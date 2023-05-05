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万智牌——神秘博士

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每任博士，穿梭次元

和最喜爱的角色一起踏上旅程，加入博士的队伍，穿越时间与空间，开启全新冒险之旅。

上市日期：10月13日

万智牌——神秘博士产品组合

Timey-Wimey

在多人游戏中，与第九、第十和第十一任博士及其同伴一起享用蘸着蛋奶沙司的炸鱼条。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。

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Masters of Evil

这副100张牌的开盒即玩套牌内含神秘博士中的最强反派，你要以坏人的身份加入战斗。每副套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张，帮助你消除这个世界最大的威胁：博士本人！

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Blast From The Past

逆转中子流的极性！参与紧张刺激的多人游戏，回到过去并加入前八任博士及其同伴的队伍。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。

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Paradox Power

与第十二任和第十三任博士一起拥抱悖论的力量。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。有博士及其同伴在侧，总会有意想不到的事情发生。

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聚珍补充包 / 展示盒

展示盒内共有12包补充包，其中满是稀有牌（每包7-14张！）、TARDIS特色牌框和音速起子都照不过来的海量闪牌，务必来收集。

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指挥官套牌套装

套装内含全部4副神秘博士主题的指挥官套牌，你可选择加入喜爱的博士及其同伴的队伍，或和最强反派结盟对付博士！每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。

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