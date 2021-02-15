公告日期：2021年2月15日

Historic:

生機核歐那斯 禁用（自暫緩使用）。

天怒泰坦烏洛 禁用。

先驅賽:

欄外探子 禁用。

理時泰菲力 禁用。

地底城告密人 禁用。

天怒泰坦烏洛 禁用。

復歸荒野 禁用。

近代賽:

亡者曠野 禁用。

神秘聖地 禁用。

Simian Spirit Guide 禁用。

提勃的詐術 禁用。

天怒泰坦烏洛 禁用。

薪傳賽:

阿肯的星盤 禁用。

震懼軍奧術師 禁用。

竊冠甌柯 禁用。

特選賽:

夢巢貓魘路拉斯 解禁。

規則變動:

除此以外，我們正在更新關於傾曳的規則，並落實其與已有規則的互動。新規則將於週三（2月17日）起在Magic Online 實施。關於傾曳的新規則如下：

702.84a. 傾曳屬於觸發式異能，只有當具有傾曳異能的咒語在堆疊上時才會生效。“傾曳”意指“當你施放此咒語時，從你的牌庫頂牌開始放逐牌，直到你放逐一張總魔法力費用比此咒語低的非地牌為止。如果其總魔法力費用比此咒語的總魔法力費用低，則你可以施放該咒語且不需支付其魔法力費用。然後將所有以此法放逐且未被施放的牌以隨機順序置於你的牌庫底。”

生效日期: 2021年2月15日

傾曳規則在Magic Online的生效日期：：2021年2月17日

各賽制完整的禁限牌表請見此。

關於各賽制變動的說明

在過去的一年中，由於疫情原因導致桌上版高級賽事減少，我們相應放緩了非輪替賽制禁限牌表的更新步調。而近期社群的討論非常明確地表明：這些賽制的大量愛好者們想要看到環境有更大的變化。今天公佈的變動代表我們對於Historic，先驅賽，近代賽，薪傳賽，以及特選賽進行了詳細的觀察，並根據遊戲資料與社群回饋作出了回應。

Historic

(由Jay Parker提供)

圍繞天怒泰坦烏洛構組的套牌已經成為了Historic賽制中數量最多的套牌，且持續了有一段時間。雖然其他套牌也在角逐這個位置，但天怒泰坦烏洛穩定的統治地位表明，它對於該賽制來說過於強大。由於這張牌已經在其他規模更大的賽制中展示了許多實例，我們認為不需要通過暫緩使用來觀察這張牌對於賽制的影響。為了確保Historic賽場環境的多樣性，天怒泰坦烏洛在Historic賽制中禁用。

生機核歐那斯已在Historic賽制中被暫緩使用，而我們的資料表明，如果重新引入它將有損賽場環境與套牌的多樣性。基於這一原因，生機核歐那斯自Historic中禁用。

先驅賽

我們對於先驅賽的願景是它能夠成為一個從近期標準賽環境中，集結最有趣、最強大、最具標誌性牌張及策略的賽制。不過，在“強大且具有標誌性”和“壓倒性且無趣”之間應該要有一條分界線。本次更新中，我們對部分我們感到越線的牌張與策略進行了調整，且它們並不符合我們對於先驅遊玩體驗的期望。

天怒泰坦烏洛已經成為了先驅賽中最具統治力的生物，並出現在數量最多、以及勝率最高的套牌之中。總之，我們認為烏洛的強度已經超出了其他先驅賽的牌張與策略。根據遊玩資料以及社群回饋，烏洛離開後，賽場環境會變得更加有趣，且套牌種類會更加多樣化。

此外，我們也借此機會在先驅賽中禁用理時泰菲力和復歸荒野，它們先前已經在標準賽中逗留了很久。移除理時泰菲力能夠降低尼米捷天光套牌的強度，它是數量最多且勝率最高的套牌之一。在缺少了理時泰菲力的制約之後，我們擔心環境中復歸荒野的套牌數量會上升並造成問題，所以我們選擇防患於未然。

最後，我們注意到玩家對賽場環境中“對不起！全咒語”套牌的勝率與環境占比也有一些擔憂（套牌使用欄外探子和地底城告密人來磨穿自己整個牌庫，因為牌庫中沒有被視為是地的牌張）。此類策略讓玩家難以與之互動，同時也難以通過賽場環境來進行制衡。我們不認為在 “對不起！全咒語”套牌佔據環境時，先驅賽還會像我們所預想的那麼好玩。因此，我們決定禁用欄外探子和地底城告密人。

近代賽

和先驅賽一樣，天怒泰坦烏洛已經在大多數頂尖近代賽套牌中佔據了一席之地，其強大程度讓其他中速與控制套牌難以與之抗衡。為了讓環境中的中速策略能夠更為多樣化，以及環境中其他慢速套牌的生存空間著想，我們決定同樣在近代賽中禁用烏洛。

除了烏洛，我們還對在加速套牌、控制套牌中出場率較高的兩張地牌作出了調整，我們感到它們的存在降低了對局的多樣性：亡者曠野和神秘聖地。這兩張地在遊戲後期都會造成重複且難以互動的遊戲狀態，且套牌構組的代價相對較低。為了提升對局的互動面，與致勝方式的互動性，我們選擇將它們從本賽制中移除。

Simian Spirit Guide是一張我們已經關注了很久的牌，它能夠説明組合技套牌加快致勝。隨著近代賽的牌池不斷擴充，某些套牌已經能夠在遊戲前期就通過手牌完成組合技，包括“對不起！全咒語”，“鬼怪噴火炮”等套牌及其衍生套牌，外加部分圍繞近期發售的提勃的詐術套牌。出於對組合技套牌策略進行降速，同時讓其對手能夠有更多機會在遊戲前期與之互動的考慮，Simian Spirit Guide被禁用。

最後，雖然關於各賽制中新出現之提勃的詐術套牌已經有了許多討論，但我們認為近代賽中，套牌通過提勃的詐術與傾曳異能互動來獲勝的方式問題最為突出，我們認為這會讓近代賽變得無趣。既然本次更新的目標是為了讓賽場環境能夠變得更為有趣，而我們認為提勃的詐術可能會對賽場環境持續影響，並讓環境趨向另一面。因此，我們在近代賽中禁用提勃的詐術。

薪傳賽

雖然目前薪傳賽的平衡似乎未被打破，但我們已經聽聞了社群對於某些牌張的回饋，這些牌在套牌構組與對局中獲得了非常多的關注。

竊冠甌柯的強大已在其他賽制得到證明，不過薪傳賽的整體強度更高，我們一直在關注它是否能融入賽場環境。經過一段時間，我們看到甌柯已經佔據了賽場主流並削減了環境的多樣性。既然薪傳賽有著超大的牌池，它應該能夠提供各種套牌構組選項，並鼓勵玩家創新地構組套牌。甌柯兼具強度與靈活性，在面對各種威脅，甚至是未知的威脅時，能夠以簡單高效的方式回應、並同質化了遊戲體驗，這有悖於該賽制的精神。因此，我們選擇禁用竊冠甌柯。

阿肯的星盤是另一張在“雪諾甌柯”套牌中扮演重要角色的牌。在傳統的薪傳賽中，套牌構組者需要抉擇是否採用倚重多色的魔法力基礎——但更容易被荒原和腥紅之月所幹擾。而阿肯的星盤允許讓玩家擁有靈活的魔法力基礎同時，還具有較高的魔法力幹擾抗性——魔法力幹擾在薪傳賽策略中佔有獨特且重要的位置。總的來說，我們覺得讓套牌以較低的代價來具備此類抗性會帶來巨大的優勢，同時削減賽場環境的多樣性。

其次，震懼軍奧術師，已經在某些套牌——比如說鐵木爾掘密師——中證明瞭自己的強大。在甌柯離開環境之後，我們預計圍繞震懼軍奧術師的策略將變得更為強大。總之，根據我們收到的社群回饋，震懼軍奧術師讓對局在早期就能夠通過它來達成策略，且大多數對局結果都取決於對手能否第一時間將其去除。因此，我們選擇在薪傳賽中禁用震懼軍奧術師。

最後，我們的確詳細討論了是否要在薪傳賽中同樣禁用天怒泰坦烏洛，但我們感到其強度還並未超越薪傳賽的整體強度（較之於Historic，先驅賽，以及近代賽）。三費和四費牌張在薪傳賽中越線的標準較高，我們認為烏洛能夠融入薪傳賽但不會佔據統治地位。此外，禁用竊冠甌柯和阿肯的星盤應該能夠顯著減少環境中烏洛能夠直接加入之套牌占比。

特選賽

在依克黎：巨獸時空發行後很短的時間內，夢巢貓魘路拉斯就進入了特選賽的禁牌名單，且成為了唯一的一張禁牌（基於行侶規則的特殊性，限用路拉斯並不是有效的解決方式）。在當時環境下，使用路拉斯作為行侶所帶來的回報相比套牌構組方面代價來說實在太高。 不過，我們已經調整了行侶規則，現在要求更多的魔法力投入，這在特選賽的強度下相對來說是有保障的。

薪傳賽精神的關鍵之一是，我們希望該賽制能夠囊括盡可能多的魔法風雲會牌張。所以我們決定嘗試解禁夢巢貓魘路拉斯。我們會繼續關注這對環境產生的影響，並樂意在需要時撤回這一決定，但我們相信，應該給路拉斯一個機會在新的行侶規則下來證明自己。

關於傾曳規則的變動

(此部分由魔法風雲會規則經理Jess Dunks提供。)

模式雙面牌在設計時，允許玩家在合適的情形下，選擇任意一面來使用。舉例來說，如果某個效應允許你從墳墓場施放咒語，則玩家可以選擇模式雙面牌的任意一面來施放。然而，根據我們收到的回饋，存在部分情形，在明確了可以使用的標準時，“允許玩家使用或施放不符合標準的那一面”這件事與直覺不符。這種混亂，外加允許你施放你本不應能施放的咒語且不需支付其魔法力費用，使得傾曳出現了問題。

作為結果，我們對傾曳異能進行微調，好讓你因觸發式異能而能使用的咒語之總魔法力費用必須低於具有傾曳異能之咒語。

下面是新的傾曳規則：

702.84a. 傾曳屬於觸發式異能，只有當具有傾曳異能的咒語在堆疊上時才會生效。“傾曳”意指“當你施放此咒語時，從你的牌庫頂牌開始放逐牌，直到你放逐一張總魔法力費用比此咒語低的非地牌為止。如果其總魔法力費用比此咒語的總魔法力費用低，則你可以施放該咒語且不需支付其魔法力費用。然後將所有以此法放逐且未被施放的牌以隨機順序置於你的牌庫底。”

舉例來說，如果你施放了Bloodbraid Elf並從你的牌庫放逐了謊言神瓦爾基，則你可以施放瓦爾基而非寰宇冒名客提勃。另一方面。如果你放逐了遠行神寇西瑪，則你可以任意施放寇西瑪或是預兆方舟，因為任一面咒語的總魔法力費用都低於Bloodbraid Elf。

受此規則變動影響的不僅只有雙面牌。它同樣改變了傾曳咒語與某些具有“主導性”特徵值物件的互動方式，比如說，艾卓王權的冒險牌。舉例來說，如果你因Bloodbraid Elf放逐了趁願仙兒，則你可以施放趁願仙兒，但你無法施放心願得遂。

最後，傾曳與連體牌之間的互動方式沒有變化；連體牌的總魔法力費用為兩邊之加總。如果你傾曳了某張連體牌，且其總魔法力費用低於具有傾曳異能的咒語（注意，你需要將連體牌兩邊加總），則你可以施放其中任意一邊，且不需支付其魔法力費用。