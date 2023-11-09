恐龙！勘察！用恐龙勘察！勘察的恐龙！这里虽然还有古神，但到处潜藏着危险，谁也不知道你会倾探到珍宝还是难逃的覆灭，但是注定会与恐龙一同覆灭。

下一周我们就要前往依夏兰迷窟，那里有远古奇迹和冒险！你看过了牌张，你读过了故事，现在来了解一下该系列在《MTG竞技场》上线时会有些什么！

机制

如欲了解更多信息，可以来读一下依夏兰迷窟机制专题文章。

前往依夏兰神奇的地心之旅给我们带来了三个新机制：化炼、落坟和倾探，外加复出机制——勘察。可阅读后文了解各机制在《MTG竞技场》运作的例子，这样便能明白尝试新系列时会遇到什么！

化炼

化炼是个起动式异能，让你化平凡为神奇。起动化炼异能时，你需要作三件事：放逐具化炼异能的该永久物，放逐指定的材料，支付一些法术力。材料是其他由你操控的永久物和/或你坟墓场中的牌。具体材料写在了化炼异能上，视具体牌有所不同！举例来说，深邃王雕像注明了「以神器化炼」，其他有些牌会注明「以生物化炼」或者「以洞窟化炼」，毕竟这里有洞窟。

落坟

每有一张永久物牌从任何区域进入你的坟墓场，便算你落坟一次。对有些牌来说，你在一回合中落坟多少次并不重要，你只要落坟至少一次即可。进入坟墓场的那张永久物牌是否还在你坟墓场中也不重要。

但我们必须走得更深 …

有些落坟牌在意你坟墓场中永久物牌的数量，还有一些则计算该回合你落坟多少次——有时候落得越深越好。落坟无边的牌对你坟墓场中的永久牌数量没有最小限制；数量越多，它们就越强。

好消息是《MTG竞技场》会帮你记录所有这些信息。如果你在某回合中有落坟，牌上的落坟徽章会亮起来，在意你坟墓场中的永久物数量之牌张会有一个计数徽章，记录你落坟次数的牌张会在落坟徽章旁显示数字。

倾探

最后一点，异能如其名，倾探这个关键字动作能让你 …倾探你牌库里的牌。当要倾探时，从你的牌库顶放逐牌，一次一张，直到你放逐了一张法术力值等于或小于倾探数字的非地牌。你可以施放该牌且不需支付其法术力费用，也可以将它置于你手上。之后将你放逐的其他牌（包括地牌），以随机顺序置于你牌库底。

在《MTG竞技场》，当你倾探时，你会看到一个游戏内弹窗，显示倾探出的牌以及其他不满足倾探条件的牌（例如地牌或法术力值高于倾探数字的牌）。你可以选择施放它且不需支付其法术力费用，也可以将它置于你手上。

在《MTG竞技场》上收集依夏兰迷窟

和最新的牌张系列一起登场的还有大量其他宝藏，你在依夏兰古老的地底旅行时，能把它们加入你的收藏。

（免责声明：我们不建议将你的万智牌收藏靠近水、水豚或两者的组合。）

除此（以及其他十分可爱的贴纸）之外，牌手还能收集欧尔特克和恐龙无边框牌张样式，核心地牌套以及从无疆新宇宙全集里精选的外观产品。

（古珍盒顶赠卡、特别登场和依夏兰传奇/依夏兰众神特色牌框处理不会出现在《MTG竞技场》内。）

究研系列奖励

希望挖得更深吗？我们的究研系列内含牌张和外观物品奖励，你可以从中获得依夏兰迷窟补充包、牌张样式和一些非常精美的头像。

如果你想挖出洞窟中埋藏着的所有宝藏，我们的究研系列通行证能让你进行更深入的冒险，让你在探索该系列的迷窟时获得更多奖励。你可以在我们的究研系列文章里了解所有详情。

发令指挥

针对史迹争锋的爱好者，我们准备了更多内容让你在未知深处之旅时探索：我们将依夏兰迷窟指挥官套牌里的四张传奇生物牌带到了《MTG竞技场》。

1x 不沉传奇霸司总帅

1x 受福众首克莱维诺

1x 烈阳眷恩潘塔札

1x 笑面浪涛索拉托雅

在本地WPN店参加对局，即可在《MTG竞技场》里获得这些牌！

有史以来第一次，如果你在本地WPN店使用预构组指挥官套牌参加对局，你就可以获得在《MTG竞技场》里获得这些指挥官牌加入争锋套牌！有关依夏兰指挥官欢庆会赛事以及如何获得这些奖励的信息会在本月晚些时候发布！

此外，你也可以使用万用牌来打造这些牌加入史迹争锋的指挥官或者强力支持你的史迹套牌。

史迹争锋新手套牌

从这个系列开始，新的《MTG竞技场》玩家完成新牌手体验后，可以获得五副史迹争锋新手套牌之一。现有玩家可以在自己收藏的新手套牌文件夹里浏览这些牌，不过收藏里必须有这类牌才能使用。你也可以复制这些套牌当作起点，然后编辑定制成自己的套牌。

再次提醒：收藏牌张样式

我们一直在努力统一牌张版本和牌张样式，为此我们在10月23日游戏更新里更新了偏好版本的功能。在偏好版本菜单中，牌张样式会出现在各版本旁边，意思是可以在一个地方看到牌张的所有视觉形象。

这不仅能让你更方便地找到想要的视觉形象，还意味着你能选择最爱的牌张样式。收藏视觉形象的方法和以前一样：在你喜欢的版本或样式上点选最爱的心形标志。

然后你的套牌就会默认使用所选的版本或样式。你可以选择收藏里有的任意样式！

更加万用

在依夏兰迷窟系列，我们还改变了商店功能，移除了万用牌套装的购买限制。稀有和秘稀万用牌套装现在可以无限制购买了！

宝藏会咬人

依夏兰迷窟从2023年11月14日起上线《MTG竞技场》，难得一遇的冒险从守护未知宝藏的恐龙和古神开始。关注今天的直播活动，观看你喜欢的内容创作者首次体验这个系列，本周末前往你本地的WPN商店参加售前赛，别忘了留意我们的状态页面了解有关维护时间的最新信息。