競逐時空賽制
為何使用此賽制？
- 適合各種程度玩家的休閒賽制！
- 藉由影響到整個遊戲板的大型時空和異象牌，為多人遊戲添加有趣的賽制。
- 擲時空骰以穿梭多重宇宙，並利用各個時空的異能為您帶來優勢！
多種遊戲方式
遊戲規則／調整
大型牌張和時空骰為魔法風雲會的任何多人遊戲增添了恰到好處的隨機樂趣！
共享的時空套牌： 開始多人遊戲，並展示共享的時空套牌頂牌。那是每個人所在的時空，且其效應會對所有玩家生效。每位玩家都可以在其行動階段中擲六面時空骰，以獲得採取行動的機會：如果擲出鵬洛客符號，玩家必須穿梭時空並移動到下一個時空——將目前的時空放在時空套牌的底部，並展示下一張牌。
如果擲出混沌符號，則該玩家必須觸發時空的混沌異能。每回合的第一次擲骰均不需支付費用，但如何玩家想擲時空骰超過一次，則必須支付(1)每次擲骰子的額外費用——每回合擲第二次骰子的費用(1)、擲第三次骰子的費用(2)，依此類推。
個別的時空套牌：第一位玩家可以從自己的套牌展示第一個時空，而當任何人擲出鵬洛客符號時，則會移動到自己的時空套牌頂的時空。所有其他規則保持不變。
- 共享的時空套牌必須包含至少40張牌，或遊戲中玩家人數的10倍，以較小者為準。
- 共享的時空套牌所包含的異象牌數量，也不得超過遊戲中玩家人數的2倍。
- 個別的時空套牌應包含至少10張牌，其中異象牌不超過2張。無論哪種方式，時空套牌的每張牌都必須有不同的名稱——在同一副時空套牌中，不能有相同的時空牌或異象牌。
- 遊戲長度約50分鐘