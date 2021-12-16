「點亮」

隨著風扇開始轉動，遠處傳來的滴答及轟鳴聲。微弱的嗡嗡聲逐漸變為低沉的震動，電流通過的瞬間發出了啪滋啪滋的聲響。沙塵的窸窣聲與休眠的設備因突然的能量射出了一道光。

在絢爛燈光的殘影消逝後，你可以看到它起了作用：

Billy Christian作畫

歡迎回到神河。和上次造訪時比起來，許多東西都已經改變。p>

帝居永岩城 | ゾウノセ/ZOUNOSE 作畫

曆祚母聖樹 | えすてぃお/ESUTHIO 作畫

在一切來臨之前，我們還有一些準備的時間。

深呼吸一口氣然後往前看，關於這個時空的導覽即將開始。走吧。

神河：霓朝紀的重要日程

神河：霓朝紀 系列標誌（左）和神河：霓朝紀 指揮官系列標誌（右）

: 神河：霓朝紀的世界架構 ：1月11日

：1月11日 神河的歷史及傳奇系列文章 ：1月11-21日

：1月11-21日 神河：霓朝紀 的故事 ：1月24-27日

：1月24-27日 影片首次亮相及預覽開始 ：1月27日

：1月27日 牌圖集完整公開 ：2月4日

：2月4日 指揮官預覽 ：2月7日

：2月7日 指揮官牌圖集完整公開 ：2月8日

：2月8日 MTG Arena 和魔法風雲會線上版上市 ：2月10日

：2月10日 店內售前現開賽及產品販售開始 ：2月11日

：2月11日 全球上市 ：2月18日

：2月18日 店內輪抽週末：2月19-20日

預覽前的故事

神河有著豐富的歷史，不管是時空背景或是魔法風雲會裡的內容。 我們將透過一系列回顧歷史的文章及神河上的傳說，來作為預覽季正式向大家介紹神河：霓朝紀 主線故事前的開胃菜。不管你是重返這裡或第一次探索這個時空，神河：霓朝紀都將帶給你無盡的樂趣。

世界建構—神河：霓朝紀

你是否好奇一個魔法風雲會系列是如何製作的？想知道是什麼讓一個魔法風雲會上的時空得以實現？在1月11日，我們將會向大家展示建構神河：霓朝紀背後的秘辛。一起來聽聽威世智的創意團隊成員，以及一位外部幫我們建構環境、美感及角色的文化專家他們的想法。

在預覽開始之前，先讓我們來看看過去的經驗和未來的願景是如何打造了今天的神河。別忘了1月11日在官方魔法風雲會的YouTube頻道上準時觀賞神河：霓朝紀的世界建構。

神河：霓朝紀的基本內容及預覽

只想確定神河：霓朝紀已經公開的資訊有哪些嗎？沒問題。

Blake Rasmussen、Grace Fong 和Mark Rosewater在Weekly MTG所分享的神河：霓朝紀內容，其中也包括最新向大家展示的牌。

首先，是新加入面孔的鵬洛客漆月魁渡，他會以兩種方式出現在神河：霓朝紀的補充包裡（還有一種今天稍晚你會在日本魔法風雲會的官方推特帳號上看到），也包括獨特的忍者牌框：

魁渡的故事要從他16歲時開始說起，受命尾隨一位攻擊神河帝王身著金屬盔甲的神秘男子。一起來了解他所學到的教訓，並跟著他輕巧的腳步一起來看看有關他的歷程在魔法風雲會原創故事中的上下集，現已公開—明年在神河：霓朝紀的故事裡將會有更多可以探索的內容。p>

補充包中能找到的不只是魔法風雲會的鵬洛客而已，還有來自真實世界的啟發—美麗的浮世繪基本地正等著你：

這些全圖地來自傳統的日式板畫，在神河：霓朝紀的輪抽、系列和聚珍補充包裡都能開到傳統閃卡和不閃的版本。三分之一的神河：霓朝紀輪抽和系列補充包會包含一張浮世繪基本地，而每包聚珍補充包裡則都會有一張閃的浮世繪基本地。

神河：霓朝紀同時描繪了神河在魔法風雲會裡的過去，並帶回那些熟悉地方所幻想的未來。神河群英錄裡的傳奇龍循環是遊戲裡的一個經典循環，而在未來，我們找到了另一個新的龍循環。一起來看熾穹軋賜：

雖然神河一部分的過去不需要更動，也不用被搬到滿是霓虹的未來。如果你記得食人魔無情碑出告及碑出告第二儀式，那你或許知道他崇拜最強的邪鬼—神河的惡魔—並在最後自己成功成為惡魔。

他名字裡有「無情」自然不是因為悲天憫人，即便是面對他所崇拜的邪鬼也一樣。

第三種處理方式稱為柔光牌框，就同碑出告本身：結合了過去及未來，以及一些比單獨來看更多的東西。

然後再往前一步。

和柔光的處理方式不同，你將會發現一系列的牌。螢光墨的處理方式專屬這四個版本的噬生渾魔碑出告—分別展示一種魔法風雲會全新的閃卡處理手法來讓牌感覺真正地感覺到柔光。這將會是玩家和收藏者的尋寶遊戲，其中的三種顏色只能在神河：霓朝紀的聚珍補充包裡開到：只有少於1%的補充包會包含螢光墨的牌。綠色出現的頻率大概是藍色的一半，而紅色出現的頻率則是綠色的四分之一。

而第四種—黃色的螢光墨處理方式—則會以贈卡的方式透過WPN頂級店家發放。

神河：霓朝紀接下來有什麼？

持續關注日本魔法風雲會官方推特帳號，今天稍晚將會向大家展示能在神河：霓朝紀補充包裡開到的第三個版本，也是最後一個版本的漆月魁渡。你們也將很快可以在Beadle and Grimm's一窺特殊的神河：霓朝紀 Platinum Edition 套裝。

在1月11日世界建構：神河：霓朝紀的四年時光之前，接下來幾週還有另一個驚喜等著大家。神河：霓朝紀的故事將會在1月24日開始，然後官方預覽及正式開始的影片將會於1月27日接力登場。

點亮一切。有著神河：霓朝紀的魔法風雲會未來是光明的。

除此之外 . . .

隨著神河：霓朝紀上市，自然是最好的遊玩時機，大家最喜歡的賽事也將回歸：經過了四年之後，Game Day回來啦，3月5-6日快到附近的本地WPN店家共襄盛舉！

一起享受標準或限制—神河：霓朝紀的現開或輪抽—並在對局及獲勝的過程中搜集很酷的贈卡。參賽贈卡（發完為止）將會是詳加考慮，而前八強的玩家會獲得傳統閃卡版本的命定空棺，優勝者更會獲得傳統閃卡版本的熾穹軋賜贈卡。

快聯絡你附近的本地WPN店家，來看看在Game Day那天店裡有什麼吧！