雙份稀有，雙份閃卡，十分強大。

公佈Double Master，一個充滿強力，以及受歡迎牌張的重印系列。它們的數量實在太多，所以，我們不得不在每一包裡放上兩張稀有或秘稀牌！

老實說，選擇這個時間點公佈新產品有一些奇怪，但即便我們正在面對COVID-19如何改變世界的現實，也有一些美好的事情值得期待。我們覺得Double Master就是一件值得期待的事情。

我們會在這裡公佈一些消息，不過請確保您今天（5月21日）下午2點30分（太平洋時間）繼續收看twitch.tv/magic來瞭解Double Master的詳情，以及店家會有些什麼。如果你繼續閱讀，你將會看到你能如何幫助我們來選出我們今天晚些時候推出的預覽牌！

所以，什麼是Double Master？讓我們來仔細瞧瞧！

Double Master

上市日期：2020年8月7日

332張牌

每盒24包

每包15張牌，每包內含 兩張稀有牌 以及 兩張閃卡 ！（是的，這些閃卡有可能會是兩張額外的稀有牌。）

以及 ！（是的，這些閃卡有可能會是兩張額外的稀有牌。） 每盒內含兩張不閃的無邊框特色盒頂贈卡

語言版本：英文、法文、德文、簡體中文、以及日文

Double Master將於8月6日起在Magic Online上開售，每包6.99美金。不可兌換。

我們把一切與Double Master有關的東西都加了倍。加倍了稀有位，加倍了盒頂贈卡，加倍了輪抽中的首抽。我們會在今天下午2點30分在twitch.tv/magic的Weekly MTG中談論更多有關輪抽的體驗。

本著加倍您體驗的精神，我們將聚珍補充包替換為了我們稱之為VIP Edition的產品（僅限本產品）。隨著發售鄰近，我們將會公開更多細節，它裡面裝滿了讓人驚豔的玩意。

除了每包會有兩張稀有牌和閃卡，每盒Double Master還會有兩張（兩張！）不閃的盒頂贈卡，它們的牌池範圍是40張最受粉絲歡迎的牌張，並進行了精美的全圖處理。

現在，讓我們在某個流言開始之前就終結它，本系列不會重印找地地。我們知道我們之前曾說過我們今年還會重印找地地，我們保證會，但不會在Double Master。

不過，你們能夠在Double Master裡開出像是Doubling Season這樣的酷牌（我們稍微研究了一下加倍的主題）。因為我們非常喜歡你，所以我們還會現在就向你們展示超棒的盒頂贈卡版本！

如果這對你來說還不夠，就去@Wizards_Magic投票吧，來選出你最想讓Blake和Steve今天下午在Weekly MTG中預覽四張神秘牌中的哪一張！

8月7日看似遙遠，不過時間眨眼即逝。如果你能夠堅持到7月中旬，我們將會回來並開始預覽整個系列。