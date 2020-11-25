你知道嗎？距離秘室珍品發售已經過去了整整一年。我們帶來了貓貓，神明，以及流漿們。我們歡慶了國際婦女節以及Extra Life 2020。怪獸之王和狗狗們也有了自己的珍品。整整一年，我們見到了各色各樣的珍品！現在，我們即將以最秘室珍品的方式來慶祝這值得紀念的周年慶——那就是更多的珍品，你一定會好奇，“我們做了什麼？！”

11月30日至12月14日，和我們一起為秘室珍品周年慶的珍品合集歡慶吧！

我們今年嘗試了很多新東西，不過為了慶祝我們的首個周年慶，我們還是盡一切努力做了一些我們認為你會喜歡的新玩意！

從11月30日上午9點（太平洋時間）開始，我們將發行五款秘室珍品，以及三款套裝，且僅在secretlair.wizards.com線上銷售。它們仍然會以預售的方式來銷售，這也意味著一旦產品備妥，我們就會第一時間將它們送出。不過，對於套裝中的各款珍品，與以往的24小時限時銷售有所不同，秘室珍品珍品合集中的各款珍品都將在兩周內開放供應。沒錯！你可以將你的最愛任意打包，或是通過預定套裝來購買全部產品（甚至是購買包含所有套裝的套裝）！不過動作要快！秘室珍品周年慶珍品合集會在12月14日上午9點（太平洋時間）就此消失。

現在，讓我們來看看這些全新的珍品吧！

A Box of Rocks

同時有閃卡與非閃卡版本

內含：

1張 異畫 秘法印記

1張 異畫 玄鐵錠

1張 異畫 五彩宮燈

1張 異畫 指揮官法球

1張 異畫 金箔蓮花

1個兌換碼：用於在Magic Online**中兌換A Box of Rocks的卡牌各1張。（非閃卡版本珍品的兌換碼將兌換非閃卡，閃卡版本珍品的兌換碼將兌換閃卡）

售價：

閃卡版: $39.99/€44.99*/£39.99*

非閃卡版: $29.99/€34.99*/£29.99*

*含本地增值稅

法術力石是大多數魔法風雲會對局的基石（看到我們的成果了嗎？），不過我們從未見過它們在真實世界中被人使用的樣子。這款珍品展示了多重宇宙中奇異神秘的法術師們會如何使用這些我們已熟知的法術力石，並搭配了罕見的波普風插畫。這款珍品的畫家是：Caramelaw，Mab Graves， Dani Pendergast，Theodoru，以及Yosuke Ueno。願你修正法術力的手段強大而豐富！

Artist Series: Seb McKinnon

同時有閃卡與非閃卡版本

內含：

1張 異畫 破滅

1張 異畫 迷醉傍晚

1張 異畫 傳惑師

1張 全圖 沼澤

1個兌換碼：用於在MTG Arena**兌換Artist Series: Seb McKinnon的迷醉傍晚數字牌套1份。

1個兌換碼：用於在Magic Online兌換Artist Series: Seb McKinnon的卡牌各1張。（非閃卡版本珍品的兌換碼將兌換非閃卡，閃卡版本珍品的兌換碼將兌換閃卡）

售價：

閃卡版本： $39.99/€44.99*/£39.99*

非閃卡版本：$29.99/€34.99*/£29.99*

*含本地增值稅

準備迎接首款（希望我們未來會推出更多！）秘室珍品畫家珍品系列，這是一款我們讓那些魔法風雲會的傑出畫家能夠盡情發揮的系列。這一次，我們請Seb McKinnon 挑選了4張牌並以他喜歡的方式來自由繪製插畫。銷聲匿跡差不多一個月之後，Seb 從威世智總部旁的樹林中現身——衣衫襤褸，髮絲不苟——交給我們四幅超棒的插畫。這些插畫述說了關於一位騎士偶然遇到仙靈的故事，並附有Seb兄長Liam McKinnon 的一首詩。別在意我們，我們現在只想再多凝視破滅的插畫幾秒……

Happy Little Gathering

同時有閃卡與非閃卡版本

內含：

2張 不同的平原牌，由Bob Ross繪製插畫

2張 不同的海島牌，由Bob Ross繪製插畫

2張 不同的沼澤牌，由Bob Ross繪製插畫

2張 不同的山脈牌，由Bob Ross繪製插畫

2張 不同的樹林牌，由Bob Ross繪製插畫

1個兌換碼：用於在MTG Arena兌換五（5）張平原，海島，沼澤，山脈，以及樹林（ 秘室珍品 卡牌編號為100，103，104，107，以及109）。

卡牌編號為100，103，104，107，以及109）。 1個兌換碼：用於在Magic Online兌換Happy Little Gathering的卡牌各1張。（非閃卡版本珍品的兌換碼將兌換非閃卡，閃卡版本珍品的兌換碼將兌換閃卡）

售價：

閃卡版本： $39.99/€44.99*/£39.99*

非閃卡版本：$29.99/€34.99*/£29.99*

*含本地增值稅

這是真正的本日精選。這款珍品內含10張不同的基本地：兩張平原，兩張海島，兩張沼澤，兩張山脈，以及兩張樹林——每張插畫都來自Bob Ross的作品。這十張各不相同的作品由這位富有耐心，教誨諄諄的傳奇本人親自繪製。不論是將它們加入套牌用於遊玩，或是用來展示，我們都覺得這些快樂的小小卡牌非常適合加入你的收藏。

“那其他五張Bob Ross的地牌呢？”你可能會問，“要怎樣才能在MTG Arena上獲得它們？！”不必擔心。我們會通過限時可用的通用兌換碼讓每個人都有機會得到它！密切關注@MTGSecretLair，我們很快會帶來更多消息！

Party Hard, Shred Harder

僅有非閃卡版本

內含：

1張 手繪的 哀慟歸虛

1張 手繪的 殺手留念

1張 手繪的 摧殘

1張 手繪的 恐懼鑽心

1張 手繪的 塞西蒙得

1個兌換碼：用於在Magic Online兌換Party Hard, Shred Harder的非閃卡各1張。

售價： $29.99/€34.99*/£29.99*

*含本地增值稅

這裡是：有史以來最重量級，最狂野，最冷酷的秘室珍品。我們精選了五張牌名極具金屬風格的卡牌，並將它們交由手繪畫家繪製。這些卡牌的插畫是如此的酷炫，以至於我們一想到塞西蒙得，雙腳就不由自主開始顫抖。感謝這些超棒的畫家們，如果沒有他們，這款產品就不會誕生：Scott Buoncristiano，Illustranesia，Vance Kelly，Robbie Trevino，以及Rafal Wechterowicz (Too Many Skulls)。

We Hope You Like Squirrels

僅有閃卡版本

內含：

1張 閃 異畫 松鼠的絮聒

1張 閃 異畫 克洛薩蟄獸

1張 閃 異畫 松鼠暴群

1張 閃 異畫 Squirrel Wrangler

1張 閃 異畫 暴群墓場

1張 閃 松鼠衍生物卡

1個兌換碼 ：用於在MTG Arena兌換We Hope You Like Squirrels的松鼠暴群數位牌套一份。

1個兌換碼：用於在Magic Online兌換We Hope You Like Squirrels的閃卡卡牌各1張。

售價： $39.99/€44.99*/£39.99*

*含本地增值稅

有人說我們瘋了。有人說我們胡言亂語。傳播恐懼，歇斯底里，多疑偏執！不過你看，這些松鼠絕對在密謀些什麼。你不相信？好好看看這些牌！你以為它們不過是些軟萌的，毛茸茸的，友善的生物？的確，它們看起來似乎很可愛，但這不過是讓我們放下戒心的伎倆而已。(偷偷告訴你，我們覺得畫家Puffygator，Joy Ang，Carl Critchlow，Ivan Shavrin，Rudy Siswanto，以及Ron Spencer很可能和松鼠是一幫的，你看看這些插畫有多棒！這群人絕對是雙重間諜！）如果下次你在對面的桌上看到其中某張牌，為你自己好，千萬不要低估它。我們現在只希望一切還不是太遲……

套裝集結！

對於此次盛典，一款套裝絕對不夠。所以我們準備了三款。是的，對於秘室珍品周年慶的珍品合集，我們準備了三款套裝。各種規格都有！這些套裝集結了“閃閃發光”“我愛不閃”，以及“我全都要！”。而重要的是，相較於你單獨購買每一款產品，每一款套裝都能給你帶來可觀的折扣，優惠滿滿！

對於我們的非閃卡粉絲，我們有No Foils, No Nonsense套裝。內含所有的非閃卡版本珍品。（也就是除We Hope You Like Squirrels之外的所有珍品。）

No Foils, No Nonsense Bundle

內含：

1份 非閃卡版本A Box of Rocks

1份 非閃卡版本Artist Series: Seb McKinnon

1份 非閃卡版本Happy Little Gathering

1份 非閃卡版本 Party Hard, Shred Harder

售價：$99.99/€119.99*/£99.99*

*含本地增值稅

為您省下：$19.97!

如果你更愛閃卡，那麼Foils Forever Bundle就再適合你不過。內含全部閃卡版本的珍品。（也就是除Party Hard, Shred Harder之外的所有珍品。）

Foils Forever Bundle

內含：

1張 閃卡版本A Box of Rocks

1張 閃卡版本 Artist Series: Seb McKinnon

1張 閃卡版本 Happy Little Gathering

1張 閃卡版本We Hope You Like Squirrels

售價：$139.99/€159.99*/£139.99*

*含本地增值稅

為您省下：$19.97!

最後，如果你完全不想錯過任何秘室珍品周年慶的任何珍品。我們還有Bundle Bundle。就如同名稱中所提示的，Bundle Bundle囊括了Foils Forever Bundle與No Foils, No Nonsense Bundle套裝中的所有精品——也就是每一件珍品。你會得到所有的珍品！

Bundle Bundle

內含：

1份 No Foils, No Nonsense Bundle 1份 非閃卡版本A Box of Rocks 1份 非閃卡版本 Artist Series: Seb McKinnon 1份 非閃卡版本Happy Little Gathering 1份 非閃卡版本Party Hard, Shred Harder

1份 Foils Forever Bundle 1份 閃卡版本A Box of Rocks 1份 閃卡版本 Artist Series: Seb McKinnon 1份 閃卡版本 Happy Little Gathering 1份 閃卡版本 We Hope You Like Squirrels



售價：$229.99/€259.99*/£229.99*

*含本地增值稅

為您省下：$49.93!!

**Magic Online與MTG Arena兌換在下述地區不可用：中國，香港，澳門，新加坡，臺灣，以及越南。

還不止這些

沒錯，秘室珍品周年慶並不只有卡牌！我們與我們的夥伴Ultra PRO，以及Design By Humans合作，將這些珍品的插畫帶到線下，並延展至桌上版魔法風雲會之外的部分。不過記得動作要快，這些精美的產品將只在秘室珍品周年慶珍品合集開售期間有售（11月30日至12月14日！）。

Ultra PRO 牌墊

Ultra PRO精心準備了四款牌墊，分別以Caramelaw的五彩宮燈，Seb McKinnon的破滅，Rudy Siswanto的松鼠暴群，以及Robbie Trevino的塞西蒙得為主題。趕快前往shop.ultraPRO.com，趁還能下單時趕緊搶購吧！

Design By Humans服飾

Design By Humans帶來了這些新衣服，並以秘室珍品周年慶珍品的5張插畫為主題，它們分別是：Caramelaw的五彩宮燈，Seb McKinnon的破滅，Mab Graves的金箔蓮花，Rudy Siswanto的松鼠暴群，以及Robbie Trevino的塞西蒙得。來這裡看看它們吧——還有更多其他設計——就在designbyhumans.com！

拓展全球業務

現在，如果你同意我們換個話題，我們想要談一下從秘室珍品周年慶珍品合集開始的，一些非常重要的變化。

我們計畫的首要重點就是完善全球體驗！以及為我們的全球粉絲創造更為高效的購物體驗。

今年早些時候，我們為歐洲市場提供了專門的秘室珍品購物服務。身處歐盟和英國的顧客現在可以用他們偏好的貨幣來購買產品，而且這些產品會從歐盟境內發出，以限制額外的海關費用。這是我們將秘室珍品業務全球化拓展的步驟之一。現在，我們即將啟用全新的秘室珍品微信店，為中國大陸的顧客提供購買秘室珍品周年慶珍品合集的全新方式。2021年，我們會繼續尋找能夠讓拉丁美洲以及其他地區顧客更容易進行購買的方式。

關於預購流程

秘室珍品一直以來都富有創新精神，在最初說明秘室珍品的訂貨流程時，我們決定在產品生產時就出具帳單並收取費用。不過基於我們第一年的經驗，我們現在已經準備好做出一些改變。

從秘室珍品周年慶珍品合集開始，大部分顧客在結帳時，不必馬上為預定支付費用。不過，我們會在訂單產品備妥，即將寄出前，向顧客收取費用。在我們收款之前，客戶會在所提供的郵箱中收到兩封通知：一次是收款的兩周之前，另一次是收款的兩天之前。對於某些數額較大的訂單，可能會在預售期結束後就通知收款。

當然，我們知道從顧客下單到付款期間，情況可能會有所變化。我們將提供自助服務選項來更新各預購訂單的資訊。在這些選項中，含有“馬上付款”的操作選項。遇到收款失敗時，客戶也可以使用這些功能來調整他們的資訊。

秘室珍品周年慶快樂！

如果你看到了這裡，你一定是秘室珍品的真愛粉，正是由於你的支持我們才能讓秘室珍品的第一年如此地激動人心，成功滿滿。雖然我們即將走完第一個年頭，但一想到秘室珍品周年慶珍品合集，與2021年（及之後）即將推出的珍品們，我們就感到無比興奮！

這就是關於秘室珍品的一切了，這些珍品很快就會消失，所以趕快行動起來，將這些傑作加入你的收藏。請密切留意secretlair.wizards.com並記得關注@MTGSecretLair收看最新消息！