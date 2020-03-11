玩家的健康與安全是我們放在第一位的。目前全世界都在努力應對COVID-19，我們也致力於盡自己的一份力量來阻止疫情擴散。

因此，出於對玩家健康和安全的高度關心與考慮，我們現對WPN店內活動的有關方針，以及依克黎：巨獸時空的售前賽作出調整。

威世智建議WPN店家密切關注事態發展，並遵循當地衛生部門關於舉辦活動的指導方針。對於依克黎的售前賽，WPN店家可以向玩家售賣售前組合以及指揮官套牌，玩家可以將產品帶回家而不必參加店內舉辦的活動，店家也可以將玩家登記在“在家售前現開”中。詳細資訊請與您當地的店家確認。

如有必要，我們也將調整我們的指標和配額策略。以確保店家的WPN狀態不會受到COVID-19影響。關於WPN店家調整的更多資訊，請點擊此處。

我們會密切關注當地與全球的健康建議，且每日對活動進行評估。包括檢查近期舉辦魔法風雲節和精英巡迴賽的可行性。對於精英巡迴總決賽，我們將會提前決定是否需要採取措施。對於任何您計畫參加，但尚未預訂旅行的活動，我們建議您在制定計劃時保留一定的靈活性，並購買旅行保險。

我們將密切關注COVID-19的事態發展，並盡可能提供最新消息。與此同時，我們感謝您一直以來的理解與支持。