如果您有DCI號碼的話：請注意

By Wizards of the Coast

在過去的一年，威世智持續努力於提升過去用於記錄參賽紀錄系統的效率。其中包括，我們將在2017年3月21日除役一些後台系統。

很可能您對這並沒有太多了解，但簡而言之­­：我們將會升級系統處理DCI號碼－那個您在參加魔法風雲會比賽時提供給賽事主辦人及店家的號碼－的方式。這個升級在計畫中將會是未來強化賽事管理及玩家帳號系統的重要基石。

對大多數的玩家來說，您不會感覺到任何改變。您將持續使用您的DCI號碼參加比賽。如果您知道自己的DCI號碼且已經擁有威世智的帳號，這將不會對您有所影響。您的參賽紀錄跟DCI號碼將不會受到任何影響­－我們並不會從系統裡刪除任何DCI號碼或參賽紀錄。

然而，我們知道這個資料庫的更換可能會對一些玩家造成問題，也正密切地與賽事主辦人和店家合作來試圖避免或減緩任何可能發生的問題。這次的轉換計畫也多虧了他們的努力而更加穩定。

雖然我們預期轉換將會有陣痛期，但也同時相信未來的情況－一整套玩家能與魔法風雲會互動的系統－在短期上儘管會碰到一些困難，長遠來看將能使所有人受益。

這個改變主要將會影響那些不知道自己DCI號碼，卻想使用號碼參加魔法風雲會認證賽事，或在未來想利用號碼查詢自己過往紀錄的玩家。特別是如果您計畫參加一場大獎賽或其他重要賽事，請確保您記得自己的DCI號碼，把它寫下來，或用任何在報名時隨手可及的方式。3月21號之後，您將不再可以出現在重要賽事的現場並請主辦方幫您查詢您的DCI號碼，他們即將無法如此做。

您可以透過以下方式來確保您的帳號是最新的：

如果您知道自己的DCI號碼：

如果您不知道自己的DCI號碼，但想取回號碼，或認為您在未來可能會想檢視自己過往的參賽紀錄：

如果您是賽事主辦人或WPN經銷商：

您將會被要求擁有一個威世智帳號。如果您尚未擁有，您可以與客服聯絡。

如果您符合以上任何一點，請確保您在3月21日前建立或更新您的帳號。如果需要與客服聯絡，您可以採取以下的方式：