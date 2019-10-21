先驅賽是一種新的非輪替賽制，使用再訪拉尼卡及其之後發行的系列，即將來到桌上版與Magic Online的賽事中！

為什麼此時要有一個新的賽制呢？你又何時將在哪裡玩到這個賽制？這全都是很讚的問題！

10月24日本週四，Aaron Forsythe 與 Max McCall 將在東部時間下午兩點登上 twitch.tv/magic 的 Weekly MTG 節目，回答所有與先驅賽有關的問題。於此同時，後面還有更多關於本賽制的點點滴滴與背後的想法。

先驅賽的故事要從近代賽說起。多年以前 (精確地說是 2011 年)，我們創造了近代賽，用以橋接尚未準備好投入薪傳賽，但想要更多地運用那些已輪替出標準賽卡牌的玩家們。當時離第一個薪傳賽合法系列—也就是限量版 (第一版)，而其中確實有空缺需要填補。

快轉到現在，近代賽已經成為我們期待的面貌—一個玩家喜愛又能自由探索的非輪替賽制。於此同時，標準賽也欣欣向榮，並成為新生代玩家們的最愛。

但空缺仍然存在，而且還不小。最早的近代賽系列來自2003年，也就是十六年前。而隨著目前近代賽的卡池如此龐大，它無法再擔任那個「你可以運用輪替出標準賽的卡牌」的角色賽制。對較近期開始玩，想要在輪替後繼續使用愛牌的玩家們來說，先驅賽就和之前的近代賽一樣填補了空缺，並為桌上版與Magic Online提供有趣的遊戲體驗。

在我們繼續介紹先驅賽之前，讓我們先清楚表明一件事：近代賽哪都不會去。我們和玩家一樣都很愛近代賽。先驅賽並不是某種代替品，而是對於我們多樣化、快速成長，且層層分眾的玩家基礎的一種認可。就像我們在推出新電競賽事時說過的，桌上版賽事正在成長，代表我們不只需要提供更多玩的機會，也要有更多玩的方式。對先驅賽，我們認為它是一種補強。

先驅賽將運用再訪拉尼卡及其之後發行的系列。創造先驅賽的其中一個目標是讓賽制足夠大，好讓跨環境的組合給予這個賽制獨有的個性與特色。從再訪拉尼卡開始，將最讓這個賽制不同於近代賽，因為近代賽正是在再訪拉尼卡之後推出的。想知道更多採用這個系列的原因及創造先驅賽的時間點，別忘了在10月24日收看 Weekly MTG 直播。

除此之外，最初的禁牌表將只有五張牌—找地地：血斑泥沼、潮沒水濱、繁茂丘陵、風襲荒地，聚污三角洲。

我們會在週四談到更多禁限牌的背後思路，但做出禁牌決定的簡要原因如下：有找地地與電震地的魔法力基底非常強大，也讓使用三色或四色變得過於容易。套牌的同質性可能變得更高，整個賽制也將決定在誰能把更多強牌擠進一副套牌上。在魔法力基底上有更多限制，將為這個賽制增加多樣性，並讓套牌之間更加不同。

這個賽制將從10月23日起，開放在 Magic Online 構組並測試，之後很快會有premier 與預選賽事。在桌上版這邊，本賽制將很快就在高等級的賽事現身！先驅賽將成為2020年第一場精英巡迴系列賽賽制之一，日期為2月1日至2日，以及2月8日至9日。除此之外，將在2020年4月25日當週末舉辦的精英巡迴總決賽也將採用此賽制。接著，從3月21日開始，部分對應精英巡迴賽的預選賽事將開始採用先驅賽。

由於這是一個新的賽制，作為臨時處置，我們將密切關注它的開端，並不定期禁用卡牌。我們將運用Magic Online收集資料，並在有牌出現問題時加以禁用。請關注我們的粉絲專頁與本網站的最新消息。

新賽制的推出總是令人興奮，我們等不及想看到玩家們的想法和創意了！