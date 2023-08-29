魔法風雲會最新系列
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魔法風雲會：基石構築
2024年11月
與魔法風雲會最受歡迎的角色並肩，將殭屍（或貓咪）召至麾下，同時展現戰略天分，自如掌控龐大軍隊或遠古力量。此系列包含魔法風雲會歷年來的最熱門牌張，是你開始收藏魔法風雲會牌張的最完美方式。
近代新篇3
June, 2024
近代新篇3為近代賽制帶來眾多令人興奮的全新牌張。其中不乏諸如鄰色找地地這類能夠你熱情重燃的經典重印，更有雙面鵬洛客這些吸引眼光的強力新牌登場，絕對值得期待。
主要上市系列
2024年9月27日了解更多
暮悲邸：鬼屋驚魂
2024年8月2日了解更多
斑隆洛
April 19, 2024了解更多
光雷驛鏢客
February 9, 2024了解更多
卡洛夫莊園謀殺案
November 18, 2023了解更多
依夏蘭迷窟
September 8, 2023了解更多
艾卓荒野
May 12, 2023了解更多
邪軍壓境：終戰迴響
April 21, 2023了解更多
邪軍壓境
February 10, 2023了解更多
非瑞克西亞：萬界歸一
November 18, 2022了解更多
兄弟之戰
September 9, 2022了解更多