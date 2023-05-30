歡迎！本頁面將幫助你了解玩魔法風雲會時會遇到的一些常見用語。你能從中找到諸如「敏捷」「放逐」等字眼的含義，搞明白「飛行」的作用；探索世界最棒集換式卡牌遊戲時所遇到的一切問題，都能在這裡快速找到答案！







英數符號 – 7劃

（橫置）

此符號意指「橫置此永久物」（將它橫轉90度，表示已經利用過。）它會在起動費用中出現。如果某牌已橫置，或若該牌是生物且仍受召喚失調影響，則你就不能支付 的費用。

X

當你在咒語或起動式異能的魔法力費用中看到 ，便意味著你可以自行決定 的數值。舉例來說，取自明日此瞬間的費用是 。其內文註記著：「抓X張牌，然後棄一張牌。」當你施放取自明日時，你可決定X的數量是多少。舉例來說，如果你選擇一，則取自明日的費用會是 ，這樣你就會抓一張牌，然後從你手上選擇並棄掉一張牌。如果你選擇八，則取自明日的費用會是 ，這樣你會抓八張牌，然後從你手上選擇並棄掉一張牌。

不滅

見於生物、神器和其他永久物的關鍵字異能。具不滅異能的永久物不會因傷害或註記「消滅」的效應而被消滅，但仍會受其他效應影響而進入墳墓場～例如將其防禦力降至0者。

反擊（令咒語或異能沒有效果）

反擊咒語或異能，就會令其沒有效果。如果某咒語被反擊，它會被移出堆疊並置入其擁有者的墳墓場。一旦咒語或異能開始結算，就已來不及去反擊了。地並不是咒語，所以不能被反擊。

占卜

這個關鍵字動作能讓玩家看到未來！「占卜N」意指你檢視你牌庫頂的N張牌。你可以將其中任意數量的牌置於你牌庫底，然後將其餘的牌以任意順序放回你牌庫頂。

永久物

在戰場上的牌或衍生物。永久物可以是神器、生物、結界，或地。一旦永久物進到戰場上，則直到它被消滅、放逐、犧牲或因遊戲規則規定的其他方式離開戰場為止，都會一直留在該區域中。你不能平白無故地將某個永久物從戰場上拿掉，就算是由你操控的永久物也一樣。

再調度

在魔法風雲會每盤遊戲開始時，你從牌庫抓頂端的七張牌。這是你的起始手牌。如果你因任何原因不滿意自己的起始手牌，你都可以再調度。決定是否再調度的時機，是在已確定先手玩家之後，但雙方還未進行任何行動之前。再調度的流程為，將你的手牌洗入你的牌庫，然後重新抓一副七張的新手牌。如果你對這副手牌滿意，就將其中一張牌置於你的牌庫底。如果還是不滿意，則可以繼續再調度。你可以再調度任意次數，但在一盤遊戲中，你每再調度過一次，就需將一張牌置於你的牌庫底。

死觸

見於生物的關鍵字異能。如果具死觸異能的生物向某生物造成傷害，無論數量多少，後者都會被消滅。死觸對玩家或鵬洛客沒有效果。

先攻

見於生物的關鍵字異能。具先攻異能的生物能比不具先攻或連擊異能的生物提前造成戰鬥傷害。進到戰鬥傷害步驟後，先檢查進行攻擊或阻擋的生物中有沒有具先攻或連擊異能者。如果有的話，會在普通戰鬥傷害步驟前，先為它們額外產生一個戰鬥傷害步驟。

在此步驟中，只有具先攻或連擊異能的生物才會造成戰鬥傷害。之後才輪到普通戰鬥傷害步驟。其他進行攻擊或阻擋的生物（僅限還存活者），以及具有連擊異能的生物，會在這第二個步驟造成戰鬥傷害。

延勢

見於生物的關鍵字異能。具延勢異能的生物可以阻擋具飛行異能的生物。請注意，任何生物都可以阻擋具有延勢異能的生物。

守軍

見於生物的關鍵字異能。具守軍異能的生物不能攻擊。

你

「你」這字眼出現在咒語或異能上時，指的是此咒語或異能目前的操控者。

返照

這是見於瞬間和巫術的關鍵字異能。具返照異能的咒語能夠從墳墓場施放，此時須支付其返照費用。該咒語的效應會如常發生。利用返照來施放的咒語之後就會被放逐，無論它是正常結算還是被反擊了都是一樣。

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8劃 – 10劃

玩家

你和對手都是玩家。如果某咒語或異能讓你選擇「一位玩家」，則你可以選擇自己。但若該咒語或異能上註明的是「對手」，你就不能這樣選。

武具

武具是見於神器的副類別，具有此副類別的神器可以貼附在生物上。大多數武具牌都會具有「佩帶」這一起動式異能，其後還會註明相應費用～舉例來說，「佩帶 」。佩帶異能只可在你能夠施放巫術的時機下起動。當你起動佩帶異能時，你選擇一個由你操控的生物作為其目標。當該異能結算時，該武具神器便會貼附在該生物上。對該武具而言，此生物便是「佩帶此武具」的生物。武具會一直貼附在該生物上，直到發生以下任一情形為止：（1）武具被消滅; （2）其貼附的生物離開戰場或（3）你再度起動佩帶異能將武具移到新的生物上。

來源

傷害和異能都源自某咒語或永久物～該咒語或永久物便是該傷害或異能的來源。一旦某異能進入堆疊之後，此時再移除其來源，也不能阻止該異能結算。

咒語

所有類別的牌（地除外）在你施放它時都是咒語。舉例來說，漁獵龜本身是張生物牌。在你施放它時，它就是個生物咒語。在這咒語結算後，便成為生物。你只能在你的行動階段中施放咒語～但「瞬間」是個例外；瞬間咒語隨時都可以施放。



放逐，放逐區

有些咒語和異能會將戰場上的永久物或其他區域中的牌放逐。被放逐的牌會被放在一個與遊戲其他部份隔離開的遊戲區域。除非有異能明確說明，否則你不能與在放逐區中的牌互動。

放進戰場

當咒語或異能要求你把某物放進戰場時，你是將該牌放進戰場區域。這與施放該牌不是一回事～你就只是將它放進戰場，而不用支付其費用。

指示物（置於永久物上的標記物）

某些咒語和異能會要求你在永久物上面放置指示物。此永久物受到指示物的影響，其功能有所更動；且只要永久物仍在戰場上，同時上面仍有該指示物，就會一直受到影響。指示物通常會影響生物的力量和防禦力，或是鵬洛客的忠誠。你可以用任何東西當作指示物：許多玩家覺得玻璃珠和骰子這類的東西比較好用。



威懾

見於生物的關鍵字異能。具威懾異能的生物只能被兩個或更多生物阻擋。

衍生物

有些咒語和異能會派出衍生物。衍生物也屬於永久物，亦會受到所有作用於永久物的規則、咒語和異能的影響。不過如果你的衍生物要離開戰場，則它會是先移到新的區域（例如你的墳墓場或你的手牌），然後便立即從遊戲中消失。



洗牌

有些牌會指示你洗牌。這個關鍵字動作會讓你隨機化你牌庫中的牌張，好讓所有人都無從知曉其中的順序。

飛行

見於生物的關鍵字異能。具飛行異能的生物，只能被具飛行或延勢異能的生物阻擋。

連擊

見於生物的關鍵字異能。具連擊異能的生物會造成兩次戰鬥傷害。進到戰鬥傷害步驟後，先檢查進行攻擊或阻擋的生物中有沒有具先攻或連擊異能者。如果有的話，會在普通戰鬥傷害步驟前，先為它們額外產生一個戰鬥傷害步驟。在此步驟中，只有具先攻或連擊異能的生物才會造成戰鬥傷害。之後才輪到普通戰鬥傷害步驟。其他進行攻擊或阻擋的生物（僅限還存活者），以及具連擊異能的生物，會在這第二個步驟造成戰鬥傷害。

閃現

見於牌上的關鍵字異能。具閃現異能的咒語能在你能夠施放瞬間的時機下施放。

消滅

當一個永久物被消滅，你就把它從戰場上移到其擁有者的墳墓場中。若生物承受了等於或超過其防禦力的傷害，它便被消滅。也有許多咒語或異能會直接消滅永久物（而不曾對其造成傷害）。

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11劃– 16劃

基本地

本遊戲中共有五種類別的基本地： 平原、 海島、 沼澤、 山脈，以及 樹林。只要某個地具有平原此副類別，它就一定會具有「 ：加 」（白色魔法力）此固有異能。類似地，橫置其他類別的地也能得到對應的魔法力：海島產 （藍色魔法力），沼澤產 （黑色魔法力），山脈產 （紅色魔法力），樹林產 （綠色魔法力）。如果有效應提及一張「基本地牌」，則它指的是類別欄中註記有「基本地」字樣的牌（「基本」屬於超類別）。其他的地則經常被稱為「非基本地」。

敏捷

見於生物的關鍵字異能。具敏捷異能的生物不會受到召喚失調影響。它受你操控時便能攻擊。你也可以立即起動其上費用包含 的起動式異能。

進戰場

有些觸發式異能的開頭是「當[此永久物]進戰場時，...」當有玩家將具此類異能的永久物放進戰場時，該異能就會馬上觸發。有些異能也會在某些其他永久物進戰場時觸發。

無色

地牌與大多數神器都是無色。「無色」不算是一種顏色。若某個東西要你選擇一種顏色，你不能選擇無色。

棄牌

棄（一張）牌，意指將一張牌從你手上置入你的墳墓場。若某個咒語或異能要求你棄牌，你可以自行決定要棄掉哪張～除非該咒語或異能指明是由其他玩家選擇要棄的牌，或是你須「隨機」棄牌。於你的回合結束時，若你的手牌數量超過七張，則你必須要棄牌，直到手牌只剩七張為止。

費用

費用是採取大多數行動所必須支付的東西。你必須支付費用來施放咒語或起動永久物上的起動式異能。有的咒語或異能還會要求你支付額外費用才能施放或起動。舉例來說，村民儀式此牌除了其魔法力費用之外，還要求你犧牲一個生物才能施放。如果你沒有生物能犧牲，就不能施放。

結附（於）

所有靈氣都具有此關鍵字異能，且異能後會始終註明某類永久物，表明該靈氣能夠貼附的物件（舉例來說，如「結附於生物」、「結附於地」等）。當你施放此靈氣時，你必須指定該類永久物為目標。若靈氣上的某異能提及「所結附的生物」（或「所結附的神器」，「所結附的地」，諸如此類），則其指的「此靈氣正貼附的生物」。請參見本術語表中的「靈氣」段落。

傳奇

「傳奇」屬於超類別，因此你會在類別欄中看到它寫在最前面，位於牌張類別之前。若某玩家同時操控兩個或更多相同名稱的傳奇永久物，則該玩家必須從這些永久物中選擇一個留下，並立即將其他的都置入其墳墓場。不同玩家可以操控同名傳奇永久物。雖然所有鵬洛客都是傳奇，但是你能同時操控同一位鵬洛客的不同版本（例如鏡像法師傑斯和奧術策士傑斯）。



傷害

傷害會降低玩家的總生命，還能消滅生物。進行攻擊與阻擋的生物會依照其力量來造成傷害。部分咒語和異能也能直接造成傷害。生物、玩家和鵬洛客都會受到傷害。對玩家造成的傷害，會從其總生命中扣減去相應數值。若某回合中生物受到的傷害等於或超過其防禦力，它便被消滅。超出生物防禦力的那部分傷害，稱作「過量傷害」。對鵬洛客造成的傷害，會從其忠誠中扣減去相應數值。



辟邪

關鍵字異能，具此異能的永久物或玩家不能成為由對手操控之咒語或異能的目標。

對手

你在遊戲中與之對抗的人，便是你的對手。若某張牌上註記了「對手」，則是指該牌操控者的任一對手。

煽惑

關鍵字動作。如果你煽惑某生物，則該生物在其操控者的下一次戰鬥中，它若能攻擊就必須攻擊，且若能攻擊除你以外的其他玩家，就必須如此攻擊。該生物的操控者仍得決定其要攻擊的物件。如果某生物因故被遊戲桌上的所有玩家煽動，則它必須攻擊，但其操控者可以選擇攻擊對象。

踐踏

見於生物的關鍵字異能。就算生物被阻擋，踐踏異能也能讓它將過量的戰鬥傷害對其所攻擊的玩家造成之。如果你以具有踐踏異能的生物攻擊，且該生物被阻擋，則你需將它的戰鬥傷害分配給阻擋它的生物。如果它造成的戰鬥傷害足以消滅所有阻擋它的生物，你便可以將任意數量的過量傷害分配給它所攻擊的玩家。如果某個具踐踏異能的生物被阻擋，但當要分配傷害時，已沒有阻擋它的生物（舉例來說，你已利用某咒語消滅了阻擋生物），則其所有傷害都會分配給它所攻擊的玩家。踐踏不會作用於對鵬洛客造成的傷害，除非該生物具有「踐踏鵬洛客」異能。



操控，操控權

你操控你所施放的咒語，以及進戰場時屬於你陣營的永久物。由你所操控的永久物所產生之異能，也是由你操控。只有你才能替由你操控的東西作決定。對由你操控的永久物而言，只有你才能起動上面的起動式異能。有些咒語和異能可讓你獲得某永久物的操控權。這在大部分的情況下，都表示要把這張牌從對手那邊拿到你這邊。

操控者

咒語的操控者是指施放該咒語的玩家。永久物的操控者是施放它的玩家～除非某咒語或異能改變了其操控者。

擁有者

某張牌的擁有者，指的是利用包含該牌之套牌來開始遊戲的玩家。即使對手操控了你的永久物，你依然是它的擁有者。（即使你將套牌借給朋友來用，這些牌在遊戲中的「擁有者」也會是對方。）衍生物的擁有者是它進戰場時操控它的玩家。

戰鬥傷害

生物攻擊或阻擋會造成戰鬥傷害。每個生物均是依照其力量來造成戰鬥傷害。此傷害會在戰鬥傷害步驟中造成。其他類型的傷害都不算作戰鬥傷害，就算該傷害是在戰鬥階段其他步驟中造成，或是因生物異能而造成，也是如此。

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17劃以上

顏色

魔法風雲會中有五種顏色：白色，藍色，黑色，紅色，以及綠色。若是某個咒語或異能要求你選擇一種顏色，你只能從這五種之中作選擇。牌的顏色由其魔法力費用決定。舉例來說，費用為 的牌是藍色，而費用為 的牌既是紅色也是白色。

額外費用

有些咒語上會註明其額外費用。施放這類咒語時，必須一併支付該牌右上角的魔法力費用與其額外費用。

繫命

見於生物的關鍵字異能。如果某個由你操控且具有繫命異能的生物造成傷害，則你會同時獲得等量的生命。

鵬洛客

鵬洛客是強力的盟友，你可以召喚他們前來助陣。鵬洛客牌與其他牌一樣，在遊戲開始時都會洗入你的套牌中。你能在你的行動階段中施放鵬洛客，就跟施放其他永久物一樣。（請注意，鵬洛客並非生物。）一旦鵬洛客進到戰場加入你這方，你馬上就可以開始利用其異能。在你的每個回合中且僅限一次，對每個由你操控的鵬洛客而言，你可以在其上添加或移去若干忠誠指示物，來起動其異能之一。如果你操控鵬洛客，則你的對手可以選擇是要攻擊你還是你的鵬洛客（也可以利用不同生物同時攻擊兩者）。然後，如同你利用生物為自己進行阻擋一般，你也可以選擇是否要讓自己的生物去阻擋對你的鵬洛客進行攻擊之生物。對鵬洛客造成的過量傷害，不會繼而對玩家造成。當一個鵬洛客的忠誠降到零之後（無論是因為起動異能，還是受到傷害），它就會進到墳墓場。



離開戰場

「離開戰場」意指某永久物從戰場區域移動到其他區域。它有可能是從戰場上移回某玩家的手上，或是從戰場上進入墳墓場，或是到了其他的區域。若是某張牌離開戰場，稍後它又因某種原因回到戰場上，則它便算是張新的牌。它不會「記得」過去在戰場上曾發生什麼事。

警戒

見於生物的關鍵字異能。具警戒異能的生物攻擊時不需橫置。警戒異能並不會讓已橫置的生物或本回合剛進戰場的生物能夠攻擊。

犧牲

如果咒語或異能要求你犧牲某種永久物，則從戰場上由你操控的該種永久物中選擇一個，並將它置入其擁有者的墳墓場（這通常會是你的墳墓場，但有些咒語或異能會讓你獲得由對手擁有之牌張的操控權）。你只能犧牲自己操控的永久物。犧牲永久物與消滅它不是一回事。只有在有咒語或異能要求你如此作，或者這是某費用的一部分時，你才能夠犧牲永久物。

魔法力

用來支付咒語和某些異能之費用的魔法能量，稱作魔法力。大多數魔法力是通過橫置地牌來產生。魔法力的顏色共有五種： （白色）、 （藍色）、 （黑色）、 （紅色）和 （綠色）。有些非基本地能產生 （無色魔法力），這類魔法力能用來支付未要求特定顏色魔法力之費用。未使用的魔法力會在回合和階段之間消失，因此你不能在一個回合中「儲存」魔法力，以在稍後的回合中使用。

魔法力值

魔法力費用中的魔法力總數量（不論顏色）。舉例來說，魔法力費用為 的牌，其魔法力值為5。魔法力費用為 的牌，其魔法力值為2。

魔法力異能

能夠產生魔法力的異能。魔法力異能可能會是起動式異能或是觸發式異能。魔法力異能不會進入堆疊，也不用等待結算～你會立即得到魔法力。

靈氣

靈氣是見於結界的副類別，具有此副類別的結界能夠貼附在永久物上。每個靈氣上面都有個關鍵字「結附」，後面會註明它可以結附的類別～例如：「結附於生物」，「結附於地」等等。當你施放靈氣咒語時，你須為其選擇目標。當此靈氣結算時，便會進入戰場，並貼附在該永久物上。此靈氣會一直留在該處，直到它被消滅，或是其所貼附的永久物離開戰場為止。如果所貼附的永久物離開戰場，則靈氣牌便會進入你的墳墓場。

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