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BANNED AND RESTRICTED LISTS

要持續保障魔法風雲會的健康，關鍵在於其多元性。確保比賽玩家可從多副富競爭性的套牌中作出選擇，是至關重要的。為什麼？如果只有一副可行的套牌可使用， 比賽很快便會停滯不前，因為玩家只能被迫使用該副套牌，或是構組一副專門用以擊敗它的套牌。此外，不同玩家喜歡使用不同類型的套牌。如果有很多可行的套牌 能使用，那麼將會有更多的玩家參加更多的比賽。

為了幫助維持魔法風雲會比賽環境的多樣性和健康發展，我們的禁限牌列表系統由此成型。這些列表列出了不得使用的牌，或是僅可以以受限形式使用的牌。

必須注意一些重要事項：首先，這些列表僅適用於構組賽制而非限制賽制。 其次，禁用和限用牌列表特定於賽制，因此在近代賽中被禁用的牌，可能依然可在標準賽中使用。

 

## 禁用牌張

如果一張牌出現在你所選賽制的禁用牌列表上，你便不得在套牌或備牌中加入該張牌。 加入該牌將會使你的套牌不得在該賽制的任何經認證比賽中使用。

通常牌張被禁是因為它們會使一副套牌或一種遊戲風格嚴重歪曲遊戲環境。這是什麼意思？如果這張牌合法，那麼競技性玩家就必須二選一：要麼用這張牌，要麼用自己的策略專門針對這張牌。

有些牌是因為在相應的賽制中過於強大而被禁用。雖然在系列上市前，我們已花上數百個小時嚴格測試系列，但魔法風雲會的複雜性使我們近乎無可能準確預測新牌張與舊牌張的互動方式。

Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.

限用牌張 - 禁用牌張

下列牌張為禁用牌：

  • 肉鉤大屠殺
  • 破鏡奇譚
  • 召現絕望
  • 幫派破庫械

近代賽制 - 禁用牌張

此賽制允許玩家使用第八版至今的牌張，讓你可深入了解魔法風雲會的歷史。

下列牌張為禁用牌：

  • Ancient Den
  • Arcum's Astrolabe
  • Birthing Pod
  • Blazing Shoal
  • Bridge From Below
  • Chrome Mox
  • Cloudpost
  • Dark Depths
  • Deathrite Shaman
  • Dig Through Time
  • Dread Return
  • Eye of Ugin
  • Faithless Looting
  • Field of the Dead
  • Fury
  • Gitaxian Probe
  • Glimpse of Nature
  • Golgari Grave-Troll
  • Great Furnace
  • Green Sun's Zenith
  • Hogaak, Arisen Necropolis
  • Hypergenesis
  • Krark-Clan Ironworks
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Mental Misstep
  • Mox Opal
  • Mycosynth Lattice
  • Mystic Sanctuary
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Ponder
  • Punishing Fire
  • Rite of Flame
  • Seat of the Synod
  • Second Sunrise
  • Seething Song
  • Sensei's Divining Top
  • Simian Spirit Guide
  • Skullclamp
  • Splinter Twin
  • Summer Bloom
  • Tibalt's Trickery
  • Treasure Cruise
  • Tree of Tales
  • Umezawa's Jitte
  • Up the Beanstalk
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Vault of Whispers
  • Yorion, Sky Nomad

特選賽制 - 禁用牌張

近代賽讓你可使用早至2003年的牌張，但特選賽卻允許你使用魔法風雲會20多年歷史以來的任何系列中的牌！

以下牌張在特選賽中禁用：

  • 25張具有「詭局」牌張類型的牌張。點擊此處查看完整列表。
  • 9張含有「贏得賭注」內容的牌。點擊此處查看完整列表。
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Chaos Orb
  • Falling Star
  • Shahrazad

 

以下為限用牌，這代表下列的牌在你的主套牌和備牌合起來只能有一張：

  • Ancestral Recall
  • Balance
  • Black Lotus
  • Brainstorm
  • Chalice of the Void
  • Channel
  • Demonic Consultation
  • Demonic Tutor
  • Dig Through Time
  • Flash
  • Gitaxian Probe
  • Golgari Grave-Troll
  • Gush
  • Imperial Seal
  • Karn, the Great Creator
  • Library of Alexandria
  • Lion's Eye Diamond
  • Lodestone Golem
  • Lotus Petal
  • Mana Crypt
  • Mana Vault
  • Memory Jar
  • Mental Misstep
  • Merchant Scroll
  • Mind's Desire
  • Monastery Mentor
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Mystic Forge
  • Mystical Tutor
  • Narset, Parter of Veils
  • Necropotence
  • Ponder
  • Sol Ring
  • Strip Mine
  • Thorn of Amethyst
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Timetwister
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Treasure Cruise
  • Trinisphere
  • Vampiric Tutor
  • Wheel of Fortune
  • Windfall
  • Yawgmoth's Will

薪傳賽制 - 禁用牌張

正如特選賽一般，你可以使用任何系列的牌。 不同之處是什麼？薪傳賽中所禁用的牌張較特選賽為多，使得這一賽制更為貼近新玩家。

在薪傳賽中，下列牌張為禁用牌：

  • 25張具有「詭局」牌張類型的牌張。點擊此處查看完整列表。
  • 9張含有「贏得賭注」內容的牌。點擊此處查看完整列表。
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Ancestral Recall
  • Arcum's Astrolabe
  • Balance
  • Bazaar of Baghdad
  • Black Lotus
  • Channel
  • Chaos Orb
  • Deathrite Shaman
  • Demonic Consultation
  • Demonic Tutor
  • Dig Through Time
  • Dreadhorde Arcanist
  • Earthcraft
  • Expressive Iteration
  • Falling Star
  • Fastbond
  • Flash
  • Frantic Search
  • Gitaxian Probe
  • Goblin Recruiter
  • Gush
  • Hermit Druid
  • Imperial Seal
  • Library of Alexandria
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Mana Crypt
  • Mana Drain
  • Mana Vault
  • Memory Jar
  • Mental Misstep
  • Mind Twist
  • Mishra’s Workshop
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Mystical Tutor
  • Necropotence
  • Oath of Druids
  • Oko, Thief of Crowns
  • Ragavan, Nimble Pilferer
  • Sensei's Divining Top
  • Shahrazad
  • Skullclamp
  • Sol Ring
  • Strip Mine
  • Survival of the Fittest
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Timetwister
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Treasure Cruise
  • Underworld Breach
  • Vampiric Tutor
  • Wheel of Fortune
  • White Plume Adventurer
  • Windfall
  • Wrenn and Six
  • Yawgmoth's Bargain
  • Yawgmoth's Will
  • Zirda, the Dawnwaker

COMMANDER : 禁用牌張

以下牌張在此賽制中禁用：

  • 25張具有「詭局」牌張類型的牌張。點擊此處查看完整列表。
  • 9張含有「贏得賭注」內容的牌。點擊此處查看完整列表。
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Ancestral Recall
  • Balance
  • Biorhythm
  • Black Lotus
  • Braids, Cabal Minion
  • Chaos Orb
  • Coalition Victory
  • Channel
  • Emrakul, the Aeons Torn
  • Erayo, Soratami Ascendant
  • Falling Star
  • Fastbond
  • Flash
  • Gifts Ungiven
  • Golos, Tireless Pilgrim
  • Griselbrand
  • Hullbreacher
  • Iona, Shield of Emeria
  • Karakas
  • Leovold, Emissary of Trest
  • Library of Alexandria
  • Limited Resources
  • Lutri, the Spellchaser
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Panoptic Mirror
  • Paradox Engine
  • Primeval Titan
  • Prophet of Kruphix
  • Recurring Nightmare
  • Rofellos, Llanowar Emissary
  • Shahrazad
  • Sundering Titan
  • Sway of the Stars
  • Sylvan Primordial
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Trade Secrets
  • Upheaval
  • Yawgmoth's Bargain

環境賽制 : 禁用牌張

魔法風雲會系列常以包含三個系列的環境來發售，這一賽制的比賽便是選定一個環境，讓所有玩家只能使用該環境中各系列的牌張進行遊戲。

在環境構組賽中，下列牌張為禁用牌：

  • Intangible Virtue (Innistrad-Avacyn Restored block)
  • Lingering Souls (Innistrad-Avacyn Restored block)
  • AEther Vial (Mirrodin block)
  • Ancient Den (Mirrodin block)
  • Arcbound Ravager (Mirrodin block)
  • Darksteel Citadel (Mirrodin block)
  • Disciple of the Vault (Mirrodin block)
  • Great Furnace (Mirrodin block)
  • Seat of the Synod (Mirrodin block)
  • Tree of Tales (Mirrodin block)
  • Vault of Whispers (Mirrodin block)
  • Skullclamp (Mirrodin block)
  • Lin Sivvi, Defiant Hero (Masques block)
  • Rishadan Port (Masques block)
  • Gaea's Cradle (Urza block)
  • Memory Jar (Urza block)
  • Serra's Sanctum (Urza block)
  • Time Spiral (Urza block)
  • Tolarian Academy (Urza block)
  • Voltaic Key (Urza block)
  • Windfall (Urza block)
  • Cursed Scroll (Tempest block)
  • Squandered Resources (Mirage block)
  • Amulet of Quoz (Ice Age Block)
  • Thawing Glaciers (Ice Age block)
  • Zuran Orb (Ice Age block)

窮人賽制: 禁用牌

在此賽制中禁用下列牌張：

  • Aarakocra Sneak
  • Arcum's Astrolabe
  • Atog
  • Bonder's Ornament
  • Chatterstorm
  • Cloud of Faeries
  • Cloudpost
  • Cranial Plating
  • Daze
  • Disciple of the Vault
  • Empty the Warrens
  • Fall from Favor
  • Frantic Search
  • Galvanic Relay
  • Gitaxian Probe
  • Grapeshot
  • Gush
  • High Tide
  • Hymn to Tourach
  • Invigorate
  • Monastery Swiftspear
  • Mystic Sanctuary
  • Peregrine Drake
  • Prophetic Prism
  • Sinkhole
  • Sojourner's Companion
  • Stirring Bard
  • Temporal Fissure
  • Treasure Cruise
  • Underdark Explorer
  • Vicious Battlerager

先驅賽制 : 禁用牌張

下列牌張為禁用牌：

  • Balustrade Spy
  • Bloodstained Mire
  • Expressive Iteration
  • Felidar Guardian
  • Field of the Dead
  • Flooded Strand
  • Geological Appraiser
  • Inverter of Truth
  • Karn, the Great Creator
  • Kethis, the Hidden Hand
  • Leyline of Abundance
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Polluted Delta
  • Teferi, Time Raveler
  • Undercity Informer
  • Underworld Breach
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Walking Ballista
  • Wilderness Reclamation
  • Windswept Heath
  • Winota, Joiner of Forces
  • Wooded Foothills

Historic Banned Cards

The following cards are suspended:

  • No Current Suspensions

What Suspension Means

Suspending cards is our way to incorporate Magic's history of using bans and restrictions to address issues with the current meta while allowing greater flexibility to adjust as a digital-first format.

For gameplay purposes, a suspension works like a ban, in that the card will not be legal to use in the format while it is suspended. But unlike how we handle banning cards, we plan to use the flexibility that a digital format provides to move cards onto and off the suspension list on a regular basis. Suspension isn't a final verdict; it's an indication that we think this card may be causing issues, and we'd like to see what the meta looks like without that influence.

Suspension is also a temporary measure. Some may be returned to the playable pool (likely because we believe changes to the current Historic environment provides the appropriate answers or countermeasures), and the rest will move to being fully banned.

The following cards are banned:

  • Agent of Treachery
  • Blood Moon
  • Brainstorm
  • Channel
  • Counterspell
  • Dark Ritual
  • Demonic Tutor
  • Field of the Dead
  • Intruder Alarm
  • Land Tax
  • Lightning Bolt
  • Memory Lapse
  • Natural Order
  • Necropotence
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Ragavan, Nimble Pilferer
  • Sneak Attack
  • Spreading Seas
  • Swords to Plowshares
  • Thassa's Oracle
  • Tibalt's Trickery
  • Time Warp
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Wilderness Reclamation

Timeless Banned and Restricted Cards

The following cards are restricted, which means you can only have one of them in your main deck and sideboard combined:

  • Channel
  • Demonic Tutor
  • Tibalt’s Trickery

BRAWL BANNED CARDS

The following cards are banned in Brawl and cannot be included in your deck or used as your commander:

  • Agent of Treachery
  • Chalice of the Void
  • Channel
  • Demonic Tutor
  • Drannith Magistrate
  • Field of the Dead
  • Gideon's Intervention
  • Lutri, the Spellchaser
  • Meddling Mage
  • Natural Order
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Phyrexian Revoker
  • Pithing Needle
  • Runed Halo
  • Sorcerous Spyglass
  • Tainted Pact
  • Ugin, the Spirit Dragon

探險家禁用牌

下列牌張為禁用牌：

  • Expressive Iteration
  • Field of the Dead
  • Geological Appraiser
  • Karn, The Great Creator
  • Kethis, the Hidden Hand
  • Leyline of Abundance
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Teferi, Time Raveler
  • Tibalt's Trickery
  • Underworld Breach
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Wilderness Reclamation
  • Winota, Joiner of Forces

ALCHEMY BANNED CARDS

The following cards are banned:

  • No Current Banned Cards

Magic Online Banned and Restricted Policies

Formats unique to Magic Online have their own Banned and Restricted lists. Those lists are maintained on the format pages themselves. Use the links below to view any of those pages.

For formats that exist in tabletop as well as Magic Online, banned and restricted announcements are announced on Mondays by Tabletop Studio (R&D), and are effective on Magic Online at noon Pacific Time on the following day.

When a card is banned or restricted, players using the newly banned card in a league have until the Magic Online effective time to finish their league courses. At that time, any remaining players with newly illegal decks will be removed from the league with their entry option returned to their collection. If a card is unbanned or unrestricted, players can join existing leagues with decks containing those cards after the update.

MAGIC ONLINE COMMANDER

Build a 100-card singleton deck around a Commander, typically a single legendary creature.

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FREEFORM

All sets and cards are allowed in this 40-card minimum format.

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MOMIR BASIC

Decks must have exactly 60 basic lands and one “Momir Vig” Vanguard card.

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PLANESWALKER

Limited to gold-bordered cards, available in Magic Online Planeswalker deck packs.

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