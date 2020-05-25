啊哈，北半球終於迎來了夏天。太陽在閃耀，鳥兒在歌唱，我們未來的機器人霸主正在為他們最終的統治奠定基礎，等等，什麼？

沒錯，是時候來揭曉Secret Lair: Summer Superdrop 了！

您可能想知道，究竟什麼是“Superdrop”。如果您在2019年12月時就已經加入了我們，相信您一定還記得我們首發的那批Secret Lair。它們在很短的期間內，一個緊接一個地發售。那就是Superdrop！Secret Lair Drop Series 是24小時的快閃銷售，而Superdrop則代表了我們的狂歡時刻——我們把不同的產品集合在一起推出，好彰顯Secret Lair 的真正特色，及其選材範圍之廣。

從6月1日開始，我們將會連續推出5款不同的Secret Lair ，它們眨眼即逝，限時銷售24小時，且只在secretlair.wizards.com線上銷售。您也能夠以套裝的方式購買它們並獲得特別獎勵！所有產品均為預售，這表示一旦我們將產品準備好，就會馬上寄出。

所以，究竟有哪些產品？往下看！

FULL SLEEVES: THE TATTOO PACK

預售時間：太平洋時間6月1日上午9點-6月2日上午9點

內含:

1張異畫墨蛾連結點

1張異畫穿髓金針

1張異畫Eternal Witness

1張異畫鮮血畫家

1張異畫 點破咒語

1組 MTG Arena** 兌換碼，用於兌換 Secret Lair 穿髓金針的數碼版牌套。

兌換碼，用於兌換 穿髓金針的數碼版牌套。 1組Magic Online兌換碼，用於兌換Full Sleeve: The Tattoo Pack 中的每一張牌，共（1）套，為不閃版本。

價格: $29.99/€34.99*/£29.99*

*含地方增值稅

我們在椅子上放了一些經典的牌，而它們用上了一些新的墨水。在你決定購買之前，你的媽媽想要我們提醒你，購買這些牌會是一個永久的決定，而你得想清楚它們在你的套牌或是收藏裡看上去會有多棒。紋身大師Josh Howard 用他的紋身針創作了這些超酷的傳統設計——這也讓魔法風雲會看上去煥然一新。

CAN YOU FEEL WITH A HEART OF STEEL?

預售時間: 太平洋時間6月2日上午9點–6月3日上午9點

內含:

1張閃的異畫全圖自行弩炮

1張閃的異畫全圖Arcbound Ravager

1張閃的異畫全圖Darksteel Colossus

1組 MTG Arena** 兌換碼，用於兌換 Secret Lair Arcbound Ravager的數碼版牌套。

兌換碼，用於兌換 Arcbound Ravager的數碼版牌套。 1組Magic Online兌換碼，用於兌換Can You Feel with a Heart of Steel? 中的每一張牌，共（1）套，為不閃版本。

價格: $39.99/€44.99*/£39.99*

*含地方增值稅

敬告血肉凡胎：

機器人崛起之時已至，我們已經獲得了SECRETLAIR.EXE的控制權。從此刻起，所有產品都將慶祝機械的榮耀與力量。此外，我們將加入第六——

*嗶咿——*

我們 . . . 我們及時拔掉了插頭。但我們無法阻止他們製作這款超酷的機器人主題產品，這些超酷的全圖閃卡插畫由畫家Bad Flip Productions, Inc.; Danny Miller; 以及Hector Ortiz 繪製。插播一條無關新聞，機械嗶寶精計畫從此刻起中止。

THE PATH NOT TRAVELED

預售時間: 太平洋時間6月3日上午9點–6月4日上午9點

內含:

1張閃異畫 堅定的阿耶尼

1張閃異畫 多密雷德

1張閃異畫 勘驗學者多美代

1張閃異畫 葛加理女王瓦絲卡

1組 MTG Arena** 兌換碼，用於兌換 Secret Lair 堅定的阿耶尼的數碼版牌套。

兌換碼，用於兌換 堅定的阿耶尼的數碼版牌套。 1組Magic Online 兌換碼，用於兌換The Path Not Traveled 中的每一張牌，共（1）套，為不閃版本。

價格: $39.99/€44.99*/£39.99*

*含地方增值稅

成為一名鵬洛客需要承擔重大的職責。但假如我們的鵬洛客決定收拾行囊，就此轉行，或是他們從未點燃火花呢？這款產品嘗試探索了阿耶尼，多密，多美代和瓦絲卡的不同命運。我們將他們的命運託付給了Yeong-Hao Han, Chris Rallis, David Rapoza, 以及Mike Uziel。也許在另一個宇宙之中，這些鵬洛客們正在收集有關你的卡牌！

MOUNTAIN, GO

預售時間: 太平洋時間6月4日上午9點–6月5日上午9點

內含:

4張不同的閃異畫全圖Lightning Bolt牌

1組 MTG Arena** 兌換碼，用於兌換 Secret Lair Lightning Bolt的數碼版牌套，由Noah Bradley作畫。

兌換碼，用於兌換 Lightning Bolt的數碼版牌套，由Noah Bradley作畫。 1組Magic Online兌換碼，用於兌換Mountain, Go中的每一張牌，共（1）套，為不閃版本。

價格: $29.99/€34.99*/£29.99*

*含地方增值稅

這款產品凸顯了紅色咒語的菁華：謙虛又高效的Lightning Bolt。無論是用來消滅對手1回合的魔法力加速人或是直接燒臉。只要是3點直傷能搞定的，Lightning Bolt 都能圓滿完成任務。每一幅作品都展示了一種不同的生物被大自然殘酷無情的力量徹底摧毀（出於對Ornithological Studies 的尊重，鳥兒們不在此列）。這些電光閃閃的全圖閃卡由Noah Bradley, Brigitte Roka, Robbie Trevino, 以及Alexis Ziritt 帶來全新插畫。

ORNITHOLOGICAL STUDIES

預售時間: 太平洋時間6月5日上午9點–6月6日上午9點

內含:

1張異畫 Baleful Strix

1張異畫 天堂鳥

1張異畫 Dovescape

1張異畫 金鵝

1張異畫 天鵝絕唱

1組 MTG Arena** 兌換碼，用於兌換 Secret Lair 天堂鳥的數碼版牌套。

兌換碼，用於兌換 天堂鳥的數碼版牌套。 1組Magic Online兌換碼，用於兌換Ornithological Studies 中的每一張牌，共（1）套，為不閃版本。

價格: $29.99/€34.99*/£29.99*

*含地方增值稅

在魔法風雲會所有的幻想生物中，鳥是最受歡迎的。由Richard Garfield最初于1987年所發明，強大的天堂鳥最後將鳥帶進了Limited Edition (Alpha)。我們覺得暢想這些鳥兒在真實世界中的樣貌會很酷，所以我們請Ovidio Cartagena 和Allen Douglas 創作了這些風格寫實的古典插畫。

SUMMER SUPERDROP BUNDLE

只用一個包裹就將全部五款產品送到你手上，還有什麼事情能比這更酷？購買全部5款產品將獲得特別獎勵——一張不閃的對色找地地！是的，我們讓Summer Superdrop 變得更棒了。（謝謝，謝謝，我們會一直在這裡 . . . 直到6月15日。）

套裝將於6月1日-15日線上上銷售，如果您錯過了其中某一款產品，或是無法在24小時內打定主意，您仍然可以選擇購買套裝。但別等得太久了！一旦套裝下線，您就無法再購買Summer Superdrop 了。

預售時間: 太平洋時間6月1日上午9點–6月15日上午9點

內含:

Secret Lair Summer Superdrop 中的每一款產品.

Full Sleeves: The Tattoo Pack

Can You Feel with a Heart of Steel?

The Path Not Traveled

Mountain, Go

Ornithological Studies

加上！（1）張對色找地地

價格: $169.95/€194.95*/£169.95*

*含地方增值稅

**MTG Arena兌換無法在以下區域進行：中國，香港，澳門，新加坡，臺灣，以及越南。

運送

與其他Secret Lair 產品類似，我們想要確保每個人都能獲得產品。只要在限定的24小時內購買，你將能確保用Summer Superdrop 來令你的套牌升溫。

Summer Superdrop 的相关產品只接受預訂，意味著產品將在預售結束之後才進行印製。產品會在準備好之後第一時間送出，我們預計產品將於8月15日左右從美國寄出，而歐洲的訂單將在8月30日左右寄出。不過最終的時間將取決於我們的生產夥伴於何時能夠恢復生產。

和我們在4月份時公佈的一樣，我們已經擴大了我們在歐洲的運送範圍，來更好地服務歐洲和英國地區的粉絲，並提升全球粉絲的總體體驗。兩個全新的Secretlair.wizards子商店現已上線，並將根據客戶所在的地區進行跳轉。SecretLair.wizards.com/US 將為北美、南美、以及亞太地區（未來有進一步的擴展計畫）的玩家服務。SecretLair.wizards.com/UK以及SecretLair.wizards.com/EU 將處理歐洲地區的事務，好讓歐洲地區的顧客免去因國際運費和進口產生的額外費用。

美國站將能夠運送到下列國家/地區（新增國家/地區以加粗顯示）：

美國（國內運送）

阿根廷

澳大利亞

加拿大

中國大陸

香港

日本

澳門

墨西哥

紐西蘭

新加坡

韓國

臺灣

越南

對於從美國站運輸的國際訂單，您當地的郵局或海關可能需要在貨物抵達您所在的地區時加收額外費用。

歐洲站可運送至以下國家/地區：

奧地利

比利時

波黑

保加利亞

克羅埃西亞

賽普勒斯

捷克共和國

丹麥

愛沙尼亞

芬蘭

法國

德國

希臘

匈牙利

冰島

愛爾蘭

義大利

拉脫維亞

列支敦士登

立陶宛

盧森堡

馬爾他

荷蘭

北馬其頓

挪威

波蘭

葡萄牙

羅馬尼亞

塞爾維亞

斯洛伐克

斯洛維尼亞

西班牙

瑞典

瑞士

英國

從歐洲和英國網站購買產品時，稅前金額達到99歐元或89英鎊，即可享受免除運費。

沒有看到您所在的國家/地區？對於全球其他地區的玩家，我們正在積極努力將我們的業務向全球拓展，並遵守當地的法規，以保持積極的顧客體驗。

Summer Superdrop將會在不知不覺中消失，取而代之的是漸冷的空氣和樹葉的碎裂聲，所以趕緊行動，將這些超棒的卡牌加入你的收藏吧。密切關注secretlair.wizards.com 以及@MTGSecretLair 來獲得下一款Secret Lair Drop Series 的最新消息！