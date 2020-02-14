你是否看過來自最新Secret Lair: Theros Stargazing 的閃耀新星，它們將僅限於魔法風雲會世界冠軍賽的二月14日到16日之間獲得。

尼茲之光閃耀了塞洛斯的夜空，每組星彩都講述了一個故事，然而沒有任何一個故事和神一樣重要。任何真信者都必須擁有—來自塞洛斯你最喜歡的傳奇神生物。

五個套組，只有三天，盡在secretlair.wizards.com。千萬別錯過！

細節

Theros Stargazing 是一個五個套組的系列，五個神祇作為主角而侍從隨侍左右。每個Theros Stargazing 的套組都有三張特殊的閃神，以及一組Magic: The Gathering Arena上特殊牌套的兌換碼 。

**[MTG Arena 兌換] 無法在以下區域進行：中國、香港、澳門、台灣，和越南。

每套分別將會是 $39.99 美金，而五套一組將是 $149.99 美金。每個玩家每套將限購15套，而每組也將限購 15 組。（是的，如果你想的話你可以分別訂購 15 套再加上 15 組。）

Vol. I—赫利歐德

和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對太陽、豐收及勝利展現你的忠誠。

1 張異畫閃太陽神赫利歐德。

1 張異畫閃勝利神伊洛安斯​。

1 張異畫閃豐收神卡拉美特拉。

1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. I 主題牌套的兌換碼。**

Vol. II—塔薩

和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對海洋、城邦及天際展表達你的忠誠。

1 張異畫閃海神塔薩。

1 張異畫閃城邦神厄芳拉​。

1 張異畫閃天際神克羅芬斯。

1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. II主題牌套的兌換碼**

Vol. III—厄睿柏斯

和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對死亡、欺瞞及亡靈證明你的忠誠。

1 張異畫閃死神厄睿柏斯。

1 張異畫閃渡亡神雅睿歐斯。

1 張異畫閃欺瞞神斐納克。

1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. III主題牌套的兌換碼**

Vol. IV—普羅烽斯

和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對熔鍛、屠戮及風暴宣告你的忠誠。

1 張異畫閃熔鍛神普羅烽斯。

1 張異畫閃屠戮神墨癸斯。

1 張異畫閃風暴神刻拉諾斯。

1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. IV主題牌套的兌換碼**

Vol. V—倪勒婭

和Jason A. Engle 所繪製的美麗異化星彩神祇們，一同對狩獵、貪歡及折磨慶祝你的忠誠。

1 張異畫閃獵神倪勒婭。

1 張異畫閃貪歡神謝納戈斯。

1 張異畫閃折磨神芳瑞卡。

1 組一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. V主題牌套的兌換碼**

當你購買Theros Stargazing 套組時，將會收到一封確認信確認你的訂單。在商品準備好準備寄出時你將會收到兌換碼。

運送

和十二月的Secret Lair 套組相同，我們希望確保每個想要的人都可以獲得套組。只要在世界冠軍賽期間購買，你將確保能與神凝視。

我們已經儲備了一定的數量，以便能盡快到追隨者的手上。訂購的時間越早，你就越有機會進入首波的名單（也就是能更早收到）！如果你是需要印刷的那波（在首波售罄後進來的訂單），你可以在8–10 週間收到。但別擔心，它們終歸是你的。

我們將會運送到以下地區：

奧地利

澳洲

阿根廷*

比利時

加拿大*

中國*

克羅埃西雅

塞普洛斯

捷克共和國

丹麥

芬蘭

法國

德國

希臘

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匈牙利

愛爾蘭

義大利

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盧森堡

澳門*

馬爾他

墨西哥*

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紐西蘭*

挪威*

波蘭

葡萄牙

斯洛伐克

斯洛維尼雅

南韓*

西班牙

瑞典

瑞士*

台灣*

大英國協

美國

越南*

*這些地區的玩家可能需要在收到商品時支付相應的稅金及費用

不要走開，趕快在secretlair.wizards.com登錄以獲得最新消息，並追蹤 @Wizards_Magic 以獲得下個Secret Lair Drop Series 的最新消息！