准备好了吗？深入依夏兰的古老洞窟，探索该时空的内部世界。让这些套牌为你保驾护航！每副套牌主题均围绕依夏兰迷窟的故事，下面介绍一下这七副60张牌的套牌！故事套牌将于11月23日起上线《MTG竞技场》，届时请使用其中五副套牌在预构组赛事中参与正面交锋。

依夏兰迷窟故事套牌节日赛事详情

举办日期： 太平洋时间11月23日上午8点-11月29日上午8点（UTC-08:00）

太平洋时间11月23日上午8点-11月29日上午8点（UTC-08:00） 赛制 ：标准预购组赛，使用七副套牌中的任何一副参与，并可随意更换。

：标准预购组赛，使用七副套牌中的任何一副参与，并可随意更换。 报名费 ：2500枚金币或500颗宝石

：2500枚金币或500颗宝石 结构 ：比赛结束前可参加任意数量的赛事。

：比赛结束前可参加任意数量的赛事。 奖品：

胜 奖励 5 合众诗人华特莉牌张样式 4 胆识旅人凯澜牌张样式 3 终礼使者牌张样式 2 游荡王座牌张样式 1 撼地血口龙牌张样式

撼地血口龙 游荡王座 终礼使者

胆识旅人凯澜 合众诗人华特莉 // 第五势力之吼

节日赛事故事套牌

恋语是恐龙

（古鲁）

这副套牌的故事围绕着非瑞大侵攻结束后，莎希莉被困在依夏兰时空，并与华特莉一起踏上新的旅程。在依夏兰恐龙和莎希莉用丝金工艺打造的一些金属神器的帮助下，华特莉勇敢地向地底进发。这副套牌侧重于快速提升法术力，尽可能多地使用恐龙牌，利用爬行动物的强大实力碾压对手的生物！

2 Huatli, Poet of Unity 2 Thrashing Brontodon 3 Saheeli's Lattice 1 Poetic Ingenuity 2 Trumpeting Carnosaur 3 Dinotomaton 2 Restless Ridgeline 3 Armored Kincaller 4 Belligerent Yearling 4 Triumphant Chomp 4 Ixalli's Lorekeeper 1 Hulking Raptor 2 Burning Sun Cavalry 1 Scytheclaw Raptor 2 Earthshaker Dreadmaw 9 Forest 9 Mountain 2 Itzquinth, Firstborn of Gishath 4 Cavern of Souls

烈阳帝国千月军

（波洛斯）

华特莉亲爱的表亲、高贵的帝国战士因提在与维托发起的极端圣战中下落不明，唯一值得慰藉的是烈阳帝国发现了其深藏于依夏兰地表之下的远古文明。善用因提及其麾下的欧尔特克军队（又称“千月军”），对抗新近组成的邪恶吸血鬼大军和智蕈暴君制造的真菌瘟疫。这副套牌的特点在于通过攻击和横置派出衍生物，并用+1/+1指示物壮大生物的实力。巧妙利用你的大军发动攻击并获得胜利，或将军队实力提升至对手无法匹敌的程度！

3 Market Gnome 3 Abrade 2 Clay-Fired Bricks 2 Thousand Moons Smithy 2 Adaptive Gemguard 3 Tinker's Tote 2 Volatile Wanderglyph 2 Anim Pakal, Thousandth Moon 2 Unstable Glyphbridge 2 Warden of the Inner Sky 2 Thousand Moons Infantry 2 Helping Hand 2 Inti, Seneschal of the Sun 2 Caparocti Sunborn 11 Plains 11 Mountain 2 Hidden Courtyard 1 Threefold Thunderhulk 2 Guardian of the Great Door 2 Spring-Loaded Sawblades

新的世界，新的朋友

（阿布赞）

那是凯澜吗？没错，就是他。这位拥有仙灵血统且热爱冒险的年轻人正身处依夏兰时空，急于找到该时空的核心。加入凯澜在依夏兰的冒险之旅，在旅途中逃离鬼怪的围攻，化解吸血鬼的阴谋，并结识新朋友。这副套牌侧重于利用勘察机制和全新洞窟地为你的生物提供加成，并帮助你从套牌中筛选出所需的牌。开启旅程，深入依夏兰洞窟！

2 Kellan, Daring Traveler 4 Forest 2 Thousand Moons Crackshot 5 Plains 2 Quicksand Whirlpool 4 Spelunking 2 Hidden Nursery 2 Restless Prairie 2 Poison Dart Frog 3 Twists and Turns 2 Hidden Necropolis 2 Hidden Courtyard 2 Pit of Offerings 2 Get Lost 2 Vanguard of the Rose 2 Glowcap Lantern 1 Swamp 4 Forgotten Monument 4 Miner's Guidewing 4 Bat Colony 2 Kinjalli's Dawnrunner 3 Gargantuan Leech 2 Cosmium Confluence

毒菇危机

（葛加理）

智蕈暴君已经苏醒且食欲大开！与真菌心灵相通，一起占领这个时空！这副套牌内满是不断蔓延的真菌和饥肠辘辘的鬼怪，目的是将物件置入你的坟墓场，派出衍生物并组建不断壮大的军队，最重要的是为智蕈暴君提供食粮。

2 The Mycotyrant 2 Akawalli, the Seething Tower 2 Squirming Emergence 4 Deathcap Marionette 2 Stinging Cave Crawler 3 Stalactite Stalker 3 Skullcap Snail 2 Fungal Fortitude 2 Hidden Nursery 2 Broodrage Mycoid 2 Synapse Necromage 2 Defossilize 2 Chupacabra Echo 2 Cavern of Souls 3 Hidden Necropolis 11 Swamp 7 Forest 3 Dead Weight 1 Tarrian's Journal 2 Souls of the Lost 1 The Skullspore Nexus

莽霸兄弟

（伊捷）

除了追求丰厚的财宝，海盗还有什么生存的意义？对于马科姆和布里奇来说，最丰厚的财宝就是活着！加入这个活力四射，擅长使用爆破武器的海盗二人组，想办法前往比以往更深的深海领域。派出珍宝衍生物，用其增强海盗大军的实力！这副套牌侧重于采用自由且高效的战术，随心所欲地派出和消耗衍生物，从而打败敌人、抓取牌张和给生物加成。

2 Malcolm, Alluring Scoundrel 2 Breeches, Eager Pillager 2 Unlucky Drop 2 Brazen Blademaster 2 Enterprising Scallywag 2 Goblin Tomb Raider 2 Subterranean Schooner 2 Hidden Cataract 8 Mountain 1 Sunfire Torch 2 Rumbling Rockslide 2 Chart a Course 1 Captain Storm, Cosmium Raider 2 Waylaying Pirates 2 Pirate Hat 1 Diamond Pick-Axe 3 Cavern of Souls 9 Island 3 Spyglass Siren 4 Staunch Crewmate 1 Brass's Tunnel-Grinder 2 Plundering Pirate 2 Hidden Volcano 1 The Belligerent

非赛事的故事套牌

实属博物馆？

（洁斯凯）

在莎希莉的要求下，昆托力康德来到了依夏兰，准备试一试最近点燃的鹏洛客火花。利用在斯翠海文学习到的知识，昆托力不仅帮助烈阳帝国揭开了其尘封已久的历史，还发掘出了有关硬币帝国这个失落国度的更多信息。在此过程中，他了解到诚信的重要性，并决定了最适合讲述依夏兰历史的人选。这副套牌侧重于利用倾探机制免费施放牌张并构组一支由生物和神器组成的大军，从而利用奇思妙想组成有趣的牌张组合，达成获胜条件。

2 Buried Treasure 2 Curator of Sun's Creation 2 Abuelo, Ancestral Echo 2 Restless Anchorage 2 Oltec Archaeologists 2 Matzalantli, the Great Door 2 Oteclan Landmark 2 Abuelo's Awakening 2 Chart a Course 2 Sage of Days 2 Council of Echoes 2 Confounding Riddle 2 Ancestral Reminiscence 2 Didact Echo 2 Self-Reflection 2 Ancestors' Aid 3 Master's Guide-Mural 1 Quintorius Kand 2 Digsite Conservator 8 Island 6 Mountain 8 Plains

狂徒覆亡

（欧佐夫）

维托再次登场，并致力于找到值得信奉的真神。他对暮影军团的热忱已消失殆尽。跟随塔理安日记中的指引，他了解到阿洛佐兹，这位远古蝙蝠神被封印在依夏兰核心地带。与维托一起前往朝圣，加入其发起的圣战，并见证他最终落败。这副套牌会随着我方和对方生物的死亡而不断提升实力，提供多种方式牺牲衍生物和神器，藉此施展强大招数并找到强力的去除方式！