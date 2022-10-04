為了慶祝魔法風雲會30週年，我們必須隆重其事。我們必須為新舊愛好者創造出能與這款原創集換式卡牌遊戲三十年歷史相媲美的體驗。當我們展望魔法風雲會未來30年之際，我們需要一種具有收藏價值、具有紀念意義、令人興奮的驚人產品，以成為我們的集體記憶。

30週年紀念版由此誕生。

這是牌張的牌背。但是您真正關心的是牌面。

現代牌框 復古牌框

30週年紀念版是一款不可用於比賽，但富收藏價值的紀念性產品，旨在慶祝魔法風雲會30週年。30週年紀念版的靈感源自限量版（第一版增刷），它讓愛好者和收藏家能體驗到魔法風雲會早期的一些最具標誌性的元素。

復古牌框 復古牌框 復古牌框

30週年紀念版以激發一代魔法風雲會愛好者的原版插畫為特色，融合了現代感性和懷舊根源。30週年紀念版將於11月28日起在30thEdition.wizards.com上以999美元的價格發售，以迎接節慶。即使魔法風雲會在過去30年間飛速發展，我們還是想透過限量版產品回歸本源。

我們預計北美買家將在今年內收到該產品。如果您居住在此產品可運往的其他地區，它可能會在2023年初送抵。隨著我們越來越接近11月28日的銷售日期，我們將分享有關銷售方式的更多細節。

每個30週年紀念版展示盒都會包含四包在現代背景下重新構想的純懷舊補充包。每包內含15牌張，牌張組合為13張具近代牌框的牌（1張稀有牌、3張非普通牌、7張普通牌和2張基本地）、一張復古牌框基本地、另一張復古牌框牌，以及一張衍生物牌。

復古牌框 30週年紀念版衍生物

復古牌框的牌特別有趣，因為每十包中大約有三包將包含一張復古牌框稀有牌——可能是黑蓮花、神燈巨靈或火山島。這意味著有些補充包將包含兩張稀有牌，有些甚至會有兩張九大強牌！

說到火山島，我們知道雙色地是魔法風雲會早期歷史的標誌性部分，因此每個雙色地的出現頻率會是任何其他非雙地稀有牌的兩倍。現代牌框和復古牌框雙色地均是如此。

現代牌框 復古牌框

此外，幾乎每張30週年紀念版牌張都與限量版（第一版增刷）中對應牌張的稀有度相符。不設秘稀牌，稀有度也不變。不過，這些牌將具有現代的措辭和牌角，且我們稍微修飾了一些插畫以呈現更清晰、現代的外觀。

現代牌框 復古牌框 現代牌框

唯一與其原始稀有度不符的牌是30週年紀念版的另一張特殊牌張：陽光戒是很多玩家所珍視的牌，因此我們以原版插畫製作它，而它將會是稀有度為普通的牌，且具有近代牌框和復古牌框版本。陽光戒也有非普通版。

此外還有其他一些懷舊的潤飾。復古牌框與我們在時間漩渦：重製版中使用的牌框相同。我們還會再次使用原版白色魔法力符號、原版基本地範本，以及經典插畫！

復古牌框 復古牌框

這些值得收藏的牌不可在比賽中使用。它們具有不同的牌背，不可在任何已認證的魔法風雲會賽事中使用。它們旨在成為紀念魔法風雲會30週年的收藏品。在魔法風雲會產品初上市時，很少人有機會開出黑蓮花或Mox Sapphire，因此我們希望讓幾代新舊玩家重新獲得這種標誌性體驗。

現代牌框 復古牌框

我們想分享一些經驗，但我們也用現代方法重新詮釋了這款產品。我們想要懷舊，但並非一切都能符合我們的現代標準。所以，我們完全移除了六張牌。被移除的六張牌為：

Contract from Below

Darkpact

Demonic Attorney

Earthbind

Weakness

Crusade

此外，我們對其他幾張牌進行了一些較小的改動，主要是對背景敘述的改動。

最後，因為這是一個慶祝活動，我們想傳播愛。我們還打算向所有WPN店家贈送一個30週年紀念版展示盒，所有WPN優質店家則將獲贈三個（費用全免）。這將包括此產品無法以其他方法運往的地區之店家。這是我們想與一些最穩健的合作夥伴分享的禮物；WPN店家應聯絡其代表以獲取更多詳細資訊。

現代牌框 現代牌框

30週年紀念版透過重現魔法風雲會的早年以慶祝魔法風雲會30週年。這是一種難忘的收藏品、標誌性的體驗，也是紀念我們最愛遊戲的難忘方式。

現代牌框 復古牌框 復古牌框

復古牌框 現代牌框

要查看所有牌張，請至魔法風雲會30週年紀念版牌圖集合。