在魔王遊戲中，由一位玩家扮演魔王，來與一支由三位（以上）玩家組成的隊伍進行對戰。

該隊伍中的每位玩家各自使用一副60張以上的常規魔法風雲會套牌。每位隊員的起始總生命均為20。

魔王玩家使用的也是一副60張以上的常規魔法風雲會套牌。魔王玩家也會用到一副邪計（Scheme）套牌，該套牌須含有20張以上的大型邪計牌，且同名邪計牌不得重複。魔王的起始總生命為40，且始終先手。該玩家仍會在其第一個抽牌步驟抽一張牌。

於每個魔王的回合，在其第一個行動階段開始時，該玩家展示其邪計套牌頂牌，並發動（set in motion）該邪計。邪計或許能為魔王帶來巨大優勢，也可能令英雄付出巨大代價。大多數邪計具有會在發動時立即觸發的異能，這類邪計在異能結算之後，便會被置於邪計套牌底下。某些邪計會帶有「長效（Ongoing）」字樣；長效邪計發動後，會一直處於牌面朝上的狀態並持續生效，直到有異能註明將之「撤廢（abandon）」為止。遭撤廢的邪計會被置於邪計套牌底下。

其他玩家同時進行其回合。這些玩家同時進行開始階段，然後同時在行動階段中執行動作，之後同時在其戰鬥階段中同時宣告攻擊，以此類推。

當魔王宣告攻擊者時，該玩家須為每個攻擊者決定該生物的攻擊對象（哪位玩家或哪個鵬洛客）。然後所有隊員同時宣告阻擋者，且能用自己的生物去阻擋攻擊對象並非自己的攻擊者。

如果隊伍中某位玩家的總生命變為0且輸掉這盤遊戲，則將所有由其擁有的牌都移出遊戲。剩餘玩家繼續對戰，直到魔王落敗，或是隊伍中所有隊員都輸掉為止。

超級惡棍混戰玩法

跟原本的一位魔王對決三位以上玩家不同，本玩法是讓三位以上各有邪計套牌之玩家在自由互鬥的多人遊戲中一決勝負。

在本玩法中，每位玩家都是魔王，且各自都有一副邪計套牌。每位玩家的起始總生命均為40。隨機決定先手玩家。在每位玩家的第一個行動階段開始時，該玩家從其邪計套牌中發動邪計。