公開 Secret Lair Drop Series: Theros Stargazing
你是否看過來自最新Secret Lair: Theros Stargazing 的閃耀新星，它們將僅限於魔法風雲會世界冠軍賽的二月14日到16日之間獲得。
尼茲之光閃耀了塞洛斯的夜空，每組星彩都講述了一個故事，然而沒有任何一個故事和神一樣重要。任何真信者都必須擁有—來自塞洛斯你最喜歡的傳奇神生物。
五個套組，只有三天，盡在secretlair.wizards.com。千萬別錯過！
細節
Theros Stargazing 是一個五個套組的系列，五個神祇作為主角而侍從隨侍左右。每個Theros Stargazing 的套組都有三張特殊的閃神，以及一組Magic: The Gathering Arena上特殊牌套的兌換碼 。
**[MTG Arena 兌換] 無法在以下區域進行：中國、香港、澳門、台灣，和越南。
每套分別將會是 $39.99 美金，而五套一組將是 $149.99 美金。每個玩家每套將限購15套，而每組也將限購 15 組。（是的，如果你想的話你可以分別訂購 15 套再加上 15 組。）
Vol. I—赫利歐德
和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對太陽、豐收及勝利展現你的忠誠。
- 1 張異畫閃太陽神赫利歐德。
- 1 張異畫閃勝利神伊洛安斯。
- 1 張異畫閃豐收神卡拉美特拉。
- 1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. I 主題牌套的兌換碼。**
Vol. II—塔薩
和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對海洋、城邦及天際展表達你的忠誠。
- 1 張異畫閃海神塔薩。
- 1 張異畫閃城邦神厄芳拉。
- 1 張異畫閃天際神克羅芬斯。
- 1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. II主題牌套的兌換碼**
Vol. III—厄睿柏斯
和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對死亡、欺瞞及亡靈證明你的忠誠。
- 1 張異畫閃死神厄睿柏斯。
- 1 張異畫閃渡亡神雅睿歐斯。
- 1 張異畫閃欺瞞神斐納克。
- 1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. III主題牌套的兌換碼**
Vol. IV—普羅烽斯
和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對熔鍛、屠戮及風暴宣告你的忠誠。
- 1 張異畫閃熔鍛神普羅烽斯。
- 1 張異畫閃屠戮神墨癸斯。
- 1 張異畫閃風暴神刻拉諾斯。
- 1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. IV主題牌套的兌換碼**
Vol. V—倪勒婭
和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對狩獵、貪歡及折磨慶祝你的忠誠。
- 1 張異畫閃獵神倪勒婭。
- 1 張異畫閃貪歡神謝納戈斯。
- 1 張異畫閃折磨神芳瑞卡。
- 1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. V主題牌套的兌換碼**
當你購買Theros Stargazing 套組時，將會收到一封確認信確認你的訂單。在商品準備好準備寄出時你將會收到兌換碼。
運送
和十二月的Secret Lair 套組相同，我們希望確保每個想要的人都可以獲得套組。只要在世界冠軍賽期間購買，你將確保能與神凝視。
我們已經儲備了一定的數量，以便能盡快到追隨者的手上。訂購的時間越早，你就越有機會進入首波的名單（也就是能更早收到）！如果你是需要印刷的那波（在首波售罄後進來的訂單），你可以在8–10 週間收到。但別擔心，它們終歸是你的。
我們將會運送到以下地區：
- 奧地利
- 澳洲
- 阿根廷*
- 比利時
- 加拿大*
- 中國*
- 克羅埃西雅
- 塞普洛斯
- 捷克共和國
- 丹麥
- 芬蘭
- 法國
- 德國
- 希臘
- 香港*
- 匈牙利
- 愛爾蘭
- 義大利
- 日本*
- 盧森堡
- 澳門*
- 馬爾他
- 墨西哥*
- 荷蘭
- 紐西蘭*
- 挪威*
- 波蘭
- 葡萄牙
- 斯洛伐克
- 斯洛維尼雅
- 南韓*
- 西班牙
- 瑞典
- 瑞士*
- 台灣*
- 大英國協
- 美國
- 越南*
*這些地區的玩家可能需要在收到商品時支付相應的稅金及費用
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