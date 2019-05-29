前篇故事：火花之战：拉尼卡—召集难题

父母们，请注意这篇故事可能含有不适合年轻读者的内容。

一

我想，找到方法来召集俄佐立参议院——以及他们那位与恶龙合作的公会长，多温班恩——还有设法联系底密尔会堂那位神秘的变形公会长，拉札夫——的任务，已经交付给其他自愿者了。

但查雷克大人和贝连先生指派卡娅大人去将另外四个任性的公会——葛加理群落、拉铎司宗派、古鲁部族以及瑟雷尼亚盟会——带来参与绝望行动。

无论那有多么的 . . .

他们表示作为一位局外人，与查雷克大人相比，她的包袱（与猜忌）没那么多。但作为一位公会长，她能带上足够的授权以及声望来指挥——或至少——得到每个公会必要成员的认可。

我可以感觉到卡娅大人不太情愿，对成功的机会十分存疑。我靠过去，低声地劝说她接受。「我可以帮忙古鲁、瑟雷尼亚还有…」原本要加上拉铎司，但我自己停了下来。赫卡拉已经不在了，我对宗派不再具有影响力。我尴尬地总结：「是的，古鲁和瑟雷尼亚。」

我们的第一站是瑟雷尼亚，卡娅大人希望这会是四个之中最容易的。当然了，泰佑和我会与她一起。

虽然我是说「当然了。」但这件事情感觉如此的自然而然其实有些奇怪。我们在几个小时之内就成为了她的忠实随从。

而妮莎瑞文女士也和我们一起，因为贝连先生希望他能够和埃玛拉谭吉夫人——妖精斗士以及瑟雷尼亚的代理公会长——相处得很好。

不幸的是，要和埃玛拉夫人进行对话十分困难。首先，我们需要避开由一位叫做罗纳斯的爬虫类神祇所率领的大量爬行物，他们只需要几分钟就可以淹没参议院大楼并且一举消灭所有反对波拉斯的力量。

但有时我会派上用场。就像之前和卡娅大人所说的，我知道大多数拉尼卡的秘密通道并且能够带着我们四个人穿过那些来自阿芒凯的入侵者们不可能知道的通道、小巷和快捷方式。

瑞文女士，他通常很少——真的，几乎没有说话——看似很满意我们的进度而终于说了几句话。「你对这座城市暸若指掌，」她对在我身后的卡娅大人说。我想卡娅大人觉得瑞文女士在对我说话，所以并没有回答。出于一些个人原因，我也没有回答。

我们确实遇上了一小队的——而且是无法避开的——永生者，我想他们正搜寻着更多的受害者。泰佑架起了一面盾，在他身后，瑞文女士请求一棵老白桦树的允许，而它迅速地长出了许多根树枝刺入了每一个拉佐特骷髅头的大脑，随即收回。这次攻击迅速无比，过了二、三秒以后敌人才开始倒在地上，并真正的死去。

我们发现盟会妥善、真正地强化了守备。并且不欢迎访客。一长列的列夫守护者以及弓箭射手挡住了我们的去路。没有人会让我们通过，即便我们身负着外交任务也一样。瑞文女士，似乎是因为唤醒了维图加基而特别成为了头号公敌，那件事导致了世界之树的离去、肢解以及近乎彻底的毁灭。

所以那就是维图加基前往第十区广场的原因！瑞文女士比外表看起来更令人惊艳。虽然对我来说，她看起来已经是非常出色了。

我想我最好也开始做些会让人惊艳的事情——至少类似惊艳的程度——如果我想实现之前的吹嘘的话。我绕过列夫警戒线，接着匆匆溜向两个疏忽的守护者之间。我还不需要溜得太远。

他已经准备要出来了：我的教父，我生命誓词的守护者，瑟雷尼亚长矛大师博鲁沃。这位半人马曾经隶属古鲁——而且是我父母最好的朋友——但他感受到了瑟雷尼亚的呼唤，所以在大约十年之前换了公会。这在他和我的伙伴之间制造了一个希望不会是永久的裂痕，但对我来说，现在是个好机会。长矛大师博鲁沃总是尝试着要我承诺加入瑟雷尼亚。他很明确地表示自己并不相信古鲁适合我。（这对于他和我家的阿里、以及甘梭克塔的关系毫无帮助）我仍然无所属，但他和我的关系十分密切。（这对于他和我父亲的关系特别地没有帮助）现在需要他的帮助，我喊道「教父！」

他转身了，而他严厉（通常很古鲁）的表情瞬间亮了起来！「干女儿，」他说。「你不应该外出瞎晃。现在是危险时期。」

「我想我和其他人一样安全。比大多数人都安全。」

「是的，我想你是。」

「教父，我需要帮忙。」

「请说吧，孩子。」

「请跟我来，见见新的欧佐夫公会长。」

他低哼了一下。

「她是我的朋友，教父。」

他兴致勃勃地扬起了一边眉毛。「嗯。爬上来，」他说。

「真的？」

他没有回答但伸手把我抱到他的背上，就像小时候一样。我像还是孩子一样兴高采烈地咯咯笑。他快步地离开了守备线。

我听见泰佑喊道，「阿蕾希亚在哪？」

瑞文女士问道，「谁？」

在一切变得混乱之前，我喊道，「在这里！」

泰佑和卡娅大人转身看着我在列夫警戒线的后面骑着人马。卡娅大人看起来十分震惊。列夫守护者们分开、鞠躬，并允许半人马通过。

我说，「卡娅大人、泰佑维拉达 . . . 还有瑞文女士，容我向各位介绍我的教父，长矛大师博鲁沃。」

半人马依序向卡娅大人以及泰佑低头鞠躬，但似乎刻意不向妖精鞠躬，她默默地看着这一切，一直都看起来很不舒服。

我想我开始喋喋不休地说道：「在加入瑟雷尼亚之前，博鲁沃曾经属于古鲁部族。他是我父母的好友。而他们让他成为了我的教父。我的意思是，他是当你想到这件事的时候显而易见的选择，也是唯一可行的选择。我想我的父亲一直都对我和博鲁沃的关系有点嫉妒。那并不是博鲁沃离开部族的原因。他听见了呼唤，你知道的。他认为我也可以，并且真的希望我离开古鲁，好加入瑟雷尼亚。而有时那看似对我来说确实是正确的道路。但我想在这种事上面我非常优柔寡断…」

长矛大师博鲁沃清了清喉咙并说道，「干女儿。」

「我又在神游了，不是吗？」

「这可以理解。但我想我们有事情该做。」他转向卡娅大人和泰佑，说道，「任何品味良好到能够注意到我们的阿蕾希亚的人，都值得一个发言的机会。」

瑞文女士再一次低声地说，「这个阿蕾希亚到底是谁？」

我看到卡娅大人准备告诉她「阿蕾希亚」就是我，大鼠。但我只是摇摇头并咧嘴一笑，而卡娅大人转身研究瑞文女士。她直视着我，却让视线穿过了我，就好像我不在那里一样。

然后——砰——卡娅大人终于了解了。她突然意识到我基本上对于瑞文女士来说是不存在的。我几乎能看见卡娅大人在回忆着我们近期的所有互动。（附带一提，我多多少少能够读出她大概的想法）她回想起查雷克大人对我的反应，或说对我的毫无反应——以及每个人在泰佑同时介绍我们两个人的时候，把我跟他的名字合在一起的方式。她开始意识到除了泰佑、博鲁沃以及她自己之外，我对于所有人来说都是隐形的。甚至对我父亲来说也不例外。

我说道，「这不完全是隐形。我稍后再解释。」

这也是某种程度上的提示。现在卡娅大人开始怀疑我有些通灵能力，确实是如此。但不完全是她想的那样。她习惯了像是贝连先生那样的心灵法师，以及他大声吶喊的精神指令以及眼睛可见的精神幻象，而我看得出来她正怀疑着我是不是正在对瑞文女士施展后者。

我当然没有。我永远不会那样做！

「把妖精送走，」博鲁沃说，立刻吸引了卡娅大人全部的注意力。他带着强烈的轻蔑瞪着瑞文女士。「送走她，然后我会护送你们其他人和埃玛拉谭吉说话。」

卡娅大人马上就要抗议。毕竟，瑞文女士应该是我们赢得埃玛拉夫人青睐的秘密武器。

但瑞文女士已经退缩了，看起来有点松了口气。她说，「我向来不太会说话。你们两位和半人马一起去吧。我会去帮助基定。」

几秒钟后她就消失了。

我向前倾身低声说道，「这太无礼了，教父。」

「孩子 . . . 」

「非常无礼」

他咕哝着说，「好吧 . . . 我很抱歉。

「原谅你，」我满意地说道。

他继续咕哝着一些无法理解的东西。但还是无法阻止自己微微笑了一下。

我并没有权力对很多人这么做，你知道吗？所以确实，或许有时候我有点过头了。你会怪我吗？

二

随着我们深入瑟雷尼亚，我看见泰佑的眼睛越睁越大。我不认为他之前有在自己所属的那个沙漠世界中看过这样的东西。那个叫做戈拔坎的地方。拉尼卡的一切似乎都让他惊艳，这挺可爱的。

我认为有时候我们把自己的世界看得太过理所当然了——直到我们透过旁人的观点去看他们。这或许就是我仍然是无所属的原因吧。当我从我教父的观点来看瑟雷尼亚，或是从我母亲的观点来看古鲁，或当我从赫卡拉的观点看——看过——拉铎司，似乎总是——曾是——崭新、丰富以及奇妙的。

无论如何，我仍然骑在长矛大师博鲁沃的背上，带领着卡娅大人以及泰佑，往他们的听众、埃玛拉夫人前进。闪闪发亮的大理石长廊两旁都是弓箭手和士兵，他们都穿着装饰过的盔甲，让他们看起来像是叶子或是长草。其中有许多是妖精。所有人都微微地躬身低下头来向他们的长矛大师致意。所有人也都带着丝丝的警戒盯着卡娅大人与泰佑。当然了，他们没有任何人看我一眼。我们穿过一座由两位巨大的持斧象族所把守的拱门。再一次，泰佑又睁大了眼睛。

我猜，戈拔坎没有象族。

象族也对他们的长矛大师点了点头，盯着卡娅大人以及泰佑，且没有留意到大鼠。

我可以看出当卡娅大人看着泰佑的表情，并且俯身低语时，他才刚刚开始发现：「只有半人马、你、还有我可以看见大鼠。不知为何，她在其他人眼前都是隐形的，甚至她的父亲。」

要阅读泰佑的感受并不难：这没道理，但解释了一切！

他现在正盯着我，所以我咧嘴对着他笑并从我教父的背上溜下，钻进我的两位新朋友之间。我认为他们值得我尽其所能的完整解释：「我不是隐形，我是无存在感。一只老鼠。小小的老鼠。你看到了一只，然后就往其他地方看了。你会试着装作没有发现它。你试着忘记，持续一直到你真的忘记了。你的心灵拒绝接受它的存在。」

「你才不是没有存在感，」卡娅大人抗议。

「很高兴你这么说，卡娅大人，但我是。」

「这是魔法，」泰佑说道。

「我想，」我耸耸肩笑着回答。虽然或许我并没有真的笑出来。「我生来就带着这个魔法。很少人看得见我，除非他们已经知道我在那里并且保持专注。我父亲很擅长这一点，但他必须得知道我在附近才能做到。在今天之前，只有三个人能够单凭一己之力就持续地注意到我：我的母亲、博鲁沃以及赫卡拉。」

卡娅大人点点头。「这就是为何当我告诉你赫卡拉死了的时候你那么沮丧。」

我强烈地摇了摇头。「不是的。好吧，或许部份是吧。但绝大部份我沮丧的原因是因为赫卡拉坏得很酷又棒透了。不过，是的，我想了解到又少了一个人会注意到自己确实十分痛苦。当然了，之后我又发现了你们两位。」

他们各自抓住了我的一只手，然后给了我安慰的一握。

当我们转向一个角落，和埃玛拉谭吉夫人面对面时，她正站在树灵卓塔妮的身前，休眠中，从一个躯干中长出三个共生个体的瑟雷尼亚公会长。她的中心个体，希姆大人正沉睡着。另外两张面孔则对峙望着彼此。在左边，欧芭大人哭得热泪盈眶。在右边，赛丝大人生气地交叉着双臂。

长矛大师博鲁沃深深鞠躬，半人马这样做时一直都是个有趣的景象。他说道，「埃玛拉夫人，你认识欧佐夫集团的公会长卡娅。另外还有她的伙伴泰佑维拉达以及我的教女，阿蕾希亚梭克塔，目前仍无所属。」

埃玛拉夫人瞇着眼睛，扫视着房间找寻我。她说道，「阿蕾希亚在这里？」

我挥手，笑着说。「在这里，夫人！」

埃玛拉夫人眨了两下眼睛然后说道，「再一次，拜托。」

「我在这里，就在泰佑和卡娅大人的中间。」

博鲁沃也提供了一些协助。「她在另外两位的中间，夫人。」

「噢，是的，」埃玛拉夫人说道，一瞬间高兴地笑了。「噢，孩子，真希望这不要那么困难。能看见你的脸和听到你的声音真是让人太开心了。」

「这只是因为每次看见我都像是第一次。相信我，夫人，如果你天天都看到我，你很快就都会觉得厌倦了。」

「我真心不这么认为。」

我再次耸耸肩。「我可以用五分钟的谈话来证明这件事——但那不是我们来此的目的。」

深深地叹了口气，她变得严肃起来并且把双眼望向卡娅大人。「我知道你的来意。」

「拜托了，埃玛拉，」卡娅说道。「我们必须把公会们团结起来。」拉尔有一个由尼米捷留下来的计划来拯救拉尼卡，但如果全部的十个公会无法合作，它就行不通。」

「而即使全部十个公会都合作，还是可能行不通，对吧？」

卡娅大人没有回答，但她的沉默说明了一切。

「卡娅公会长，我们都知道拉尔查雷克和尼米捷喜欢他们的计划、他们的策略、他们的蓝图。但到目前为止，那一切对所有公会、对拉尼卡，特别对瑟雷尼亚来说，都是场十足的灾难。」

「但这一次…」

「伊捷永远都会为他们的计划取名字。在他们为它取名、定义、给予限制之前，一切都不是真的。那就是为何我们的共同点会如此稀少。这次的计划拉尔叫它什么？」

卡娅大人犹豫了，看起来像是不好意思。但她随即挺起身子并且清楚地说道：「绝望​行动。」

埃玛拉夫人几乎笑出声来。她确实笑了并且摇了摇头，看起来就像以前我特别犯蠢的时候，我母亲对我摇头的方式一样。

但卡娅大人似乎已有所准备。「我知道它听起来不怎么样，但绝望的时刻确实需要非常的手段。鹏洛客们以及公会们必须团结一致来击败波拉斯。」

「我不否认，卡娅。」

「好的，那么…」

埃玛拉夫人再次打断了她。我已经习惯这样了。她有一种不让人感觉失礼的打断方式。就像是滑进来一样，她的声音在卡娅大人的话语中滋长，就像是青草在铺路石之间生长的方式一样。她说道，「我很抱歉，但瑟雷尼亚内部对于任何类似统整合作的事务欠缺支持。在失去维图加基之前事情已经够糟了。现在更是 . . . 」

当她离开时，我已经开始移动，溜向我的教父。他向我倾身，而我在他的耳边低语。

挺直了身躯，长矛大师清了清喉咙并说道，「夫人，是波拉斯的生物摧毁了维图加基。」

「是的，」卡娅大人说道，「正确来说，这并不是波拉斯严重破坏的第一个世界。两位鹏洛客——来自斯凯拉的薇薇安瑞德，以及来自阿芒凯的撒姆特——回报说他们的世界已经被波拉斯彻底蹂躏。斯凯拉已经完全死亡。而阿芒凯的少数幸存者仍在挣扎着，嗯，生存，当波拉斯的怪物持续地摧残他们故乡仅剩的一切。事实上，我怀疑我们世界所遭遇到的麻烦也是由波拉斯所一手泡制。毫无疑问，埃玛拉。巨龙正在把拉尼卡——甚至整个多重宇宙——变成坟墓。

突然间，希姆大人醒来了，开始哭泣。

她的姐妹个体转向她，同时埃玛拉抽了口气而博鲁沃深深地一鞠躬。

泰佑看起来十分疑惑，所以我溜到他身边来解说：「她是树灵卓塔妮，瑟雷尼亚真正的公会长，是她的远祖 . . . 噢，你知道的，她们的创始者，太瑟雷尼亚的传声者，居中的希姆大人是代表和谐的树灵。她已经毫无反应地沉睡了好几个月，现在她醒了。」

「是的，」泰佑没有一丝挖苦地说道，「我完全理解了。」

「左边的树灵是欧芭大人，代表生命的树灵。右边的是赛丝大人，代表秩序的树灵。没有了希姆大人，她们会一直争执、分歧并且无法为她们的公会做出任何决定。在卓塔妮 . . . 嗯，缺席(？)的这段时间，埃玛拉夫人一直尝试着维持瑟雷尼亚的团结。」

希姆大人的哭泣声越来越大，达到顶峰，而后平息下来。每个人都屏息以待。终于，她说话了——或者说像是在说话——她的话语在我们的心灵中回荡，就像是微风在树叶之间嬉戏。

我听过这首在风中播放的歌曲，姐妹们。 和谐树灵望向秩序树灵：赛丝，波拉斯的秩序是坟墓的秩序。你曾和自己的姐妹争斗，但她仍然是你的姐妹。你真的希望看见她完蛋吗？看见所有的生命终结？

在如此的激励下，欧芭大人也向赛丝大人恳求。生命有一个伟大的秩序。这样还不够吗？

赛丝大人沉默了一段时间。把视线离开她的姐妹。抬头望着天空。她一一愉快地看往每一个方向。

而最终，赛丝大人点头表示默许：卓塔妮再一次地达成和谐。这是太瑟雷尼亚的意志，盟会将加入其他公会以共同击倒尼可波拉斯。

因此。任务完成了一个。还有三个。

三

「有些事产生了变化，」泰佑说道。

「是的，」卡娅大人说，「我也感觉到了。拉尔应该已经成功关闭了信标。」

「鹏洛客们还能过来吗？」我问道。

「是的，但是他们不会被吸引过来了。不再有可以响应的召唤。」

「那是件好事吗？」

「我想是的。我们已经有足够多人可以击败巨龙了。或是至少，有足够多人死于尝试如此。」

我打了卡娅大人的肩膀一拳，说道，「你不是一道阳光吗？」

我不知道自己在想什么！怎么可以对一个公会长挥拳！

「噢。」

真是尴尬，我急忙往前，喊道，「走这边。」

她要我安静一点。

我不知道我是怎么了，但事实上，我停了下来并且对她翻了个白眼。「没有其他人听见我的声音。没有其他人愿意听。此外，我们几乎要到达始卡克了。现在，当我们到达那里时，你们应该让我来进行交谈。」

「我以为他们听不见你的声音，」泰佑说道。然后他看起来十分担忧，就好像深怕伤害到我的感受似的。

他太可爱了！

无论如何，有人能跟我一起讨论我的状况实际上让一切变得轻松许多。我想，这让我觉得有点晕陶陶的，表现出像是拳击或是翻白眼之类的行为。我说道，「大多数的人都听不见。但我的母亲，阿里梭克塔可以。我的父亲在专注的时候也可以。咕噜力莫也是。他觉得我很可爱，而我确实是。我是只可爱的大鼠！」我大笑，而笑声在隧道弯曲的墙壁上回荡。我晕陶陶过了。我的意思是，看吧，我已经习惯了自己。我必须习惯自己，因为几乎每一天的每个小时我都只能和自己相处，你知道吗？但泰佑和卡娅大人能够听见我笑、以及回荡着的笑声这件事情，本身就是那么的神奇。打从我还是个跟母亲在一起的小女孩以来，我就从未想过能够和任何看得见我的人一起共度这么多的时间。即便赫卡拉也没有像这样跟我共度一整天过。

泰佑正盯着我看。我想我一定有点脸红，因为他脸红了，或许替我觉得尴尬吧，我想。

我试着假装没有被他发现并且继续前进。我们正在穿过下水道的隧道，就像是，好吧，像是老鼠一样！哈哈！这里阴暗又潮湿又狭窄。生长于沙漠的孩子泰佑已经汗如雨下了。我对他觉得抱歉。最后，我们到达了长砖隧道的尽头。我走进铁门并且跪在门前，迅速地摘下了锁。

我的动作快到让卡娅大人感到惊艳，她说，「你真的是个中好手。做的比我还好，而且我已经算是专家了。」

我再次翻了个白眼！

我是怎么回事？！

「拜托，」我说道——带着明显过多的情绪。「我在六岁的时候就学会这个了。当没有人知道你存在的时候，他们不会帮你打开任何东西的锁。」我把门推开，然后立刻听见了熟悉又有家味的愤怒说话与武器敲击的声音。

我又匆匆走进另一个隧道，而泰佑与卡娅大人努力地跟上。

这条最后的隧道很快就会到达始卡克，重聚的地盘，一个巨大的地下游乐场，充满坑洞的大型远古宫殿遗迹。我立即评估了状况并且知道自己需要协助。甘梭克塔正在和独眼巨人咕噜力莫战斗，三、四十个其他的古鲁战士们正聚在一起观赏。好几把斧头飞向我们的脑袋。其中一把掠过我的头皮上方。

还好我很矮。我几乎不需要低头。

泰佑本能地张起一面三角形护盾，而另一把斧头被它弹开。卡娅大人转为无形，而第三把斧头穿过了她，插入了后方的墙壁至少两寸深。看到我的新朋友们至少在一段时间内能够照顾好自己，于是我就回家了。

四

「艾莉！」我大喊着。

「拜托，阿蕾希亚，不用喊那么大声！」

「我以为古鲁战士都该大声喊叫！」

「那是在战斗时。而不是对着他们的母亲喊叫，」她一边说话一边用力拍我。接着她把我拉过去紧紧抱在怀中。我母亲的拥抱跟真正的熊一样，不过我很爱。「你离开太久了，孩子。不管你信不信，我很想念你。」

「不信！」我大声说出并开始大笑。

她再次拍了我一下。

「我们得走了，」我说。「甘梭克塔和咕噜力莫正在互相残杀。」

她假装打了个呵欠。「又来了？」

「是啊，不过今天我需要他们听我的新朋友们说话。」

「你有新朋友了吗，孩子？」她带着些许自身的期盼说道。

「我…没错。有两个。不过艾莉 ... 赫卡拉死了。」

「我知道，阿蕾希亚。我听说了。非常遗憾。她可以和他们最强的人一起厮杀。而且她对你来说是个好朋友。一个值得交的朋友。」

我们沉默了一会儿。

然后我抓起她的手并拉着她走。「来吧，妈妈！」

五

在我们接近史卡克的同时，我能够听见我父亲的怒骂声回荡在整条隧道里：「咕噜力莫想要在此时此地把你杀了，鬼魂刺客。他认为你和那位风暴法师要为他的失势负责。」

「我了解，」卡娅大人谨慎地说。接着又直接了当地说：「另一方面，泰佑和我也帮忙救了你一命。此外，我们的朋友还是你的…」

就在卡娅大人提到我的名字之前，甘梭克塔大喊：「我不需要有人来提醒我那次 ... 短暂的挫败。我欠你一次。我承认。但千万别认为我会比那个独眼巨人更高兴见到你。相信我，你来得真不是时候。」

「我们也不想在这里久待。但我们别无选择，甘梭克塔。没有选择的余地了，咕噜力莫。我们需要古鲁公会来…」

在那个时候，我们已经进入房间，而且艾莉用混杂了欣喜与焦急的声音呼唤我的父亲：「甘，她在这里！」

甘梭克塔转身：「在这里？哪里？」

艾莉用手臂环抱着我往前站。我妈妈的身型比我更高大结实多了。所以她的存在基本上会让我更不显眼，不管她是不是熊抱着我。她从头到脚全副武装，带着一把剑和斧头，两把长匕首，腰上还缠着一条皮带般的铁链，正挤压着我的脊椎。不过我们都拥有相同的深色头发，据说我们也有同样的笑容。她回应我爸爸说，「就在这里！」

葬火周围的视线全都转向艾莉梭克塔。

甘梭克塔瞇起眼睛看。他说，「出个声吧，女孩！」

「我在这里，父亲，」我说。

「她就在我的怀里啊，甘，」他的妻子说道。

接着甘梭克塔露出了笑容：「我看见她了。」

咕噜力莫咕哝着表示认出，群众里的其他人也点了点头，尽管大部分人只是假装看见我，好让他们的上司对他们另眼相待。

我用尽这个场合需要的所有礼节来向我父亲和那位独眼巨人说话：「伟大的咕噜力莫。传奇的甘梭克塔。你们必须联合各个部落来协助其他公会。不然这将会是我们所有人的末日。」

甘梭克塔咆哮着回应，一边指向咕噜力莫：「那就是我一直在告诉他的事。但这个顽固的笨蛋却怎么也不听。」

咕噜力莫突然靠向我并伸出他巨大的手。我溜出母亲的怀抱并钻进他手中。他的手将我包围，几乎完全遮蔽了我。

我看见泰佑不自主地往前站了一步，展现出不必要的防卫姿态。

那使我感到高兴，这样很怪吗？我是说我并不需要保护。总之，不需要防着咕噜力莫。真的，不需要对大部分的东西充满戒心。可是 ...

卡娅大人把一只手放在泰佑肩上并低声说了某些话阻止了他。

独眼巨人把我举起来好让我能够朝他巨型（有点蜡质）的耳朵说悄悄话。我说，「这真的很重要。古鲁公会－整个拉尼卡－都得靠你。」

他剧烈地摇了摇头。

我把手合成杯状并再次低语。然后我亲了一下他的脸颊。

他的脸稍微涨红，于是我知道我说服这个面恶心善的家伙了 ...

搞定两个。还有两个。

六

「拜托，」查雷克大人说。「够了。」他已赶上我们三个，接着我们便一同进入柯罗札。「我才刚花了整整六十六分钟来让信目标能量耗竭。我累了，我没耐性跟你们玩游戏。或是跟你们想象的朋友胡闹。」

「那不是游戏，」卡娅大人反驳。「大鼠不是想象的人，而且对了，敞开你那该死的心灵吧，拉尔。你以为你之前从未遇见过隐身咒。」

「好吧，如果她正在使用隐身咒，就告诉她别用了。」

「这对她来说并没有那么简单。那是 ... 天生的。她无法任意启动或关掉它。」

我说，「那或许不会管用，不过 . . . 把他的头转向我站的位置。」我看着查雷克大人，同时泰佑与卡娅大人正在听我说。我猜，他依然认为他们正在戏弄他，接着他便朝他们那可悲的『恶作剧』翻了一个白眼。

「值得一试，」卡娅大人说，然后在无预警的状态下她有如鬼魂般地穿过他，我猜那一定会令人感到极度不安。

「可恶，卡娅，你到底在…」

从他后方，卡娅大人确实用她再次实体化的双手抓住他的脸并把它对准了，好吧 ... 我。

我挥了挥手说，「嗨。」

他惊讶地合不拢嘴，而且他的心灵正说着她是从哪来的？

「起初，我来自古鲁部落。不过要是你想知道的话，我现在是无属者。我的名字是阿蕾希亚梭克塔，但你可以叫我大鼠。每个人都这样叫我。好吧，不是每个人。我的父母和教父并没有这样称呼我，只有除了他们以外的每一个人。赫卡拉也叫我大鼠。我很想念她。我猜你也很想她吧。我知道你假装自己不在乎她，但我也知道你很重视她的这份友情。她是如此忠诚的一个朋友，对吧？有趣的是，她会让我无法停止地大笑。并没有很多人能够对我这么做。反正，不是刻意的。」

他得聚精会神才能看见并听见我，这表示他随时都可能看不见我，这可能也解释了为何我能够一直过这样的生活。

除了我们自己心知肚明，不是吗？

「别生气。赫卡拉提出请求，而且我愿意为她做任何事。不计一切代价。她知道你不会注意到我。我是说，我想她一开始希望你能注意到，但显然你并没有。拉铎司公会长要她紧跟着你，而你却不停摆脱她。于是她就得寻求我的协助，真的。某种程度上来说那算你的错。所以我跟踪你，几乎跟着你前往每一处。」

我把视线越过他并看着卡娅大人说，「那就是为何我相当惊讶你竟然没注意到我。」

她放开查雷克大人并朝我走来，一边说道，「当我今天第一次见到你的时候，我觉得你看起来有点眼熟，彷佛我曾在城里见过你似的。不过我在这里是个陌生人，所以我见过许多没留下什么印象的本地人，只要他们不构成威胁。」

「而且你不可能知道你无法看见我，所以你从没提过。或甚至打招呼！」

「对啊，这个嘛，我很抱歉。」

「嗯，好吧，我原谅你，」我说，一边粗鲁地模仿她的抑扬顿挫并牵起她的手。

试着要跟上话题，查雷克大人插嘴道：「所以从我认识赫卡拉起你就一直在跟踪我？」

「断断续续地。当她和你在一起的时候就不需要我的劳务。不过我确实都待在附近，所以如果或当你把她赶走时，我就能够继续跟踪你并回报。」

卡娅大人得意地笑了一下，同时查雷克大人正在梳理我告诉他的所有暗示。那使他失去专注力并且再次看不见我。

泰佑注意到他的困惑并说道，「她还在卡娅身边。」

查雷克大人集中精神－然后我又出现了！他说，「我想说，很抱歉我当时看不见你。」

「我习惯了。而且说实在，你现在做的事真令我大开眼界。我的母亲说在我出生之后父亲花了三个月才能熟练集中精神看见我。你却立刻就上手了。你比你以为的更能够接受新事物。」

「我想我非常能够接受新事物。」

「不，你不是。你想变得如此。但你却不相信自己是如此。不过你就是如此。这不是很怪吗？」

当时查雷克大人发现自己惊讶地张开了嘴，于是他便赶紧闭上。

卡娅大人在说话的同时依然挂着得意的笑容，「没时间拖拉了。我们需要加紧脚步。」

她带领我们三人深入衰败迷宫柯罗札，就定义上而言这表示我们一直在绕圈圈。许多同心圆道路引领我们逐渐深入葛加理群落的领地。我让两位公会长带头，我已准备好在他们转错弯的时候纠正他们的路线。我曾经深入探索它的腐化真菌树篱许多、许多次而且早就破解了它的谜题。

我们－不如说他们三人，毕竟没人注意到我，当然－从悬垂要塞派弗纳下方通过，已被获准进入柯罗札。派弗纳是一个将基座附着于天花板上，上下颠倒的城堡。查雷克大人已准备面对来自驻守于要塞里的昆史崔兹人的对抗。不过那些类似昆虫的刻洛族战士就只是看着我们（或者，你知道的，他们三人）进入这座迷宫。

现在，随着我们接近中心，才发现我们不只是没遇到阻碍，而是我们根本没遇见任何人。这表示有人预期我们（他们）的到来。又或者我们（他们）正在走进一个陷阱。或者，你知道的，两者皆是。

我们所有人都在来回审视任何伏击的迹象。我看着查雷克大人检查他背上的蓄电器。我往前靠并看了一眼仪表板。它比最大容量值还多了几度。耗竭信标一定是表示吸取了大量的汁液。

他加快速度，超过卡娅进入那座巨大的环形阶梯剧场，内部的许多排石椅上都覆满了羽绒般的苔藓。

瓦丝卡的故军巫妖，一位葛加理不死女魔法师，正等着迎接我们（他们）：「欢迎，查雷克公会长。欢迎，卡娅公会长。葛加理群落欢迎你们来到苏沃索。」她的声音听起来像被吹拂过一座坟墓的枯叶。

我看得出查雷克大人不记得这位巫妖的名字，于是我便溜到他旁边并悄悄地说，「司陀娃。」

他露出一抹浅笑，接着我清楚地听见他的思绪，谢谢你，大鼠。

「不客气。」

带着些许拘谨，他说，「我们感谢这份问候，司陀娃。」这位故军看似感到惊讶，或许又因为查雷克大人知道她的名字而稍为受宠若惊。再一次，他送出一道清晰的思绪－而这次，或许比较没那么不情愿－谢谢你，大鼠。

我咯咯笑了一下。

「这是一段危急时刻，」卡娅大人说。「我们前来与马兹瑞会面。」刻洛族的领导人马兹瑞先生曾是瓦丝卡大人的副手－也是最可能取代她成为葛加里公会长的候选人。

司陀娃夫人叹了一口气，点了点头，接着说道，「随我来。」

我们穿过阶梯剧场并跟着巫妖进入葛加理的地底公会厅苏沃索。它曾经是一座堂皇的欧佐夫大教堂，拥有庄严的拱形结构，在几世纪前就陷入一座深坑内。欧佐夫人遗弃了它。葛加理人便将它的遗迹据为己有。

司陀娃夫人带领我们进入一个被称为雕像厅的空旷房间。一条升起的石堤道穿过房间中央，两侧排列着许多雕像。只不过这些雕像并不是真的雕像。它们是受害者。瓦丝卡大人的受害者。就像伊佩利大人一样，每个都被冻结在石头里。但不像伊佩利，她的临终表情带了点惊讶，这些战利品的每一张脸上都捕捉了惊骇的神情，无法及时抬起手保护自己免于蛇发妖那致命的神秘凝视。

有几个人聚集在堤道的远程，围绕着瓦丝卡大人的－或许我该说，瓦丝卡女王的－巨型石王座。有趣的是这些葛加理人竟然没半个坐在王座上。难道是因为没有人取代瓦丝卡女王的公会长位置吗？或是因为这个王座有点可怕，完全由女王的亡故敌人们构成，在被永久地石化之前摆出纠缠的姿势。

随着我们靠近，我能够看见马兹瑞先生并不在聚集的葛加理权贵之间。

司陀娃夫人稍微鞠躬行礼，接着将查雷克大人、卡娅大人，以及泰佑（当然，没有我）介绍给刻洛族昆史崔兹战士阿兹多马、戴卡林领导人玛特卡依佐妮、巨魔瓦罗兹，还有妖精祭师塞法雅。

「马兹瑞呢？」查雷克大人问道。

阿兹多马先生在说话前从喉咙里发出一连串喀哒声。在这道喀哒声响和他的声音中透露着一种阴郁的怒火：「马兹瑞是波拉斯的另一个合作对象，瓦丝卡在离去前揭发了这件事。」

「瓦丝卡揭发了他？」

「没错，」司陀娃夫人以她自身如树叶般的声音说道，「瓦丝卡让故军自由，并给了我们拷问人玛兹瑞。」

「他已为背叛群落而付出了终极代价，」阿兹多马先生斩钉截铁地补充说道。

卡娅大人把视线从阿兹多马移到司陀娃夫人，接着是玛特卡依佐妮、塞法雅，然后往上与魁梧的真菌皮巨魔瓦罗兹先生四目相接。这位鬼魂刺客看似正在评估每一个人－并且计算如果必要的话该花费多少力气来击倒每一个人。「请问 ... 谁是你们的新公会长？那就是我们前来谈话的对象。」

甚至在司陀娃夫人开口说话前，他们彼此互换的危险眼神就透露了答案，「在场的每一位－除了我自己－都有权争取王位。」

「瓦丝卡前来争取瓦丝卡的王位。」

我们全都及时转身看见一个人影现身，从模糊的轮廓中－我猜是穿梭时空进来－渐渐浮现。

正是瓦丝卡女王本尊。

随着她变得清晰，查雷克大人想起要举起一只手遮挡自己的眼睛。卡娅大人也照做了。我亲自把泰佑的手往上推。我喜欢瓦丝卡女王，但我更喜欢泰佑－而且我不想让他变成雕像厅的装饰品。

依然举着一只手的查雷克大人启动了他的蓄电器。卡娅大人则抽出她的其中一把长刀。两人都准备好面对曾经背叛过他们的蛇发妖。

瓦丝卡女王无视他们两人并直接对那群葛加理人说，「有人要挑战我对于王座的权利吗？」

司陀娃夫人、阿兹多马先生、瓦罗兹先生，还有塞法雅女士都立刻鞠躬行礼，并齐声说道，「不，我的女王。」玛特卡依佐妮看起来不太高兴，但她还是弯身行礼并说出同样的保证，只不过比其他的葛加理成员慢了半秒钟。

查雷克大人冒险看了一眼瓦丝卡女王并看见了我所见的情景。她的眼睛没有发光，这表示她并没有召唤将任何人变成石头的魔法。这让我们稍微松了一口气，但我们都知道她能够迅速地召唤那份力量。而且她也有其他的技能，其他武器。例如，垂挂在她腰带上的短弯刀。

「你看起来真荒谬，」查雷克大人对她说，试着用某种近似轻视的语调语取代苦涩的语调。「你应该是什么，一个海盗吗？」

哇喔，一个海盗女王！那听起来确实非常厉害。

她持续不甩他，直接从他身旁经过并坐在她那宛如恐怖秀的王座上。

「没想到你会返回拉尼卡，」卡娅大人平静地说，「真的很错愕 ... 」

「是惊恐，」查雷克大人加以纠正。

「尤其是在关掉信标之后吗？」瓦丝卡女王问道，彷佛正试图激怒她过去的朋友，她曾经的盟友。

查雷克大人已充能并准备战斗。静电在他尖刺状的头发上裂响着。「所以是哪个？」他咆哮着。「你认为波拉斯早已被击败－还是他早已获胜？」

七

瓦丝卡女王带领我们穿过葛加理隧道，也清楚地知道她曾经的朋友们－查雷克大人与卡娅大人－就在她身后，一位充饱能量准备油炸她，而另一位则抽刀准备刺穿她。

查雷克大人在这位葛加理女王的背后喝斥：「你只要转头看我，我就会立刻攻击。」

这看似是个相当令人难以忍受的情况，于是我便跑向卡娅大人并悄悄说着，「赫卡拉的内心真的很喜欢瓦丝卡大人，你知道吗？或许我们可以姑且相信她？我的意思是，你觉得她为什么会回来？」

有点没抓到重点，卡娅大人说，「我不知道。我会问的。」

「问什么？」前方传来瓦丝卡女王的咆哮声。

「我的朋友大鼠想知道你为何回来。她倾向相信你，因为赫卡拉把你当成朋友。况且，我一度也倾向相信你 ... 」

用这样的方式描述不太可能提供我们任何有用的答案，果不其然，瓦丝卡女王无视其提问与评判。或至少她试着这么做。我急走向前读取她的表情－或许也能大略感应到她的思绪。她确实很矛盾，不过我相信她是决心要帮助 ... 帮助我们，帮助拉尼卡，而且当然会帮助葛加理公会。

在她抵达后，阿兹多马先生迅速地向她更新了拉尼卡当前的局势。我看得出她事先并不清楚这份危机－也没有很多令她感到意外的部分。噢，除了关于贝连先生失去现世十会盟之力的部分。那看似让她感到极为惊讶并且透露出－至少是对我而言－他对她所抱持的复杂情感已得到了响应。

阿兹多马先生也向她报告葛加理、无属者，以及其他公会市民被困在城市的不同区域内，任凭巨龙的永生者们摆布。

瓦丝卡大人已设法提供援助，但查雷克大人却立刻拒绝。卡娅大人也开始回绝它。不过我却插嘴说，「我们需要葛加理；她统治葛加理，所以我们并没有很多选项。」

「我们不能信任她。」

「不过我们还是需要她。」

「你当时不在那里。你不知道。要不是她…」

「我知道。我真的知道。相信我，我知道。」

「那么我怎么…」

「我猜，你进行测试。给她机会证明她能够让大家信任。或证明她无法被信任。」

接着卡娅大人重重地叹一口气并转向瓦丝卡女王以接受她的协助。而当查雷克大人再次反对的时候，卡娅也逼迫他勉强接受。

于是现在这三位公会长，加上我、泰佑、阿兹多马先生，以及司陀娃夫人，正在跋涉穿越拉尼卡的地下水路与下水道，进行一场救援任务。

瓦丝卡女王停在一个巨大的铁栅门。她用一只手示意，并小心翼翼地不回头看，毕竟就连一个她最无害的瞥视也可能让查雷克大人率先发动攻击。

阿兹多马先生走近并扯掉栅门。钢铁摩擦石头的声音回荡在整个隧道里。

一道来自上方的声音咆哮着，「来者何人？」

查雷克大人，暂时忘却了自己对女王的不信任，往前站了一步并以稍嫌大声的低语说道，「你是金鬃吗？」

果然，金鬃先生往下探出了头。「查雷克？」这位狮族立刻就看见伊捷公会长并且有点急迫地说：「我一直在引导其他鹏洛客们协助疏散市民。但永生者已占了上风。有六七个祀群。我们被困在这座古老的礼拜堂内超过一个小时了。这栋建筑已彻底被包围。它们被我们的火花吸引而不愿离去。我们虽然牵制住震惧军，但这是一场必败的战斗。当一个永生者把手穿过墙壁抓住卡兹的手腕时，她也被收割了。」

瓦丝卡走上前来到查雷克大人身旁并说道，「这是出口。」

金鬃先生瞇起那只完好的眼睛看着她，说道，「你一定就是瓦丝卡了。杰斯曾希望你能出现。他相信你。」

瓦丝卡却皱着眉说，「把所有人带下来。葛加理会确保他们的安全。我向你保证。」

查雷克大人大声地嘲笑但却忍着什么也没说。

不发一语，金鬃先生的脸从开口处消失。一分钟过去。然后是两分钟。女王与查雷克大人困惑地互看了一眼。当我正准备爬上去提供协助时，金鬃先生就跳了下来。他无畏地走向蛇发妖并说道，「我们还没自我介绍。我是守护者团队的金鬃阿耶尼。」他伸出他的手。

她握住他那粗厚的绒毛前臂，而他则握住她的平滑手臂。她说，「欢迎来到葛加理领地，金鬃阿耶尼。你在这里很安全。」

他微笑着点了点头。然后他转向通道的天花板并说，「开始放他们下来吧。」

一个接着一个的拉尼卡人－其中大部分是孩童－被放到了金鬃先生、阿兹多马先生、卡娅大人、泰佑，以及瓦丝卡女王的怀抱中。当然，我也想帮忙，但我能够在那里站上一整天也不会有人把小孩递给我。所以我就只是别挡着他们，你知道吗？

行事谨慎的查雷克大人也往后站了。有人把一个妖精小女孩－约莫五或六岁－递给瓦丝卡女王，她把自己埋在这位蛇发妖的胸口，一边害怕且悲伤地啜泣着。女王看似感到震惊。但她仍紧抱着这个女孩。

上方传来一阵嘈杂声。一道声音朝下大喊着，「它们破门而入了！」

最后一位拉尼卡人已进入隧道里，而且跟在他们后方的是两位我在高峰会见过的鹏洛客。金鬃先生迅速地介绍了他们，是沐燕灵女士和姜旸谷先生。后者往上方呼唤，「默武，来吧！」

一只小狗往下跃入旸谷先生怀里。比起我在参议院见过的那只，这只狗更小了些。

难道他们带了两只狗来吗？

旸谷先生把狗放在隧道地板上，接着它开始持续生长，变大成一只拥有三条尾巴的狗，就跟它那我之前曾见过的主人一样高。

天啊，我也想要一只魔法狗！

金鬃先生说，「华特莉在哪？」

「在这！」华特莉女士在跳下来的同时说道。「我是最后一个，但它们就在后面！」就像为了证明她所言非虚似的，一只覆满拉佐特石的手和手臂从上方伸下来，在半空中挥舞并且差点就碰到华特莉女士。

这只手消失在上方的黑暗中，取而代之的是三颗永生者的头颅。它们开始往下爬，只因为彼此互不相让而使其行动延迟。

那份延迟给了瓦丝卡女王所需的时间。她召唤了自己的力量－我看着它在她的眼睛后方逐渐增强－同时她直视着天花板以免激起查雷克大人的愤怒。这位蛇发妖将不停哭泣的妖精婴孩搂近胸口，并用一只手遮住这个女孩的眼睛。随着那三个怪物填满了洞口，瓦丝卡女王轮流直视它们，将三个都变成石头。听见它们钙化的声音真令人满足，结果她不只阻止了华特莉的追逐者发动攻击，也有效地封印了这个洞口以及永生者从上方礼拜堂下来这里的唯一方法。

司陀娃夫人靠近她的女王并在她耳边低语着。她听了一会儿并转向查雷克大人，而他则退了一步－但并没有试图电击她（依我看这是个好兆头）。或许是因为她的双眼已不再闪耀，表示她不具有立即的威胁性。又或许是因为她还把那个轻声啜泣的妖精小女孩搂在怀里。又或许－就只是或许－她已开始赢回些许他们曾经共有但却失去的信任。

她说，「遍及全城，葛加理公会将为每一个他们所能找到的拉尼卡人开启安全通道。我们要对抗波拉斯的军队并且拯救生命。」接着带了点浮夸的讽刺，她补充说，「不客气。」

查雷克大人什么也没说。

我想着，搞定三个。还剩一个。

卡娅大人说，「很好。现在，还有一件事需要你去办 ... 」

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