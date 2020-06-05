嗨，大家好！

我是Ari Zirulnik，魔法風雲會的產品包裝文案作家。我很榮幸地經手了幾乎所有我們製作的產品，因此，我「尤為適合撰寫有關2021核心系列所有產品細節的文章」，上述句子引用了不想寫這篇文章的無良產品設計師的話。為使你們更有動機深入瞭解M21，在介紹每款產品時我都會揭露一個最高機密及貨真價實的泰菲力軼事，且在此之前從未公開過。

編註：Ari並未參與構築世界的工作，所以即便他一直強調這些泰菲力軼事是真的，但事實並非如此。

輪抽補充包

這是經典的魔法風雲會輪抽補充包。補充包的內容你們應該都已熟悉：10張普通牌、3張非普通牌、1張稀有或秘稀牌、1張地牌，以及1張衍生物/廣告牌。在三分之一的補充包中，其中一張普通牌會更換為任何稀有度的閃卡。你也有機會獲得一張令人興奮的新版M21牌：展示牌框牌。

此外，M21輪抽補充包偶爾會內含無邊框牌！

輪抽補充包可單獨購買，也有銷售共含36包的展示盒。

最高機密泰菲力軼事#1：

泰菲力在陶拉里亞大學院時，曾在真心話大冒險中舔了一隻甲蟲。

「買一盒」贈卡

從WPN店家購買一整盒2021核心系列補充包，即可免費獲得一張「買一盒」贈卡（送完為止）。這一次的贈卡相當珍貴：

一隻貓。與一隻狗。他們是最要好的朋友。最好的朋友。我不知道這張牌的背景是不是真實故事，但我想最好還是假裝它是吧。

最高機密泰菲力軼事#2：

泰菲力使用了他的時間魔法在多明納里亞西洋跳棋中作弊。尤依菈再也不玩了。

聚珍補充包

聚珍補充包滿載著特別的珍品。既然這篇文章要深入討論細節，那我們就來仔細看看吧。我甚至還有圖片。我不知道怎麼製作這些圖片，但似乎只要輸入「將它做成圖片」後，把文件轉成網站的負責人就會專門為你製作一張圖片。

聚珍補充包內容（將它做成圖片，謝謝。）

每包聚珍補充包皆內含4-5張稀有或秘稀牌，7-9張特殊設計牌，以及11張閃卡！這些補充包最適合那些想要開到超級精彩的牌張的玩家。

你可以於此閱讀Mike Turian對聚珍補充包及如何獲得特別牌張的說明。

最高機密泰菲力軼事#3：

泰菲力不信任書籤，他總是折書角來標記閱讀進度。

歡迎補充包

隆重介紹歡迎補充包！

這些補充包會取代歡迎套牌。每包M21歡迎補充包都一模一樣，內含一點讓魔法風雲會精彩無比的元素。其中包括傳奇生物、鵬洛客、展示牌及更多精彩內容。雙面的指南卡則寫有如何上手和尋找店家的訣竅，以及許多關於魔法風雲會的資訊。

新玩家可以在全世界的WPN店家免費獲得歡迎補充包，送完為止。

最高機密泰菲力軼事#4：

泰菲力擁有一種可在蛇毒中與蛋白質結合的醣蛋白，使蛇毒變得無害。等等，不好意思，這其實是關於貓鼬的有趣小事實。

鵬洛客套牌

來見見巴席利柯特吧。

巴席利加入了泰菲力、莉蓮娜、茜卓及賈路的行列，成為2021核心系列的五大鵬洛客套牌主角之一。這些套牌適合所有剛開始玩魔法風雲會的玩家（並且正如本文的順序，是在歡迎補充包後適合入手的下一個產品）。讓我們來快速地看一下每副套牌的作用：

虔聖武士巴席利

使用一堆生物並以大量的+1/+1指示物來淹沒它們吧。

歷時旅客泰菲力

額外抽一堆牌，並在每次抽牌時觸發異能。

死亡法師莉蓮娜

在生物死去時獲得獎勵，然後復活生物以讓它們再死一次。

興焰熱火茜卓

燒毀對手，並看著你的生物變大。

蠻力具現賈路

使用巨大生物。做到了後，再用更大的生物。

這些套牌都很容易上手，精通套牌的過程也很有趣。

最高機密泰菲力軼事#5：

泰菲力回到過去，並在這件事被記錄下來前先抹除掉它。

售前組合

每個系列中都一定要有售前組合！2021核心系列的售前組合與你熟悉的內容差異不大～6包補充包；1張印有日期的閃卡；以及一份簡介。簡介上有泰菲力的生平時間軸，從在學院的孩童時期一直到火花之戰。

如何獲得售前組合？在你當地的遊戲店家報名參加售前賽！在售前賽上，你可以興致高昂地體驗新系列並搶先試玩實體牌。不知道最近的WPN店家在哪裡？請至此使用我們的店家搜尋器。

最高機密泰菲力軼事#6：

泰菲力每次擲骰決定智力值時都有+6調整值。

最高機密泰菲力軼事#7：

泰菲力擁有天使般的男高音。那位天使很急切地想要回他的聲音。

套裝

只剩下一項產品了：套裝！在套裝推出之前，玩家一次只能拿兩件東西。想要拿三件東西？那就多長一條手臂吧。有了威世智註冊商標的套裝技術，你將可以一次性拿超過兩件東西。更準確地說，每件套裝內含：

10包2021核心系列輪抽補充包

20張基本地

20張基本地閃卡

1張新插畫的犬群領袖閃卡

1個大型20面骰子

總共有52件東西，遠比兩件來得多。

最高機密泰菲力軼事#8：

泰菲力的姓是貝里。

總結

哇！我們認識了許多不同的產品。也瞭解了一堆泰菲力的真實軼事。（編註：並不真實。）謝謝你與我一起探索2021核心系列的產品。

我們下次再見！