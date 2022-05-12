（編者註：此公告已更正以反映出已更新的上市資訊。

10月7日，隨著魔法風雲會的無疆新宇宙Warhammer 40,000協作產品上市，兩大宇宙將會交融。Warhammer 40,000和魔法風雲會這兩款標誌性桌遊巨頭的協作產品包括四副指揮官套牌和三款Secret Lair產品。這些產品將Warhammer 40,000宇宙的陰暗傳說、標誌性插畫和交戰陣營帶到魔法風雲會的多重宇宙中。

在遙遠未來的無盡戰爭中縱橫新戰場

與朋友一起化身為Warhammer 40,000的傳奇角色。此次合作旨在盡可能忠實於Warhammer 40,000各陣營及策略，因此無論是部署一支帝國部隊、讓已倒下的太空死靈復活、聚集一群泰倫蟲族，還是利用次元的混沌力量，愛好者都會很高興能看到標誌性的角色和策略。

如果您是Warhammer 40,000世界的新手，那麼這將是了解構成Warhammer 40,000宇宙的深刻傳說和精彩故事的絕佳機會，並讓您可利用全新指揮官和具全新插畫的牌來構組指揮官套牌。

泰倫蟲族群落 泰倫蟲族群落典藏版

帝國軍隊 帝國軍隊典藏版

太空死靈王朝 太空死靈王朝典藏版

毀滅大能 毀滅大能典藏版

這次協作將包含四副預先構組的100張即玩式指揮官套牌，以及三款Secret Lair產品。如果您是魔法風雲會新玩家，指揮官是一種刺激而獨特的魔法風雲會遊戲方式，當中盡是酷炫的傳奇生物、氣勢萬均的決策，讓您在壯絕的多人遊戲中與好友對戰！有關此賽制的詳情，請見此處。

想玩其他賽制？協作產品中的個別牌張將可在指揮官、薪傳和特選賽制中使用。

以下為此協作產品的所有內容提供更詳細的說明：

四副指揮官套牌，且具備典藏版和獨特的「無疆新宇宙」牌框。 套牌 泰倫蟲族群落（綠藍紅） 帝國軍隊（白藍黑） 太空死靈王朝（純黑） 毀滅大能（藍黑紅） 典藏版具有相同牌張，但為具有前所未見的特殊翻湧閃全閃卡。請見下方的圖像！

三款Secret Lair產品，我們稍後將分享更多相關資訊。 Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks Secret Lair x Warhammer Age of Sigmar Secret Lair x Blood Bowl



魔法風雲會無疆新宇宙：Warhammer 40,000協作產品主要日期

預覽開始： ：9月13日

：9月13日 Secret Lair 產品： 有待公佈

有待公佈 全球上市：10月7日

首批預覽

正如帝國某些人所言：「只要帝皇的敵人一息尚存，就不可能有和平。」但可以有預覽牌！Warhammer 40,000具有我們能透過每張牌回憶起的深刻傳說。從基本地到指揮官必備牌張，每張牌都經過重新構想，並因其標誌性的風味或對遊戲的影響而被選中。

先前我們已在Weekly MTG上分享了Warhammer 40,000的日期、插畫和首批預覽。

想查看文字版的詳細說明？所有預覽牌如下所示。

首先是「毀滅大能」套牌的門面牌掠奪者阿巴頓。對於這個標誌性人物的力量而言，「毀滅」絕非保守說法。在Warhammer 40,000傳說中，阿巴頓及其部隊極其強大，甚至將銀河撕成了兩半，由稱為詛咒瘢痕的巨大次元裂縫分割開來。

「血祭血神，顱獻顱王」是恐虐的Warhammer 40,000混沌軍團及其追隨者的戰爭口號。恐虐在第41千年的追隨者會從戰鬥中汲取力量，他們是為戰爭而生的嗜血狂熱者，而這張牌的機制反映了這種風格。只要戰場上有東西死去（無論是您的部隊還是對手的部隊），這張牌便會減少費用來施放。請謹記：「恐虐不在乎誰流血，只在乎流的血夠不夠多。」

先鋒壓制者屬於Warhammer 40,000極限戰士陣營，他們是人類的捍衛者，也是帝皇最出色的戰士之一。除了精美插畫以外，這張牌還具有令人興奮且與新衍生物相關的機制。

裝配這張贈卡不會出現在指揮官套牌中，但如果您在上市賽事當天前往您當地的遊戲店家，便可以得到它。這張令人興奮的牌上的是貝利薩留斯．考爾，他是帝國最強大的成員之一，也是Warhammer 40,000一些最傳奇神器的製造者。

最後，我們所提到前所未見的新翻湧閃設計是否引起了您的興趣？隨著上市日期逼近，我們將會分享圖片！