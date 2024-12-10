什麼是探險家？
探險家是《魔風競技場》的新電子體驗——一種接近紙質、非輪替的賽制，當中可使用可在競技場先驅賽制中使用的所有牌張。
- 至少60張牌
- 套牌上限——250張
- 備牌中最多有七張牌（一盤定勝負）或十五張牌（三戰兩勝）
- 只有電子版的牌不可用於探險家
- 探險家的運作方式就像桌上遊戲賽制一般——卡片不受重新平衡或停權的影響。
除了基本地牌（平原、海島、沼澤、山脈和樹林）外，你構組的主牌和備牌中，同名牌不能超過四張。
可用於標準賽的環境將於其電子版上市日起可在探險家中使用
在探險家中，可使用下列牌張系列：
- Outlaws of Thunder Junction
- Murders at Karlov Manor
- The Lost Caverns of Ixalan
- Wilds of Eldraine
- March of the Machine: the Aftermath
- March of the Machine
- Phyrexia: All Will Be One
- The Brothers' War
- Dominaria United
- Streets of New Capenna
- Kamigawa Neon Dynasty
- 依尼翠：腥紅婚誓
- 依尼翠：黯夜獵蹤
- 被遺忘國度戰記
- 斯翠海文（不包括秘典——請參閱下文）
- 凱德海姆
- 贊迪卡再起
- 2021核心系列
- 依克黎：巨獸時空
- 塞洛斯：冥途求生
- 艾卓王權
- 2020核心系列
- 火花之戰
- 效忠拉尼卡
- 烽會拉尼卡
- 2019核心系列
- 多明納里亞
- 決勝依夏蘭
- 依夏蘭
以下系列牌張的電子版在《魔風競技場》出現後，才可在探險家賽制中使用：
- 斯翠海文秘典～僅限可用於先驅賽的牌張
- 幻滅時刻
- 阿芒凱
- 乙太之亂
- 卡拉德許
- 異月傳奇
- 依尼翠闇影
- 守護者誓約
- 再戰贊迪卡
- 魔法風雲會：起源
- 韃契龍王
- 龍命殊途
- 韃契可汗
- 魔法風雲會2015
- 尼茲之旅
- 天神創生
- 塞洛斯
- 魔法風雲會2014
- 巨龍迷城
- 兵臨古城
- 再訪拉尼卡
注意：如果這些系列中可用於先驅賽的牌未來在《魔風競技場》中推出電子系列時，則可在探險家中使用。
《魔風競技場》的電子系列包括：
- Historic Anthologies 1-5
- Jumpstart
- Amonkhet Remastered
- Kaladesh Remastered