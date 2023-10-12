這種賽制為每盤遊戲四位玩家，套牌大小為99張牌加1張指揮官牌。這種賽制的遊戲時間應為每位玩家約20分鐘。

指揮官賽制的要點是選出您心目中的英雄，並以它為中心構組套牌。在這種休閒的多人遊戲賽制中，您會選擇一個傳奇生物作為您的指揮官，並圍繞其標識色和獨特異能構組您套牌的其餘部分。除了基本地外，同名牌只能在玩家的套牌中使用一張，但可以使用整個魔法風雲會歷史中的牌張。

標識色

牌張的標誌色由該牌的各部分決定，包括施放該牌的放用，以及牌張敘述中的魔法力符號。你指揮官套牌中的每一張牌所使用的魔法力符號必須與你指揮官上的魔法力符號一致。也可以使用無色的牌張。

統帥區

這是你的指揮官在遊戲過程中上場之前待的地方。在遊戲開始時，每位玩家將自己的指揮官面朝上地置於統帥區。玩家能從統帥區中施放指揮官，此時需支付其正常費用，且本盤遊戲中此前每從統帥區施放過一次此指揮官，就需再多支付一份兩點魔法力的額外費用。若你的指揮官要置入墳墓場或放逐區，你可以改為將它移回統帥區。

指揮官傷害

如果某位玩家在遊戲過程中受到了來自同一名指揮官總共21點或更多的戰鬥傷害，則該玩家輸掉這盤遊戲。就算指揮官發生了區域轉變，依然會繼續記錄來自同一指揮官的此類傷害（舉例來說，如果某位玩家獲得了另一位玩家之指揮官的操控權，該指揮官此前已造成之傷害依然會繼續記錄）。

進行多人自由互鬥遊戲

如果你與三位或更多玩家一起進行指揮官遊戲，你便是在多人自由互鬥遊戲中彼此對戰。

遊戲一開始時，每位玩家的生命值都是40，各將指揮官面朝上地置於統帥區，然後抓七張手牌。玩家會圍成一圈隨機就坐，依照順時針方向依次進行各自回合。

在遊戲過程中，玩家可以選擇攻擊任意其他玩家，不受桌上位置影響，同時也可以在同一個攻擊階段中選擇攻擊多位不同的玩家。永久物、咒語和異能也能以牌桌上的任何玩家為目標（只要他們未明確表示必須施放在你身上）。

無論結果如何，指揮官都為玩家提供了透過策略、技巧和構組套牌的無盡樂趣來表達自我的工具。

如需有關指揮官賽制的更多資訊，請至https://mtgcommander.net/