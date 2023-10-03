BBC科幻电视连续剧《神秘博士™》已播出将近60年，在本星球上已经收获诸多拥趸（其他星球上可能也有）。剧中神秘博士穿越时空四处冒险，期间会遇上志同道合的伙伴、心怀邪念的敌人、奇妙无比的技术，偶尔还有一只最不寻常的青蛙。

如今它还有了四副开盒即玩的指挥官套牌，每一副套牌都象征着这部剧集所处的不同时代。深受喜爱的角色、瞬间、地点和时刻跃然万智牌牌张之上。Magic: The Gathering® – Doctor Who™令我们能让时间领主和戴立克的世界融入万智牌之中。本系列将于2023年10月13日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，或是在亚马逊等网络零售商处预购，同时还能在其他出售万智牌产品的地方订购。

我们甚至还这个系列当中藏了一点新的机制，不如让我们先花点时间来看看这些新机制及其运作方式？出发吧！

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Time Travel（时间旅行）

说真的，为什么我们不稍后再来提这事？

Doctor's Companion（博士伙伴）

在没有伙伴的时候，博士几乎哪地方哪时间都不会去。伙伴是博士的亲密朋友、知己，而在游戏中，他们也是第二指挥官。博士伙伴的运作方式与拍档异能类似。

Yasmin Khan

每张具博士伙伴异能的牌都是传奇生物。在指挥官游戏中，如果你有一张牌具有博士伙伴，且另一张牌是「博士」，则你可以将两者都用作你的指挥官。「博士」指生物类别为「Time Lord Doctor（时间领主／博士）」，且不具其他生物类别的传奇生物。即只能是Doctor Who™套牌中的博士化身之一，而不是能具化形异能的传奇生物。抱歉， 莫洛丰 。我们看透你了。

如果你选择将这两张牌共同用作指挥官，则你的套牌必须同时满足这两者的联合标识色。举例来说，如果你的指挥官是Yasmin Khan和The Thirteenth Doctor（第十三任博士，其为绿蓝双色），则你的套牌中能包括为红色、绿色和／或蓝色的牌。

在游戏过程中，这两个指挥官则是单独运作。举例来说，「指挥官税」（从统帅区中施放指挥官的额外费用）是按两者分开跟踪计算。类似地，每个指挥官对牌手造成的指挥官伤害也是分开计算。如果某牌提及「你的指挥官」，则你的两个指挥官都会包括在内。不过如果它是针对你的指挥官执行某动作（例如将之置于你手上），则由你选择要作用在哪一个身上。

Paradox（悖论）

在神秘博士™中有许多悖论，其可能相对无害，可能会让宇宙终结。幸运的是，你不需要先去学习时间法则才能知晓悖论异能的作用，只需要从不寻常的地方施放咒语就可让其生效。

The Thirteenth Doctor

悖论属于异能提示，用来提醒牌手这一异能会在乎「从你手牌以外的任何区域施放咒语」此事。悖论异能大多数都是触发式异能，会在每当你如此施放咒语时触发。而有些悖论异能则会计算一回合中你从你手牌以外的其他区域施放咒语的数量，并以此来决定效应的大小。

Time Travel（时间旅行）

不行，还不是时候。

邪恶抉择

神秘博士这。神秘博士那。通篇到现在都是在讲神秘博士，别忘了有一整副套牌专门为剧中辉煌的反派们而准备，而他们最喜欢的就是迫使对手来作邪恶抉择！

Davros, Dalek Creator

邪恶抉择会让对手看到两种不幸结果，但其只需选择其中一种落到自己头上。被迫进行邪恶抉择的牌手始终能够选择两者中的任一个，就算该选项最后没有效果也是一样。举例来说，如果Davros要威胁一位没有手牌的对手，则其完全可以选择弃牌选项，然后当作无事发生。

然后如果有多位牌手被迫来作邪恶抉择，则会先从依照回合次序轮到的下一位对手开始作选择，之后效应生效；然后再轮到后续牌手作出选择，之后效应生效；以此类推，直到所有牌手都作出邪恶抉择为止。

Time Travel（时间旅行）

终于到时候了。时间旅行在现在、过去、将来都是神秘博士™的核心。它也是全新的关键字动作，让你能够操控事件流动。

The Tenth Doctor

如果有效应令你time travel（时间旅行），则对每张由你拥有且已延缓的牌，以及每个由你操控且其上有计时指示物的永久物而言，你可以在其上增加一个计时指示物，或从其上移去一个。你是为每个此类物件分别作出上述选择。对其中任意数量的此类牌张或永久物而言，你也可以选择什么都不动。

「已延缓的牌」是指你利用延缓异能置入放逐区中的牌，此异能在本系列许多牌上复出，例如Atraxi Warden。

Atraxi Warden

如果你手上有一张具延缓异能的牌，则在你能够施放它的时机下，你可以支付其延缓费用并将其放逐，且其上有相应数量的计时指示物。在你的维持开始时，从其上移去一个计时指示物，且当移去最后一个计时指示物时，你可以从放逐区中施放它，且不需支付其法术力费用。如果它成为生物，则该生物具有敏捷异能。显然，时间旅行能够帮助你加速这一进程（要是你想的话，甚至也能延缓）。

竞逐时空

欢庆神秘博士™的最好方式莫过于将整个游戏装进TARDIS（别担心，空间很充足），并将其发送到不同的时空和地点。每副神秘博士™指挥官套牌中都有10张大型竞逐时空牌，包括时空和异象牌。

Fixed Point in Time Bad Wolf Bay

TARDIS Bay

如果你从未体验过具竞逐时空元素的游戏乐趣，Gavin Verhey的入门介绍可以帮助你入门。

宇宙在召唤！

每副指挥官套牌还包含大量过往万智牌机制，有时会以新的组合进行重新混合。上面提及的所有牌张（除了大型竞逐时空牌之外）都能在聚珍补充包中得到，更不必说TARDIS特色边框牌张及各式精美闪卡！你可以在收集Magic: The Gathering® – Doctor Who™中阅读所有相关内容！无论你是初识这部剧集，开始对时空飘忽有了兴趣，还是忠实的神秘博士爱好者，相信本产品中包含的许多元素都能让你心动。