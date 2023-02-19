魔法風雲會最偉大的戰鬥即將迎來壯絕的結局！艾蕾儂和她的非瑞克西亞軍隊終於入侵了多重宇宙，攻入無數個時空。當非瑞克西亞大軍威脅要同化或摧毀眼前一切之時，餘下的守護者能否扭轉局勢？所有時空的命運岌岌可危。

是時候與多重宇宙其餘的人一起參與這場高潮戰鬥，這場戰鬥將觸及您每個所認識和喜愛的時空。率先窺探邪軍壓境已登場。

邪軍壓境是非瑞克西亞十多年來的陰謀的高潮，這一切將會從根本徹底改變多重宇宙。

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無數時空的命運懸而未決，但希望仍在——這些時空絕不會不戰而降。

進軍阿拉若 | 插畫作者：Mathias Kollros

進軍韃契 | 插畫作者：Darren Tan

進軍山德拉 | 插畫作者：Adam Paquette

與來自我們在多重宇宙中到訪過的幾乎所有時空的最偉大魔法風雲會英雄並肩作戰。非瑞克西亞人已徹底入侵——不過現在意想不到的盟友加入了我們英雄的戰鬥，以對抗非瑞克西亞人的猛攻。

他們每個人都必須全力以赴，因為移行樹已在多重宇宙每個角落打開了門戶，儘管它看起來人畜無害 ...

或是毀滅性地極其熟悉的 ...

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非瑞克西亞人擁有完成其偉大事業所需的一切。他們的爍油指尖幾乎已觸及多重宇宙、他們擁有一支任何時空均前所未見的軍隊，且他們已消滅並完化試圖阻止他們的鵬洛客。

然而，一如既往，希望依然存在。

這是邪軍壓境。

邪軍壓境詳細資訊

邪軍壓境 邪軍壓境指揮官

邪軍壓境系列代碼：MOM

邪軍壓境指揮官系列代碼：MOC

網站：邪軍壓境

立即預訂：在Amazon線上預訂或向您的當地遊戲店家預訂

邪軍壓境重要日期

邪軍壓境故事 ：3月16-28日

：3月16-28日 系列首次登場、電影預告片與預覽開始 ：2023年3月29日

：2023年3月29日 卡牌預覽 ：3月29日至4月4日

：3月29日至4月4日 完整的牌圖集合 ：4月5日

：4月5日 店內售前賽賽事 ：4月14-20日

：4月14-20日 《魔法風雲會：競技場》與魔法風雲會線上版上市 ：4月18日

：4月18日 全球桌上版上市 ：4月21日

：4月21日 店內上市紀念賽賽事：4月21-23日

您可以藉由以下產品完化您的邪軍壓境收藏：

系列補充包

輪抽補充包

聚珍補充包

套裝

售前賽補充包

系列速戰補充包

5副指揮官套牌

輪抽補充包展示盒

系列補充包展示盒

聚珍補充包展示盒

套裝

速戰補充包展示盒

售前組合

邪軍壓境將有5副指揮官套牌。那個形狀不同的盒子頂部的紅色文字是什麼？嗯，可能沒什麼。（這絕對是特別的東西——查看下方了解更多資訊。）

威脅日增（白黑）

騎兵衝鋒（白藍黑）

神聖集會（藍紅白）

召喚後援（紅綠白）

調整時間（綠藍紅）

競逐時空回歸！

隨著非瑞克西亞人入侵整個多重宇宙，現在是競逐時空的最佳時機！這種多人遊戲的補充元素讓您可從一個地方穿梭到另一個地方，規則會根據您當前的戰鬥地點而改變。在多重宇宙中追逐非瑞克西亞人，或是為您的下一場指揮官戰鬥增添趣味。

每副邪軍壓境指揮官套牌均有十張不同的競逐時空牌——五張新牌張和五張重印牌。以下是即將登場的50張競逐時空牌的預覽。

率先窺探補充包添趣

邪軍壓境是真正的多重宇宙之戰，打開一包補充包時，感覺就像看到來自四面八方的時空景象。為此，我們加入了來自多重宇宙各處的角色，並且重新審視以往系列的邊界和特殊設計。

首先有多重宇宙傳奇，它們是不可用於標準賽的獎勵牌張，類似於斯翠海文：魔法學校的秘典或兄弟之戰的復古神器。它們將包含其故鄉時空的標誌性角色的重印牌，並具有補充包添趣設計。

新牌張也開始涉足多重宇宙穿梭。來自多重宇宙各處的角色將會以過往系列的補充包添趣設計炫耀其故鄉時空的球衣——或是在一些情況下，它們會獲得以往系列所沒有的特殊設計。

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多重宇宙傳奇

當然還有最好的一張。

此外，擴圖和無邊框鵬洛客牌張將回歸。

贈卡

上面有兩張牌還會具有贈卡版本。

如果您在當地的遊戲店家參加售前賽，我們將藉由這些精美的贈卡繼續慶祝魔法風雲會30週年：

邪軍壓境售前賽帶來更多內容

售前賽是讓您率先獲得魔法風雲會最新牌張的途徑，而邪軍壓境售前賽賽事還有更多內容待您發現！除了系列中的閃戳記贈卡外，邪軍壓境售前組合還包含額外一張用於指揮官遊戲的傳奇贈卡：

這些牌是邪軍壓境指揮官系列的一部分，不能用於售前賽賽事中——但可以作為獎勵來頌揚並展示邪軍壓境中與非瑞克西亞的戰鬥（以及加入您的指揮官套牌或為您的下一副指揮官套牌帶來靈感）。

秘室珍品

就連秘室珍品也未能倖免於非瑞克西亞的入侵，並且也參與其中。有三款產品將與邪軍壓境相關，但我們今天只向您展示其中一款。以下是即將推出的秘室珍品產品中一些令人興奮的牌張：

邪軍壓境：終戰迴響

是否很渴望知道這一切如何結束以及邪軍壓境終戰迴響有什麼內容？這個只有50張牌的小型系列側重於故事，並展示出邪軍壓境事件之後發生的事情。哪些角色活了下來、哪些人從此過上了幸福的生活、哪些人未能活著看到終局。

肯理斯皇室葬禮 | 插畫作者：Manuel Castañón

這系列是為了那些對故事、角色和接下來發生的事情感興趣的人而設的。邪軍壓境：終戰迴響是一個50張牌、可用於標準賽制的新系列，並會以五張牌的補充包的形式出售。當我們說魔法風雲會將徹底改變時，您會在這些牌張和故事中看到這些變化。

邪軍壓境終戰迴響的故事將於5月1日展開，而預覽將於5月2-3日進行。

在此期間，請盡量保持冷靜，因為非瑞克西亞邪軍即將壓境——多重宇宙的任何角落都不是安全的。

邪軍壓境將於2023年4月21日在全球的店家上市。立即在您當地的遊戲店家、Amazon網站等線上零售商，以及任何販售魔法風雲會產品的地方進行預訂吧。