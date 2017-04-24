公告日期：2017年4月24日

標準賽：

無變動

近代賽：

無變動

薪傳賽：

Sensei's Divining Top禁用。

特選賽：

吉塔廈探刺限用。

Gush限用。

生效日：2017年4月24日

魔法風雲會線上版生效日：2017年4月24日

依賽制，所有禁限牌列表請見此。

下一次禁限牌公告：2017年6月14日（該公告的生效日將為6月19日，在拉斯維加斯大獎賽後）

隨著阿芒凱專業賽即將來臨，研發團隊在本月稍早時碰面討論數個賽制，其中也包括標準賽。首先，讓我們聊聊改變。

在薪傳賽裡，奇蹟－一個利用Counterbalance和Sensei's Divining Top的組合來控制對手能否（通常是否）結算的套牌－成為整個賽制中最強的套牌已經有一陣子了。我們曾希望這狀況會隨著時間改變，但並未成真。光是這點原本並不足以將牌從這副套牌裡禁掉，但Sensei's Divining Top有著自己的問題，主要是和在比賽設定中及時完成對局有關。重複啟動陀螺的必要性拖慢了對局的進行，也導致了比賽的延遲。這點加上奇蹟套牌的強大，成為足以讓我們對陀螺採取行動的理由。因此Sensei's Divining Top在薪傳賽中遭到禁用。

在特選賽，隨著寺院明師套牌壓倒了其大敵Workshop套牌，賽場趨勢也隨之略為靜止不動。主要的問題似乎圍繞在明師套牌裡極為普遍的免費抽牌咒語，這些咒語讓這副套牌既能派出很多衍生生物，又能抽濾自己的牌庫。我們相信透過移除這些免費的抽牌咒語－以及吉塔廈探刺帶來的完美資訊－我們將顯著地削弱以寺院明師為主體的策略。期待將「免費」咒語從明師套牌移出，能減少Workshop套牌裡眾多Sphere of Resistance效應的衝擊，讓賽場趨勢更為開放。

薪傳賽目前是我們唯一尚未對吉塔廈探刺採取行動的賽制。目前來說，資料尚未支持在薪傳這麼做，而我們會對不同賽制個別加以評估。

在近代賽，Death's Shadow持續成為最強的套牌，但像Condemn這樣的科技正在出現，此刻看來，這個賽制正在安全範圍內。即便套牌的多變性很好，我們依然會注意顏色上的平衡。如果有任何能夠在未來開放更多套牌的禁牌選項的話，我們將會在其他賽制沒有太多需求時進行評估。

在標準賽，如同我們在上次禁限牌公告時所說，我們依然在密切關注著這個賽制－特別是護衛晶角獸和莎希莉萊伊的互動，以及以基嵐之心為首的瑪爾都套牌的強大。我們還在這個賽制看到原本希望在賽季後半大獎賽中看到的變動，但我們依然相信還需要收集更多的資料－特別是關注阿芒凱在專業賽中的效應。阿芒凱有些令人興奮而強大的牌，有被動型的也有主動型的，還有太多可能在系列發售後可能改變的事情。我們不想禁掉某些最後可能不會成為問題的牌，或甚至因為缺乏資訊，而讓禁牌創造了更糟糕的問題。我們需要讓玩家在這個賽制裡自由發想，並且期待事情會順利進展－而這是個我們相信有可能達成的結果。不過，如果事情不盡如人意，我們將會在專業賽後幾週再次評估狀況。

－Aaron Forsythe

資深設計總監，魔法風雲會研發部