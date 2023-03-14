魔戒：中土世界傳奇使托爾金筆下的標誌性世界活靈活現，並讓您踏上深受喜愛的角色之旅程，這種體驗唯有魔法風雲會無疆新宇宙能為您提供。暢玩您在第三紀元最喜歡的時刻，或者顛覆中土世界，屈服於至尊戒的誘惑。一切盡在您的掌控之中，所以請準備好踏上征途——您無法預知自己會身在何方，也不知道會遇到誰！

至尊戒

除了至尊戒外，中土世界還有大量豐富內容。你將扮演深受喜愛的角色，並前往從夏爾到末日山等的故事核心地點。一路上您可能因戒指而受惑（我們將在首次亮相時詳細討論該機制）——但遊戲玩法的重心完全在於往返的旅程。

索隆剋星弗羅多 勇敢的山姆懷斯

耐心謀策鬼咕嚕 末日山

我們愛上的角色、讓我們熱淚盈眶的時刻，以及為至尊戒而奮鬥的故事——我們透過魔法風雲會捕捉了魔戒供您暢玩並重玩。

灰袍甘道夫 你休想過！

稍作緩息 湯姆·邦巴迪爾

魔戒：中土世界傳奇包含多種標誌性的人物形象（稍後將揭曉），以捕捉故事的深度和變化。此系列可在近代和指揮官賽制（及其他經典賽制）中使用，並且可在輪抽和現開賽制中暢玩，它是一封寫給感動了數代人的故事之情書，讓您沉浸在中土世界當中。隨魔戒：中土世界傳奇上市的指揮官產品（可在經典賽制中使用）對世界和托爾金的文字懷有同樣的情感和關懷。

至尊戒統御眾戒

魔戒最具標誌性的元素是至尊戒本身：索隆力量的寶藏和誘惑。雖然其他力量之戒是為妖精王、矮人領主和中土世界的凡人而打造，但只有一枚最為重要：能統御眾戒的至尊戒。

至尊戒

因此，作為專為魔戒：中土世界傳奇推出、極為罕見且令人興奮的促銷活動的一部分，我們製作了這樣的一張牌。

至尊戒（序號為1，共1張）

*電子呈現。非實際牌張。

這張序號為1，共1張的「寶貝」是一張傳統閃卡，採用滕格瓦字母所製了索隆的黑暗語，並且只能在一包英文版魔戒：中土世界傳奇聚珍補充包中找到。

力量之戒又如何？

陽光戒（妖精） 陽光戒（矮人） 陽光戒（人類）

在所有語言版本的魔戒：中土世界傳奇聚珍補充包內均可找到的是不同版本的陽光戒，它們的主題是力量之戒，並專為中土世界的妖精、矮人和凡人打造。這些牌具有以滕格瓦字母書寫的高等妖精語言昆雅語。您可以找到限量的雙彩虹閃和非閃版本，但雙彩虹閃版本將具有序號，且總數不同：

300張具有序號的雙彩虹閃陽光戒（妖精）

700張具有序號的雙彩虹閃陽光戒（矮人）

900張具有序號的雙彩虹閃陽光戒（人類）

3000張非閃陽光戒（妖精）

7000張非閃陽光戒（矮人）

9000張非閃陽光戒（人類）

獨一無二的至尊戒促銷牌只能在英文版聚珍補充包內找到，而以力量之戒為主題的陽光戒則可在所有語言版本的聚珍補充包內找到。

魔戒：中土世界傳奇詳細資訊

魔戒：中土世界傳奇

魔戒：中土世界傳奇指揮官 魔戒：中土世界傳奇指揮官

立即預訂

魔戒：中土世界傳奇系列代碼：LTR

魔戒：中土世界傳奇指揮官系列代碼：LTC

桌上版可用賽制（新加入魔法風雲會的牌張）：

魔戒：中土世界傳奇（LTR）：近代、薪傳、特選，以及指揮官

魔戒：中土世界傳奇指揮官（LTC）：薪傳、特選，以及指揮官

《魔風競技場》可用賽制：

魔戒：中土世界傳奇（LTR）：鍊金和史跡

魔戒：中土世界傳奇指揮官（LTC）：《魔風競技場》並未提供

網站：魔戒：中土世界傳奇

立即預訂：在Amazon線上預訂或向您的當地遊戲店家預訂

魔戒：中土世界傳奇重要日期

MagicCon: 明尼亞波利斯 ：5月5-7日

：5月5-7日 魔戒：中土世界傳奇首次登場與預覽開始 ：5月30日

：5月30日 卡牌預覽 ：5月30日至6月9日

：5月30日至6月9日 指揮官預覽與套牌列表 ：6月8日

：6月8日 完整的牌圖集合 ：6月9日

：6月9日 店內售前賽賽事 ：6月16-22日

：6月16-22日 《魔風競技場》電子版發售 ：6月20日

：6月20日 全球桌上版上市 ：6月23日

：6月23日 上市紀念賽 ：6月23-25日

：6月23-25日 套裝：禮品版上市 ：7月7日

：7月7日 魔戒：中土世界傳奇店內慶典賽 ：7月7-9日

：7月7-9日 指揮官歡慶會 ：7月21-23日

：7月21-23日 MagicCon: 巴塞隆納，展示魔戒：中土世界傳奇 ：7月28-30日

：7月28-30日 店家冠軍賽 ：8月5-13日

：8月5-13日 節日產品上市：11月3日

今年6月和7月，您可以透過許多途徑與同盟一起出發，其中包括：

起始套件

速戰補充包

售前組合

系列補充包

輪抽補充包

聚珍補充包

指揮官套牌

套裝

套裝：禮品版

領域與遺寶盒頂贈卡和「買一盒」贈卡

每包魔戒：中土世界傳奇輪抽、系列和聚珍補充包展示盒均包括一張傳統閃領域與遺寶盒頂贈卡，這是一張強大而令人興奮的魔法風雲會牌張，具有熟悉的魔戒插畫和設計。

領域與遺寶巨石圓陣 領域與遺寶陷阱橋 領域與遺寶荒原

領域與遺寶盒頂贈卡總共有30款，每張均為無邊框秘稀地或神器牌，具有魔戒：中土世界傳奇指揮官牌張的系列代碼LTC和系列符號。這些領域與遺寶牌也會出現於聚珍補充包內，且具有非閃和潮湧閃版本！

潮湧閃領域與遺寶巨石圓陣 潮湧閃領域與遺寶陷阱橋 潮湧閃領域與遺寶荒原

此外，今天還有一件額外的神器要展示：魔戒：中土世界傳奇的「買一盒」贈卡。從您的當地WPN遊戲店家預訂或購買輪抽、系列、聚珍或速戰補充包展示盒，您還可獲得一張主題版開拓者旅靴（送完為止）。

「買一盒」贈卡開拓者旅靴

請向您的當地WPN遊戲店家查詢有關預訂魔戒：中土世界傳奇和獲得此贈卡的更多資訊！

起始套件

起始套件包含兩副60張的套牌，當中具備了學習和暢玩魔法風雲會所需的一切，套件還包含10張魔法風雲會全新牌張（每副各5張），且每副套牌各有一張傳統閃秘稀牌——非常適合任何藉由魔戒：中土世界傳奇展開魔法風雲會旅程的人。起始套件中新加入魔法風雲會的牌張可用於近代賽制，且各副套牌的每張牌均具有頌揚魔戒的插畫。

新婚的阿拉貢與阿爾玟 無瞼魔眼索隆

套裝

八包系列補充包、一個主題卡盒、40張基本地（20張傳統閃和20張非閃），以及一個大型Spindown生命計數器，使魔戒：中土世界傳奇套裝成為贈給魔法風雲會和魔戒愛好者的絕佳禮物。這些套裝包含一套專屬的牌張，它們展示出此系列的美麗景色：無邊框場景牌。

無邊框場景索隆剋星弗羅多 無邊框場景勇敢的山姆懷斯

無邊框場景耐心謀策鬼咕嚕 無邊框場景至尊戒

這四款場景牌只會出現在套裝和禮品版套裝中（以及聚珍補充包內的非閃牌），並描繪了至尊戒被毀之前的關鍵時刻。您可以在2×2的牌張中看到此場景，但其他場景存在於其他規模的牌張上，最多為6×3的牌張——足以呈現出壯絕的場景！

本系列中還有更多場景，您可以使用輪抽、系列和聚珍補充包中的牌來拼湊而成。

售前組合

您的當地遊戲店家具備關於魔戒：中土世界傳奇您所需的一切。在6月16-22日舉行的售前賽中，率先體驗冒險和遊戲玩法。用六包輪抽補充包和兩張閃戳記贈卡構組您的現開套牌：本系列中的一張稀有或秘稀牌再加上一張精美的無邊框場景牌，將可組合成一個場景，而這種牌只能透過售前組合和聚珍補充包獲得！售前組合還包含一個Spindown生命計數器（有時候會是特殊版本，我們將稍後展示）。這正是您組成同盟和快速挑戰當地好友所需的一切。

指揮官套牌

魔戒：中土世界傳奇的四副指揮官套牌為體驗增添了更多角色和風味。每副套牌均有20張全新的魔法風雲會牌張（包括兩張秘稀牌），它們可用於指揮官、薪傳和特選賽制中。此外，您還會找到一包聚珍補充包嘗鮮包，且每副套牌中的每張牌均具有以中土世界為背景的插畫。這些充滿風味的套牌是即玩式冒險遊戲，其中熟悉的角色一起為中土世界的命運而努力。

忠誠隨員山姆 荒野巫師拉達加斯特 陽光戒

這些套牌以各自的方式頌揚魔戒中的各個陣營。

洛汗騎手（藍紅白） 食品與同盟（白黑綠）

妖精議會（綠藍） 魔多之主（藍黑紅）

聚珍補充包展示盒

對於想擁有一切的愛好者而言，聚珍補充包是為您的套牌和收藏增添最酷炫牌張的捷徑。這種補充包內含多張稀有和秘稀牌，並具有精美的補充包添趣牌（在下方了解詳情）和閃卡，而且您還有機會找到只出現於聚珍補充包內、值得收藏的精美牌張。最重要的是，每個聚珍補充包展示盒還包含一張領域與遺寶盒頂贈卡！

率先窺探補充包添趣

至尊戒和力量之戒並非我們為魔戒：中土世界傳奇分享更精美插畫和故事的唯一方式。

全圖地圖平原 全圖地圖平原

全圖地圖海島 全圖地圖海島

全圖地圖沼澤 全圖地圖沼澤

全圖地圖山脈 全圖地圖山脈

全圖地圖樹林 全圖地圖樹林

這些全圖基本地讓人想起Pauline Baynes的精彩作品，她描繪了中土世界的第一批地圖。每張全圖基本地都展示了魔戒故事中的不同地點，並且可以在輪抽、系列、速戰和聚珍補充包中找到——而在聚珍補充包中，它將是傳統閃卡版本！

戒指牌框索隆剋星弗羅多 戒指牌框勇敢的山姆懷斯 戒指牌框耐心謀策鬼咕嚕

戒指牌框灰袍甘道夫 戒指牌框湯姆·邦巴迪爾

特色戒指設計突出了故事中壯烈時刻的30張傳奇牌，為您喜愛的角色增添時尚外觀。具戒指設計的牌張可以在輪抽、系列和聚珍補充包中找到。

無邊框末日山 無邊框夏爾

無邊框地也會出現在魔戒：中土世界傳奇中，以精美的全圖描繪了中土世界的主要地點。這些無邊框地可在輪抽、系列和聚珍補充包中找到。

擴圖至尊戒 擴圖新婚的阿拉貢與阿爾玟 擴圖無瞼魔眼索隆

擴圖牌在魔戒：中土世界傳奇中復出。這些版本的稀有和秘稀牌更大程度地展示出其精美插畫。

當然，還有另一種設計帶來了必須親眼欣賞的藝術體驗：無邊框場景牌。

無邊框場景索隆剋星弗羅多 無邊框場景勇敢的山姆懷斯

無邊框場景耐心謀策鬼咕嚕 無邊框場景至尊戒

這些無邊框場景牌上的插畫，無縫地延伸到多張牌上，展示了魔戒中的關鍵時刻。

場景的範圍從上圖所示的2X2的牌張，到最大為6x3的牌張——18張牌才足以呈現那種規模的壯絕場景。6月份將推出共7個場景，其中5個會出現於魔戒：中土世界傳奇輪抽和系列補充包中，且全部7個均會出現於聚珍補充包中。（上述場景也會出現於套裝、禮品版套裝和聚珍補充包內，讓您體驗一下可期待的內容。）

然後在11月，四個額外場景將登場（每個場景均有兩牌張組成），為魔戒：中土世界傳奇添加了絕美的景致。（我們將在今年晚些時候與您分享這些內容。）

速戰補充包展示盒

已經懂得玩魔法風雲會？速戰補充包的五個獨特主題，讓玩家可立即投入到魔戒：中土世界傳奇中，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗。正如最近的速戰補充包一般，五個主題均各自包含專為一張魔戒：中土世界傳奇速戰設計的稀有牌。（這五張速戰稀有牌也可在聚珍補充包內找到。）

系列補充包展示盒

藉由系列補充包查看魔戒：中土世界傳奇的更多內容，以及擴充您的魔法風雲會牌張收藏。這種打開時令人充滿歡樂的補充包，讓您有機會開出多張稀有或秘稀牌、有可能藉由選自「精選列表」的牌獲得魔法風雲會歷史上充滿風味的重印牌，以及從每包補充包中獲得一張插畫牌。此外，每個系列補充包展示盒還包含一張領域與遺寶盒頂贈卡！

輪抽補充包展示盒

準備好與朋友進行輪抽賽了嗎？需要更多現開牌池來進行遊戲？輪抽補充包是一種行之有效的魔法風雲會遊戲方式，只需開出新牌張便可。更妙的是，每個輪抽補充包展示盒均隨附一張領域與遺寶盒頂贈卡！

套裝：禮品版

在7月7日登場的魔戒：中土世界傳奇禮品版套裝包含了一般套裝的所有內容，但具備一些絕佳的變化：一個具有不同插畫（但同樣壯麗）的主題卡盒、不同顏色的大型Spindown生命計數器，以及一包聚珍補充包供您探索更多牌張。這是送給自己或好友的超棒禮物的增強版！

節日產品在等著您

除了6月上市的產品外，我們還會在本年為店家預備多一點魔戒：中土世界傳奇產品。將於11月3日登場的一些令人興奮的魔戒新增內容包括：

場景盒——探索精美的傳統閃無邊框場景牌，它們描繪了魔戒的新時刻。

聚珍補充包：特別版——充滿了全新設計，是為魔法風雲會和魔戒長期愛好者而設的特別版。

魔戒：中土世界傳奇速戰第2卷——添加更多主題，以便在魔戒：中土世界傳奇中進行混搭。

十一月上市的魔戒：中土世界傳奇產品以新系列帶來的興奮感為基礎，趕及在節日前登場！

魔法風雲會慶典賽——魔戒：中土世界傳奇

在7月7-9日，與夥伴一起就近前往參與此活動的WPN遊戲店家，以參加魔戒：中土世界傳奇魔法風雲會慶典賽！新玩家和老玩家都可以直接投入到魔戒的故事中以獲得贈卡、拍紀念照、直接透過其帳號獲得一個《魔風競技場》獎勵兌換碼（如有），甚至能將一個以魔戒：中土世界傳奇為主題的特殊促銷Spindown生命計數器帶回家。

對於魔法風雲會和魔戒的新舊愛好者來說，這是一個以令人難忘的賽事來慶祝精彩系列的大好機會。我們將在今年晚些時候向您展示有關魔法風雲會慶典賽的更多資訊。

秘室珍品加入同盟

並非所有流浪者都會迷失，歡慶魔戒：中土世界傳奇的精彩牌張也是如此，它們已在秘室珍品中找到歸屬並將一併於本年稍後上市。請繼續關注這款精彩協作產品的上市日期和內容。

魔戒：中土世界傳奇登陸《魔風競技場》

除了壯絕的桌上版產品外，魔戒：中土世界傳奇還會在6月20日登陸《魔風競技場》！從至尊戒及其帶來的誘惑到魔戒中備受喜愛的故事節奏與角色，此次發行會將桌上版魔法風雲會與中土世界交集的精彩冒險帶到您的PC和手機中。

魔戒：中土世界傳奇可在鍊金和史跡賽制中使用，為《魔風競技場》玩家添加新鮮的遊戲方式和可供探索的新牌張。