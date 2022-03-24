指揮官傳奇：爭戰柏德之門 傳承了龍與地下城：被遺忘國度戰記的風格與特色，並接續了2020年發行的指揮官傳奇的概念——以趣味為主的系列，其中充滿傳奇生物、在你最喜愛的指揮官套牌中新增史詩級牌張，同時迎回指揮官輪抽，讓你的好友冒險團參與戰鬥。

它將魔法風雲會指揮官賽制的社交遊戲樂趣，以及扮演龍與地下城中強大高階角色的趣味與刺激感相互結合。不論你是準備好探索全新多人遊戲的龍與地下城愛好者，還是想跟朋友們再多玩幾盤輪抽的魔法風雲會多人遊戲高手，指揮官傳奇：爭戰柏德之門為所有玩家將這一切體驗熔於一爐，創作出獨特的遊戲。

系列補充包展示盒

系列補充包

輪抽補充包展示盒

輪抽補充包

聚珍補充包展示盒

聚珍補充包

套裝

售前組合

指揮官傳奇：爭戰柏德之門有許多大家已熟悉的產品：

輪抽、系列、聚珍補充包

套裝

售前組合，內含三包輪抽補充包、一張有年份戳記的稀有或秘稀閃卡、一張地城卡，以及一張《魔風競技場》代碼卡

如同先前的指揮官傳奇，輪抽補充包內含20張牌，其中一張是傳統閃卡！

除此之外，還有另外四款指揮官套牌：

歡樂成團（白黑）

奪心狂魔（藍黑）

狡龍蠱惑（藍紅）

異境歸來（紅綠）

如同新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌，這些套牌每一款都包含一副100張打開即玩的指揮官套牌，各含10張魔法風雲會新增牌張，此外還附一包聚珍補充包嘗鮮包。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門重要日期

首次登場與預覽開始 ：5月16日

：5月16日 牌圖集合完成 ：5月23日

：5月23日 指揮官預覽 ：5月24-25日

：5月24-25日 指揮官牌圖集合完成 ：5月26日

：5月26日 店內售前賽與銷售開始 ：6月3日

：6月3日 全球上市 ：6月10日

：6月10日 上市紀念賽 ：6月10-12日

如果你對與朋友們一起參加規模更大的聚會感興趣，例如在會展中心與冒險者拼勇鬥智並進行多人對決，那麼指揮官節會非常適合你。這場魔法風雲會賽事旨在慶祝指揮官賽制隨著指揮官傳奇：爭戰柏德之門回歸，而且我們很快就會公佈更多賽事資訊。

抽選你的冒險團。打造你的傳奇。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門的特色包含指揮官輪抽的回歸。指揮官輪抽是獨特的限制賽制，結合了指揮官的多人遊戲，以及使用20張補充包輪抽來構築套牌的規則。

如果你錯過了2020年發行的指揮官傳奇所帶來的指揮官輪抽賽制，Gavin Verhey的「Good Morning Magic」影片介紹了此賽制，可以幫助你快速了解它的內容：

超越數位年代

偏好使用PC還是行動裝置玩遊戲？喜歡一對一對決勝過多人冒險？準備好使用只能在《魔風競技場》取得的最新煉金與史跡牌張升級了嗎？

煉金地平線：柏德之門即將於今年七月發行，將會為《魔風競技場》帶來數百張新牌，並推出如完整系列般令人期待的豐富內容，包括系列精研、輪抽遊戲模式等等。

我們將在接近七月份發行煉金地平線：柏德之門時公佈更多相關的消息。

首批預覽

指揮官傳奇：爭戰柏德之門的所有重要日期、插畫及首批預覽已在Weekly MTG搶先分享。

如果你不想看該影片來了解，那麼我們這裡有你錯過的所有牌張預覽。首先，我們來看一些與魔法力基礎有關的精彩選擇。

又或者如果美感是你選擇地牌時的首要考量，那麼也可以考慮收藏擴圖版本：

如果你喜歡龍與地下城：被遺忘國度戰記中包含規則手冊藝術設計的牌張，那麼你走運了，因為它不僅會回歸，還會帶來經典的生物與咒語：

當然了，沒有龍以及跟牠們對抗的英雄就不是龍與地下城了：

購買指揮官傳奇：爭戰柏德之門套裝即可獲得一張具有新插畫的驚異法杖：

趁貨源充足時向當地遊戲店舖購買完整的指揮官傳奇：爭戰柏德之門輪抽、系列或是聚珍補充包展示盒，即可獲得「買一盒」贈卡主腦。

當魔法風雲會隨著指揮官傳奇：爭戰柏德之門重返費倫時，盛大冒險也將就此展開。預覽從5月16日開始，預計於6月10日全球發行，到時見！