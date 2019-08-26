公告日期：2019年8月26日

標準賽：

莽闖暴猛龍 解禁

近代賽：

醒轉古陵寢霍佳葛 禁用

喪信掠奪 禁用

Stoneforge Mystic 解禁

特選賽：

萬創卡恩 限用

神秘熔爐 限用

心靈失足 限用

Golgari Grave-Troll 限用

Fastbond 解限

生效日期：2019年8月30日

Magic Online生效日期：2019年8月26日中午12點 (太平洋時區)

MTG Arena 生效日期：2019年9月4日

各賽制的完整禁限牌列表，請見此。

下一次禁限牌公告：2019年10月7日

標準賽

我們會定期檢查禁限牌列表，看看有沒有牌可以從上面移掉，並對賽制造成正面影響的。在依夏蘭那年的標準賽，我們禁用了莽闖暴猛龍好削弱紅快攻套牌，並透過用生物阻擋及加血來提供更多反制方法。從那之後，紅快攻套牌在賽場趨勢裡變得弱化，而更多樣化的策略得以加入。

在2020核心系列發售之後，變境與歐佐夫吸血鬼這兩副新套牌加入標準賽且大受歡迎。這兩副套牌的勝利方式都是把大量小生物放到戰場上，而歐佐夫吸血鬼套牌有許多加血的方式。莽闖暴猛龍應該能夠提供紅快攻或像勇得恐龍這類套牌額外的選擇，來對抗變境和歐佐夫吸血鬼。即便我們對目前標準賽的健全程度感到滿意，在艾卓王權發售的輪替之前，莽闖暴猛龍應該能更進一步地強化賽場趨勢的整體平衡與自行校正的能力。

請注意，在MTG Arena 上，莽闖暴猛龍會在傳統的三戰兩勝標準賽中解禁，但在一場決勝負的對局中依然是禁用的。這是因為在兩種對局模式裡的賽場趨勢差異，紅快攻在一場決勝負的模式裡已經表現很好了。

近代賽

從近代新篇發售以來，運用醒轉古陵寢霍佳葛的墳場套牌大大地衝擊到了近代的賽場趨勢。在發現了賽場趨勢無法自行校正的早期徵兆，如玩家在正編配置大量剋墳牌及霍佳葛套牌的高勝率之後，我們禁用了 Bridge from Below 來削弱此套牌。

從那之後，包括巴塞隆納的傳奇錦標賽 IV、幾場大獎賽，以及其他的比賽中，霍佳葛依然展現出很高的勝率以及對賽場趨勢的壓迫性。在檢視了這副套牌的演變，以及構組套牌時的幾種成功方式後，很明顯，醒轉古陵寢霍佳葛正是問題的核心。所以，醒轉古陵寢霍佳葛將被禁用。

在這段不健全的近代賽場趨勢之後，我們想要避免採用治標不治本的方式，並讓賽場再次陷入無法自行校正的狀況之中。在過去一年，墳場策略已佔據了近代賽場的很大部分，也讓套牌構組的多樣性遭到壓迫。這樣的狀況反映在像手術摘除、虛空地脈，與得享安息這類剋墳牌在正編的出現。我們想要讓對局稍微遠離墳墓場，回到手牌和戰場一些。

啟動許多墳場主題套牌的關鍵牌正是喪信掠奪。來自 Magic Online 和桌上版賽事的資料指出，無論在什麼時間點，在近代賽贏的最多的套牌通常都有喪信掠奪。例如空殼石槨、伊捷鳳凰，和發掘與藤蔓渡橋類的套牌 (在霍佳葛發售前後都是)。即便應對墳場、棄牌，和施放低費咒語的新牌不斷加入，喪信掠奪在操作墳場與手牌的能力依然維持高檔。即便不考慮霍佳葛最近造成的衝擊，喪信掠奪依然很可能終究會被禁用。為了確保賽場趨勢不會再次被喪信掠奪的墳場套牌統治，我們相信現在是做出這個改變的正確時機。也因此，我們選擇不在此時解禁 Bridge from Below。

在了解這些改變將會對賽場趨勢造成衝擊後，我們認為目前是時候來檢視禁限表上的卡牌。就和去年解禁 Jace, the Mind Sculptor 與 Bloodbraid Elf 一樣，我們認為隨著總卡牌種類的增加，近代賽的強度會自然成長。曾因為強度過高而被禁用的卡牌，也許更適合現在更加強力的賽場趨勢。我們相信依目前近代賽的賽場趨勢與強度，Stoneforge Mystic 是很適合加入的。

之所以 Stoneforge Mystic 一直到現在才解禁，以及讓它回歸的風險，在於它對那些在戰場上直來直往的套牌來說實在很強。即便我們認為可能性不高，但要是壓迫到這類策略的生存，我們還是會重新評估它的可行性的 (就和 Golgari Grave-Troll 之前一樣)。我們希望對局更少聚焦於墳墓場，Stoneforge Mystic 會讓套牌更關注戰場、生物戰鬥，以及卡牌優勢。

特選賽

火花之戰、近代新篇，以及2020核心系列是近年來對特選賽最具衝擊性的系列。隨著賽場趨勢開始穩定，我們在過去幾個月不斷關注並傾聽特選賽的革新。現在倫敦式再調度正式啟用，我們也有了一些時間來回顧資料與比賽結果，我們決定對某些有問題的對局模式採取行動。

客觀上來說，我們的資料顯示特選賽的平衡狀況良好，前十強套牌的勝率大概在 47–53% 之間，並聽到社群對於一回/二回穩定勝利與較少的對局互動感到憂慮。我們將讓賽制往社群偏好的地方去，如果需要，甚至可能採取不只一次的動作來達成。

最近萬創卡恩與神秘熔爐大大加強了Shops 套牌，提供這類套牌更多早期鎖死的可能性 (透過卡恩的靜態異能)、能夠被找出來的勝利手段 (透過卡恩的 -2 忠誠異能找出 Time Vault 和電壓鑰匙或多相鑰匙)，以及在拖長的對局裡得到卡牌優勢 (特別是透過神秘熔爐)。和卡恩的靜態能力有關，在魔法風雲會中，特選賽是一個玩家喜歡使用強大神器魔法力的賽制，例如 Mox、Sol Ring，和 Black Lotus。我們想要減少卡恩過早出現，使得對手無法施放咒語的對局數量。

因此，為了讓 Shops 套牌在前期有更多互動，也讓它能在拖長的對局被攻擊，我們限用了萬創卡恩與神秘熔爐。我們考慮過禁用阻力球，但最後決定先採取這次的方案，並根據資料和社群回饋來做進一步的評估。

受益於倫敦式再調度和像活旺之力這類可以對抗剋墳牌的新牌加入，以 Bazaar of Baghdad 為中心構組的發掘套牌變得更加強大。為了讓這些套牌放緩腳步，提供更多互動的機會，我們限用了 Golgari Grave-Troll。

在過去幾年的特選賽社群中，心靈失足一直是張具爭議性的卡牌。雖然它確實提供了更多互動的機會，但它同時也是對抗那些最具互動性套牌的最佳利器。除此之外，放心靈失足的一大目的就是為了對抗對手的心靈失足。這造成了許多套牌被迫像「被收稅」一樣，貢獻出自己套牌的位置好對抗彼此，並同時削弱了自己在對上 Shops 套牌的強度。另外，發掘套牌常常會利用心靈失足來保護自己的墳場引擎或干擾對手。我們相信限用心靈失足將會開展套牌構組的多樣性、強化互動型套牌對上 Shops 套牌的勝率，並且削弱發掘套牌。

基於特選賽應該讓各種魔法風雲會的對局類型都加入這項理念，我們將定期回顧限牌表，並尋找能夠創造新套牌和對局模式的卡牌，即便這樣的牌帶有風險亦然。近來許多玩家表達利用四張 Fastbond 來構組套牌非常有趣。由於大部分特選賽的套牌都大量倚賴神器魔法力且使用較少的地牌，以 Fastbond 為主的套牌有機會呈現相當不同的風貌。我們也討論過未來將橫財與死冥權能解禁的可能性。

我們很想知道特選賽社群對於這些改變，以及還有哪些事情應該做的建議。在北美 Eternal Weekend 之前還有一次更動禁限牌列表的機會，我們也願意這麼做，因此請持續表達各位的建議吧。