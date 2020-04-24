怪獸之王現已加入魔法風雲會！

哥吉拉緩步邁過五道迷人景致，就在最新的Secret Lair Drop Series。 來看看粉絲們最愛的怪獸摩斯拉，拉頓，以及黑多拉的特別亮相！本產品包含五張日文閃全圖基本地，並由Lars Grant-West，Jonas De Ro，Lucas Graciano，Grzegorz Rutkowski，以及Jenn Ravenna精心繪製插畫。

The Godzilla Lands將限時預售24小時，且僅在secretlair.wizards.com線上預售。作為預售產品，產品將在準備好之後第一時間送出。預售將於五月7日上午9點（太平洋時間）開售，每套售價29.99美金。每位顧客限購15套。

現在，讓我們來看看每套Secret Lair Drop Series: The Godzilla Lands裡都有什麼吧：

**[MTG Arena兌換]無法在以下區域進行：中國，香港，澳門，臺灣，以及越南。

引人注目、獨一無二的畫風一直是Secret Lair Drop Series的最大特色，本品也不例外。現在，讓我們來仔細看看這些作品，以及説明這些極具才能的畫家們創作出這些怪獸之王的藝術指導吧。

顏色：與白色魔法力有關的地

場所：草原

動作: 一片遼闊，美麗的景象，低矮、起伏的丘陵覆蓋著鬱鬱蔥蔥的草葉。畫面中我們能看到兩隻巨大的怪獸：哥吉拉——怪獸之王——以及摩斯拉——一隻巨大的、仁慈的，美麗的飛蛾——正在穿過這片場景，前往未知之地。彩蛋：在場景中的某處，我們會看到摩斯拉雙胞胎，兩隻小小的仙靈，正在對摩斯拉歌唱——她們可能只是在丘陵上休息，或是在草地上盤旋；她們不需要被畫得太大或是作為焦點。

焦點: 平原地貌

氛圍: 連綿起伏、茂盛、美麗

顏色：與藍色魔法力有關的地

場所：島嶼或是海岸區域

動作：一片廣闊，美麗的景象，充滿著形狀奇特的天然岩層之島嶼或是海岸區域。在場景中的某處，我們會看到怪獸之王哥吉拉，突然從海中浮起並咆哮著，導致海水翻騰成巨浪，沖向海岸。

焦點：島嶼或海岸線

氛圍：被海浪淹沒的美麗之處

顏色： ：與黑色魔法力有關的地

場所：沼澤

動作：一片廣闊的景象。遠處，兩隻巨型怪獸正在進行一場激烈的戰鬥，怪獸之王哥吉拉和黑多拉——這是一個泥狀的沼澤怪獸，有著類似綠色海藻的外貌，豎直方向的黃色眼睛上有著紅色的虹膜。黑朵拉向哥吉拉猛撲過去，而哥吉拉試圖咬住並劈掃它，目前還不清楚誰會贏得這場戰鬥。

焦點：沼澤地貌

氛圍：一片隱藏著許多秘密的神秘而陰暗的沼澤。

顏色：與紅色魔法力有關的地

場所：山巒

動作：一個陡峭的，鋸齒狀的山峰。它的一側有著一個巨大的坑洞。拉頓——一隻長著翅膀的恐龍狀怪獸——正從洞中升起，在遠處我們可以看到怪獸之王哥吉拉在咆哮著挑戰拉頓。兩隻怪獸都不應該獲得過多的關注，焦點盡可能放在山脈上。

焦點：山峰

氛圍：險峻，狡詐，危險

顏色：與綠色魔法力有關的地

場所：樹林

動作：一片茂盛的遠古森林，到處都是參天大樹和巨大的蕨類植物。在場景的某處我們能夠看到怪獸之王哥吉拉，正在衝破灌木叢，劈開密林——它橫衝直撞並在覺醒中留下毀滅。

焦點：樹林地貌

氛圍：一片茂盛的遠古森林

運送

和其他Secret Lair產品類似，我們想要確保每個人都能夠獲得產品。只要在限定的24小時內購買，你將能確保這位怪獸之王在你的套牌中現身。

與之前的Secret Lair產品不同的是，The Godzilla Lands只接受預定，這意味著產品將在預售結束之後才進行印製。產品會在準備好之後第一時間送出，我們預計您將在7月收到它，不過最終的時間將取決於我們的生產夥伴於何時能夠恢復生產。

我們同樣很高興地宣佈，我們已經擴大了我們在歐洲的運送範圍，來更好地為歐洲以及英國地區提供服務，並改善全球粉絲的體驗。為此，我們在Secretlair.wizards.com下增設了兩個子商店，玩家會根據其所在的地區跳轉到這些子商店。SecretLair.wizards.com/US將為北美和南美、以及亞太地區（未來有進一步擴展的計畫）的玩家服務，而SecretLair.wizards.com/UK和SecretLair.wizards.com/EU將處理歐洲地區的事務，好讓歐洲地區的顧客免去因國際運費和進口產生的額外費用。

新的歐洲網站還未上線，但會在Secret Lair Drop Series: The Godzilla Lands開售之前準備好。到那時，我們的網站會根據您所在的地區自動跳轉到合適的網址。

美國站將能夠運送到下列國家/地區：

美國（國內運送）

阿根廷

澳大利亞

加拿大

中國大陸

香港

日本

澳門

墨西哥

紐西蘭

韓國

臺灣

越南

對於從美國站運輸的國際訂單，您當地的郵局或海關可能需要在貨物抵達您所在的地區時加收額外費用。

歐洲站可運送至以下國家/地區（新增國家/地區以加粗顯示）：

奧地利

比利時

波黑

保加利亞

克羅埃西亞

賽普勒斯

捷克共和國

丹麥

愛沙尼亞

芬蘭

法國

德國

希臘

匈牙利

冰島

愛爾蘭

義大利

拉脫維亞

列支敦士登

立陶宛

盧森堡

馬爾他

荷蘭

北馬其頓

挪威

波蘭

葡萄牙

羅馬尼亞

塞爾維亞

斯洛伐克

斯洛維尼亞

西班牙

瑞典

瑞士

英國

從歐洲和英國網站購買產品時，稅前金額達到99歐元或89英鎊，即可享受免除運費。

沒有看到您所在的國家/地區？對於全球其他地區的玩家，我們正在積極努力將我們的業務向全球拓展，並遵守當地的法規，以保持積極的顧客體驗，你們沒有被遺忘。

和以往一樣，我們有計劃為Secret Lair Drop Series推出更多產品，而且每一款產品都會比上一款更別出心裁。關注此空間，訪問secretlair.wizards.com並追蹤@MTGSecretLair獲得下一款Secret Lair 的最新消息!

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