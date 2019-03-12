當Wizards Play Network在十年前推出時，約有2千名成員。

一位成員還從事換油。另一位成員則主要銷售木材。而我們很感激他們。

我們知道零售店是需求的驅動者。不只是購物的地方，更是玩的地方。競爭遊戲的空間、社群中心——魔法風雲會需要社交的基礎建設。WPN會用任何的資源來建立它。

WPN這個組織負責你當地的遊戲店得到特卡、像Signature Spellbook: Jace等產品的相關工作。如果你曾到訪週五魔法夜或者售前賽，那麼你肯定去過WPN會員店。每個會員都會落在四種「等級」之一，根據他們所在的等級，他們也會得到相應的好處。

此舉奏效了。如今有接近6,000家WPN會員店正在服務魔法風雲會史上最多的玩家們。去年六月，多明納里亞破了史上單一賽季中最多人參加的紀錄，而烽會拉尼卡在九月把紀錄再次推高，此舉奏效了。

隨著店內賽事廣度的成長，提供賽事的店家廣度也增加了。有店家舉辦100人的週五魔法夜，還有一個店家舉辦的週五魔法夜的規模堪稱苔原。我們目前的等級配置——只有四種等級——要如何適當的服務這兩者呢？

於此同時，品質也在提升。

更多的店家帶來更多的競爭，隨著時間過去，這樣的競爭重新定義了店內體驗。有間位在西雅圖的店，在遊戲房裡有一座吊燈。一個位於加拿大農村地區的店家，為距離下一個最近WPN會員店的200公里範圍內的玩家提供服務。我們目前的數據要如何評估他們提供給粉絲們的價值？

無法衡量。但這一點即將有所改變。

推出新的Wizards Play Network

從十年前WPN問世以來，店內魔法風雲會增加了三倍，而我們希望在未來十年，也能有同樣的成長。

為了達成這個目標，我們要推出新的WPN——適切地服務每一家在地遊戲店，品質與數量並重。

歡迎來到新的Wizards Play Network。

淘汰：等級-引進：擴展支援、WPN頂級計畫

如果WPN已經成長到超越四個等級的系統，那麼又會花多久讓它成長到超越五個等級的程度呢？我們需要的是可擴展的模式。我們將用兩種方式進行。

首先，不再有等級。從2020核心系列開始，我們將以更為精確的系統取代現有的等級系統，輔助各位的本地遊戲店。

記得那場100位玩家的週五魔法夜嗎？他們將得到足以服務該規模玩家基礎的特卡。總的來說，獎品支援的分配將與店家社群的健全程度更加相關。後面我們會講到更多。

第二，我們很自豪地介紹WPN頂級計畫。

隨著店內魔法風雲會在過去十年成長到了新的高度，一種新階的遊戲店也應運而生–它提高了基準，設定了水平，支撐著標準。那就是WPN頂級計畫。

WPN頂級計畫是對於世界上最佳店家的一種公開認可，也是讓威世智得以依它們對魔法風雲會社群的貢獻提供相對支援的方式。 我們已經選出了第一批的會員店。

頂級會員店將與所有的WPN會員店得到相同的福利，加上專屬賽事活動、在店家與賽事搜尋器上的優先推薦、更高等級的行銷素材，以及更多。

我們相信任何WPN會員店都可以取得頂級地位，但門檻很高–目前來說，只有低於百分之五的店家符合要求。如果你覺得自己的在地遊戲店所提供的體驗名列前茅，請鼓勵他們進行申請。

淘汰：只衡量數量-引進：質量並重

我們想要玩家們在自己的在地遊戲店裡找到世界級的體驗，我們指的是整體的體驗。

不只是玩魔法風雲會的過程而已，還有購買、學習怎麼玩、首次聽到魔法風雲會的名字；從比較綠色的鵬洛客套牌與黑色的有何不同一直到買下第一盒補充包–最好的店家會讓這一切充滿樂趣，而玩家們也會以忠誠度予以回報。

WPN頂級計畫是一種評估體驗並據以獎勵WPN會員的方式。新的WPN也將會推出另一種方式：新的評估標準。

目前，您的在地遊戲店是根據他們回報給我們的一些資料而得到特卡–他們的總玩家數、最大規模的賽事活動、還有一些其他的數字。但那些標準隨著時間漸漸失去了相關性，而常常獎勵了那些對玩家、店家、還有威世智都沒有好處的行為。

而那些都將不復存在。從六月份開始，WPN會員將只有兩個目標：票券和投入玩家。第一個目標是為了評估數量，第二個目標則是為了評估品質。來看看吧。

票券代表單一店家所有活動的總人次。不管任何賽制，指揮官、近代、排名賽、休閒賽–所有都會計入。它會多次計入同一名玩家。你參加一場午夜售前賽，那算一張票券。星期六回來打下午五點的售前賽，會再算一張票券。

投入玩家則是一家店提供體驗品質的最佳體現。這是我們對於每年參與六場比賽(無論是標準、輪抽、或現開)玩家的稱呼–也就是說，每兩個月參加一場。

隨著新指標的制定(以及舊指標的結束)，提供最佳體驗的店家會得到最好的獎勵。

那麼獎勵又是什麼樣的呢？

淘汰：單張贈卡-引進：在內有四張牌的卡包裡的贈卡

在此澄清：我們還是會做贈卡，但它們將以內含四張牌的卡包提供，好給玩家更多牌、更多變化、以及更好的組合–而不需要犧牲玩家們從週五魔法夜與體驗日贈卡上期待的獨特性。而你的在地遊戲店所收到的每四包卡包裡，有一包的內容會全部都是閃卡。

以下是2020核心系列的首波內容：

第一個位置是一張有贈卡戳記的稀有牌或秘稀牌，來自最新系列。可能是任何稀有牌或秘稀牌。

第二個位置是一張有贈卡戳記的稀有牌或秘稀牌，來自一份簡短且經過特選的列表。這些牌將來自標準賽可用的系列，且由魔法風雲會的設計工作室親自選出。(這些列表將會公開)你將會在各處看到驚喜–其中一個將會和2020核心系列一起登場，我們將會在預覽開始時秀給你看，你會喜歡的。

第三個位置是一張有贈卡戳記的新插畫基本地。

第四個位置是贈卡位。和每個標準賽可用的系列一起，將會有數張特殊、賽季專屬的卡牌，就像週五魔法夜的贈卡一樣(不過第一賽季會有五張牌，而不是通常的三張)。在大部分時間裡，你可以期待見到特殊牌框的牌。但是，到處都會有驚喜。

有些特卡依然會是獨立的。例如「買一盒」將會繼續和…嗯…買一盒一起。

淘汰：複雜–引進：簡單

從店家的觀點，這些卡包簡化了一切–不論是收到卡包或送出卡包都是。

他們將如何得到卡包？這取決於他們社群的健全程度，透過票券與投入玩家數而定。

而送出去呢？這將前所未見的簡單，店家可以自行決定，(店家：「我們要怎麼送出去？」威世智：「用最能服務玩家們的方式。」) 而且是跨活動的。(店家：「這些卡包是給那些比賽的？」威世智：「只要對你的社群最好的比賽都可以。」) 這樣你應該了解了吧。

這只是我們在新WPN裡簡化事情的方法之一。這一切都指向一個單純的目標：為店家提供更好的體驗，也為玩家提供更好的體驗。

我們從換油和木材起步，一路走來。WPN在十年裡讓桌上版魔法風雲會成長了三倍，我們想要在未來的十年裡維持這樣的成長。

期待和你一起。