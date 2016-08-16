前篇故事：暴君以及玛切莎女王昭告

帕兰诺自由的市民们：

昨晚当你们入睡时，你们尚属尽忠者。 你们进入梦乡时，还是帕兰诺之不朽国王布莱戈忠贞的侍从。 你们或许不爱戴他， 因为统治者的职责并非受人爱戴， 但你们服从他，向他表示敬仰，这是市民的义务。

当你们醒来时，你们悄然成为了篡位女王沾血徽旗下的背叛者：黑蔷薇玛切莎，世人皆知的刺客和篡权者，最高权位的罪犯，长久以来蔑视帕兰诺的律法，在暗地里制造威胁，不时显露其野心。 她在皇宫中升起自己的旗帜，将皇冠戴到自己背信弃义的脑袋上，连累你们都成了背叛者。 她迫使你们选择是忠于皇权还是忠于你们的城市。

这恶毒骗子谋杀了布莱戈国王，终结了他的不朽存在，将其灵魂消散殆尽。 她用卑鄙伎俩将自己的名字写入了君王遗嘱～那份文件毫无疑问是伪造的，里面充满了谎言。你们可曾想过，不朽的国王为何会立下遗嘱？即便他确实立下遗嘱，他又怎会将堕落家族的谋杀犯女儿提名为王权的掌管者？ 就连忠诚的柩护，负责在此世界执行国王圣谕之僧侣，也落入她控制。除开他们，还有那些无法或不敢质疑她统治权力的座下臣子，以及潜藏在暗中，由她亲手组建的窃贼、间谍、破坏者、探子和杀手集团。

非法的女王已经在帕兰诺 上空升起了她自己的印记： 绘有黑色蔷薇的纹章。 她会悄无声息地将我们 城市的标志遗忘，那个布莱戈在其剑柄上刻下的 标志，那个恒久 不朽的标志不仅体现了我们的 城市及其合法的统治者，柩护甚至将其视为自身的圣像。啊，柩护甚至如今还在挥舞这个标志，却不似以往那样重于泰山。城市驻军的旗帜已经更换。 如今你们在玛切莎的宫殿里已经看不到那个标志了，它更不会出现在守卫军的盾牌上。 她声称自己合法掌权，声称会为城市的利益着想，但飘扬在城市上空多年的旗帜在她的统治下已经不见踪影。

这是为什么？ 答案很简单。玛切莎心里很清楚，她无权继承我们这座城市历代传下的标志。 她头戴皇冠，安居王座，却未佩戴布莱戈的利剑～那柄印刻着我们城市标志的长刃。 我清楚这点，因为如今我手执这柄宝剑，肩负着维护帕兰诺律法和城内秩序的重任。我被叛徒女王剥夺了职权，但我不会放弃。我手执这柄利剑，这个标志，有义务保护城市不受敌人侵扰～尤其是如今身居王位的那个人。 我无意掌权，只求让篡位夺权者下台，在国王布莱戈遭遇不测后，能由我们自己来决定王权的合法归属。

玛切莎希望让你们与她并肩作战，侍奉她非法戴上的真皇冠，你们由此便会成为和她一样的背叛者。我给你们指出另一条路：与我，与布莱戈并肩作战，对抗篡位之人，向你们的城市展现忠诚。

如果你们不认可她的旗帜，就不要俯首称臣。 如果她的统治不合法，那么她的法律也不合法。 如果她并非合法的女王，那她的臣子就无异于其间谍和刺客，也应受到相应的惩罚。

帕兰诺的市民们，该表态了。你们选择和城市一起，还是臣服于自封女王的人？ 你们是忠贞的反抗者，还是顺从的背叛者？ 只要玛切莎在位一日，你们便无法独善其身。 做出你们的选择！

Adriana, Captain of the GuardChris Rallis作画

～侍卫队长亚卓安娜