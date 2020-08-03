公告日期：2020年8月3日Announcement Date: August 3, 2020

標準賽

復歸荒野 禁用

成長渦旋 禁用

理時泰菲力 禁用

鼎鑊傭獸 禁用

先驅賽

逆真惡體 禁用

幕賓柯希斯 禁用

自行弩炮 禁用

冥界裂隙 禁用

Historic

復歸荒野 暫緩使用

理時泰菲力 暫緩使用

爭鋒賽

理時泰菲力 禁用

生效日期：2020年8月3日

各賽制的完整禁限牌表，請見此

Historic 以及爭鋒賽部分由Jay Parker撰寫

標準賽

在上一次禁限牌表更新時，我們選擇不對標準賽進行任何變動。在那個時間點，精英巡迴賽第3場和第4場的套牌環境剛剛出爐，行侶的規則也才變動不久，與此同時，2021核心系列也剛進入環境。但我們觀察到，雖然環境中出現了新的套牌，但舊有的頂尖套牌適應了環境變化，且其賽場環境中的地位並沒有發生改變。在觀察了環境變化數周，並回顧了精英巡迴總決賽的牌表之後，我們決定採取行動以改變現有的賽場環境。

本次變動與我們以往的標準賽禁牌理念有所不同，我們將其看做是實驗性的做法。在最頂尖的競爭級賽事之外，在檢視了包括MTG Arena傳統標準賽排位賽的資料之後，我們看到現有環境中的套牌種類與勝率有著良好分佈。不過，根據我們最頂尖水準的競技賽事，以及Arena上Mythic賽段的排位賽資料，我們觀察到少部分套牌有著較高的勝率與使用量，且其在賽場環境中的頂尖地位已經持續了相當長的一段時間。

按照我們通常的做法，隨著贊迪卡再起的發售，我們會允許標準賽環境輪替來提供一個較為自然且可以預見的變動。但在社交距離疏遠的時代，標準賽在數位平臺上的遊戲比例有了大幅度的增長。鑒於玩家們在數位版遊戲上進行標準排位賽的比例要高於桌上版，我們認為以更快的速度來對賽場環境進行調整會是正確的做法。

因此，我們打算通過禁限牌表來削弱那些在高級競爭級賽事中已經持續強大且熱門了很長一段時間的套牌，以及那些在大多數標準賽社群眼中早就應該離開的組合技。

精英巡迴總決賽第一天，使用了成長渦旋的加速套牌占比高達68%，該套牌在Arena排位賽的Mythic賽段的占比也大約占到25-30%。其中，許多競爭級社群都認為復歸荒野套牌形態是最強的套牌類型，大約在精英巡迴總決賽中達到54%的占比，而其在Arena Mythic賽段的套牌占比也高達15%。為了減少復歸荒野套牌的用量，並降低環境中加速套牌的占比，禁用復歸荒野與成長渦旋。

另一套在很長一段時間內勝率維持在較高水準的套牌是紅黑（或勇得）犧牲，主要使用鼎鑊傭獸和巫婆爐灶的組合技。除了其勝率較高以外，這套牌對於快攻以及中速生物套牌也造成了相當大的壓力。此外，這套牌會引發大量的觸發式異能，這在數位遊戲中對雙方玩家都有較大的影響，為了削弱犧牲的策略，讓賽場環境能夠更為多元化，並創造一個更為有趣的遊玩環境，禁用鼎鑊傭獸。

最後，我們還將從環境中移除理時泰菲力。我們已經聽到了太多類似的回饋：理時泰菲力帶來了重複的遊玩模式並降低了互動的空間，進一步地帶來了壓抑和限制性的對局。我們曾一度考慮過禁用理時泰菲力，但我們沒有如此做的原因是，理時泰菲力能很好地抑制住復歸荒野套牌。但既然復歸荒野已經離開了環境，我們感覺是時候從標準賽中移除理時泰菲力了。

我們知道，隨著贊迪卡再起於今秋上市，成長渦旋、復歸荒野，以及理時泰菲力都會被輪替出環境。考慮到這一點，我們將本次的變動視為這些牌提前得到輪替，以讓今年夏天餘下的賽場環境煥發新機。對於鼎鑊傭獸，我們將利用這次機會，不僅在短期內改善賽場環境，並消除一種可能在下一年產生平衡問題，且不受歡迎的遊戲模式。

我們想要再說明一下，這些變動在很大程度上是時代造就的產物，並基於目前遊玩主要發生在數位平臺的緣故。我們期待聆聽社群的回饋，並將繼續關注賽場環境的發展。

先驅賽

在上一次禁限牌表更新時，我們選擇在先驅賽中解禁妮莎的誓約。我們的本意並不是對賽制進行重大更新，也並非是某種變動的替代性方案，而是我們認為在當前的遊戲環境下，資料顯示這會是一個相對安全的解禁。在此更新之後，社群的大量討論促使我們進一步研究先驅賽中進行變革的必要性。

儘管我們繼續看到許多不同的套牌在先驅賽中的表現都很不錯，而且目前套牌的勝率也沒有太大問題。但我們確實看到，組合技套牌在賽場環境中佔據了相當大的部分。我們也已經聽到了回饋：玩家遭遇組合技套牌的頻率很高，這限制了玩家在套牌構組時的選擇，而且對局體驗也不好。雖然勝率資料方面顯示目前不需要作出變動。但另一項更為重要的資料顯示我們應該要作出調整：玩家參與度。

儘管出於社交距離的需要，桌上版賽事的數量有所減少。但我們還觀察到Magic Online上先驅賽的玩家參與度也降低了不少。很明顯，許多曾經、或是可能對先驅賽感興趣的玩家想要看到變化。歸根結底，玩家在遊戲中的獲得遊玩樂趣是禁限牌背後最重要的驅動力。因此我們選擇禁用四張牌來改變環境，並讓競爭級別的環境能夠離開組合技套牌。

這些禁牌主要針對：逆真惡體組合技套牌，冥界裂隙組合技套牌，日冠赫利歐德加自行弩炮組合技，以及幕賓柯希斯組合技套派。雖然柯希斯套牌是最近才出現的，但我們看到某些跡象表明這套牌存在問題，並會在其他套牌被削弱後造成新的問題。柯希斯目前已經是Magic Online先驅聯盟賽5-0套牌，雖然其數量還不多。

因此，我們選擇在先驅賽中禁用逆真惡體、冥界裂隙、自行弩炮，以及幕賓柯希斯。我們的目標是大幅降低玩家在遊戲前中期用盡魔法力時，被組合技套牌擊敗的情況。這應該能夠讓更多的傳統中速套牌，以及控制套牌打開局面，並降低快攻套牌在手牌干擾和反擊咒語之外所受的壓力。

我們的確考慮過針對這些套牌的其他禁牌方案。塔薩的先知就是其中一張，我們曾經討論過是否可以通過禁用它來少許削弱逆真惡體和冥界裂隙套牌。不過，逆真惡體還是可以通過博奧傑斯來取勝，而且，禁用塔薩的先知也不見得能讓逆真惡體套牌就此離開競爭級賽事環境。其次，雖然冥界裂隙套牌經常通過塔薩的先知來獲勝。然而套牌核心組合技引擎一旦成功運作，它可以通過多種方式來獲勝。某些最新版本的冥界裂隙甚至已經完全放棄了塔薩的先知。我們非常有信心本次選擇的這些牌張能夠對賽場環境造成重大影響。

我們理解這次的變動對於先驅賽環境來說是一個非常重大的變動，坦白說，這就是我們想做的。在先驅賽問世的第一年，雖然我們已經過了那段每週更新的日子，但我們仍然處於需要頻繁調整來增進遊戲體驗的階段。對於那些尋求一個易於入門、非輪替賽制、且強度接近於標準，並能夠提供多種套牌選擇的玩家們，我們想要確保先驅賽能夠給他們帶來愉快的遊玩體驗。我們將致力於積極支持先驅賽，並會繼續參考資料表現與社群回饋。

Historic

Historic的賽場環境變化非常快。Jumpstart帶來的大量新牌造成了非常多的影響，而即將推出的阿芒凱重製版也會影響環境。我們正在密切關注許多新興套牌，不過我們非常希望現在能夠多給一些時間，讓環境自然演化。我們想要看看這些套牌中，哪些能夠歷久不衰而非曇花一現。基於這一理念，我們覺得有足夠的資訊表明我們應該對兩張牌採取行動：復歸荒野與理時泰菲力。

我們在上一次的禁限牌公告中提及了復歸荒野，雖然它很強大，但我們只見到它在龍命連結點套牌中才有問題。從那之後，我們看到使用了迸增//迸裂、亡者曠野的鐵木爾復歸荒野套牌在Historic賽事中穩定成長。套牌的使用量有了大量增長，並在三盤兩勝對局的套牌中超過了10%的占比，其勝率也保持穩定。關於這張牌以及相關的套牌，我們已經花了很長的時間來討論、分析、觀察，所以我們感覺已經有了足夠的資訊來支援我們的行動。為了環境的健康以及多樣性，復歸荒野在Historic賽制中暫緩使用。

對於理時泰菲力，我們收到的回饋和標準賽的基本相同。在Historic中，我們發現他阻止互動的能力帶來了強大的保護效果，並進一步地降低了玩家之間的互動。在三盤兩勝套牌中，大約有20%使用了理時泰菲力，理時泰菲力在其他遊玩模式中也有著極高的用量。基於這些原因，我們在Historic中暫緩使用泰菲力。我們將密切關注這對環境帶來的影響。

爭鋒賽

理時泰菲力現在是爭鋒賽中最常用的指揮官，理時泰菲力套牌的對局占比超過10%，而且是勝率最高的套牌之一。對於它在爭鋒賽中的表現，我們收到的回饋和它在其他賽制中的很接近。基於這些理由，理時泰菲力在爭鋒賽中禁用。

關於禁限牌公告時間以及生效日期

過去，我們會提前一周時間通知禁限牌公告。由於在這段期間內，人們越來越關注數位遊戲環境，我們選擇不作事前通知並儘快落實這些變動。這並不代表我們以後宣佈和落實變動的方式，我們將繼續研究如何在給玩家預先通知和持續對遊戲環境迅速做出變動之間找到平衡。