一陣寒風吹過，在樹叢枝葉間發出簌簌的聲響。當你在摸索著點亮火炬的同時，餘燼的微光忽隱忽現，四處噴濺的火花吱吱作響又快速熄滅。

嚓、嚓、嚓、嘎。

樹林裡某處傳來枯枝與落葉的聲音讓讓你的手不停地顫抖。

嚓、嚓、嚓、啪。

有一個瞬間，風聲停了下來。樹枝被撞擊的聲音或許只是季節轉換的現象—但你不會想在這上面賭一把。

嚓、嚓、嚓、火星總算留在了火炬上，瞬間變成熟悉的橘色光亮。在其他東西找到你之前，是時候趕緊找到回家的路了。

歡迎回到依尼翠。

Andreas Rocha 作畫

第一次造訪依尼翠時，我們見識到了夜晚的恐懼。黑暗的力量利用黑影籠罩把人類推到極限，保護人類的鬥士在艾維欣重臨裡從獄窖歸來。

接著，世界開始改變。一些暗夜的惡魔帶著新的神秘恐懼，在依尼翠黯影裡腐化了守衛艾維欣。命運的扭曲把更多外來者帶到了依尼翠，而隨著歪曲力量在異月傳奇裡消逝，夜晚的生物又重新支配了暗夜。

少了艾維欣保護依尼翠，生物間的平衡開始轉移，從黃昏到黎明之間的時段再次充斥了各種渴望人類的生物們。

我們第一次在依尼翠所見到的生物依然存在—而現在他們想要更多。

依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓裡有著各式讓依尼翠變得充滿凶兆和不悅的新生命—以及非生命。這兩個系列將會是發生在依尼翠上的慶典，我們很興奮能再次回來。

依尼翠：黯夜獵蹤從繞著依尼翠民眾擔憂的新故事開始：夜晚或許永遠都不會結束。隨著太陽每天都更晚昇起且更早落下，他們把希望放在收成節上，希望巫士所主持的祭禮能維持平衡。

除了一些狼人和夜晚的居民以外，還有人類能倚賴的力量和希望聚集在凱錫革鄉間樹林的深處。但故事並未因為那裡一群人所生起的營火就此結束。

那些在黯影裡追蹤的傢伙不只是沒頭腦的殭屍或是發狂的狼人，還有著善於算計和有著偉大設計的永恆不死者。你所能想到的所有吸血鬼究竟是為什麼會集結在一起，參加一場所有人都想參加格外獨特的婚禮呢？ 在依尼翠：腥紅婚誓 裡你將會找到答案—而且還不只這樣。

: Justyna Gil 作畫

依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓一起再訪了我們從第一次依尼翠裡所學到的東西，再一次向我們展示了為什麼那裡最聰明的人類從未停止對夜晚來臨的恐懼。

還想知道更多資訊嗎？快去收聽今天 Weekly MTG 的廣播，以及透過依尼翠：黯夜獵蹤牌圖集來了解它們。

接下來的內容也不會讓你等太久。

Magic Showcase 2021—我們的廣播直播將會在 8 月 24 日向大家公佈更多明年魔法風雲會的內容—並會有更多關於依尼翠中兩個系列旅程的相關資訊。

指揮官歡慶會

在有那麼多東西可以期待的情況下，如果只在故事裡慶祝就太不公平了！參加你附近 WPN 頂級資格店家的比賽，指揮官歡慶會將會提供一種新的比賽來慶祝我們回到依尼翠—你將會加入一個色組，並透過指揮官的遊戲方式享受一段故事體驗。

等到指揮官歡慶會活動的時間（10 月 30-31 日）更加接近時，我們將會向大家公開參加的贈卡以及更多關於指揮官歡慶會的活動資訊。

依尼翠：黯夜獵蹤相關資訊

標籤: #MTGMidnight 和 #MTGInnistrad

網站: InnistradMidnightHunt.com

魔法風雲會線上版發售：9 月 16 日

售前現開賽週：9 月 17–23 日

上市日：9 月 24 日

指揮官歡慶會 活動： 10 月 30–31 日

產品線：:

輪抽、系列、聚珍和主題補充包

售前現開賽組合

套裝

兩副指揮官套牌：亡者出擊 和 鳩集示物

從依尼翠：黯夜獵蹤開始，套裝將會包含八包系列補充包！每包系列補充包都保證會有一張稀有或秘稀牌，還有—一張閃卡、美麗的插畫卡、配合主題的普通牌和非普通牌， 再加上有機會獲得一張來自精選列表的牌—讓打開補充包充滿樂趣，且能豐富任何魔法風雲會玩家的收藏。

依尼翠：黯夜獵蹤套裝也會包含傳統閃卡和非閃卡的基本地、一個會在黑暗中發光的計血骰子，以及傳統閃卡贈卡版本的十三癡迷客。

依尼翠：腥紅婚誓相關資訊

標籤：#MTGCrimson and #MTGInnistrad

網站：InnistradCrimsonVow.com

魔法風雲會線上版發售：11 月 11 日

售前現開賽週：11 月 12-18 日

上市日：11 月 11 日

產品線：