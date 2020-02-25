威世智為慶祝國際婦女節而感到自豪——這是一個紀念女性社會、經濟、文化，以及政治成就的全球性節日！

為了實現這一目的，我們精心挑選了魔法風雲會史上最強大且最有影響力的女性角色，由我們最優秀的插畫家們：Mila Pesic, Livia Prima, Cynthia Sheppard, Anna Steinbauer, and Magali Villeneuve為她們帶來全新的無邊框插畫。事實上，所有為此產品灌注心血的人——從畫家，創意總監，出品人，包裝設計——全部是女性。

每售出一份產品，威世智便將捐贈25美金給International Women's Day's推薦的慈善機構World Association of Girl Guides and Girl Scouts。

與之前的Secret Lair產品相似，International Women's Day將限時銷售24小時，且僅在secretlair.wizards.com線上銷售。產品將於三月8日（國際婦女節）上午9點（太平洋時間）開售，每套售價$49.99美金，每位顧客限購15套。

什麼是國際婦女節？

國際婦女節（3月8日）是慶祝女性社會、經濟、文化、以及政治成就的全球性節日。這一天還呼籲採取行動，加速實現婦女平等。

瞭解更多資訊，請訪問InternationalWomensDay.com

想要瞭解更多關於WAGGS的資訊，請訪問InternationalWomensDay.com/WAGGGS

每套Secret Lair Drop Series: International Women's Day 2020將包含：

**[MTG Arena 兌換] 無法在以下區域進行：中國、香港、澳門、臺灣，和越南。

International Women's Day 2020 僅有英文版本。

這些煥然一新的強力傳奇看上去會像是這樣：

當你購買International Women's Day產品時，你會收到一封郵件確認你的訂單。在商品準備好準備寄出時，你會收到你的兌換碼。

運送

和其他的Secret Lair產品類似，我們想要確保每個想要的人都可以獲得產品。只要在指定的24小時內購買，你將能確保與這些強大的女性們結伴而行。

和上次一樣，產品將會在準備好之後第一時間送出。越早訂購，你就有機會越快收到它。我們預計所有訂單將在6-10周內送到。

我們可以運送到下列國家/地區：

奧地利

澳大利亞

比利時

加拿大

中國*

克羅埃西亞

賽普勒斯

捷克共和國

丹麥

芬蘭

法國

德國

希臘

香港*

匈牙利

愛爾蘭

義大利

日本*

盧森堡

澳門*

馬爾他

荷蘭

紐西蘭*

挪威*

波蘭

葡萄牙

斯洛伐克

斯洛維尼亞

韓國*

西班牙

瑞典

瑞士*

臺灣*

英國

美國

越南*

*這些國家/地區的顧客可能需要在貨物抵達時支付關稅。

這是我們的第一個Secret Lair慈善產品，不過我們還計畫了更多產品，它們有著驚豔的畫面，好玩的主題，以及特別的驚喜。觀看此空間，登錄secretlair.wizards.com以獲得最新消息，並追蹤新的@MTGSecretLair獲得下款Secret Lair Drop Series的最新消息。