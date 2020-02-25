公佈Secret Lair Drop Series: International Women's Day 2020
威世智為慶祝國際婦女節而感到自豪——這是一個紀念女性社會、經濟、文化，以及政治成就的全球性節日！
為了實現這一目的，我們精心挑選了魔法風雲會史上最強大且最有影響力的女性角色，由我們最優秀的插畫家們：Mila Pesic, Livia Prima, Cynthia Sheppard, Anna Steinbauer, and Magali Villeneuve為她們帶來全新的無邊框插畫。事實上，所有為此產品灌注心血的人——從畫家，創意總監，出品人，包裝設計——全部是女性。
每售出一份產品，威世智便將捐贈25美金給International Women's Day's推薦的慈善機構World Association of Girl Guides and Girl Scouts。
與之前的Secret Lair產品相似，International Women's Day將限時銷售24小時，且僅在secretlair.wizards.com線上銷售。產品將於三月8日（國際婦女節）上午9點（太平洋時間）開售，每套售價$49.99美金，每位顧客限購15套。
什麼是國際婦女節？
國際婦女節（3月8日）是慶祝女性社會、經濟、文化、以及政治成就的全球性節日。這一天還呼籲採取行動，加速實現婦女平等。
瞭解更多資訊，請訪問InternationalWomensDay.com
想要瞭解更多關於WAGGS的資訊，請訪問InternationalWomensDay.com/WAGGGS
每套Secret Lair Drop Series: International Women's Day 2020將包含：
- Captain Sisay（Magali Villeneuve作畫）
- Meren of Clan Nel Toth（Cynthia Sheppard作畫）
- Oona, Queen of the Fae（Mila Pesic 作畫）
- Narset, Enlightened Master（Livia Prima作畫）
- Saskia the Unyielding（Anna Steinbauer 作畫）
- 一組一次性的MTG Arena數位版牌套兌換碼**
**[MTG Arena 兌換] 無法在以下區域進行：中國、香港、澳門、臺灣，和越南。
International Women's Day 2020 僅有英文版本。
這些煥然一新的強力傳奇看上去會像是這樣：
當你購買International Women's Day產品時，你會收到一封郵件確認你的訂單。在商品準備好準備寄出時，你會收到你的兌換碼。
運送
和其他的Secret Lair產品類似，我們想要確保每個想要的人都可以獲得產品。只要在指定的24小時內購買，你將能確保與這些強大的女性們結伴而行。
和上次一樣，產品將會在準備好之後第一時間送出。越早訂購，你就有機會越快收到它。我們預計所有訂單將在6-10周內送到。
我們可以運送到下列國家/地區：
- 奧地利
- 澳大利亞
- 比利時
- 加拿大
- 中國*
- 克羅埃西亞
- 賽普勒斯
- 捷克共和國
- 丹麥
- 芬蘭
- 法國
- 德國
- 希臘
- 香港*
- 匈牙利
- 愛爾蘭
- 義大利
- 日本*
- 盧森堡
- 澳門*
- 馬爾他
- 荷蘭
- 紐西蘭*
- 挪威*
- 波蘭
- 葡萄牙
- 斯洛伐克
- 斯洛維尼亞
- 韓國*
- 西班牙
- 瑞典
- 瑞士*
- 臺灣*
- 英國
- 美國
- 越南*
*這些國家/地區的顧客可能需要在貨物抵達時支付關稅。
這是我們的第一個Secret Lair慈善產品，不過我們還計畫了更多產品，它們有著驚豔的畫面，好玩的主題，以及特別的驚喜。觀看此空間，登錄secretlair.wizards.com以獲得最新消息，並追蹤新的@MTGSecretLair獲得下款Secret Lair Drop Series的最新消息。