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探險家賽制

賽制中心

什麼是探險家？

探險家是《魔風競技場》的新電子體驗——一種接近紙質、非輪替的賽制，當中可使用可在競技場先驅賽制中使用的所有牌張。

  • 至少60張牌
  • 套牌上限——250張
  • 備牌中最多有七張牌（一盤定勝負）或十五張牌（三戰兩勝
  • 只有電子版的牌不可用於探險家
  • 探險家的運作方式就像桌上遊戲賽制一般——卡片不受重新平衡或停權的影響。

除了基本地牌（平原、海島、沼澤、山脈和樹林）外，你構組的主牌和備牌中，同名牌不能超過四張。


可用於標準賽的環境將於其電子版上市日起可在探險家中使用


在探險家中，可使用下列牌張系列：

  • Outlaws of Thunder Junction
  • Murders at Karlov Manor
  • The Lost Caverns of Ixalan
  • Wilds of Eldraine
  • March of the Machine: the Aftermath
  • March of the Machine
  • Phyrexia: All Will Be One
  • The Brothers' War
  • Dominaria United
  • Streets of New Capenna
  • Kamigawa Neon Dynasty
  • 依尼翠：腥紅婚誓
  • 依尼翠：黯夜獵蹤
  • 被遺忘國度戰記
  • 斯翠海文（不包括秘典——請參閱下文）
  • 凱德海姆
  • 贊迪卡再起
  • 2021核心系列
  • 依克黎：巨獸時空
  • 塞洛斯：冥途求生
  • 艾卓王權
  • 2020核心系列
  • 火花之戰
  • 效忠拉尼卡
  • 烽會拉尼卡
  • 2019核心系列
  • 多明納里亞
  • 決勝依夏蘭
  • 依夏蘭

以下系列牌張的電子版在《魔風競技場》出現後，才可在探險家賽制中使用：

  • 斯翠海文秘典～僅限可用於先驅賽的牌張
  • 幻滅時刻
  • 阿芒凱
  • 乙太之亂
  • 卡拉德許
  • 異月傳奇
  • 依尼翠闇影
  • 守護者誓約
  • 再戰贊迪卡
  • 魔法風雲會：起源
  • 韃契龍王
  • 龍命殊途
  • 韃契可汗
  • 魔法風雲會2015
  • 尼茲之旅
  • 天神創生
  • 塞洛斯
  • 魔法風雲會2014
  • 巨龍迷城
  • 兵臨古城
  • 再訪拉尼卡

注意：如果這些系列中可用於先驅賽的牌未來在《魔風競技場》中推出電子系列時，則可在探險家中使用。


《魔風競技場》的電子系列包括：

  • Historic Anthologies 1-5
  • Jumpstart
  • Amonkhet Remastered
  • Kaladesh Remastered

參閱完整的魔法風雲會規則