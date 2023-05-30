魔法風雲會產品指南
無論您是魔法風雲會的新手，還是已經有多年構組套牌的經驗，您都可以使用以下的指南找到精彩的魔法風雲會產品。您還可以了解稀有牌、特殊設計、特色，以及更多內容！從起始套件到聚珍補充包，您最喜愛的產品正等著您探尋。
推薦產品
入門方法
起始套件
指揮官套牌
速戰
|立即購買
|立即購買
|立即購買
最適合
學玩遊戲
最適合
壯絕的多人遊戲
最適合
有趣的快速遊戲體驗
稀有或更高稀有度的牌數量
8
2張秘稀和6張稀有牌
稀有或更高稀有度的牌數量
10
每副套牌至少有10張新稀有牌和秘稀牌
稀有或更高稀有度的牌數量
1-2
每包2張
特色
包含您暢玩和指導他人學玩魔法風雲會所需的一切
特色
每副套牌隨附具2張特殊設計牌張的聚珍補充包嘗鮮包
特色
補充包內含遊戲所需的所有地
特殊牌張設計
2
2張傳統閃卡
特殊牌張設計
3
2張傳統閃卡+1張獎勵的閃蝕刻厚卡片展示指揮官
特殊牌張設計
無
Available while supplies last. Check your local store for details.
© 2023 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings and Tales of Middle-earth are trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Wizards of the Coast LLC.
建立您的收藏
輪抽補充包
系列補充包
聚珍補充包
套裝
|立即購買
|立即購買
|立即購買
|立即購買
最適合
輪抽遊戲體驗
最適合
享受拆封之樂
最適合
便捷快速地取得最酷炫的牌張
最適合
專屬配件
稀有或更高稀有度的牌數量
1+
每包至少1張
稀有或更高稀有度的牌數量
1-4
每包內含1-4張
稀有或更高稀有度的牌數量
5-6
每包5-6張
稀有或更高稀有度的牌數量
1-4
每包系列補充包內含1-4張
特色
與好友共聚，體驗魔法風雲會輪抽賽！
特色
每包都有一張插畫牌
特色
特色、無邊框和擴圖牌
特色
充滿系列補充包
特殊牌張設計
在每3包補充包中，有1包內含傳統閃卡
特殊牌張設計
1
每包至少1張閃卡
特殊牌張設計
8-10
每包補充包內含10張閃卡和更多內容！
特殊牌張設計
1
每包均有新插畫閃贈卡
Available while supplies last. Check your local store for details.
補充包添趣
印製設計
印製設計用於使魔法風雲會的精美插畫顯得更加亮麗醒目。這些設計包括蝕刻閃牌、螢光墨等等！
新插畫
新插畫為魔法風雲會的景觀帶來令人振奮的新元素。這些充滿活力的詮釋以其獨創性令人著迷，為你的牌張收藏增添意想不到的優勢。
特殊牌框
特殊牌框為牌張設計增添了獨特的風格。從特色牌框到逸品牌框等，這些風格化的牌框同時也深化了牌張和廣闊的魔法風雲會多重宇宙之間的連結。