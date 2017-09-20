欧克兰议会，拉尼卡

瓦丝卡首先发现巨龙的邀请函塞在自己正在看的那本书里。

她的名字被用金色的墨水写在前头，纸上有着淡淡的檀香、锻渣以及魔法的气味。 无论把它带来的是谁，那家伙显然明白要如何才能打动她，并有着高超的手腕。

一开始她觉得恼怒－ 欧克兰刺客团接受了一个新客户的委托，而且一整天下来，她已经受够了拉尼卡众多黑暗处所的阴影与秘密。 她期待着能倚在她房间的壁炉旁，和她上次假期的最后一天挑选的那本历史书好好相处。 但这样的兴奋在她看见邀请函中所写的东西时消褪了。

「 冥想平台 」

瓦丝卡瞇起眼睛。 她把纸张拿起贴近眼睛，歪头看着字句。 火光在字上反射出一抹蓝色的光晕，然后她了解到墨水中被魔法施加了某种讯息。

她把信握着，马上就知道了她必须要去哪里，以及到了那边之后该做些什么。

它迅速地浮现在她的脑海里－一座看似拥有人工质地的遥远时空，蓝色的水域与山丘飘浮远离它们的基座，而它在多重宇宙中的位置则被精美地定位于她的心灵中。 一旦她到达，用一个咒语就能够证明她是那个被准许进入的人。

瓦丝卡很感兴趣。 这整件事感觉起来都像个陷阱，于是她穿上了平底鞋，以防遇上需要逃跑的状况。

她专注在她心中的那个地点，她的房间被阴影笼罩，然后她时空穿越了空中的一个黑暗碎片。

她所到达之处是一个被浅水覆盖的庭院，四面环绕着一圈紫罗兰色的弧状电笼。

这是个警告，但瓦丝卡记得信笺中的另一半所说的。 她尽力记住了那个能够许可她进入的咒语。

他举起了一只手并在身前的空间画出一个大圆圈。 另一只手迅速的比出一连串急促的手势。 瓦丝卡在法术中导入了足够的魔法力让他显示出来自黑暗能量的微光，她伸出的另一只手同时完成了画圆。

光芒消褪了，魔法笼也消失了。 密码作用成功。

一只巨龙闪现在她面前。

他金色、巨大并且曲折，带着一个无法看透的表情以及对于自身存在之诡异淡定。 瓦丝卡自信满满地涉过脚踝高的水，走上了这片土地。

他从来没有见过一只龙如此深不可测，又那么像 人类 。 这让她感到不安，但她拒绝表现出任何的恐惧。

「欧克兰的刺客，瓦丝卡，」他用雷鸣般的声音说着，「我很高兴你收到了我的邀请。 我是尼可波拉斯，我想要雇用你并借用你的才能。 」

瓦丝卡交叉双手，无动于衷。 「我并不需要新客户，」她用无趣的声调响应着。

「我对你身为刺客的技能不感兴趣。 」

她愣住了。

瓦丝卡之前从来没有被雇用去做谋杀以外的事情。

她开始耳鸣并且产生了一种奇怪的感觉，这只龙已经听见了她心里的这个想法。

他把身体挺直到最长。 尼可波拉斯耸现于她上方，宛如天空中的一道金色条纹，摆出了他那爬虫类的骨架所难以呈现的姿态。

「你想要领导 ... 」他若有所思地说，这令瓦丝卡感到震惊不已。 「... 你渴望给自己人一个更好的世界。 你不计一切代价只为了要给予他们应得的尊重。 」

你读过我的心？

我 正在 读你的心。

瓦丝卡的双臂垂到身旁。 她的双唇因为恐惧无法合拢，而她的耳边仍旧回荡着巨龙的入侵耳语，她开始提聚要石化如此巨大的敌人时所必须的魔法力。

龙低下他的头，他的双眼和餐盘一样大，牙齿和匕首一般长。 尼可波拉斯笑了。

「我可以让你成为葛加里公会会长，瓦丝卡。 」

她的胸口觉得呼吸困难。

她想起了马兹瑞、想起刻洛族、想起了剩余的欧克兰刺客以及恶毒的贾雷，他统治并且任意毁坏那些备受压迫的弱势人民。 她记得自己那许多年的与世隔绝、俄佐立的恶毒残忍，那些对咱们的同伴施加压迫的混账才是应当承受这一切的人。

她全心全意地想要消灭这个地狱。

她战战兢兢地回答。 「你想要的回报是什么？ 」

「在遥远时空的依夏兰大陆上存在着一个地方。 那里被称之为黄金城欧拉兹卡。 带回在那里的东西，呼唤我的部下去传送它，然后我就会给你方法去领导你的公会迈向它应得的荣耀。 只要你的任务确实成功了，你会得到一个帝国 ，瓦丝卡。 」

她一次涌出了顺从、惊恐与兴奋的感受。 从来没有人雇用她去做谋杀以外的事。

这整件事感觉上很危险。 这个野兽一点都不值得信赖。 但瓦丝卡回想她的一生，充满了一份又一份的合约、一次又一次的死亡，她扮演着为她量身订做的角色，无从逃脱 。

龙正盯着她。

他想要一个答案。

而 她 想要成为领导者。

明知不妥，但她屈服了。

「我接受你的条件，」瓦丝卡说。

如果事情变得糟糕了，我可以出卖他。

"「不，」尼可波拉斯说。 「你不能。 」

他挥动一支爪子，然后瓦丝卡觉得耳鸣消失了。 巨龙已经离开了她的心灵。

「你会需要这个，」他说，再次举起他的爪子。 一件沉重的东西落入了她衣服的口袋里。

「这是奇术罗盘，」巨龙说。 「它会引导你前往黄金城。 我也会赐与你基于两个概念的知识。 」

巨龙伸出他的前爪。

「当你到达黄金城的中心时... 使用这个法术来呼叫我的部下。 」

一阵尖锐的偏头痛穿透瓦丝卡的太阳穴。 他的膝盖因为突然的知识冲击而跪下。 这道法术十分复杂，目的是要穿梭于各世界之间－但是去找谁呢？ 这不重要了；这法术的设计在一个地点只会有一个接应人。 但她还无权得知到底会是谁。

她觉得头晕脑胀，但无比敬畏。 瓦丝卡从不知道这样的法术是可能的，但现在， 她从内到外都懂了。 一条线可以在不同世界之间链接着另一个个体。 她无法直接传递讯息，但透过拉扯这条超自然的线，接应人就会知道该做些什么。 这不可思议到有点可怕。

但巨龙不打算就这样结束。

「... 你也必须要知道如何航行。 」

精神冲击的重量这次让瓦丝卡倒在地板上。

她跌向自己的双手和膝盖，倒在覆盖这片土地的浅浅水面上。 她对于涌入的知识感到震惊。 三角帆、桅杆、下风、下风板、前舱、重端结、顶桅轻帆、航速、横船 －瓦丝卡的心灵被大海的浩瀚知识所征服。 她咬紧牙关，低下疼痛的头，直到她的前额碰到水面。

他深吸一口气、然后吐出。

她慵懒地站起。 她脑中关于航海知识的浩瀚目录感觉上像是把一场宿醉跟读书会乱七八糟的打包在一起。 她成功的忍住了呕吐。

「你是该惊讶，这可是超过千年的无趣学习，」巨龙沉吟。 「我从来不觉得这些知识有用，但如果你想要穿过大海，你、以及你缺少的翅膀会很需要这些知识的。 」

瓦丝卡颤抖着，她的头很痛。 帆索、接绳结、八字结、栓上－这些术语、 技术以及好几个图书馆的巨量知识通通倒进了她的脑海中，并在她精神上尝试着把它们分门别类时自行倒塌翻搅着。

巨龙并不在乎。

「离开这里然后启程吧。 在你的任务完成前你都不能回来。 」

为达目的、不择手段 ，瓦丝卡对自己说，她的心灵仍然在把巨龙塞入她脑中的巨量技术和术语归档。 如果我做到了，我就会得到所有我曾想要的一切，为了我自己以及我的同伴。

她周围的空间变暗，没入了阴影中。 瓦丝卡在正午的空气之中穿越了一道黑夜的裂缝，时空穿越回到了家。

她得先做些准备。

暴啸海，依夏兰

正午明亮的太阳已将海面从暗灰色变为亮青色。 一阵微风像是温水浴般吹拂着和缓的天蓝色浪花，一艘巨大的帆船滑过水面。 在帆布的沙沙声中传出呼喊声，而在瓦丝卡船长的手掌中，她的魔法罗盘闪耀着最强的光芒，指针猛烈地指向南方。

她举起了一只翡翠色的手。 「航海士！ 」

航海士马科姆，飞奔到后甲板并靠近瓦丝卡船长。 他是一个塞连，对于航海技术天赋异禀，并且是莽霸联盟的终身成员。 作为一位观星者，他特别擅长利用图表、罗盘以及星座－与法术结合－来从星星之中预见出更多的信息。

「船长，什么事？ 」

瓦丝卡举起奇术罗盘。 「我们必须往南。 」

马科姆一直以来都是位谨慎的航海士，他发出了些许担忧的杂音。 「你确定吗？ 」

瓦丝卡点头。 「它指向哪边我们就去哪，就这么简单。 」

她把罗盘递给马科姆。 他把它举到面前，彷佛够靠近它就能够看穿这玩意到底在想什么。 他叹了口气并回头看了看自己的船长。 「你的雇主从来没有跟你说过这东西到底指向什么吗？ 」

瓦丝卡叹口气。 「尼可拉斯殿下不愿意分享那些信息。 他的指示只有跟随着它的指引，然后找到并带回我们所看到的东西。 」

舵手爬上了甲板并望向瓦丝卡。 「船长，全体船员等待你的指示。 」

埃米莉亚， 好战者号 的舵手，和前桅一样高大也一样强壮。 舵手负责船上的日常管理工作，并且监督掠夺与支出的分配。 她同时也是位天才舵手法师，深具船上魔法的天赋。 她的法术能够提升航行中的风速，作用与帆类似，而被他碰过的绳结都会紧紧地系牢。 她在投票之中获得了压倒性胜利并赢得了舵手的职位，而船员们都知道最好顺着她。 毕竟，埃米莉亚喜爱将她的扬帆技巧施用于惩罚上，而且在履行职责的同时被一张粗帆布裹着可不是什么愉快的惩罚。

马科姆正盯着奇怪的罗盘。 「但它所指的方位远离了依夏兰大陆。 黄金城不会是一个远离岸边的海岛...」

瓦丝卡自信地说。 「恕我直言，马科姆，你是航海士。 如果你觉得我们不应该追随我们的任务，也就是这个罗盘，这也是你必须要做的决定。 我恳求你相信我，就如同我相信你一般。 」

航海士扯直了双唇。 他看向风向标，对自己点了点头。

「设定航向往南，」他坚定地对瓦丝卡说。 瓦丝卡望向舵手并确认指令，「设定航向往南。 」埃米莉亚点头，并且转向下面其他的船员。 「设定航向往南！ 」她转达。

随着她的每一位船员都复诵着命令，舵手的指令回响在整艘船中。 听起来就像是民歌的大合唱，歌词不断地堆栈着在好战者号 上传递。 这效果让瓦丝卡忍不住笑了出来。

船员立刻着手将船拉高，调整索具，以及做好改变航向的准备。 航海士往舵柄移动，坐下，并且将主舵带往一边。 好战者号开始掉头。 他们勤奋地工作着，成员混杂了人类、食人魔以及鬼怪。 全部的成员都能力精干、技术熟练并且只对彼此忠心耿耿。

或许大奖离我们比想象中更近 ， 瓦丝卡对着自己沉吟着。

「是说，尼可拉斯殿下到底是在哪边找到那个罗盘的？ 」马科姆问。 他正在把舵柄带回水平位置，船已经完成了转向。

「我们的客户是一个稀有珍宝的供货商。 这是从他私人收藏的魔法领航工具中借来的。 」

埃米莉亚点点头，点燃了她从外套口袋中拿出的烟斗。 「你之前曾经为他工作过吗？ 」

「没有。 他在这次的任务之前才接触我。 起初，我不确定我是否应该接受，但他对于我能够胜任这个工作信心十足。 」

「他还挺会看人的，」马科姆带着一抹鼓励的微笑说着。

瓦丝卡皱起了鼻子。 会过头了。

「他的期待很高。 」她响应。 「高风险，高报酬。 」

马科姆笑了。 「这可是我梦寐以求的机会。 我肯定会告诉我所爱的人，期待我们回程的时候带回一整船的黄金。 」

「那么你就会得到一整船，朋友，」瓦丝卡点点头说。

而她是认真的。

瓦丝卡与她的船员之间无须言语的绝对信任，把她未经验证的技能所将面对的可怕挑战，变成了她生命中最为充实满足的一段时光。 她花了几个月的时间募集船员。 虽然一开始很难说服陌生人去加入一个不知名船长的船队，但瓦丝卡用合理的酬劳、对于航海技术货真价实的惊人知识、以及对于她视为同伴的一切之无与伦比的庇护力证明了自己。 这个时空的人们难以驾驭、随意起誓、并且在道德上十分善变－而瓦丝卡欣赏他们的这些特点。 她透过大笔的付款以及多次的斡旋获得了自己的船，并很快地开始了她的旅程。

在拉尼卡的蛇发妖就只有一种宿命。 但在这里呢？ 一个蛇发妖能够随心所欲地做她自己。 瓦丝卡喜欢这个新发现的自由，当她想到回到故乡时会如何去领导葛加里时，不由得自豪地眉开眼笑。

瓦丝卡 、马科姆以及埃米莉亚－船长、航海士以及舵手－讨论著他们探险的后勤计划，检视他们的地图和图表以找出当他们靠近依夏兰大陆时，最佳的登陆路线。

罗盘已经被证实难以解读。 它不时就会改变方向然后在几个小时之后又转回来，而且它的数个针头会指向数个不同的方位。 瓦丝卡推测最大的针头会指向她该去的地方，但罗盘的可靠性被证明确实是有疑虑的。

她好奇着如果失败了，巨龙会怎么做。

那一天稍晚的时候，一位船员从瞭望台上往下喊。

「停船！ 岸上有人！ 」

艾德加，这艘船上的另一位舵手法师，双手握拳并用意念驱使船帆在一片柔和的蓝光中降下。 那天里的第二次，好战者号收起船帆并停了下来。

一块岩石从附近的水面上突起，它的顶端涂上了一层厚厚的白色，而表面停着数百只栖息的海鸟。 一片蓝色的衣服与被晒伤的苍白肌肤躺在那块岩石上。

埃米莉亚往边上看并且把她的圆脸转向 瓦丝卡 。 「我们该派马科姆过去吗？ 」

「不必。 」瓦丝卡说道，因预想到还得在旅途中多养一个人而感到恼火，「备好小艇。 我想先好好地看他一眼。 」一位看起来很顽固、叫做盖文的水手，准备了一艘小艇来把遇难者带回，而瓦丝卡靠在扶手上，想看看发现的人是谁。

他躺在一块 还没 被海鸟排泄物覆盖的海蚀岩柱上。 他的头发是黑色的，拼命地用仅存的能量甩开苍蝇。 一堆蓝色的衣服垫在他的头下，但有一块蓝色的布料浸入水中，上面有着熟悉的白色符号。

瓦丝卡胸口的心跳停了一下。

不是吧。

他是杰斯贝连。

他 天杀的 是怎么找到我的？

瓦丝卡不需要等待答案。 恐慌和愤怒在他心中燃起，而她已经在精神上做好了万全准备，在她可以用眼睛盯住他的同时就杀了这个男人。 她也预备了所有的预防措施、所有的手段，用上一切身为刺客的才能来避免被看见。 没有任何一个拉尼卡人知道她在哪里， 而应该也没有鹏洛客能够找到她。 杰斯天杀的到底是来干嘛的？

瓦丝卡把她的小望远镜塞进马科姆毛茸茸的手上。 「让我来对付他。 」

她爬上了小屋并对盖文大声喊叫，要求进入并且把小艇降下来。 舵手法师艾德加收到了要求并且把桨拿在手上。

艾德加大喊着他的指示， 「放下离舰艇！ 」其中的三个人坐上了他们的位置，而后艾德加做了一个快速的手势，让小艇被放下了。 离舰艇啪的一下撞上海面，瓦丝卡快速地卸下了会降低她技巧的钩子。

她坐了下来，艾德加的划桨以及盖文的领航使他们的小艇直直往杰斯去。 随着桨的每一次划动，她对于自己必须做的事情就越来越坚定。

他八成一开始就跟踪着我。 等我一接近就要马上石化他，在他能够瓦解这策略并清空我的心灵之前。 当然了，虽然多重宇宙中有那么多讨厌的乱入者， 会在这出现的也只能是他了。

「我会告诉你不要离开，但这也不重要了。 那就像是穿越时空撞上一面窗户，不是吗？ 」瓦丝卡大喊着。

艾德加和盖文给了她一个困惑的表情，但 瓦丝卡并没有因此而想要解释什么是「穿越时空」。 她气过头了。

「我的船头可是需要一个新的人像呀，贝连！ 告诉我你正在替谁工作那么我就会让你死个痛快！ 」

瓦丝卡呼唤着她心灵中的小小火花并感受着她的凝视提聚着蛇发妖独有的石化魔法。 她站起身，感受着自己的魔法像是脸上的一股暖流，并能以一个迅速的动作就锁定敌人的双眼。

但是他的眼皮阖上了，被盐和睡意给黏住，而他凹陷的脸颊覆上了厚厚的胡须，掩盖了他脸上的刺青。 他的手臂精瘦有肌肉，但瓦丝卡很容易就可以数出他晒伤身躯下的肋骨。

我的老天啊，他怎么了？

他看似病得很重。 这岛上看起来没有淡水，也没有生物存活的迹象。 他的样子打乱了她原先预计的一连串行动。

他也可能已经死了

杰斯咳嗽然后瞇着睁开了眼睛。 瓦丝卡将心灵中的火焰熄灭，并用不带魔法的双眼望向他。

我可以在他给我几个天杀的答案之后再杀了他。

「杰斯，你到底发生了什么事？ 」

比起提问，她脱口而出的话语更像在陈述事实。 她应该在一看见他的时候就把他杀了，但是她那直接了当的逻辑却被这个事实搞得更复杂... 又是他。

为什么总会是 他 ？

杰斯在两分钟之内吃光了他的第一碗粥，并且在更短的时间喝光了他的一壶清水。 他到达了之后还没说过任何一句话。 他用好奇与无比的兴趣环顾着好战者号的厨房。 经过仔细的观察，瓦丝卡惊讶于自从他们上一次见面之后他的改变。 这些年来他不可能把这些肌肉藏在披肩下面。

他们现在和杰斯脚上的空碗一起坐在厨房里。 瓦丝卡对她的船员们点点头，示意让她一个人留下，然后拉了一个凳子到心灵法师的前面。

瓦丝卡的卷须在她的脸前抽动。 「在我把你变成石头然后做成纸镇之前，你有两分钟可以解释你是怎么找到我的，杰斯。 」

他眨了一下眼。

她扬起眉毛。

杰斯摇摇头。 「我并没有在找你，因为我不知道你是谁。 」

瓦丝卡 两边的眉毛都升到了极限高度。

「你是想说笑话吗，贝连？ 」

他闭上嘴并再次摇了摇头。 「我不记得在我从第一个海岛上醒来之前的任何事情。 」

第一个 海岛？

瓦丝卡拿起他的汤匙然后往他胸口丢。 他试图把它拍开但是落空了。

「嘿！ 」

蠢成这样不可能是假的。 「不是幻影，」她总结说。

杰斯的愤怒瞬间蒸发为惊喜。 「你知道我可以做那些东西？ 」他的双唇因为微笑而扬起。

瓦丝卡难以置信。 他怎么会天杀的这么阳光开朗？ 那个她认识并且厌恶，苍白、阴郁的十会盟跑哪去了？

她抚着她的嘴唇。 「你是一个幻术师。 不是演员。 为什么还要对我说谎？ 」

「你对我的了解比我自己还多。 对你说谎我有什么好处？ 」

「很多，」 瓦丝卡面无表情。 「我想你是在假装成这样。 」

「你的名字叫什么？ 」

这是地狱。 我现在一定是在地狱。

「 ... 我的名字叫瓦丝卡。 」

「瓦丝卡。 」杰斯笑了一下。 「你的名字听起来和我有着不同的语源。 你是从哪来的？ 」

「你明知道我是从哪来的，混账。 」

杰斯看起来明显受到打击。

噢。

瓦丝卡感觉到... 过意不去？

他就像只狗 ， 瓦丝卡心想。 他就是只人形的猎犬。 他身上到底发生了什么事？

如果杰斯死了当然是最好，不过他目前的状态显然也是无害的。 她有一道自己的规则是不杀那些某种程度上不该死的人，现在这里坐了一个心中没有任何过去的人，而且一脚已经踏进了坟墓。

她不安地站着并走向壁炉。 这一切都很奇怪、意想不到，是这个任务料想之外的偏差。

瓦丝卡完全不确定该怎么做，于是她做了一件她知道能够缓解无助感的事。

「你要来点糖吗，杰斯？ 」

「来找出答案吧，」他用俏皮的表情说着。

瓦丝卡叹气。 老是来这套也会厌烦的吧。

杰斯自顾自地忙着，而她在准备茶的同时也看着他。

他的动作没有什么秘密；他完全存在于当下。 瓦丝卡所认识的那个会用坐立不安把不确定性隐藏起来，并且把自己卷入忧郁之中的焦虑十会盟已经不在了。 这里坐着一个精瘦、诚恳而极度友善的多重宇宙中第二危险心灵之异变体。

「我们是怎么认识的？ 」杰斯带着好奇问着。

瓦丝卡回忆起遥远的记忆，使用一些方便的名字杀了些可怕的人，受到了十会盟关注的那些年。

这、真的、太蠢了。

「我邀请你和我一起工作，但你让我失望了。 」

「你邀请我跟你一起做什么？ 」

瓦丝卡小心翼翼地用字。 「我希望我们能一起工作来除掉一些在很重要的位置上、非常坏的人。 」她随即把茶倒入马克杯并且递给杰斯。

杰斯小心翼翼地喝了口茶。 「这些坏人做了什么？ 」

瓦丝卡抿起嘴巴并且背对着他。 逮捕我。 打我。 在我没有做错任何事时把我铐住。

杰斯抽了口气。 「你是认真的吗？ 」

瓦丝卡警戒地转过头。

他已经读了她的心... 但是却没有意识到。 杰斯八成觉得她已经大声说出来了。

他的双眼中带着真诚的震惊与同情回望着。

「这真不该发生在你身上，瓦丝卡。 」

他的表情清澈，声音中带着的情绪温柔而且诚实。

瓦丝卡大声地在心中哼了首歌来掩盖任何她会投射出的其他想法，并最终找到了如何措辞。 「我的过去是我的一部分，但并不代表着真正的我。 」

杰斯笑了。

「我太能理解那种感受了，」他干笑着说。

瓦丝卡吃了一惊。 这人毕竟还是有点幽默感。

她为他们倒了茶并递给他一个老旧的杯子。 「你记得的第一件事情是什么，杰斯？ 」

他的双唇分开好像想说些什么，但随即阖上了下巴。 他羞怯地看着她。

「我可以展示给你看吗？ 」

瓦丝卡变得不安。 「展示给我看是什么意思？ 」

「我想练习，如果你觉得可以的话。 」

瓦丝卡有种知道接下来会发生什么事的感觉。 「好啊，没问题。 」

他们周围的厨房消散了。 瓦丝卡仍然坐在她的椅子上，但现在坐着的是一丛比她船上的桅杆还高的竹子。 杰斯坐在他的椅子上，眼睛一亮，然后开始了他过去四十天的摘要幻影。 瓦丝卡看着竹子变成原始的砂砾。 雨水降在想象出来的心灵之火以及死透的鱼上面。 她看着他学习打猎以及拾荒、建造与生存。 蛇发妖喝了口茶并同时惊叹于杰斯的岛上之美景，以及杰斯在岛上所学到的极多事物。 他笑着展示了他所学到以及建造的东西。 他显然很高兴能填补他记忆中的空白，而他的热诚是会感染的。 这真是不可思议，他建造了鱼钩、平台、木筏。 瓦丝卡在展示的尾声把茶喝完，而后海岛淡出隐没于厨房那熟悉的木头之后。

杰斯的魔法消失了。 瓦丝卡发现她正在摇头。 当然了，他比任何人都能够享受 丧失记忆地被放逐到一个海岛上。 但这些幻影并没有直接地回答他最后是怎么来到现在这里的。

「你真的不记得任何事情了，是吗？ 」她问。

他给了 瓦丝卡一个苦涩的表情并重复了一次她说的话： 「我的过去是我的一部份，但不代表今天的我。 」

杰斯重新发现了他所拥有、创造幻影的才能，但并不是那些真正可怕的。 这令人不安。 在这个时空，只有她一个人知道他具备那样的能力。

她看了看手上的茶并叹了口气。 她会让他活着。 他的才能目前来说对她是有用的。 天真无邪并不是个免于死亡的正当理由，尤其是在刺客的守则中。 但这个情况不太一样...

这个在她眼前的男人不是杰斯。 不真的是。 她所认识的他、那个十会盟已经不在了。

如果不是收下费用、接受了委托，我不会杀陌生人。

她的心意已决。

「 我们会在水手舱里替你准备一张吊床， 」瓦丝卡说。 「当我们到达下一个港口，我们就不管你了。 」

杰斯点点头并把他的空碗放在脚下。

看看他这样子 ， 瓦丝卡心想。 他真无助。 让他活着是个错误吗？

「你刚说了什么吗？ 」杰斯问。

瓦丝卡胸口的心跳停了一下；她摇摇头，然后杰斯皱了眉头。

「奇怪了，」他嘀咕着，「大概是船吧。 」

杰斯已经在船上待了八天，不太习惯在 好战者号 上扮演客人角色的生活。

虽然船医嘱咐杰斯要待在甲板底下休息，大家却都知道他没办法待在一个地方太久。

在一个无风的日子，瓦丝卡看着他把一只望远镜拆了又装。

整个过程大概花了十五分钟。

他开始研究这玩意的外部，发现了上面的裂缝，然后用一把借来的工具轻柔地加以解体。 他边进行，边一块一块地以精细的格状排列把碎片放在甲板上。 等解体完成，他再重新把每一个碎片用相反的顺序重新拼了回来。

一小群人着迷地注视着他。 瓦丝卡在后面徘徊，一边感觉佩服，又感觉不安。 她在怔住的舵手耳边说了几句话，舵手慌忙道歉，接着把船员们都赶回去工作。

杰斯不好意思地站了起来，把重新装好的望远镜交给了瓦丝卡。

「 我会在瞭望室里，大人。 」他带着歉意往地上看着。

瓦丝卡把望远镜在手上翻转检视，她看着杰斯，为了引起他的注意而大喊。

「喂！ 」

他抬起头，瓦丝卡把另一个望远镜扔了过去。 杰斯接住，困惑地回望着瓦丝卡。 他朝她走去，「你想要我做什么？ 」

「 你能把我的也修了吗？ 」瓦丝卡问。

杰斯微笑，拍了拍瓦丝卡的背。

「别！ 」她带着惧意大叫出声。

杰斯一动也不动，埃米莉亚用那又长又粗的双腿冲了过来，朝下瞪着心灵法师，「没人可以碰船长！ 」她咆哮道。

「 没关系，」瓦丝卡说，试着缓和自己的紧张。 「埃米莉亚，他不知道。 」

瓦丝卡的心跳因恐慌而加快，她做了一次深呼吸，试着缓和下来。 她已经很多年没有碰触过任何人了，船员不需要知道原因，她为了某个理由而隐藏着那些以前的伤痕。

「 船长，对不起，」杰斯说道，双眼看着自己的鞋子。

「 不用放在心上，」瓦丝卡说，声音里带着一丝尖锐，「不过别再那么做了。 」

外头的天空阴暗，空气因即将下雨而沉重，风又稳又强；马科姆已经预测他们会在隔天在绝涛城靠岸。 大部分的船员都在甲板底下，吃着东西打发时间。

乌鸦之巢的船员大声喊叫，马科姆飞上去找他们，他在桅杆上稍做停留，接着飞上更高的天空。 他用一次快速的俯冲回来，立刻在瓦丝卡身边着地。

他严厉地细语着，「载着黑帆的船刚刚超过地平线 。 」

瓦丝卡的嘴唇牢牢地抿成一条线， 暮影军团。

敌船开始在地平线的顶点出现，缓慢地从魔法的黑雾中接近。 它那由深黑色木材所造的船身因时间与旅行而褪色。 船帆和后方的烟雾一样黑，整艘船和一座大教堂一样宏大。

瓦丝卡曾经在更糟的状况下存活过。

她还记得第一次和暮影军团的吸血鬼遭遇的时候。 那时她得到好战者号才几周，船员彼此不熟，她则和自己的仇敌在一起。 吸血鬼的接近将中午变成了夜晚，船被黑云所笼罩。 瓦丝卡最初不懂为什么一艘更巨大的船能够赶上自己，但显然她的船员才是目标，而不是值钱的东西。 征服者们不需要使用武器，他们对圣徒大喊，并且以一种瓦丝卡以前从未看过的凶猛进食。 那天，她失去了四位船员，每个人都在她石化敌人之前就被一种虔诚的热忱给吸干。

军团天刃兵 | Daarken 作画

那天马科姆也在，「他们打破了血禁仪式，」他说道，暮影军团只杀邪恶的罪犯，藉以正当化他们的嗜血欲望。 他们看到由罪人所联合组成的莽霸联盟绝非意外。

她也记得，埃米莉亚之后是如何告诉她那些吸血鬼的真面目的。 「他们在寻求吸血习性的终结，」她说道，「他们渴求不需要鲜血的永恒生命，永生圣阳从他们的僧院里被偷走，所以他们在海上冒险，想把它找回来。 他们夺走了我们在图瑞琮的古老土地，最后，夺走了所有家园。 」

瓦丝卡把思绪拉回现实。

她瞇起双眼，评估着眼前的选项。

她可以试着逃走，并在绝涛城重新补给 ... 或者可以避免继续耗费这艘船的燃料，而改从征服者那偷取。

瓦丝卡决定要采用好玩的那个选项。

「所有人到甲板上！ 」她对下方的船员们喊道。

他们立刻响应了她的要求，迅速地从船舱的楼梯上来，在瓦丝卡召集他们的同时站上了自己的岗位。

她号令时，心跳因兴奋而加速。

她评估着天空，云因即将来临的雨而沉重， 好战者号 正在转向。 另一艘船的船帆下沉，如果瓦丝卡快速进行攻击的话，他们便可以藉由上风处取得优势。

「战斗 人员！ 改变航向，扬起船帆！ 」

就在瓦丝卡喊出号令时，她听见自己的船员覆诵命令的回音响彻全船。 马科姆飞向舵柄，用力地将它移向一边，船员则移动上方的支索帆。 埃米莉亚和艾德加则到后方，用一道魔法冲击举起了主桅和后桅，船舰开始以锐利的角度朝右舷转向，船帆吃满了风。

杰斯在甲板上出现，因骚乱和不确定自己该做什么而显得畏缩。

瓦丝卡忽然灵机一动。

「 杰斯！ 过来这里！ 」她在后甲板叫唤，招手叫他到她和舵手所在的小阶梯处。 他的双眼因兴奋和不安而睁大。

瓦丝卡朝他看去，「杰斯，我们想登上那艘船并且拦截补给品。 你可以掩盖好战者号的接近吗？ 」

一抹微笑拉长了杰斯的嘴唇，但他的表情很快地转为坚定。 「遵命，船长。 」

瓦丝卡点了点头。 「那么去做吧。 」

杰斯往天空看去，他的双眼发光，就像水从弯曲的表面倾泻而出一般，他的魔法沿着 好战者号 周围流下，彷佛抹消了它的存在。

船员可以看见彼此，看见脚下的船。 杰斯维持专注，轻快地对着船长点头。 瓦丝卡微笑着，转头面向她的船员。

「 船员们！ 我们将会安静地进行，直到这艘船到达能立刻登舰的位置为止！ 一旦我们进入范围内，杰斯将会撤下遮蔽，接着我们就登舰。 只要收回补给品和食物就好。 」

数名船员开始窃窃私语。

「 我开玩笑的，亲爱的朋友们，」瓦丝卡微笑道，「那些吸血鹊鸟的东西，你们想怎么拿就怎么拿。 」

船员欢声雷动，调整船索来加速接近。

杰斯望向瓦丝卡，「说好的『安静地』呢？ 」

「 这是我们船的特色。 」瓦丝卡走近船铃，从栏杆附近的盒子上拉下一把小旗子。 「我从来没用这种战术着陆过。 」

她高高地握住其中一面小旗子，让受过训练的船员知道接下来要发生什么事，并且抬起一只手，开始她的咒语。

她做出一连串难以捉摸的手势，接着船上忙碌工作的音量开始陷入沉默。 那是她在为葛加理工作时所学的一道古刺客结界，之后她在数不尽的任务中使用过它。 这个咒语本身毫无声响，无法被看见，而且有立即的效果。即便她使尽全力叫喊，这道咒语还是会阻抑她的声音。

好战者号 现在在它的轨迹之外完全消失了踪影。

在无声状态下，瓦丝卡利用她的旗帜对船员发出号令。 在她的命令下，船舰绕着敌船行驶。 暮影军团肯定在好战者号消失之前就在地平线发现了他们的踪迹， 但他们现在以误导的方向航行，目标消失在视线之内。

瓦丝卡对着杰斯微笑，并且转身朝向船舰。 干得好，她想着。

杰斯微笑，并响应了一句「谢谢你，船长，」这句话的声音被沉默咒给消去了。

瓦丝卡默默地在心里提醒自己要更小心，她还不想让他发现自己那些更具威胁性的能力。

暮影军团把船帆放了下来，瓦丝卡一次举起了两面旗帜，接着 好战者号 便以锐利的角度接近那艘停下动作的船。

好战者号 离暮影军团只有一艘船身的距离。 瓦丝卡拍拍杰斯的肩膀，像交响乐团的指挥家一般举起手。 他懂她的意思，点了点头，维持着让船舰消失的幻象。

瓦丝卡同时握住了面对杰斯的那只手，举起了一面黑色的旗帜。

突然之间，沉默咒结束，船舰变得可见，三分之一的船员一边发出战呼，一边抓着钩索朝征服者船舰的甲板荡去。

吸血鬼们完全在毫无防备的状态下被突袭了。

随着 好战者号 的船员荡上了暮影军团的船舰，安静变成了混沌与噪音。 吸血鬼船上的船员在突袭中因惊讶而陷入慌乱。 大部分的船员都很好压制，他们的双眼睁大，在海盗逼近他们船的时候完全放松了警戒。 有些够聪明的人拿出了武器，在瓦丝卡的船员攻击时仓促地维持镇静。 金属交击的声音响彻云霄，甲板变成了惊慌与海盗所组成的急流。

吸血鬼们从下方的甲板逼近，他们的铠甲闪闪发光，一丝不苟地被清洁干净，质量比船员们身上穿的更好。 这些征服者是传说和神话，久经世故而野蛮，遭到永恒的诅咒。 他们发光的双眼从黄金头盔之下凝视前方，牙齿则闪耀着太阳的光芒。

「 他们是哪种吸血鬼？ 」杰斯在人群之上大喊问道。

瓦丝卡用一种「你开玩笑吗？ 」的眼神看着他，「你记得吸血鬼，但不记得自己的名字？ 」

「我记得重要的事情，」 他带着暗示性的微笑响应道。

从她们的优势点上，瓦丝卡可以听到一个特别明显的呼唤。

「 神圣的依莲达！ 赐我意志来净化这片充满罪人的海吧！ 」

她没在听啦 ， 瓦丝卡对自己嘲笑道， 但我有。

她往下跑到后甲板，快速穿越梯板，她发上的触须因兴奋而蜷曲。 杰斯跟着她跃入战局，召唤了数个自己的分身，奔跑穿越了困惑的暮影军团。

幻象争取了足够的时间，让海盗们压制分心的吸血鬼。

在数个攻击的吸血鬼之中杀出血路之后，她在混乱之外大喊，「把船长交给我！ 」

有一个穿著金色铠甲、闪闪发光的吸血鬼出现，响应她的呼唤。 他那精心打造的铠甲，对这里的热带气候可说是种轻蔑。 他的双眼锁定瓦丝卡，往她冲了过去，抽出长剑，露出利齿。 而蛇发妖只是笑了笑。

瓦丝卡躲开了吸血鬼的长剑，开始聚集石化所需的魔法能量。 她用自己的短弯刀朝着船长挥去，藉以争取时间。

男人发出嘶声，吐了一口口水，用自己的长剑铿锵作响地迎向瓦丝卡的每一次挥击。

瓦丝卡在杰斯出现在她左边时因惊讶而晃了一下，接着其他幻象则出现在她右边一起误导吸血鬼船长，给了瓦丝卡足够的时间做出攻击。 其中一个杰斯想要挥拳，瓦丝卡因此明白到他确实在她身边。

吸血鬼边念着狂信者的祷词，边进行躲避、格挡、和攻击，同时闭起一只眼睛注视着杰斯的每一个分身，试着找出实体。

杰斯的叫声响彻云霄，吸血鬼抓住了他的脖子。 其他的分身忽然消失，真正的杰斯则闭紧双眼，试着用手挣脱。 就在吸血鬼张开嘴时，瓦丝卡抓住了他。 她挤进了他和杰斯中间，双眼锁定船长，释放出她累积的魔法。

吸血鬼的皮肤和外衣就在她的掌握之下化为石头。

她低下头，望向地面一会儿，在魔法散去前让自己的双眼避开船员，接着她看着杰斯。

现在他已经逃开被石化吸血鬼的掌握之中，用惊讶的表情对上了她的注视。 瓦丝卡感觉失去平衡，并不是因为她让自己呈现出的样子，而是因为回望着她的并不是因惊骇而扭曲的脸孔，是敬畏的表情。

杰斯并不害怕，他觉得惊奇。

还活着的吸血鬼在马科姆和埃米莉亚的看守下屈膝投降，他们快速而神奇地用绳索和撕开的船帆绑住了吸血鬼们。

「 清空他们的仓库，把所有武器沉到水里，还有把这个给运上 好战者号 ，」她说道，用脚踢了踢石化了的船长。 「我想我们可以有个船首像。 」

船员们笑了出来，瓦丝卡也短暂地微笑。 她转身开始回到自己的甲板上，船员则开始打包战利品。

心灵法师已经证明了自己的极大用处。

她走过跨越两船的梯板，杰斯跟在她身后。 到了他们的船上，他朝她靠近。

「 我不知道你会那些！ 」他谈论道。

「 嗯 ... 惊喜，」瓦丝卡耸耸肩。

「 瓦丝卡，」杰斯认真地说，「我刚刚碰到麻烦，而你救了我，谢谢。 」

蛇发妖满脸困惑地回望他，「你没被吓到吗？ 」

杰斯摇了摇头。

「 我觉得你天赋异禀。 」

瓦丝卡不知道要回些什么。

对她来说，赞美就像飞行一样陌生。

杰斯极为有用，也许把他放在身边，利用他的技巧是最好的选择。

于是，瓦丝卡坚定地说道，「贝连，我曾经想过我们可以组成一支很棒的队伍，结果我是对的。 你想待在这里并且协助我的任务吗？ 」

杰斯大大的微笑，那是一抹带着航海家特有好奇心的微笑。 「我很高兴能加入。 」

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鹏洛客档案：瓦丝卡

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