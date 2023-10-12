Skip to main content
Magic The Gathering Logo

魔法風雲會指揮官

指揮官

賽制中心

超時空奇俠指揮官套牌

藉由全部四副超時空奇俠指揮官套牌，與您最喜歡的博士及其同伴並肩作戰，或加入博士最強敵人的行列！每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。

你的當地遊戲店

AMAZON
套牌數量
100
玩家人數
3 - 5
遊戲長度
120分鐘

為何使用此賽制？

  • 多人遊戲
  • 適合與朋友一起玩
  • 牌張不會輪替

多種遊戲方式

桌面遊戲
與朋友面對面遊戲！桌上遊戲讓您有機會近距離看到專屬插畫、閃卡和主題牌框等實體的牌張設計。
立即瀏覽
SpellTable
使用網路攝影機與朋友一起玩魔法風雲會私人遊戲，或是與世界各地的玩家對戰！現在已有最先進的卡牌掃描技術可用。
立即瀏覽
魔法風雲會線上版
慶祝穩健發展的二十年！魔法風雲會線上版讓您可收集牌張、構組套牌，以及藉由大量不同牌張和賽制與其他玩家決鬥。
立即瀏覽

遊戲規則／調整

這種賽制為每盤遊戲四位玩家，套牌大小為99張牌加1張指揮官牌。這種賽制的遊戲時間應為每位玩家約20分鐘。

指揮官賽制的要點是選出您心目中的英雄，並以它為中心構組套牌。在這種休閒的多人遊戲賽制中，您會選擇一個傳奇生物作為您的指揮官，並圍繞其標識色和獨特異能構組您套牌的其餘部分。除了基本地外，同名牌只能在玩家的套牌中使用一張，但可以使用整個魔法風雲會歷史中的牌張。

標識色

牌張的標誌色由該牌的各部分決定，包括施放該牌的放用，以及牌張敘述中的魔法力符號。你指揮官套牌中的每一張牌所使用的魔法力符號必須與你指揮官上的魔法力符號一致。也可以使用無色的牌張。

統帥區

這是你的指揮官在遊戲過程中上場之前待的地方。在遊戲開始時，每位玩家將自己的指揮官面朝上地置於統帥區。玩家能從統帥區中施放指揮官，此時需支付其正常費用，且本盤遊戲中此前每從統帥區施放過一次此指揮官，就需再多支付一份兩點魔法力的額外費用。若你的指揮官要置入墳墓場或放逐區，你可以改為將它移回統帥區。

指揮官傷害

如果某位玩家在遊戲過程中受到了來自同一名指揮官總共21點或更多的戰鬥傷害，則該玩家輸掉這盤遊戲。就算指揮官發生了區域轉變，依然會繼續記錄來自同一指揮官的此類傷害（舉例來說，如果某位玩家獲得了另一位玩家之指揮官的操控權，該指揮官此前已造成之傷害依然會繼續記錄）。

進行多人自由互鬥遊戲

如果你與三位或更多玩家一起進行指揮官遊戲，你便是在多人自由互鬥遊戲中彼此對戰。

遊戲一開始時，每位玩家的生命值都是40，各將指揮官面朝上地置於統帥區，然後抓七張手牌。玩家會圍成一圈隨機就坐，依照順時針方向依次進行各自回合。

在遊戲過程中，玩家可以選擇攻擊任意其他玩家，不受桌上位置影響，同時也可以在同一個攻擊階段中選擇攻擊多位不同的玩家。永久物、咒語和異能也能以牌桌上的任何玩家為目標（只要他們未明確表示必須施放在你身上）。

無論結果如何，指揮官都為玩家提供了透過策略、技巧和構組套牌的無盡樂趣來表達自我的工具。

如需有關指揮官賽制的更多資訊，請至https://mtgcommander.net/

進一步探索魔法風雲會

禁用和限用牌列表
牌張資料庫
賽制中心

最新產品

September 8, 2023

艾卓荒野

艾卓荒野重回深受歡迎的艾卓時空，親歷與眾不同的童話故事。在這個童話世界中，睡美人在睡夢中揮劍作戰，小紅帽手持十字弓，還有一隻八頭巨鵝在豆莖頂上等著你。魔法風雲會將與童話故事擦出不一樣的火花。

了解更多
August 4,2023

指揮官大師

開盒即可獲得終極力量！藉由大師系列所帶來的極大力量和收藏價值，升級您最喜歡的套牌或構組新套牌。這是指揮官玩家和收藏家夢寐以求的系列。

了解更多
May 12, 2023

邪軍壓境：終戰迴響

雖然贏得了最終一戰，但多重宇宙已不復往日面貌。許多倖存的英雄都失去了力量。藉由邪軍壓境：終戰迴響全部50張牌的普通和特色版本，展開重建工作。

了解更多
April 21, 2023

邪軍壓境

唯有集結多重宇宙的所有力量，才足以對抗邪惡勢力！在邪軍壓境中，與傳奇英雄攜手出擊！

了解更多
February 10, 2023

非瑞克西亞：萬界歸一

完化終會崛起！由魔法風雲會最強反派艾蕾儂所領導的生物機械狂熱軍團，將為多重宇宙帶來美麗和輝煌。屈服並徹底擁抱非瑞克西亞的力量。

了解更多
我們使用必要的Cookie來允許我們的網站正常運作並收集匿名工作階段資料。您可以透過瀏覽器設定選擇退出必要的Cookie。我們還使用選擇性Cookie來個人化內容和廣告、提供社交媒體功能並分析網路流量。 點選「好，我同意」，即表示您同意使用選擇性Cookie。 （進一步了解Cookie。)