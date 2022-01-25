公告日期：2022年1月25日

標準：

禁用艾郎德的頓悟。

禁用除數歸零。

禁用無面者庇護地。

薪傳：

禁用巧手竊猴勒格文。

史跡：

禁用Memory Lapse（之前為限用）。

理時泰菲力經過重新平衡後解禁。

桌上版魔法風雲會生效日：2022年1月25日。

魔法風雲會線上版及MTG Arena生效日：2022年1月27日。

所有賽制的禁限牌列表請參考這裡。

標準

在2021年10月的禁限牌公告裡，由於依尼翠：腥紅婚誓很快就要上市，我們宣布標準賽沒有任何改變。在那之後，我們從社群的反饋得知賽場主流並沒有太大的改變。即便有一些套牌在MTG Arena的天梯上獲得了成功，且彼此之間都各有優勢及劣勢，在過去幾個月最常被玩家所使用的原型幾乎都還是一樣的。

因此，我們針對表現最好的套牌做出了一系列改變，包含藍紅頓悟及其他藍色的控制套牌、純白快攻以及純綠快攻。我們的目標是在這些最好的套牌裡掀起一些波瀾，為那些可能可以對賽場主流帶來影響的套牌提供額外的角度，並為神河：霓朝紀上市後帶來的實驗及創新提供空間。

艾郎德的頓悟在10月的公告中就曾經被點名對賽場主流的多樣性可能會帶來負面的影響。雖然有著強力後期咒語的藍色作為中程套牌的天敵有時可以有不錯的表現，但串連了額外回合的套牌尤其難以對付，且當它在賽場主流中佔據了太大部分時往往讓人感到沮喪。艾郎德的頓悟的預示異能讓它更加難以應對，因為一般情況下對付大型咒語的一個傳統方式就是從手牌下手。

雖然它在MTG Arena的天梯上並非完全主宰（尤其是在一盤定勝負的比賽裡），艾郎德的頓悟套牌著實十分熱門，也在高級別的競爭和比賽中獲得了很好的成績。為了幫更多中速及較慢的原型創造出更多空間，並解決額外回合串連起來所帶來令人沮喪對局的問題， 艾郎德的頓悟在標準賽裡被禁用。

就算沒有了艾郎德的頓悟，我們的資料仍顯示其他能對付特定幾種策略的藍色控制套牌也有降低主流多樣性的疑慮。特別是除數歸零，它能提供這些套牌靈活且能在前期使用的應對方式，適合用來對付較慢但更為強力的咒語及永久物。除數歸零的異能能應付各種角度的攻擊，足以為這些套牌爭取到足夠的時間來反應，並為對局後期的軟性鎖死—通常使用翻湧神信徒列爾或碎船驚懼獸—加上保險。因此，我們選擇禁用除數歸零來讓藍色控制套牌在對到其他中速和較慢速套牌沒有那麼高的效率，並強迫他們要更有計畫性地決定要為哪些威脅作出準備。

MTG Arena天梯上勝率最高的套牌—也是最受歡迎的—是純白快攻和純綠快攻。雖然這兩副套牌的成功有一部份要歸功於對藍紅頓悟套牌的優勢，它們在賽場中也有很高的勝率—尤其是在對上那些較不熱門套牌的時候。無面者庇護地佔了這些單色套牌強度中很大的一部分，單獨來看效率不低，同時還可以在對上生物掃場咒語和目標去除時有足夠的抗性。為了降低這兩個強攻原型的強度，但又不要在本質上改變它們的核心對局計畫，我們決定禁用無面者庇護地。

薪傳

去年夏天近代新篇2的上市為薪傳賽的牌池帶來了幾張具有影響力的牌，從那時開始，我們就一直在觀察賽場主流的發展並傾聽社群的意見。雖然玩家的意見並非記名提供，有許多玩家表達了他們對藍紅掘密師套牌的疑慮—特別是最近幾個系列裡又多加了一些強力的生力軍。

雖然最近的比賽（包括11月舉辦的永恆週末）還無法為藍紅掘密師整體的勝率做出定論，這副套牌確實在賽場主流中佔了很大一部分並多次出現在前面幾名。魔法風雲會線上版聯盟賽的資料顯示藍紅掘密師在碰到非鏡像對局時有超過56%的勝率，過去幾週獲得的獎盃數也比第二名的原型多了超過一倍。

除了聯盟賽的高勝率及大型賽事賽場主流的熱門度以外，我們也看到許多討論是關於對局日益傾向前期 巧手竊猴勒格文搭配Daze和Force of Will這類保護咒語的雪球型態。由於薪傳賽牌池的高強度及高效率，早期的魔法力和牌張優勢比起其他賽制裡更容易主宰比賽的勝利。為了降低藍紅掘密師套牌的強度，並鼓勵更多在結局快速定調前你來我往的過招，巧手竊猴勒格文在薪傳賽裡被禁用。

我們會持續觀察薪傳賽制接下來幾週的變化，並在需要的時候快速地做出更多調整。然而我們認為這次的改變會帶來一定程度的影響，因此在做出其他必要改變之前想先知道賽場主流會因應變成什麼樣子。

史跡

史跡賽制中的藍色套牌依然很強，所以Memory Lapse正式在史跡被從限用改為禁用。

除此之外，隨著重新平衡了理時泰菲力並相信這個版本在史跡賽中是安全的之後，我們也同時將他移出了禁用列表。這邊可以看到重新平衡的過程及重新平衡後的理時泰菲力。