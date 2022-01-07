要持續保障魔法風雲會的健康，關鍵在於其多元性。確保比賽玩家可從多副富競爭性的套牌中作出選擇，是至關重要的。為什麼？如果只有一副可行的套牌可使用， 比賽很快便會停滯不前，因為玩家只能被迫使用該副套牌，或是構組一副專門用以擊敗它的套牌。此外，不同玩家喜歡使用不同類型的套牌。如果有很多可行的套牌 能使用，那麼將會有更多的玩家參加更多的比賽。

為了幫助維持魔法風雲會比賽環境的多樣性和健康發展，我們的禁限牌列表系統由此成型。這些列表列出了不得使用的牌，或是僅可以以受限形式使用的牌。

必須注意一些重要事項：首先，這些列表僅適用於構組賽制而非限制賽制。 其次，禁用和限用牌列表特定於賽制，因此在近代賽中被禁用的牌，可能依然可在標準賽中使用。

## 禁用牌張

如果一張牌出現在你所選賽制的禁用牌列表上，你便不得在套牌或備牌中加入該張牌。 加入該牌將會使你的套牌不得在該賽制的任何經認證比賽中使用。

通常牌張被禁是因為它們會使一副套牌或一種遊戲風格嚴重歪曲遊戲環境。這是什麼意思？如果這張牌合法，那麼競技性玩家就必須二選一：要麼用這張牌，要麼用自己的策略專門針對這張牌。

有些牌是因為在相應的賽制中過於強大而被禁用。雖然在系列上市前，我們已花上數百個小時嚴格測試系列，但魔法風雲會的複雜性使我們近乎無可能準確預測新牌張與舊牌張的互動方式。

Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.