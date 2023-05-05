万智牌——神秘博士
每任博士，穿梭次元
和最喜爱的角色一起踏上旅程，加入博士的队伍，穿越时间与空间，开启全新冒险之旅。
上市日期：10月13日
万智牌——神秘博士产品组合
Masters of Evil
这副100张牌的开盒即玩套牌内含神秘博士中的最强反派，你要以坏人的身份加入战斗。每副套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张，帮助你消除这个世界最大的威胁：博士本人！
Blast From The Past
逆转中子流的极性！参与紧张刺激的多人游戏，回到过去并加入前八任博士及其同伴的队伍。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。
Paradox Power
与第十二任和第十三任博士一起拥抱悖论的力量。每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。有博士及其同伴在侧，总会有意想不到的事情发生。
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