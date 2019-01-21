公告日期：2019年1月21日

近代賽：

禁用Krark-Clan Ironworks。

生效日期：2019年1月25日

Magic Online 生效日期：2019年1月21日 (見下)

各賽制的禁限牌列表請見此。

下一次禁限牌公告：2019年3月11日

近代賽

自從上次近代賽更新禁牌表的近一年來，R&D一直監控著這個賽制的演化與健全程度。在這段時間裡，Krark-Clan Ironworks套牌於大獎賽等級賽事的表現突出，在近代大獎賽得到八強的次數多於其他套牌類型，即便它處於一個相對低調的位置。事實上，在Ironworks套牌得到八強的比賽中，只有白藍控制這一個套牌類型得到的八強次數多於前者的一半而已。Ironworks套牌在大獎賽中的腳步沒有放慢的跡象，於是我們決定要採取行動，也就是禁用Krark-Clan Ironworks這張牌。

從很多方面來說，這都不是一次在短時間做出決定的討論，在做出決定之前，R&D考量了好一段期間的資料。想精通Ironworks套牌，需要對規則的詳細知識以及仔細地練習，這導致了當職業選手與其他經驗老到的使用者在最高等級的賽事使用時可以取得高勝率。另一方面，Ironworks套牌在較低競爭性的賽事環境中則一直沒有那麼受歡迎，或擁有如此高的勝率。由於Ironworks套牌的互動複雜，在Magic Online較難執行，想要收集對應的數據也就變得更具挑戰性。

考量到這些挑戰，我們花了更多的時間來觀察賽場環境的演變。目前，我們已經收集到充分的資料，得出了Ironworks套牌對競爭級近代賽事的健全程度有著長期性的威脅。是該做出改變的時候了。即便從Ironworks套牌中禁用牌的主要理由是它的勝率以及大獎賽八強率，我們同時也考量了它高度極化的首盤(備牌前)勝率、有時過長的回合時間，以及困難的規則互動。

有Krark-Clan Ironworks的對局常常與利用魔法力異能時段的艱澀規則互動相關，需要雙方玩家的了解才能同意對局的狀態。對與該套牌對戰的玩家、以及因為其高勝率而覺得必須使用該套牌的人來說，這可能會創造進入近代賽的阻礙。我們對於社群提出關於極化的對局、複雜的互動，以及可能導致不快對局體驗與觀看體驗的反饋是相當敏感的。

別誤會了，R&D可以說是全心擁護戰略深度、魔法風雲會健全的規則系統，以及支持玩家磨練技術來精通它們。在許多例子中，一個套牌的使用難度對禁牌來說是種壓力，也會壓制套牌的短期使用人數與勝率。這也是R&D之前之所以沒有需要對Ironworks採取動作的原因。隨著時間過去，越來越多玩家精通了這個套牌，我們終究還是得基於此套牌在專家們手上的表現而做出決定。

之所以要強調這些原因，是因為我們並非根據最近一場奧克蘭大獎賽的結果而做出禁牌的決定。而是Ironworks套牌在過去一年的長期表現導致我們採取行動。奧克蘭大獎賽的結果，顯示出隨著賽場主流調整，這樣的趨勢並沒有緩下來的現象。

我們考慮過三張可能的禁牌：Ancient Stirrings、蛋白瑪珂，以及Krark-Clan Ironworks。考量到除了Ironworks套牌在大獎賽等級的表現以外，近代賽看起來依然相當健康並具有多變性，我們決定針對只會影響到Ironworks套牌的牌：也就是Krark-Clan Ironworks。

Ancient Stirrings和蛋白瑪珂顯示出R&D小心關注的兩種卡牌：卡牌選擇以及快速魔法力。我們考慮Ancient Stirrings的其中一點是，與沉思、注定這類較泛用的卡牌選擇咒語不同，它帶來了套牌構組上的限制。當我們細查強力卡牌的效果，我們會考量它們是否會增加或減少環境內的可用套牌數。在目前的賽場主流，圍繞Ancient Stirrings構組套牌的天性支援了那些看起來與單純強牌組合成的套牌有所不同的類型，而少了它，這些套牌可能都不會存在，新版護符泰坦套牌的回歸就是一個很好的例子 。蛋白瑪珂也是一個類似的存在，除了出現在堅固鱗甲這種高知名度的套牌以外，我們也看到蛋白瑪珂強化了許多神器套牌。作為一個類別，我們覺得這些套牌一般來說是很健康的，也擁有合理的勝率。我們近代賽的資料並未指出有任何衝擊其它Ancient Stirrings或蛋白瑪珂套牌的必要性。

請注意，這是基於賽場主流的目前狀態，而Ancient Stirrings與蛋白瑪珂也還沒拿到永久通行證。雖然我們目前沒有計畫要對這兩張牌採取行動，但依然會持續監控環境的健全度以及使用它們的套牌強度。如果賽場主流到達一個我們認為這些牌壓制套牌類型的多變性多過強化它的時間點，我們肯定會再次進行討論。目前來說，我們選擇禁用Krark-Clan Ironworks本身，避免對其它套牌類型的「連帶傷害」。

(本篇僅翻譯近代賽部分，若對Pauper賽制以及Magic Online有興趣的玩家，請見英文版公告)