这个慵懒地盘旋滑翔于河水上空的黑暗形体。 拉札柯飞向那座敞开的门并扫视着群众。

莉莲娜感觉到自己的手开始抽搐。

她惊讶地往下看。

她手部的动作是 . . . 不由自主的。

莉莲娜把右手举向她的脸，一股恐惧浪潮冲击了她的胸口。

她自己的手指正在对她挥舞着。

莉莲娜大声地嫌恶并甩开了她的手。

那是一种吓唬人的战术，仅此而已。 她拒绝感到恐惧。 莉莲娜突然刻意地将同一只手伸向她的连衣裙左侧，伸向了锁链面纱。

位于门上方的恶魔笑了。

「原来你在那里呀。 」

他的话使她的脖子窜起一股冷颤。

利用眼角的余光，莉莲娜看见其他守护者成员抵达了。 他们看起来疲惫不堪，身上有许多因斗技场混战而造成的瘀伤。 杰斯朝莉莲娜的方向移动，但她却举起一只示意警戒的手。 其他四人停在她周围，全都仰头望着那个恶魔。

「我不知道他有何能耐，」莉莲娜悄悄地说道，她的声音既急切又低沉。 「不过他很强大。 我们应该 . . 。 」

莉莲娜突然停止说话。 恶魔垂下翅膀。 他的话语－柔顺、稳健、平静－倾泻于人群之上。

「 到我这来吧 。 」

当他的话一传入她的耳中，莉莲娜就感觉到自己挺起了胸膛并且表情变得松弛。 她肌肤上错综复杂的刺青也随着恶魔的呼唤而点亮，虽然她正在内心深处嘶喊着，但她的身体却不由自主地向前缓缓踏入血河中。

Titus Lunter 作画

在她漫长的一生里，莉莲娜熬过了许多折磨。 她曾打斗、失去、年老、任性地出卖了自己的灵魂，还有更多。 但什么都无法比上失去控制权那样地令她感到难以忍受且愤怒。 她以为自己在几十年前和恶魔们订下契约时就清楚其负面影响，但莉莲娜却从未真正地想象过后果。

莉莲娜并不喜欢经常表现出愤怒的情绪。 那是一种过热的澡，一道失控的火焰，一件不属于自己且令人发痒难耐的连身裙。 但当拉札柯催促她的身体往前的时候，莉莲娜却感到怒不可遏。 她沉醉于那翻腾的怒火中，并且用尽心灵之力反抗挣扎以求能夺回自身的主控权。

但却徒劳无功。 无论她的心灵如何反抗，她的憎恨永远无法呈现在脸上。 她的愤怒永远无法牵动她的肌肉。 莉莲娜完全无法操控真正属于她自己的东西。

真他妈的该死！

她在自己的心灵中咒骂尖吼，但位于她的意志与肢体之间的系绳依然断绝。

茜卓与妮莎伸手想要拉回莉莲娜游走的身体，接着一道强烈的死灵能量推开了她们的手。 这两个女人往后退，在衰败与腐坏缠上她们之前急忙把手缩回。

在莉莲娜脑中，她能够听见杰斯的吶喊，基定的声音也回荡在她耳里，但她的注意力却固定在面前的拉札柯身上。

去他那里 是她的身体知晓的唯一指令。 锁链面纱仍被塞在口袋里，恶魔太过靠近，她的伙伴们阻止不了这股想向前走的驱力。

她想要扯下恶魔的双眼并将它们一口吞下。 莉莲娜在心中反复不断地咒骂着亵渎言词，希望她这一连串诅咒能够使恶魔放弃这份掌控。

但掌控依旧存在。

莉莲娜走入罗夏河的血水中。 它感觉起来滚烫、黏稠，全然地邪恶。 她的身体持续走着，愈来愈深入河水。 水面到了她的臀部。 到了她的腰部。 到了她的胸骨。

莉莲娜的思绪从愤怒的抵抗转为无尽的嘶喊。

她感觉到自己的腿轻轻擦过水里的某种死尸。 一条鱼从她的肩膀旁漂过。 河里满是刚死的野生动物，都因拉札柯仪式的鲜血窒息而死。 在这片鲜血泥沼中没有任何生物存活。

杰斯的声音消逝于她心中。 她已走得太远，太深入这条河了。

莉莲娜吸一口气并感觉到自己的头没入水面。

这片液体既恶心又浓稠，她的肌肤感受着它的滚烫。

她的心跳加速并且感到害怕。

我不会害怕。 他比我还弱，而且我能够存活下来。

一道声音在她心中嘎吱响着：「 只有 杀了 他 你才能够存活。 」

鸦人。

莉莲娜开始嘶喊。 滚出去！ 不要是现在！ 我不想听见你的声音啊！

「只有杀了你的每一个恶魔你才能自由，莉莲娜。 只有到那个时候我才会停止骚扰你。 」

莉莲娜没时间思考那句话。

她的空气就快耗尽了。

随着逐渐增强的紧迫性，她想要吸气，即便她知道自己就只会因吸了满口血而溺毙，但恶魔对于她身体的掌控甚至凌驾了呼吸的冲动。

正当她确信自己将要失去意识时，她的身体却自行游向水面，接着她便大口喘着气。

她已经渡过河流并爬上另一侧的河岸。 她抬头张望，一边眨着黏腻的睫毛，看往位于来世之门后方的古陵寝基部。 拉札柯站在她上方的一座石台上，他的表情就跟莉莲娜记忆中的一样自鸣得意又惹人嫌恶。

一部分的她感到愚蠢。 没有其他恶魔能够像这样操控她的身体。 她要如何对抗一个能够把她当成傀儡操纵的人？ 她该使用哪种策略来对抗操控术？

拉札柯低头往下看。 虽然他那爬虫般的脸孔难以参透，但他却看似欣喜于遇见他的立约人。 柯索非与棘泽边相当冷漠，而拉札柯则较为戏谑。

「真是个惊喜呀，」恶魔轻柔地说着。

他用手示意莉莲娜从淤泥中起身，而且毫不迟疑，她的身体便替她这么做了，跪在泥泞里。 她的连身裙贴在她的体侧，血液也在烈阳下开始结块。

莉莲娜感觉到这个姿势将会使她的脚抽筋，但她却无法变换姿势或移动。 她反而专注于自己的呼吸上，胸口以不属于她的节奏上下起伏着，并试着把她的惊慌驯化为决心。

恶魔向前走了几步并仔细端详着他的臣民。 「年老从来就不适合你呀。 」

拉札柯不怀好意地看着，露出一道爬虫般的笑容。 莉莲娜想从他的脸上扯下那个表情。

「我很高兴你一直从我们的交易里得到好处，」恶魔说道，一边打量着位于莉莲娜连身裙上的血。 「很抱歉我弄得一团糟。 有个亲爱的朋友留下了一项需要由我完成的任务。 」

拉札柯朝神日看去。 「你来到这里真是非常走运。 你看得到这场演出！ 我很兴奋能够亲眼看见。 这对我来说也是个惊喜，你知道的。 」

如果莉莲娜能够袭击的话，她就会这么做。 一阵嗒嗒作响的小雨突然在她的心灵后方响起－

莉莲娜！ 我们看见你了。 我们正要赶过来！

在脑中听见杰斯的声音，莉莲娜未曾感到如此欣慰过。 拉札柯看似并没有注意到，而且她为无法控制自己脸上的表情这件事暂时地感到庆幸。

显然地，恶魔持续在玩弄她。 「我为这份强行逼迫向你道歉，莉莲娜，可是我也喜爱一条呼之即来的狗。 而且你是一只听话的狗，不是吗？ 」

他慵懒地伸出一只手指并轻轻点了一下。

莉莲娜感觉到自己正在点头。 当她试图抗拒这份驱力时，她的肌肉紧绷抽搐，但她的头却向前倾 . . . 接着往后 . . . 向前 . . . 又往后。

拉札柯摆出笑容，放下了他的手。 「很好。 」

他默默地打量了她一会儿。 当他思索着接下来的指令时，一道洋洋得意的表情拉动了他脸上的鳞片。

「 吠叫。 」

「汪，」莉莲娜以一种能够冻结太阳的语调响应着。

拉札柯发出一道不悦的细微声响。

「你真的应该在签署合约之前先读过一遍，你知道的。 人们会把各种卑劣的条款藏在里面。 其他的共同作者们都十分坦率，不过我喜欢在我的交易里加上一点小小的创意呢。 」

拉札柯倾斜了他的下巴，并且毫无预警，莉莲娜的右手便握拳朝自己的脸挥去。 拳头停在与她的左眼相隔一根发丝之处。 她因不带任何情绪脸色的服从而面无表情，但内在却不停地扭动着。

对于这份展示感到心满意足，拉札柯默默地驱使莉莲娜放下拳头。 在她的身体服从指令的同时，莉莲娜的心灵则往回探入河里，评估着有多少窒息的死尸还被埋在她后方的血水中。

拉札柯挺起胸膛。 「那么，老太婆，告诉我你来这里的原因吧。 」

莉莲娜的下巴突然带着失而复得的功能打开了。 她左右移动它。 她身体的其他部分依然不受她操控，但至少她的话语再次属于她自己。

她不浪费每一个字。

「你还有五分钟可活，」莉莲娜说道，声音里充满了坚决。 「你会看着我把你杀了。 」

拉札柯笑了。 「五分钟。 还真精准呀。 」

莉莲娜的表情没有改变。 「我是个相当守时的人。 」

「我不相信。 」

「我杀了柯索非和棘泽边，」莉莲娜带着一丝浅笑响应。 「那很容易。 」

拉札柯嘲弄道。 「他们都是白痴。 」

莉莲娜微笑着。 「你说得没错。 」

恶魔仔细打量她。

「我不会杀你。 不过我可以使你受重伤，」拉札柯若有所思地说，一边把玩着挂在他臀部的刀子。 「我可以强迫你亲自执行。 」

莉莲娜倾斜了她的下巴。 「四分钟。 」

拉札柯大笑。

杰斯的声音再次出现在莉莲娜的心灵中。

不要动。

莉莲娜在心里叹了一口气。 你是在开玩笑吗？

停顿了一会儿 或许吧 。

莉莲娜把注意力转回到高耸矗立于她面前的恶魔身上。

接着是一段尴尬的沉默。

「你真的就只有一份虚张声势、空洞的威胁吗？ 我感到相当失望呀。 」拉札柯夸张地摇了摇头。

杰斯的声音再次出现于莉莲娜的心灵中，掺杂了惊慌。 等等，茜卓，不要急着冲上前－

「四分钟有点久，不是吗？ 」莉莲娜带着忸怩的笑容大声说道。

恶魔面露怒容。

莉莲娜咧嘴一笑。 「如果是 . . . 现在的话呢？ 」

自拉札柯头部后方的某处，一束火焰吞噬了这个恶魔。

拉札柯发出嘶喊。

随着莉莲娜重获她身体的主控权，她也感到了无比的宽慰。 她急忙站起身，河流的血仍自她的连衣裙上滴下，并朝火焰的来源望去。 茜卓将一道烈焰导向拉札柯那不停尖啸的身体，使恶魔扭动挣扎，他的尾巴在他试图奋力穿过火焰的同时狂乱地挥打着。

恶魔展开翅膀飞向空中。 他全速向下朝茜卓俯冲并撞上她的侧边，使这位烈焰术士撞上古陵寝的侧墙，传出一道猛烈的重击声。

莉莲娜转身把手伸向河流，一边提取她的力量，但拉札柯却怒吼了一声把目标转回她身上。

「休想，」恶魔咆哮着，接着莉莲娜感觉到她的肩膀自行脱臼了。

她立刻发出嘶喊，一半是疼痛而一半是愤怒，然后她发现自己的声音被强制消失了。 拉札柯站稳脚步，伸出手并皱起眉头，再次攫取了操控权。

突然有一阵沙砾、岩石，与芦苇高速撞上了这位聚精会神的恶魔体侧。 一个巨大的元素现身，河岸构成了它的身体。 当它起身时，许多未受这道血咒语污染的井水自上面串流而下。

随着拉札柯的专注被打断，莉莲娜再次因重获控制权而颤抖着。

她马上就把自己的肩膀推回去并同时发出一道呻吟，然后再次把手伸向河水，阴暗的能量在她编织咒语时传遍了她全身。

受伤又大感惊讶，拉札柯不停刮擦抓耙以逃离这个元素并回到空中。 在他身后，妮莎帮助茜卓起身，一边关注着她的元素。 当拉札柯从元素的躯体上扯下一大块土壤时，他朝莉莲娜伸出一只具有利爪的手以重新攫取操控权。

这份努力只有一半管用－莉莲娜的双腿瘫软，不过她的身体仍属于她自己。

元素再次重击恶魔，于是拉札柯便将全部的怒火转向这个生物。 他从它的侧面扯下一块块泥巴并撕碎芦苇。 他咆哮着咒骂并用尾巴在它的体侧打出一道裂隙。 当他举起拳头准备给予最终一击时，他再度被火焰包围－茜卓，再一次站起身，朝这个恶魔释出了一连串火球。

莉莲娜感觉到她的右侧瘫软无力，接着她便倒向地面。

拉札柯把一只手对准她，另一只手则将妮莎的元素牢牢固定在地上。

莉莲娜对着地面大口喘气并感觉到牙齿间的沙砾。 在遥远之处，她看见元素倒在地上。 妮莎早已撤退到古陵寝的另一个部分后方－显然她无法获取足够的魔法力来维持那个元素的活性。 拉札柯现在已飞到空中并轻易地闪躲着茜卓的火焰。

杰斯！ 莉莲娜在她心中大喊着。

不过当这些在她心中成形时，她突然停了下来。

她的呼吸停止了。

她试着要吸进空气，但她的横隔膜却完全静止不动。

莉莲娜又试了一次并发现自己无法 呼吸 。

拉札柯降落在她面前，背对着莉莲娜，一边嘲弄着茜卓。

莉莲娜看见茜卓在他后方远处正准备瞄准这个恶魔。 她才明白茜卓看不见倒在地上的她。

莉莲娜无法呼吸。 她无法移动。 而且这位烈焰术士正瞄准了站在她正上方的恶魔。

杰斯！

杰斯的声音再次出现在她脑中，既狂乱又分神。 基定在你的左侧！

当莉莲娜感觉到一只隐形的手抓住她的肩膀时，她抽动了一下。 杰斯一定是隐蔽了基定以协助他接近她的位置。

她看着基定的软剑闪烁现形，在拉札柯背上划出三道粗厚割痕。 恶魔痛苦地嚎叫，接着莉莲娜便开始咳嗽并急切地深吸一口掺杂着沙砾的空气。 她用手肘撑着坐起身体，不停地大口喘气。

基定的声音在她耳边咆哮着。 「快一点。 」

「我正打算这么做，」莉莲娜沙哑地说道。

她感觉到一股明亮、陌生的魔法包覆了她周围的区域。 基定延展了他刀枪不入的能力，在她与恶魔之间建立起一道安全的屏障。

过了一会儿，她四周的空气便被火焰吞噬。

现在莉莲娜能够看见基定正蜷伏于她上方，用他的魔法包围着他们两人，一座金色圆顶将他们与炼狱隔绝。

拉札柯蹒跚地冲出这片火焰，在被第二个元素扑倒之前胡乱地挥打着。 这个元素把恶魔固定在地上，接着拉札柯发出怒吼，他的肌肤因茜卓的烈焰轰击而起了水泡。

莉莲娜站起身。 她向前走而基定站在她身后，依然维持着他刀枪不入的防护盾。 莉莲娜感觉到第三道魔法的刺痛－杰斯一定使他们无法被拉札柯看见。

杰斯， 我需要你干预他对我的操控。

杰斯的声音里回荡着沮丧。 不然你以为我在过去的十分钟里都在试图做什么？

她没时间听这个。

撤除隐身术并趁他分心的时候专注在那上面啊！

拉札柯的眼神变得涣散。

搞定他了，动作快， 杰斯说道，他的心灵之声听起来相当吃力。

「前进，基定！ 」莉莲娜坚决地说道。

莉莲娜向前走入这面火墙中，血液从她身上滴下并在落到地面时嘶嘶作响。 基定把手靠向她的肩膀以强化保护着他们两人的魔法。

在刀枪不入的屏障后方，炼狱的热焰感觉起来相当温暖。 几乎到了舒适的程度。 莉莲娜在强光下眯起眼睛并认出了位于她面前的拉札柯形体，正在与妮莎那由沙砾与河水构成的巨型元素搏斗，他的肌肤也因周围的大火而变得焦黑。

莉莲娜从她的连衣裙中抽出锁链面纱。

你不需要那个， 杰斯在她心中说道， 它只会伤害你 －

莉莲娜因杰斯的插嘴而面露怒容。

不过 . . . 他说得对。

这次她不需要用到它。

就让这个恶魔见证她只凭自己就能支配多大的恐惧。

莉莲娜把面纱塞回她的连衣裙中。 如果情况变得危急的话，她总是能够再次把它抽出来，但现在她想测试自己的能力。 她面前这位垂死的恶魔使她感到特别地宽容。

「拉札柯，」莉莲娜唤道。

恶魔的身体起了水泡并且被固定在河岸上。 他的脸被焚烧、融化、起皱：一脸愤怒的怪相。

莉莲娜高傲地抬起头，以一种希望他能够 感受到 的方式往下盯着拉札柯。

「看我怎么杀你。 」

她举起双手并把她的力量投向河流。

河水因移动而开始沸腾翻搅。 拉札柯睁大了眼睛。

现在就动手！ 杰斯在莉莲娜心中吶喊着。 他在邻近之处闪烁现身，撤下了他的匿踪术，同时他心灵的声音也因费力而变得紧绷。 莉莲娜惊讶地看着他－这位心灵法师已经偷偷来到比她预期更近的距离了。 当杰斯露出痛苦的表情时，莉莲娜感觉到她的手抽动了一下，而同时拉札柯正努力要重新取得操控权。 轻弹了一下她的手腕，一群死亡动物便自血河中涌现窜出。 鱼类、乌龟、蛇、河马、水鸟，以及溺毙的羚羊成群地自深红色的罗夏河中扭动着升起。 它们张大了口，亮出了利牙，激烈地爬出河流并朝恶魔那焦黑的身体冲去。

莉莲娜移动这群动物就像在移动自己的身体。 她的操控存在于自河流的浓稠血液中冒出的每一个鱼鳍、爪子，以及牙齿里。 她感到浩瀚之力：无边无际、强大，遍布于这片复苏的亡兽浪潮中。 她分不清自己与这数百个亡兽之间的界线。 剎那间，莉莲娜记起了拥有神一般力量的感受。

恶魔奋力想自妮莎的元素手中挣脱。 发出一声怒吼并扭动了一下，他挣脱并展开翅膀－宛如一张位在腐烂框架上的老旧帆布－再次飞到空中。 莉莲娜朝他送出一发死灵能量，接着他便坠落地上并剧烈抽搐着。 这团混乱的不死生物立刻扑向恶魔，毒牙与利齿和尖角不停撕扯着皮肉。

茜卓、基定，还有妮莎都转过身去，避开屠杀场面。

但位于莉莲娜身旁，杰斯却呆住了，无法把视线移开。

莉莲娜感觉到他正小心翼翼地轻触着她的心灵外缘，请求能够窥看一眼。 莉莲娜迎接了他的心灵之眼。 看吧杰斯，她想着，看看我接下来打算做什么。

隐约之间，莉莲娜听见杰斯在她后方因厌恶而作呕。

他立刻就从她的心灵中退出，但莉莲娜不在乎。 她忙得很。

拉札柯痛苦地嚎叫着，并且突然被猛烈地拖向河水。 莉莲娜扭动了她的手，接着有二十四只鳄鱼尸体咆哮着爬上河岸。 他的腿卡在其中一只野兽的嘴里，拉札柯试图起身爬离河水，但已经太迟了。 莉莲娜放开对其他生物的操控并将她的能量与心灵注入这些鳄鱼的尸体中。 强壮的肌肉与锋利的牙齿。 一个渴望着生者皮肉的不死生物。

随着她把意识分散于她面前这二十四只死亡的鳄鱼身上，她咬牙切齿地发动攻击。 她那二十四个肚子饥饿不已，并且张开了她那二十四个血盆大口。 毫不迟疑且毫无人性，她的二十四个分身吞噬了恶魔拉札柯最后的部份。

她大快朵颐，而他则 凄厉嘶喊 。

这群鳄鱼将恶魔的残肢拖入血河，它们的尾巴猛烈地拍打水面，在空中溅起了深红色的血弧。 它们成群推挤并把牙齿埋入恶魔的皮肉中。

莉莲娜能够 感觉到 自己渐渐变得饱足。 她的二十四个嘴巴紧咬着四肢并旋转身体以将它们完整地自躯体上扯下。 她的二十四个巨口吐出鲜血并吞下了焦黑的皮肉。 不会剩下什么能够复生的东西。 她大笑，鳄鱼群也同时发出嚎吼。 阿芒凯的诅咒将得不到这具尸体。

正当她那蛮野、分散的心灵将恶魔生吞活剥时，她自己的牙齿也下意识地缓缓磨动着。

她放声大笑并隐约听见杰斯在她后方沉重地喘着气。

莉莲娜，已经够了 ， 杰斯恳求着。 莉莲娜，他已经死了。 请你停止。

莉莲娜用她自己的身体张口吞咽，但却什么也没尝到。

她因消耗体力而大口喘着气。

并且笑得极为灿烂。

她感到无比的满足、宽慰，以及美味地残忍。 她不想要停止。

莉莉，够了。

莉莲娜把手放下并从鳄鱼群的尸体中退出。 它们突然抽动了一下，并且过了一会儿，在它们复生的自主意志之下朝上游游去。 漂浪诅咒已接手掌控。

她办到了！

莉莲娜咯咯笑着并精疲力竭地倒在沙地上。 没有任何酒比自由的滋味更甜美，没有任何胜利比拥有自主权更令人满足。 莉莲娜不是个多愁善感的人，不过躺在罗夏河岸，凝视着闪烁的蓝色避世帘，她感觉到彷佛这一切其实都是可行的。 彷佛她能够摆脱其他人以及她所鄙视之物的操控。 来自守护者的协助更提供了达成她目的的手段。 一切都照计划走！

风速增强，一道热风将她的头发自她的脸上吹散。 她从眼角的余光看见杰斯。 他正站在她旁边，带着一种难以解读的表情向下凝视着。 莉莲娜能够在他后方的地面上闻到他的呕吐物气味。

「我办到了，杰斯。 」

莉莲娜再次咯咯笑着。

「我 吃了 他。 」

杰斯刻意不做出回应。

「对付另外两个恶魔容易多了。 他们无法对我做出他所做的事。 现在就只剩一个了。 然后我将再次全然地属于我自己。 」

已经开始感到疲累。 莉莲娜知道自己的话并没有什么意义。 她吃力地坐起身。

「你吐了吗？ 」她在疲倦的吐息中问道。

杰斯没有响应。

基定、妮莎，与茜卓小心翼翼地靠近。 他们原本都站在一旁，远远地看着莉莲娜的复仇，然后现在开始走向前，因这场冲突而伤痕累累。

「谢谢你们所有人的协助，」莉莲娜带着夹杂了呼吸声的感激笑容说道。

基定交迭双臂。 「我们做了应做之事。 现在我们需要专注于波拉斯的到来。 」

「没错，」她说，用她连身裙上的一条缎带固定住她的头发。 「首先，我们得喘口气。 」

「我们没时间休息了，」妮莎带着罕见的烦乱说道。 「就我所能感应的，拉札柯的血咒语已经开始一道巫术连锁反应。 预告波拉斯归返的『时刻』需要由这个恶魔来启动。 」

莉莲娜以不停颤抖的腿站起身。 没有任何人伸出援手。

「没有拉札柯从中作梗，我们将会有更好的准备来面对他，」莉莲娜说道。

「我同意，」基定说道，「不过我们介入并 拯救了你 ，尽管你欺骗我们关于这个恶魔存在的事。 」

「而且那相当奏效呀，不是吗？ 」莉莲娜反击。

茜卓举起手缓和这段对话。 「我们没时间争论发生了什么事。 我们得分头进行以避免更进一步的伤亡。 」

「我 . . . 同意。 」妮莎说道。 她看着杰斯并且变得沉默不语，这两人正在进行一场安静的心灵对谈。

在这片寂静下，基定开始主导谈话。

「我们需要重新振作并保存我们的力量。 如果可能的话，我们将希望在尼可波拉斯抵达时进行突击。 让我们攻其不备，而非等他主动来袭。 」基定刻意地看着莉莲娜。

莉莲娜翻了一下白眼。 她对于自己击倒这个恶魔的方式感到问心无愧。 不过她也无法否认其他人正以冷漠的眼神看着她。 基定拙劣地试着要藏起深锁的眉头。 茜卓的嘴巴抿成了一条紧绷的细缝。 妮莎公然地露出怒容。 杰斯看起来则是最心不在焉的。

「让我们寻找一个有利位置为尼可波拉斯的到来进行准备吧，」基定说道。 他们转身朝门走去，穿过门坎回到了拿塔蒙。

只有杰斯还逗留在后方，以一种难以理解的表情注视着莉莲娜。

「不要那样看着我，」莉莲娜说道。

杰斯没有眨眼。 「如果你再像那样失控的话，我将不会袖手旁观。 」

「那是必要的手段。 」莉莲那耸了耸肩。

杰斯摇了摇头。 「那是过度杀戮。 」

莉莲娜以一道笑容嘲弄着。 「我做了必要之事。 」

她转过身去，将头发从脸上撩起拉紧，然后跟着其他人离开。

杰斯又多站了一会儿。 他看往罗夏河岸上的血迹，尽管身处炎热的下午并且额头上积着汗水，他却打了个冷颤。