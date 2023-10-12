在魔王指揮官遊戲中，由一位玩家扮演魔王，來與一支由三位（以上）玩家組成的隊伍進行對戰，所有玩家使用的都是指揮官套牌。

該隊伍中的每位玩家各自使用一副100張、遵循常規指揮官套牌構組規則的魔法風雲會指揮官套牌。跟普通魔王玩法不同，指揮官玩法中隊伍所有玩家會共用總生命，起始總生命也會變成60。

魔王玩家使用的也是一副100張、遵循常規指揮官套牌構組規則的魔法風雲會指揮官套牌。魔王玩家也會用到一副邪計套牌，該套牌須含有10張以上的大型邪計牌，且同名邪計牌不得重複。魔王的起始總生命為60，且始終先手。該玩家仍會在其第一個抽牌步驟抽一張牌。

於每個魔王的回合，在其第一個行動階段開始時，該玩家展示其邪計套牌頂牌，並發動該邪計。邪計或許能為魔王帶來巨大優勢，也可能令英雄付出巨大代價。大多數邪計具有會在發動時立即觸發的異能，這類邪計在異能結算之後，便會被置於邪計套牌底下。不過某些邪計會帶有「長效」字樣；長效邪計發動後，會一直處於牌面朝上的狀態並持續生效，直到有異能註明將之「撤廢」為止。遭撤廢的邪計會被置於邪計套牌底下。

其他玩家同時進行其回合。這些玩家同時進行開始階段，然後同時在行動階段中執行動作，之後同時在其戰鬥階段中同時宣告攻擊，以此類推。隊員之間雖共用總生命，但不會共用其他資源，且註記「每位對手」或「每位玩家」之效應，仍會分別影響每位隊員。玩家可以阻擋任何正向其自己，其隊友或由其隊伍操控之鵬洛客進行攻擊的生物。

超級惡棍混戰玩法

跟原本的一位魔王對決三位以上玩家不同，本玩法是讓三位以上各有邪計套牌之玩家在自由互鬥的多人指揮官遊戲中一決勝負。

在本玩法中，每位玩家都是魔王，且各自都有一副邪計套牌。每位玩家的起始總生命均為40，與通常的指揮官遊戲相同。隨機決定先手玩家。在每位玩家的第一個行動階段開始時，該玩家從其邪計套牌中發動邪計。