農曆新年將在本週末來臨！準備好在亞太地區的WPN店家和第二屆年度亞太聯盟賽中迎接兔年的到來。

與去年一樣，贈卡和聯盟賽賽事均為亞太地區專屬，而這種為期一年的賽事是與社群一起歡慶兔年的絕佳方式。如果您是新玩家或回流玩家，可以利用這個大好機會參與2023年每個標準系列的壯絕遊戲。

亞太聯盟賽概覽

亞太聯盟賽五個賽季中的第一個賽季從2月10日至3月19日舉行。賽事運作方式如下：

WPN店家將在賽季期間舉辦 亞太聯盟賽賽事 。

。 賽事將採用現開、補充包輪抽，或標準賽制（採用瑞士式配對方式）。

按賽季劃分的兔年贈卡

亞太聯盟賽的每個賽季均伴隨以兔年主題為亮點的精美贈卡——如同聰明的兔子，兔年是適合靜思休憩又可動如脫兔的一年。

（注意：兔年贈卡將在日本的WPN店家提供，但分發方式有所不同。請向您的日本當地遊戲店家查詢詳情。）

請在下方查看贈卡和每個賽季的賽事日期：

第1季（2023年2月10日至3月19日）：靈兔電池與食品衍生物

第2季（2023年4月21日至5月28日）：漫遊搗亂者快隱

第3季（2023年6月23日至7月30日）：疾行靴

第4季（2023年9月8日至10月30日）：空靈鎧

冠軍賽賽季（2023年11月17日至12月10日）：能韁吞噬獸

兔年將於1月22日到來，一起歡慶吧！

想要了解更多在您附近舉辦的其他遊戲賽事和機會嗎？別忘了向您的當地遊戲店家查詢。