遊戲動作

這部分說明你會在遊戲中執行的各類行動，包括橫置你的牌，施放咒語，以及在戰鬥中利用生物進行攻擊和阻擋。

橫置和重置

要橫置一張牌時，將它橫轉90度，表示它這回合已經利用過。你做以下事情的時候都會需要橫置某牌：利用地牌產生魔法力時，當你用生物攻擊時，或當你起動那種費用中包含了 符號的異能時（ 意指「橫置此永久物」）。已橫置的永久物要等到它被重置（將其放正）後才能再次橫置。于你的回合開始時，你會重置所有已橫置的牌，好再度利用它。

施放咒語

要施放咒語，你必須支付該咒語魔法力費用（位於牌張右上角）中規定的特定數量及種類的魔法力。這類魔法力可以通過橫置地（或其他永久物）來獲得。舉例來說，如果你要施放撒拉天使（其費用為 ，則你可以橫置三個任意類別的基本地（來支付 ），以及兩個平原（來支付 ）。

施放完咒語後，會發生以下兩種事情之一。如果該咒語是瞬間或巫術，你依照牌上的指示來作事，然後你將該牌放入你的墳墓場。如果該咒語是生物，神器或結界，則你將它放在你面前桌上。這張牌現在就是在戰場上。

戰場上的牌稱為永久物，以此與瞬間和巫術作區分，後兩者永遠不會出現在戰場上。

攻擊與阻擋

贏得此遊戲最常見的方法，就是用你的生物攻擊。如果攻擊對手的生物未被阻擋，它就會依照其力量來向對手造成傷害。

在每回合的中間都有個戰鬥階段。在你的戰鬥階段中，你決定要讓你的哪些生物攻擊，然後你選擇它們各要攻擊哪位對手。橫置你的生物以表示它們正在攻擊。然後對手選擇要用自己哪些生物進行阻擋（如有）。已橫置的生物不能宣告為阻擋者。

在選定阻擋者之後，每個生物（包括攻擊生物和阻擋生物）都會同時依照各自的力量（牌張右下角斜線左側的數字）來造成傷害。

如果進行攻擊的生物未受阻擋，則它向所攻擊的對手造成傷害。

如果進行攻擊的生物受到阻擋，則它與阻擋它的生物彼此造成傷害。

對手受到傷害後會失去等量的生命。

如果你的某個攻擊生物被數個生物阻擋，則由你決定如何把戰鬥傷害分配給這些生物。對於第一個的阻擋生物，你必須把足以消滅它的傷害分配給它，才能繼續將傷害分配給第二個的生物，依此類推。

如果在同一個回合中，某生物受到的傷害等於或超過其防禦力（無論是戰鬥傷害、咒語或異能的傷害或兩者總和），該生物就被消滅且放到其擁有者的墳墓場（或「死去」）。如果某生物在同一回合中受到的傷害不足以將其消滅，則該生物會留在戰場上，且其上的傷害會在回合結束時清除。

在下面這個例子中，對手正用多種生物來攻擊你。



臺地獨角獸對你造成2點傷害。

臺地獨角獸被消滅。

兩個生物都活了下來。

巨型蜘蛛被消滅。

在這個例子中，矮人僧侶正進行攻擊，你有兩個可以阻擋的生物。當你用兩個或更多生物阻擋同一個攻擊者時，對手必須先決定你的阻擋者受傷害的順序。切記，始終是由攻擊玩家來決定阻擋生物受傷害的順序。

復碧智者和巨型蜘蛛會對矮人僧侶造成總共4點傷害，這足以將其消滅。同時，矮人僧侶造成的傷害雖足以消滅復碧智者，但並不足以消滅巨型蜘蛛。由於無論怎麼決定順序，對手的矮人僧侶都會被消滅，因此他將復碧智者排在巨型蜘蛛之前，好能至少消滅你的一個生物。

在決定阻擋者順序之後，便會造成傷害。矮人僧侶對復碧智者造成1點傷害，將其消滅，然後對巨型蜘蛛造成剩下的1點傷害。

進階主題

魔法風雲會牌張數量眾多，而這許多不同的牌張都可用於遊戲，相互之間的搭配豐富多彩，也讓每盤對戰的進程千變萬化，這正是本遊戲的魅力所在。當你想進一步瞭解魔法風雲會的規則時，便可參閱本部分的內容。

指定目標

某些咒語和異能會在敘述中用到「目標」一詞來限定其會影響的東西。咒語和異能選擇目標的時機略有不同，咒語是在你施放的時候決定，而異能是在其觸發或你起動時決定。如果你無法滿足目標的需求，你就不能施放咒語或利用該異能。舉例來說，對於注記著「消滅目標生物」的咒語而言，如果戰場上沒有生物，則你便會因不存在有效目標而無法施放該咒語。

對於注記著「對任意一個目標造成傷害」的咒語而言，你可以選擇任意一個生物或一位玩家（或鵬洛客，如果有玩家操控的話）作為該咒語的目標。

選定目標之後，就不能回心轉意。當此咒語或異能結算時，將會檢查這些目標是否合法（即它們是否還在原處，以及它們是否還符合該咒語或異能的需求）。若某目標不合法，則此咒語或異能便不能影響它；若是這些目標全部都不合法，此咒語或異能完全不會產生效應。

堆疊

堆疊這一遊戲區域由所有玩家共用（與戰場類似），咒語和異能會在此處等待結算。「咒語或異能結算」即是指其上的效應生效。

利用堆疊

當你施放咒語或起動異能時，它不是立刻結算～而是會進入堆疊。咒語和異能會留在堆疊上，直到雙方都選擇不再施放新的咒語或起動新的異能為止。觸發式異能在結算之前也會留在堆疊上。

當你將所有咒語和異能都放進堆疊後，便會將優先權讓給回合順序中的下一位元玩家，該玩家可能會想要利用自己的咒語或異能來回應。其他玩家（包括你）也能回應該玩家所作出的動作，依此類推～如此一來便會形成一個等待結算的「堆疊」。咒語和異能會留在堆疊上，直到所有玩家都選擇不再施放新的咒語或起動新的異能為止。

基本規則是，堆疊上的咒語和異能會按照「後進先出」的順序逐個結算。

回應咒語和異能

當你施放咒語或起動異能時，它不是立刻結算～而是會進入堆疊。咒語和異能會留在堆疊上，直到雙方都選擇不再施放新的咒語或起動新的異能為止。觸發式異能在結算之前也會留在堆疊上。

每位玩家都有機會施放瞬間咒語（或起動任何起動式異能），來回應進入堆疊的任何咒語或異能。若有玩家決定回應，則用來回應的瞬間或異能會進入堆疊，並擺在已經在該處等待結算的東西上方。當所有玩家均讓過（即都不再作任何事），便結算堆疊最上面的咒語或異能。

在某咒語或異能結算後，雙方玩家都有機會再次回應。若沒有玩家回應，便輪到堆疊上後續等待的東西結算。如果堆疊為空，則該回合的當前步驟結束，遊戲進行至下一個步驟。

堆疊上的咒語示例

對手以你的熱切組構體（一個2/2生物）為目標施放電震。電震進入堆疊。你回應電震施放巨力成長。巨力成長進入堆疊，並且會在電震的上方。你與對手都不打算再作其他事情了。

巨力成長結算，使熱切組構體成為6/6直到回合結束。然後電震結算並對變大了的熱切組構體造成2點傷害，這不足以將其消滅。

如果先施放的咒語是巨力成長，又會發生什麼事？

電震放進堆疊時會在巨力成長上方，所以它會先結算。電震仍會對熱切組構體造成2點傷害，但這一次它是在巨力成長結算並生效前造成傷害～因此2點傷害就足以消滅熱切組構體！

回合的結構

每回合都依照同樣的順序進行。每當你進入新的步驟或階段時，任何在該步驟或階段觸發的異能都會觸發並進入堆疊。主動玩家（輪到該回合的玩家）可以開始施放咒語和起動異能，之後每位其他玩家按照回合順序輪流如此作。當所有玩家都決定不要作任何事，並且堆疊中沒有東西等待結算，則遊戲會進入下一個步驟。

開始階段

重置步驟

你重置你所有已橫置的永久物。在遊戲第一個回合中，你什麼永久物都沒有，因此可以直接略過這步驟。此步驟中玩家不能施放咒語或起動異能。

你重置你所有已橫置的永久物。在遊戲第一個回合中，你什麼永久物都沒有，因此可以直接略過這步驟。此步驟中玩家不能施放咒語或起動異能。 維持步驟

玩家可以施放瞬間與起動異能。有一些牌上面會提到回合的這個部分。如果某些事情每回合只會在剛開始時發生一次，這些異能通常是「在你的維持開始時」觸發。

玩家可以施放瞬間與起動異能。有一些牌上面會提到回合的這個部分。如果某些事情每回合只會在剛開始時發生一次，這些異能通常是「在你的維持開始時」觸發。 抽牌步驟

你必須從你的牌庫中抽一張牌（即使不想，也必須這麼做）。在雙人遊戲中，先手進行遊戲的玩家要略過自己第一回合的抽牌，好平衡他先手的優勢。然後玩家可以施放瞬間與起動異能。

行動階段（第一次）

你可以施放任意數量的巫術，瞬間，生物，神器，結界，以及鵬洛客，並且可以起動異能。你在此階段可以使用（打出）一張地；別忘了，你在每個自己的回合只能使用一張地。對手可以施放瞬間與起動異能。

戰鬥階段

戰鬥開始步驟

玩家可以施放瞬間與起動異能。

玩家可以施放瞬間與起動異能。 宣告攻擊者步驟

如果要攻擊的話，你決定要讓你的哪些未橫置生物攻擊，以及他們分別會攻擊哪位玩家或鵬洛客。這會使得進行攻擊的生物被橫置。然後玩家可以施放瞬間與起動異能。

如果要攻擊的話，你決定要讓你的哪些未橫置生物攻擊，以及他們分別會攻擊哪位玩家或鵬洛客。這會使得進行攻擊的生物被橫置。然後玩家可以施放瞬間與起動異能。 宣告阻擋者步驟

如果要阻擋的話，對手決定其未橫置生物將如何阻擋你的攻擊生物。如果有數個生物阻擋同一個攻擊者，則你要將這些生物排列順序，決定要首先對哪個造成傷害，然後接下來是哪個，依此類推。然後玩家可以施放瞬間與起動異能。

如果要阻擋的話，對手決定其未橫置生物將如何阻擋你的攻擊生物。如果有數個生物阻擋同一個攻擊者，則你要將這些生物排列順序，決定要首先對哪個造成傷害，然後接下來是哪個，依此類推。然後玩家可以施放瞬間與起動異能。 戰鬥傷害步驟

仍在戰場上之每個進行攻擊的生物將其戰鬥傷害分配給防禦玩家（如果它攻擊該玩家且未受阻擋），或是某鵬洛客（如果它攻擊該鵬洛客且未受阻擋），或是阻擋它的生物，或是被它阻擋的生物。如果你的某個攻擊生物被數個生物阻擋，則由你決定如何把戰鬥傷害分配給這些生物；對於排在第一個的阻擋生物，你必須把足以消滅它的傷害分配給它，才能繼續將傷害分配給排在下一個的生物，依此類推。一旦玩家決定由自己操控的生物該如何造成戰鬥傷害，該傷害就同時造成。然後玩家可以施放瞬間與起動異能。

仍在戰場上之每個進行攻擊的生物將其戰鬥傷害分配給防禦玩家（如果它攻擊該玩家且未受阻擋），或是某鵬洛客（如果它攻擊該鵬洛客且未受阻擋），或是阻擋它的生物，或是被它阻擋的生物。如果你的某個攻擊生物被數個生物阻擋，則由你決定如何把戰鬥傷害分配給這些生物；對於排在第一個的阻擋生物，你必須把足以消滅它的傷害分配給它，才能繼續將傷害分配給排在下一個的生物，依此類推。一旦玩家決定由自己操控的生物該如何造成戰鬥傷害，該傷害就同時造成。然後玩家可以施放瞬間與起動異能。 戰鬥結束步驟

玩家可以施放瞬間與起動異能。

行動階段（第二次）

第二次行動階段和第一次相同。你在此階段裡可以施放任何咒語與起動異能，而對手只能施放瞬間咒語與起動異能。另外，如果你在第一次行動階段沒有使用過地，則可以在此階段使用（打出）一張地。

終結階段