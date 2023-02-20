大型牌張和時空骰為魔法風雲會的任何多人遊戲增添了恰到好處的隨機樂趣！

共享的時空套牌： 開始多人遊戲，並展示共享的時空套牌頂牌。那是每個人所在的時空，且其效應會對所有玩家生效。每位玩家都可以在其行動階段中擲六面時空骰，以獲得採取行動的機會：如果擲出鵬洛客符號，玩家必須穿梭時空並移動到下一個時空——將目前的時空放在時空套牌的底部，並展示下一張牌。

如果擲出混沌符號，則該玩家必須觸發時空的混沌異能。每回合的第一次擲骰均不需支付費用，但如何玩家想擲時空骰超過一次，則必須支付(1)每次擲骰子的額外費用——每回合擲第二次骰子的費用(1)、擲第三次骰子的費用(2)，依此類推。

個別的時空套牌：第一位玩家可以從自己的套牌展示第一個時空，而當任何人擲出鵬洛客符號時，則會移動到自己的時空套牌頂的時空。所有其他規則保持不變。