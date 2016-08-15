前篇故事：暗杀

朕沉痛以告：帕兰诺之王布莱戈已逝。数年前先王撒手人寰，举城震惊；幸得其魂灵反照，慰抚众生。今先王急薨，长眠往生；永续皇权，终临大限；存世幽魄，始得安息。先王迟暮，而仁慧未减，钦点王储，以继大业，忠心厚力，复现上城太平盛世。朕蒙先王恩泽，受继其位，复得柩护圣团认可，受拥为先王唯一继承人，誓将维护帕城律法，戮力保卫城邦安宁，喜见正义迅彰，乐闻赏罚分明，先王毕生治城，殚心竭虑，鞠躬尽瘁，死后不休；较之先王丰业伟功，朕自认难承此重任，唯愿得蒙柩护祝福，新创盛世。

历数往世禅权让位，未见太平；先王暴崩，尤为甚之。纵连忠贞内卫，亦无法立时全心侍奉新主。是故，即刻革除侍卫队长一职，全城士兵从我号令，旧任队长荣休，应得全城赞誉，皇室特赐终生厚禄，助其返乡安养天年。

先王远虑深思，虽无子嗣，但身后继位业已安排妥当，然仍有逆臣不遵先王遗愿，实属城邦不幸。不满而藉机反抗之逆行必将严惩，违者依例处以极刑；而忠心者得享重赏。愿幸运之神眷顾帕兰诺！

Art by Kieran Yanner

~黑蔷薇玛切莎女王一世；议会议长，依法治理保证人，上城唯一统治者，帕兰诺王位及一切相关权利及特权真正继承人诏告