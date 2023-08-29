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魔法風雲會最新系列

最新產品

魔法風雲會：基石構築
2024年11月

與魔法風雲會最受歡迎的角色並肩，將殭屍（或貓咪）召至麾下，同時展現戰略天分，自如掌控龐大軍隊或遠古力量。此系列包含魔法風雲會歷年來的最熱門牌張，是你開始收藏魔法風雲會牌張的最完美方式。

暮悲邸：鬼屋驚魂
2024年9月

壯膽勇闖暮悲邸。這座大到能夠覆蓋整個時空的鬼屋，會令心中恐懼具現成真。你的切膚之感！

斑隆洛
2024年8月

小身材也有大能耐！化身動物，進入斑隆洛的世界。如今元素力量暴怒失控，拯救蒼茂谷的重任便落在了小小的保護者身上。

近代新篇3
June, 2024

近代新篇3為近代賽制帶來眾多令人興奮的全新牌張。其中不乏諸如鄰色找地地這類能夠你熱情重燃的經典重印，更有雙面鵬洛客這些吸引眼光的強力新牌登場，絕對值得期待。

主要上市系列

2024年9月27日

暮悲邸：鬼屋驚魂

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2024年8月2日

斑隆洛

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April 19, 2024

光雷驛鏢客

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February 9, 2024

卡洛夫莊園謀殺案

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November 18, 2023

依夏蘭迷窟

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September 8, 2023

艾卓荒野

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May 12, 2023

邪軍壓境：終戰迴響

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April 21, 2023

邪軍壓境

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February 10, 2023

非瑞克西亞：萬界歸一

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November 18, 2022

兄弟之戰

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September 9, 2022

多明納里亞：眾志成城

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適合新玩家

2024年11月15日

魔法風雲會：基石構築

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December 2, 2022

Starter Commander Decks

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December 2, 2022

速戰2022

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適合團體

June 23, 2023

魔戒：中土世界傳奇

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June 10, 2022

指揮官傳奇：柏德之門戰役

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August 20th, 2021

Mystery Booster Convention Edition

特殊產品

July 5, 2024

魔法風雲會～刺客教條

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June 14, 2024

近代新篇3

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March 8, 2024

Magic: The Gathering – Fallout®

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January 12, 2024

拉尼卡：重製版

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即將登場

2024年11月15日

魔法風雲會：基石構築

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2025年1月24日

依尼翠：重製版

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2025年2月14日

乙太飄移

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2025年4月11日

Tarkir: Dragonstorm

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2025年6月13日

魔法風雲會：FINAL FANTASY

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2025年8月1日

EDGE OF ETERNITIES

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即將於2025年上市

Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

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