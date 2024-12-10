什麼是探險家？

探險家是《魔風競技場》的新電子體驗——一種接近紙質、非輪替的賽制，當中可使用可在競技場先驅賽制中使用的所有牌張。

至少60張牌

套牌上限——250張

備牌中最多有七張牌（一盤定勝負）或十五張牌（三戰兩勝）

只有電子版的牌不可用於探險家

探險家的運作方式就像桌上遊戲賽制一般——卡片不受重新平衡或停權的影響。

除了基本地牌（平原、海島、沼澤、山脈和樹林）外，你構組的主牌和備牌中，同名牌不能超過四張。

可用於標準賽的環境將於其電子版上市日起可在探險家中使用

在探險家中，可使用下列牌張系列：

Outlaws of Thunder Junction

Murders at Karlov Manor

The Lost Caverns of Ixalan

Wilds of Eldraine

March of the Machine: the Aftermath

March of the Machine

Phyrexia: All Will Be One

The Brothers' War

Dominaria United

Streets of New Capenna

Kamigawa Neon Dynasty

依尼翠：腥紅婚誓

依尼翠：黯夜獵蹤

被遺忘國度戰記

斯翠海文（不包括秘典——請參閱下文）

凱德海姆

贊迪卡再起

2021核心系列

依克黎：巨獸時空

塞洛斯：冥途求生

艾卓王權

2020核心系列

火花之戰

效忠拉尼卡

烽會拉尼卡

2019核心系列

多明納里亞

決勝依夏蘭

依夏蘭

以下系列牌張的電子版在《魔風競技場》出現後，才可在探險家賽制中使用：

斯翠海文秘典～僅限可用於先驅賽的牌張

幻滅時刻

阿芒凱

乙太之亂

卡拉德許

異月傳奇

依尼翠闇影

守護者誓約

再戰贊迪卡

魔法風雲會：起源

韃契龍王

龍命殊途

韃契可汗

魔法風雲會2015

尼茲之旅

天神創生

塞洛斯

魔法風雲會2014

巨龍迷城

兵臨古城

再訪拉尼卡

注意：如果這些系列中可用於先驅賽的牌未來在《魔風競技場》中推出電子系列時，則可在探險家中使用。

《魔風競技場》的電子系列包括：

Historic Anthologies 1-5

Jumpstart

Amonkhet Remastered

Kaladesh Remastered

參閱完整的魔法風雲會規則