兄弟之戰是對多重宇宙中最重要事件的壯麗複述。這件影響深遠的壯絕事件幾乎促成了魔法風雲會今天的一切，包括成為釋放魔法風雲會有史以來超強邪惡勢力——非瑞克西亞人——的催化劑。

經過多明納里亞：眾志成城的事件後，我們的英雄們必須回顧過去以拯救他們的未來，而在這過程中，他們將會揭開克撒與米斯拉兄弟之間的衝突真相。準備好迎接一場足以決定所有生靈的命運且前所未有的衝突——而且可能還會再次發生。

我們所知的時間軸

今天，我們率先窺探兄弟之戰，但更多精彩內容將陸續推出。以下是兄弟之戰的重要日期和資訊——系列標誌和詳細資訊、何時該密切留意、何時該了解故事，以及何時可使用最新牌張進行遊戲。

請至DailyMTG取得這些賽事和活動的連結，而所有直播都會在twitch.tv/magic上顯示（稍後還會在YouTube上登場）。

兄弟之戰 兄弟之戰指揮官

兄弟之戰 系列代碼：BRO

兄弟之戰 指揮官系列代碼：BRC

網站：兄弟之戰

立即預訂：Amazon和您的當地遊戲店家。

輪抽補充包展示盒

系列補充包展示盒

聚珍補充包展示盒

速戰補充包展示盒

套裝

克撒的鋼鐵盟售前組合 米斯拉的錚旗軍售前組合

30週年慶典展開直播 ：10月4日

：10月4日 兄弟之戰 故事 ：10月20-26日

：10月20-26日 時空建構面板 ：10月20日

：10月20日 首次登場影片與預覽開始 ：10月27日

：10月27日 魔法風雲會30週年兄弟之戰 預覽 ：10月28-30日

：10月28-30日 兄弟之戰 預覽繼續 ：10月31日–11月4日

：10月31日–11月4日 WPN遊戲店家售前賽 ：11月11-17日

：11月11-17日 魔風競技場 以及魔法風雲會線上版上市 ：11月15日

：11月15日 兄弟之戰 全球上市 ：11月18日

：11月18日 WPN遊戲店家指揮官歡慶會賽事 ：12月16-18日

兄弟之間的戰爭

多明納里亞的過去包括許多故事，但其中最具影響力的是與系列同名的事件：兄弟之戰。在時間軸淌血和多重宇宙本身被修復之前。在（第一次）非瑞克西亞人入侵並撕裂了這片土地之前。在凍結這時空的冰雪時代之前。（兄弟戰爭的結束正是時空被凍結的原因。）

導致多明納里亞屢遭破壞和挑戰的事件始於兩兄弟的自我衝突，並導致了大規模戰爭機器的交鋒。這些巨大的武器會出現在特色機體基本地上：全圖機體基本地展示出地點以及在該處戰鬥的機械巨獸。

這些機體基本地會出現在輪抽、系列和聚珍補充包中，而我們稍後會展示一些非全圖基本地。

要是欠缺了克撒與米斯拉這兩兄弟，就稱不上是兄弟之戰了。此系列包含各個非凡傳奇的多個版本。這兩兄弟是各自故事中的英雄，並將對方視為反派，而今他們正站在歷史上充滿傳奇色彩的衝突兩端。其中沒有人比克撒更龐巨。絕對沒有。

翻面 翻面

融合將復出，以呈現克撒在鵬洛客形態中的宏偉。（要了解其弟米斯拉的狀況，請在10月4日在twitch.tv/magic收看我們的30週年慶典展開直播。）

如同最近的系列，我們也推出了兄弟之戰指揮官套牌。這兩副套牌的製作具有回到兄弟之戰期間戰鬥的美感。它們不僅由新版本的克撒和米斯拉統領（傳統閃或蝕刻閃展示指揮官），而且套牌中每張魔法風雲會牌張均有復古牌框設計。

一般 展示指揮官

一般 展示指揮官

沒錯，每一張都是。新牌將具有復古牌框。重印牌將具有復古牌框（很多都是首次有此設計）。地將具有復古牌框。全部皆是——以下只是其中一些。

對於復古牌框設計的愛好者來說，這是您不想錯過的指揮官產品。

此外，在兄弟之戰聚珍補充包內，這些版本的克撒和米斯拉還有典型的擴圖設計（採用魔法風雲會近代牌框）。

贈卡

您可以透過在您的當地遊戲店家購買產品或參賽以獲得各款兄弟之戰贈卡。

首先，作為魔法風雲會30週年慶典的一部分，只要在參與活動的Wizards Play Network (WPN)店家參加於11月11日開始的售前賽，即可以獲得以下贈卡之一：

林木妖精 根牆

橫財 皇室家臣

如果您還不知道的話，您現在可以在售前賽期間購買任意數量的兄弟之戰各款產品。系列補充包？可以買到。聚珍補充包？可以及早開始收藏。輪抽補充包、套裝、指揮官套牌，以及速戰補充包？全都可以選購。

如果您購買一整盒系列、輪抽或聚珍補充包，還可以獲得「買一盒」贈卡米斯拉的鑄造廠，送完為止。

但即使您錯過了贈卡，米斯拉的鑄造廠也會以普通和擴圖的形式出現在系列中。

套裝也附有贈卡，並展示了在兄弟之戰中選邊站的傳奇人物之一：萼城的凱拉皇后。

皇后還會在兄弟之戰中以普通和擴圖版的形式出現。

回到過去

最後，隨著我們的英雄回到過去，我們當然想和他們一起上路。為此，我們從魔法風雲會的整個歷史中製作了一系列復古神器，最早可追溯到魔法風雲會之始。

經典復古牌框神器有其系列符號，並可在輪抽、系列和聚珍補充包中找到。

復古牌框神器

另外，我們在時間上還有一個轉折：我們添加了第二套特殊的復古牌框神器，其插畫表達出用於建構該神器的圖解。

它們可在輪抽、系列和聚珍補充包中找到。

一般來說？

好問題；懶惰的書寫設備。在魔法風雲會補充包產品中，我們首次推出了具有序號的牌張，它們會列出其總數和您所擁有的牌張編號。舉例來說，在兄弟之戰聚珍補充包內，我們印製了具有序號的復古圖解牌各500張，它們具有我們所稱的雙彩虹閃。每一張都有500以內的其中一個編號，且它們只可在聚珍補充包中找到！（我們也提供不具序號的圖解插畫版本。）對於收藏家而言，這無疑是一個令人興奮的時刻。

亞龍捲引擎 | 畫家：Raymond Swanland

當我們在10月27日開始揭曉兄弟之戰的內容時，我們將深入探討所有細節——其中包括壯絕的爭機器和我們將踏足的戰場，以至您將會找到的精彩牌張的所有驚人細節。

如果您等不及，請放心：全賴我們在Hasbro Pulse Con 2022中的好友，我們還會有另一場兄弟之戰揭曉活動。請密切留意他們的揭曉內容，以免錯過！